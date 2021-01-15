Казанские ученые ответили уфимским коллегам о национальности жителей Восточного Закамья

Сегодня в селе Актаныш проходит межрегиональная научно-практическая конференция «Историко-культурное наследие и современность Восточного Закамья». Форум посвящен 90-летию Актанышского района и 310-летию основания Актаныша. Организаторами выступили администрация Актанышского района Татарстана, Институт истории им. Ш. Марджани (Казань) и Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ.

Встреча проводится на татарском и русском языках. В ней участвуют ученые и краеведы Татарстана и Башкортостана.

С приветственными речами к собравшимся выступили глава Актанышского района Энгель Фаттахов и директор Института истории им. Ш. Марджани Радик Салихов. Ряд спикеров посвятили свои выступления предстоящей переписи населения. В частности, поднимались вопросы этнического происхождения жителей Восточного Закамья.

Казанские ученые Искандер Измайлов, Радик Исхаков, Айдар Ногманов и уфимские исследователи Ильдар Габдрафиков, Рушан Галлямов высказали озабоченность по поводу попыток «башкиризации» населения западных районов Башкортостана и восточной части Татарстана. По мнению спикеров, в Башкирии часть татар во время последних переписей населения была переписана в башкиры.

Кроме того, они раскритиковали деятельность башкирских ученых Юлдаша Юсупова, Рафиля Асылгужина и их соратников, которые распространяют идеи о северо-западном диалекте башкирского языка и исследуют башкирские роды, в состав которых включают и жителей Татарстана. Однако полемики как таковой не получилось, поскольку на конференции некому было оппонировать выступающим.

В рамках встречи состоялась презентация книги «Татары Уфимского уезда», составленной научными сотрудниками Института истории им. Ш. Марджани. Как рассказал в интервью «Реальному времени» ответственный редактор справочника Радик Исхаков, в сословие «башкиры», имеющее особые привилегии (вотчинники), в XVIII—XIX веках входили не только этнические башкиры, но и татары. И в XX веке, когда сословная принадлежность перестала играть роль, «вчерашние новобашкиры стали опять татарами».

Тимур Рахматуллин