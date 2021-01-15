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Казанские ученые ответили уфимским коллегам о национальности жителей Восточного Закамья

17:38, 15.01.2021 Сюжет:  Перепись населения - 2021 4
Казанские ученые ответили уфимским коллегам о национальности жителей Восточного Закамья

Сегодня в селе Актаныш проходит межрегиональная научно-практическая конференция «Историко-культурное наследие и современность Восточного Закамья». Форум посвящен 90-летию Актанышского района и 310-летию основания Актаныша. Организаторами выступили администрация Актанышского района Татарстана, Институт истории им. Ш. Марджани (Казань) и Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ.

Встреча проводится на татарском и русском языках. В ней участвуют ученые и краеведы Татарстана и Башкортостана.

С приветственными речами к собравшимся выступили глава Актанышского района Энгель Фаттахов и директор Института истории им. Ш. Марджани Радик Салихов. Ряд спикеров посвятили свои выступления предстоящей переписи населения. В частности, поднимались вопросы этнического происхождения жителей Восточного Закамья.

Казанские ученые Искандер Измайлов, Радик Исхаков, Айдар Ногманов и уфимские исследователи Ильдар Габдрафиков, Рушан Галлямов высказали озабоченность по поводу попыток «башкиризации» населения западных районов Башкортостана и восточной части Татарстана. По мнению спикеров, в Башкирии часть татар во время последних переписей населения была переписана в башкиры.

Кроме того, они раскритиковали деятельность башкирских ученых Юлдаша Юсупова, Рафиля Асылгужина и их соратников, которые распространяют идеи о северо-западном диалекте башкирского языка и исследуют башкирские роды, в состав которых включают и жителей Татарстана. Однако полемики как таковой не получилось, поскольку на конференции некому было оппонировать выступающим.

В рамках встречи состоялась презентация книги «Татары Уфимского уезда», составленной научными сотрудниками Института истории им. Ш. Марджани. Как рассказал в интервью «Реальному времени» ответственный редактор справочника Радик Исхаков, в сословие «башкиры», имеющее особые привилегии (вотчинники), в XVIII—XIX веках входили не только этнические башкиры, но и татары. И в XX веке, когда сословная принадлежность перестала играть роль, «вчерашние новобашкиры стали опять татарами».

Тимур Рахматуллин
ОбществоИсторияВласть БашкортостанТатарстан Фаттахов Энгель НаваповичМиннуллин Ким МугаллимовичАкадемия наук РТИнститут истории им. Ш.Марджани АН РТСалихов Радик Римович
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 18:08
    Очень примечательный последний абзац статьи. Значит там жил и живет население-песок? А как же национальные традиции? Поманили привилегиями, они и поменяли свою национальную принадлежность? Нечего так переживать уважаемым ученым - И.Измайлову, Р.Исхакову, А.Ногманову и не ученым, но исследователям (что это такое? подскажите) И.Габдрафикову, Р.Галлямову. Это население само о себе позаботится на переписи! Или решили, что это неопределившееся население как флюгер - куда подуешь, туда и повернется? Думаб население этих районов не флюгер. Они уже определились. Ведь на "песке" нельзя ничего построить основательного. Нужен фундамент. Интересно какой научный рейтинг (РИНЦ, индекс Хирша, SCI, Social Sciences Citation Index, eLIBRARY.RU) будет присвоен выступавшим на этой конференции? Выступления будут включены в список научных трудов выступавших? Если да, то таких конференций надо проводить сотнями, чтобы можно было получить новых кандидатов и докторов наук (наук?).
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  • Анонимно 18:09
    А Искандер Измайлов что там делает?
    За собственный счёт приехал?
    И отпуск взял?
    Его институт в организаторах не заявлен.

    А конференция интересная - спорных вопросов много.
    Тем и интересна - именно решение спорных вопросов и "двигает" науку вперёд.
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  • Анонимно 18:32
    молодцы ученые - доказывать нужно фактами, а не стараться перекричать других
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  • Анонимно 18:50
    Вот до чего довели татар, что какие то этномиссионеры могут приходить в татарские деревни и агитировать быть башкирами.
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