Цитадель Арских князей в Заказанье: от Эрзурума до Уры

Историк Радий Салихов — о знаменитых татарских династиях, восходящих корнями к эпохе золотоордынской цивилизации

Знаменитые династии средневековой тюркской державы, создатели независимых татарских ханств оказали сильнейшее воздействие на исторические судьбы и этногенез современных татар. Представители этих родов помогали охранять границы Русского государства, вели активную торговую и дипломатическую деятельность, пишет директор Института истории им. Марджани в своей книге «Служилая Ура: рождение татарского капитализма». В главе о цитадели Арских князей в Заказнье, которую в своем авторском канале приводит его коллега Лилия Габдрафикова, историк рассказывает о крупнейшем татарском родоплеменном клане Кара бека, пришедшего в XIII веке из степей Приазовья и Крыма и обосновавшегося на обширной территории от Заказанья до Урала.

В истории татарского народа, его государственности особое место принадлежит знаменитым родам и династиям, восходящим своими корнями к эпохе золотоордынской цивилизации. Они являлись активной боевой силой средневековой тюркской державы, полновластными правителями ее многочисленных улусов, а впоследствии создателями независимых татарских ханств, оказав тем самым сильнейшее воздействие на исторические судьбы и этногенез современных татар.

Представители этих родов стали серьезным социальным и военным фактором в период становления централизованного Русского государства, участвуя в военных походах русских царей, осуществляя охрану границ, контролируя разноплеменной податное население страны, активно участвуя в торговой и дипломатической деятельности.

Все это в полной мере относится к крупнейшему татарскому родоплеменному клану Кара бека, пришедшему в XIII веке из степей Приазовья и Крыма и обосновавшемуся на обширной территории от Заказанья до Урала.

Сегодня существует богатая и содержательная историография, посвященная месту и роли данного рода в формировании Казанского ханства, освоении северо-восточных окраин Московского государства. Здесь, в первую очередь, необходимо отметить, труды Д.М.Исхакова и М.И.Ахметзянова, представивших редкие, неопубликованные ранее источники, солидную их интерпретацию и обобщения, свидетельствующие о непосредственной генеалогической связи рода с группой нократских (каринских) татар, чьи потомки составляют сегодня население многочисленных деревень в различных районах Татарстана.

Подчеркивая выдающуюся миссию рода Кара бека в золотоордынском государстве, М.И.Ахметзянов ассоциирует личность этого яркого деятеля с Габдуллой ханом, чингизидом, правившем в Азаке (Азове) в 1360 г.



При поддержке знаменитого мирзы Мамая, Габдулла хан дважды восходил на трон в Сарай аль-Джадиде. После 1368 г., по версии ученого, в период непримиримой междоусобицы в Золотой Орде, Габдулла хан перекочевывает из Крыма в степи Приуралья. Будучи активным сторонником хана Токтамыша в борьбе с Аксак Тимуром, приобретает славу бесстрашного полководца и распространяет свое влияние на поволжский регион. М.И.Ахметзянов считает, что сын Кара бека — Гали бек правил Казанью в первой половине XIV века и был убит в 1445 г. Махмутеком.

Остатки крепостных сооружений на Азовском побережье Крыма. Фото: yatakviju.mirtesen.ru

Представители рода Кара бека и после этого события оставались влиятельной силой Казанского ханства, сформировав группу так называемых «Арских князей», обладавших определенной независимостью и серьезными военными ресурсами. Именно их потомки населяли большинство исторических деревень Заказанья, а в дальнейшем расселились на обширной территории от Волги до Урала.

Более осторожен в своих оценках Д.М.Исхаков. Проанализировав генеалогию «Арских князей», он пришел к выводу, что первые ее поколения принадлежали к домонгольским кыпчакам-кимакам, сыгравшим «важнейшую роль в формировании средневековых (золотоордынских) татар». Как считает Д.М.Исхаков, в конце XIV века во время войн Токтамыша с Аксак Тимуром, когда территория Болгарского вилаята превратилась в поле жестоких сражений, золотоордынские группы кипчакского происхождения продвинулись вглубь Предкамья, положив начало формированию княжества Кыпчак во главе с Кара беком.

