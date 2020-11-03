Казаковская мечеть Казани: купеческий тандем, помощь Марджани и репрессии против попечителей

История 12-го соборного мусульманского храма Старо-Татарском слободы

«Реальное время» продолжает рассказывать о знаковых мусульманских храмах столицы Татарстана. Однако далеко не все мечети сохранились до нынешних дней. Некогда богатым и преуспевающим был приход Казаковской мечети (12-я соборная). О легендарных попечителях и выдающихся имамах «дома Аллаха» повествуют историки Радик Салихов и Рамиль Хайрутдинов в книге «Исторические мечети Казани», отрывки из которой приводит наша интернет-газета.

Короткий век Казаковской мечети (12-я соборная, здание не сохранилось)

Многие из современных казанцев не представляют, как выглядел и где находился этот замечательный памятник мусульманской культовой архитектуры, безжалостно уничтоженный в 1975 году при строительстве помпезного советского проспекта на месте тихих и провинциальных кварталов Старотатарской слободы.

Одна из самых поздних мечетей дореволюционной Казани, располагавшаяся на пересечении нынешних улиц Карима Тинчурина и Татарстан неразрывно связана с историей нескольких знаменитых купеческих династий, проповеднической и педагогической деятельностью известных священнослужителей и религиозных просветителей. В XVII — XVIII веках, еще до регулярной планировки города, в этом районе на окраине старой слободы, существовало древнее мусульманское кладбище, где нашли свой последний приют представители ее самых старых и уважаемых семейств — Апанаевых, Чукиных, Субаевых., Замановых и других. Однако, к середине XVIII столетия, с возникновением Новотатарской слободы, когда мусульманская часть губернского центра расширилась от Плетеней до Булака, в районе современной 5-й городской больницы было открыто новое большое татарской кладбище, именовавшееся в народе «Кладбищем между двух слобод». Старый зират между тем обступили многочисленные дома новых жителей, и он, потеряв свое прежнее предназначение, постепенно превратился в большой пустырь в центре города, который по понятным причинам не мог использоваться в хозяйственных целях.

Такая ситуация конечно же не устраивала местное духовенство и купечество, которые, тревожась за судьбу священной для казанских мусульман земли, во второй половине XIX века обратились с просьбой к городским властям о выкупе ее в собственность общины. Главным инициатором этого благородного дела и активным ходатаем стал казанский 2-й гильдии купец, потомок династии Аитовых-Замановых — Мухаметзян Сулейманович Аитов. Он выделялся среди местного купечества своими ярко выраженными интеллектуальными интересами — очень любил историю, собирал различные предания и устный материал, касающийся прошлого татарского народа, был другом и единомышленником Ш. Марджани. Много времени предприниматель посвящал и общественной работе, являясь гласным городской думы.

Шигабутдин Марджани рассчитал для храма кыблу — направление на Мекку — и благословил начало работ. Фото Олега Тихонова

Этот неравнодушный и энергичный человек, возглавив общественную кампанию в 1874-1875 годах, сумел добиться разрешения на покупку этого участка земли под строительство соборной мечети. После завершения купчей крепости, в феврале 1875 года мусульмане Старотатарской слободы составили приговор о своем согласии с решением казанского 2-й гильдии купца, потомственного почетного гражданина Мухаметзяна Назировича Казакова построить за свой счет на месте старого татарского кладбища каменную мечеть. Таким образом, два крупных предпринимателя открыли новую страницу в истории татарской Казани. Огромную помощь в организации строительства купцам оказал Шигабутдин Марджани, горячо поддержавший идею возведения нового храма. Именно он рассчитал для него кыблу — направление на Мекку — и благословил начало работ.

Фундамент мечети был заложен в мае 1875 года. Сам имам впоследствии вспоминал, что первый день вышел не совсем удачный, несмотря на то, что у мастеров и рабочих было все готово для закладки основания мечети, из-за сильного дождя все же было решено перенести это событие на следующее утро. В дальнейшем из-за плохой каменисто-песчаной почвы пришлось отступить от первоначального проекта и выбрать несколько иное положение здания, что привело к некоторой погрешности в кыбле. Тем не менее, не испытывая проблем с деньгами, материалами и рабочей силой, мечеть вырастала прямо на глазах и к началу осени 1876 года была полностью готова к богослужениям. И хотя, в архивах не сохранилось прямых указаний на авторство проекта, по некоторым косвенным сведениям можно предположить, что им являлся известный архитектор П.И. Романов, застроивший в этот период большую часть Старотатарской слободы.