Однако, мы не должны сбрасывать со счетов версии, которые, пусть пока не имея фундаментальных доказательств, предлагают некоторые уточнения исторического генезиса этого родоплеменного объединения. В частности, родословная Кара бека, выявленная Саидом Вахиди, прямо указывает на г. Эрзурум в восточной Анатолии, как место выхода Бачман хана, предка Кара бека на берега реки Сакмар.

Эрзурум — древний армянский город, вплоть до середины XIII века являлся одним из центров сельджукского султаната. Кочевавший в этом районе Бачман султан в числе других, согласно родословной, принадлежал к той татаро-огузской знати, часть которой была вытеснена из Анатолии во время ближневосточного похода Хулагу хана.

Кстати, по результатам ДНК-тестирования и оценок генетиков, представители рода Кара бека имеют одну гаплогруппу n1b-а, зародившуюся на Алтае несколько тысячелетий назад. Анализ восточной ветви этой гаплогруппы ясно показывает ее связь с огузскими племенами, поэтому не случайно, в шаджаре Кара бека упоминается Осман — создатель великой тюркской империи, а также правители других огузских бейликов. Отсюда могут быть легко объяснимы огузские элементы в говоре нукратских татар.

(...)

К слову, сами жители деревни Нижняя Ура сумели сохранить отрывочные, хотя, и, во многом искаженные, легенды об их переселении из Эрзурума, подчеркивая, что внешне ряд односельчан похож на турок: «Нəзир бай үзе Төркиянең Эйзерум шəhəреннан күчеп килгəн. Үзе белəн күп кена төрек хезмəтчелəрен да алып килгəн. Шул вакыттан калган Маматов, Сəетов, Мамашев фамилиялəрен əле да авылда кеше йөртə. (Йөз чалымнары белəн да төреккə охшашлар)».



И еще один очень интересный момент. Название родового гнезда потомков Бачман хана — села Карино (ныне Слободской район Кировской области РФ), возможно, было перенесено из Эрзурума, основное топонимическое обозначение которого на армянском языке звучало как Карин. Вполне вероятно, что переселенцы, на новом месте стали использовать название своей покинутой родины.

В этой связи, набравшись смелости, в качестве, на первый взгляд. фантастической гипотезы мы можем предположить, что бесермяне, этногенез которых до сих пор непонятен, пришли вместе с кланом Кара бека из Анатолии.

Так или иначе, родоплеменное объединение Кара бека в союзе с некоторыми другими, например, Яушевыми и Утеевыми, имевшими иное происхождение, стало во главе одной из ключевых административно-территориальных единиц Казанского ханства — «Арской даруги». Этот клан, именуемый «Арскими князьями», с собственной правящей элитой, владел данной «даругой» от Арска до бассейна р. Чепцы, контролируя земли на северо-восточных землях государства и местное податное население из числа удмуртов и «ясачных чюваш».

Д.М.Исхаков полагает, что нократская (каринская) ветвь клана была основана выходцами из Арского Заказанья и стала превращаться в обособленную группу после вхождения в 1489 г. в состав Московского государства. Этим обстоятельством, кстати, объясняется довольно большой комплекс сохранившихся документальных источников по истории нократской (каринской) группы Арских князей, органично инкорпорировавшихся в правящую социальную структуру Московского государства и нашедшей свое отражение в его делопроизводственной практике.

Кроме того, сохраняя еще долгое время свои привилегии, нократские князья имели возможность продолжать личные письменные родословные, культивировать древние традиции, приобретать специфические этнографические особенности, оказывать серьезное влияние на жизнь региона. Все это обусловило высокое исследовательское внимание к потомкам Кара бека, проживающим в бассейне р.Чепцы.

В то же время из поля зрения ученых практически выпали населенные пункты с компактным проживанием представителей Арских князей в Заказанье. В первую очередь, это касается деревни Нижняя Ура Арского района РТ, крупного и, пожалуй, единственного в Заказанье родового гнезда карабековского клана.

Древнее, существовавшее в период Казанского ханства село, находившееся на стратегически важном уржумском тракте, на речке Ура в бассейне реки Ашит, всегда имело славу аула, населенного исключительно людьми княжеского достоинства и тарханами. В народе и в официальных документах существовали разные названия деревни, подчеркивающие ее особый статус: «Байлар Орысы» («Ура Богачей»), «Казаклар Орысы» («Казачья Ура»), «Морзалар Орысы» («Ура Мурз»), «Служилая Ура».

Ш.Марджани, например, говоря о ней не жалел эпитетов: «…Большая древняя деревня… С незапамятных времен известна своими крупными торговцами, богатством, гордостью, расточительством».

Писцовая книга Казанского уезда. Фото: megabook.ru

В источниках и немногочисленной литературе, население Служилой Уры прочно связывается с одним из потомков Кара бека, проживавшем в Нижнем Карино князем Хозясеитом Янсеитовым, вернее его сыновьями Янмурзой, Ходаяром и Кильдияром, которым за особые заслуги перед Русским государством в 1637 году царь Михаил Федорович пожаловал здесь земли в количестве 2442 десятин 1532 сажен. По данным М.И.Ахметзянова, записавшим местные предания о возникновении села, каринские князья возможно пришли сюда еще раньше, в 1616 году. Во всяком случае, не раньше 1602 года, так как в Писцовой книге Казанского уезда Ивана Болтина данная деревня не значится в числе вотчинных и поместных деревень.



Следует отметить, что Янморза Хозясеитов отмечен в Дозорной книге 1615 года, а также Писцовой книге Хлыновского уезда 1629 года еще среди землевладельцев Нижнего погоста Каринского стана Хвалынского уезда. Правда владения его были небольшими, и, после этого ни он, ни его потомки больше не значатся в документах, касающихся каринских татар.

Таким образом, по устоявшемуся мнению и имеющимся источникам, основание Служилой Уры обязано с переселением сюда в первой половине XVII века крупной группы нократских князей. На наш взгляд, такое обширное поместье было пожаловано им за воинские заслуги во время Смоленской войны 1632–1634 годов. Причем, обласканы царем оказались лишь две веточки многочисленного рода Кара бека, фамилию одной из которых дал князь Хозясеит Янсеитов — праправнук Гали бека, сына легендарного Кара бека. Другая ветвь, скорее всего, относилась к старшему сыну Кара бека — князю Мухаммеду. Во всяком случае, поместье было дано в общее пользование князей Маметевых и Хозясеитовых.

О личности князя Хозясеита практически ничего неизвестно. Он упоминается один раз в Жалованной грамоте царя Федора Ивановича на Вятку от 1588 года, где перечисляется среди поверстанных денежным жалованьем каринских служилых татар. Причем получил он деньги не по первой в 10 рублей, а по второй семирублевой статье.



Очевидно, что влияние его в Карино, а также состояние были относительно невысокими, по сравнению, например, с родственниками князьями Сейтяковыми, князьями Хиляловыми и другими. Судя по небольшим земельными владениям, основным его доходом являлась, скорее всего, военная служба, благодаря которой в итоге он и его сыновья получили царское благоволение и обширное поместье.

Сам князь Хозясеит Янсеитов, очевидно, до переселения в Служилую Уру не дожил. По всей видимости, в деревне обосновались уже его наследники, сыновья Янморза, Ходаяр, Кильдияр и другие. Здесь возникает естественный вопрос, а почему Хозясеитовы получили поместье и поселились именно в этой деревне, находящейся довольно далеко от Карино? Почему им не были пожалованы «пустоши» и свободные земли в других регионах Арского Заказанья?

Ответ, вероятно, заключается в том, что Ура еще с золотоордынских времен являлась опорным пунктом Арских князей, в первую очередь, рода Кара бека на этой территории. Не случайно, Ш.Марджани упоминал об имевшемся на местном кладбище надгробии 1397 года.

Современный археограф и исследователь эпиграфических памятников А.М.Гайнутдинов, обследовав, как и Г.Рахим в двадцатые годы ХХ века, вероятно, то же самое надгробие, не только датировал его серединой XVI столетия, но и сумел частично атрибутировать его. Ученый пришел к выводу, что захоронение принадлежит «великому султану» сыну некого Саидгали. Камень был установлен его женой Бабраш. К сожалению, имя этого знатного человека в надписи не сохранилось.