Так в Казани возникла еще одна многочисленная махалля, в которую перешла часть правоверных из приходов 4-й соборной («Голубой») и 5-й соборной («Галеевской») мечетей. Она по праву получила названия Казаковской в честь своего строителя и щедрого попечителя, человека известного всему татарскому миру России.

Мухаметзян Назирович Казаков (1805-1890) — уроженец д. Нижние Ширданы Свияжского уезда Казанской губернии (ныне Зеленодольский район Татарстана) происходил из древнего рода татарских мурз Горной стороны, зафиксированном в источниковедческой литературе как шеджаре Ишмухамета. Центральная линия родословной выглядит следующим образом — Мухаметзян бин Назир бин Абдулкарим бин Ямак бин Булат бин Аеш бин Баиш бин Ишмухамет (вариант Ш. Марджани: Мухаметзян бин Назир бин Абдулкарим бин Митри бин Ишбулды). По сведениям М.И. Ахметзянова, мурзы Баюшевы — выходцы из г. Темникова, поселились в Ширданах в начале XVII века.

Казаковы. Фото old-kzn.ru

Вероятно, к началу XIX века эта старинная фамилия практически растеряла все свои привилегии и обеднела. Известно, например, что юный Мухаметзян перебравшись из родной деревни в Казань, не гнушался любой работы, служил на многих баев и в конце концов в тридцатые годы XIX столетия открыл собственное дело по продаже чая, рыбы, бакалеи в Поволжском регионе. Очевидно, что коммерческие интересы связывали предпринимателя с Астраханью, так как он в 1852 году состоял во второй гильдии местного купечества. В 1863 году М.Н. Казаков становится казанским первой гильдии купцом, а в 1871 году зачисляется в потомственное почетное гражданство.

Мухаметзян бай пользовался большим уважением среди мусульман Казани за неутомимую общественную и благотворительную деятельность, которое еще более укрепилось со строительством мечети. По всей видимости, совершение большого богоугодного дела виделось купцу и как завершение своих мирских занятий. Он незадолго перед своей кончиной в 1890 году оставил торговое дело, препоручив капиталы сыновьям Мустафе, Мухаметфаизу (11.09.1844 — ?) и Мухаметшакиру (8.10.1848 — 1932). В 1897 году они вместе с вдовой купца Махубзамал Салиховой обратились к Казанскому губернатору с просьбой передать принадлежащий им два дома с флигелями на Евангелистовской (ныне ул. Татарстан) и Заводской улицах в собственность общины для бесплатных квартир имамов и муэдзинов Казаковской мечети, а также в качестве доходного имущества. Так братья дали ясно понять, что не оставят приход, основанный их отцом, от своей заботы и попечения. Впрочем, в дальнейшем жизненные пути сыновей Мухаметзяна Казакова разошлись окончательно и бесповоротно.

Мустафа рано выделился из семейного капитала и долгое время с успехом занимался торговлей. Он был женат на дочери казанского первой гильдии купца Зиганши Усманова — Бибимагруй. Они имели семерых детей. Младший сын Исхак (1876 — 1939), впоследствии стал известным татарским революционером, государственным деятелем, педагогом и журналистом. Его племянник, сын дочери Мустафы Казакова Уммегульсум — Мулланур Муллазянович Вахитов (1885 — 1918), родившийся, кстати, в доме своего прадеда на Захарьевской улице в приходе мечети «Марджани», также прославился как выдающийся деятель национально-освободительного движения татарского народа.

К сожалению, Мустафа Казаков, не выдержав трудностей торговой жизни, бросил свою большую семью на попечение родственников и фактически растерял реноме солидного купца.