Камень на могиле Мукмина Хозясеитова в зирате Нижней Уры. Фото: А.И. Ногманов

М.И.Ахметзянов считает, что до Хозясеитовых здесь жили потомки Манаша тархана, вытесненные впоследствии новыми хозяевами. Вполне возможно, что надгробный камень относится к одному из представителей данной династии, которая, в свою очередь, входила в союз «Арских князей» и являлась родственной нократским, каринским татарам. Во всяком случае, имеет место определенная перекличка титулатуры, да и интерпретация имени Саидгали, может дать пересечения с этим родом ханской знати.

В генеалогии села, как впрочем, и в Писцовой книге Казанского уезда 1647–1656 гг. четко прослеживается еще одна родовая линия, восходящая, по всей видимости, к старшему сына Кара бека — Мухаммеду, линия, которая никак не отражена в существующих родословных каринских князей. Речь идет о неком служилом татарине Мурзагильде Маметеве, значащимся, наряду с Хозясеитовыми, среди владельцев Уры как, в документах 1643 года, так и в Писцовой книге 1647–1656 гг. Этот князь, не связанный с Карино, однозначно в источниках фигурирует как житель Заказанья. Поэтому можно предположить, что Хозясеитовы в Уре подселились к семье своего родича, если так можно выразиться, вернулись к себе домой, на родину, где со времен Золотой Орды и Казанского ханства жили их предки.

В это время, князь Мурзагильда Меметев, не отмеченный в Писцовой книге 1602 года, возможно, подтвердил свой высокий статус и получил соответствующее пожалование в своем селе за заслуги, аналогичные заслугам Хозясеитовых. О его принадлежности к Мухаммеду сыну Кара бека свидетельствует устойчивая фамилия последующих поколений рода. Ш.Марджани даже в шаджаре его представителей XIX века всегда делал пояснение «ибн-Мухамед».

Отметим, что по такому же принципу именовались далекие потомки Сейтяка Алисуфьева, жившем в Карино правнука Кара бека, на протяжении столетий носившие фамилию Сейтяковы. Кстати, род Маметевых был широко распространен в ряде сел региона: Алашайке, Портянуре, Куянково (ныне Республика Марий Эл), Верхней Уре (Арский район РТ) и других.

В материалах переписи 1646 г. мы видим еще одну генеалогическую линию деревни Ура, не связанную прямыми родственными отношениями с Маметевыми и Хозясеитовыми. Совладельцами села, в этот время, так же являлись служилые татары Кулай и Чимай Янбахтины, их племянник Биктемир Тюкеев, чья родословная восходила к мурзам д. Большой Менгер. Если, принять во внимание, что Арские князья объединяли несколько родоплеменных групп, то становится понятными совместное проживание и владение землей в пределах одного села, представителей разных по происхождению княжеских и мурзинских родов. Впрочем, уже к середине XVII века Янбахтины перестают фигурировать среди помещиков д.Ура и упоминаются лишь в связи с селом Большой Менгер. Вероятно, их земли были окончательно выкуплены, набиравшими влияние и силу потомками князя Хозясеита. Всего в 1646 г. в Уре насчитывалось 11 дворов, в которых проживало 34 человека. Из них 9 дворовых людей и 5 крепостных.

Итак, в Писцовой книге Казанского уезда 1647–1656 гг. впервые дается поместное описание деревни Ура с указанием ее владельцев:

«Деревня Уры на речке Уре за служилыми татары в поместье за Бектемирком да за Асанком да за Усеиком Кулдеяровыми детьми князь Хозесеитовыми, да за Янмурзачком князь Хозесеитовым же, да за Мурзагильдеиком Маметевым, да за Ямеиком Баисеитовым, да за недорослем за Каибулатком Мамешерековым сыном Кудеярова. По мере пашни и перелогу тринатцать длинников, девять поперечников, итого сто семнатцать десятин в поле, а в дву по тому ж.».

Из него мы видим, что основу населения деревни составляли семьи князя Мурзагильды Маметева, князя Янморзы Хозясеитова, его племянников и дяди Ямейки Байсеитова».