Его племянник, сын дочери Мустафы Казакова Уммегульсум — Мулланур Вахитов также прославился как выдающийся деятель национально-освободительного движения татарского народа. Фото Олега Тихонова

Средний сын М.Н. Казакова — Мухаметфаиз — вместе с женой Бибифатимой Садыковой вплоть до 1900 года числился то в первой, то во второй гильдии купечества, пока не был переведен в мещанское сословие.

Коммерческие традиции старинного рода с успехом продолжил Мухаметшакир Мухаметзянович Казаков (1848 — 1932), который сумел значительно укрепить семейное дело в Астрахани, построив там большую чаеразвесочную фабрику и открыв несколько крупных торговых заведений. Значительные средства предприниматель вкладывал в покупку и строительство доходных домов. В 1906 году он, например, приобрел у А.Г. Хусаинова здание номеров «Булгар». Продолжая традиции своего отца, Мухаметшакир Казаков серьезно занимался благотворительностью. В 1898 году купец построил в Астрахани большую каменную мечеть, которая и ныне является яркой достопримечательностью этого города.

Интересный портрет предпринимателя оставил его внук С. Губайдуллин: «Вспоминаю его строгий и скромный облик истинного мусульманина. Одевался он по старым татарским обычаям: на голове обязательно каляпуш или тюбетейка, на ногах мягкие кожаные ичиги, на теле длинные белые рубахи, сверху казакин или бешмет. Строго придерживался он норм шариата: пять раз в день совершал намаз и постоянно посещал мечеть. Дед никогда не курил, не употреблял алкоголь, не фотографировался, считая это большим грехом».

Такой глубоко верующий человек, конечно же, ревностно продолжал опекать свою фамильную мечеть в Казани. Она в начале ХХ века объединяла 70 домовладельцев и являлась центром довольно крупного района Старотатарской слободы с населением в 1100 человек. Необходимо отметить, что имам мечети Хабибулла Абдулгафарович Усманов (20.10.1840 — 1913) был приглашен на свою должность лично М.Н. Казаковым в 1877 году (указ №1879 от 11 апреля 1877 года). Этот священнослужитель, окончивший медресе в д. Кшкар, славился своими познаниями в области шариата и пользовался огромным уважением среди мусульман города. В 1910 году ему было присвоено почетное звание ахуна. Несколько ранее, 17 марта 1908 года (указ №1523), мулле начал помогать в отправлении обрядов его сын Абдулла (р.9.10.1879), также окончивший кшкарское медресе.

Казаковская мечеть, 1968 год. Фото pastvu.com

Оба священнослужителя слыли принципиальными сторонниками традиционных устоев, не воспринимавшими предложений и деятельности казанских джадидов. Однако, их мектебе и медресе также не остались в стороне от воздействия новых идей. Отсутствие общеобразовательных предметов, приоритет богословских дисциплин, но при этом звуковой метод обучения азбуке и преподавание религиозных наук по учебникам и методике Г. Баруди являлись в некотором роде компромиссом, учитывавшем консервативные настроения местного населения и объективную потребность в преобразованиях мусульманской школы.

К сожалению, Казаковской мечети и ее приходу был уготован короткий век. После революции и установления советской власти махалля распалась, а сам храм и религиозная школа при нем были закрыты. Семейство Казаковых подвергнувшееся жестким преследованиям, уже ни чем не могло помочь своей общине. Абдулла Хабибуллович Усманов в 1924 году добровольно отказался от духовного сана. Поэтому последним имамом Казаковской мечети 10 апреля 1924 года стал Гаясетдин Сагдетдинович Якупов.

Среди муэдзинов махалли следует назвать уроженца д. Ново-Дрожановский Куст Буинского уезда Симбирской губернии Сунгатуллу Хабибулловича Ахтямова (23.01.1844-1912?). — указ №7937 от 26 ноября 1876 года — и его сына Габдрахима, утвержденного на этой должности 30 августа 1912 года — указ №4225.

Печальным уроком истории является то, что мечеть, когда-то, построенная для того, чтобы увековечить память предков, захороненных на древнем кладбище, ровно через 100 лет стала первым и единственным полностью разрушенным памятником мусульманской архитектуры в Старотатарской слободе Казани.