«Цингой в большей степени страдали жители татарских деревень»

Институт истории Марджани — о происхождении татар на северо-востоке республики и острых дискуссиях с коллегами

Поставить точку в спорах с башкирскими коллегами о национальном происхождении жителей северо-востока Татарстана постарались в своем коллективном труде сотрудники Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. В новой книге «Татарские селения Восточного Закамья» представлены неизвестные страницы истории Актанышского района, результаты исследования татарских населенных пунктов с богатым историческим наследием, сыгравших заметную роль в экономике и культуре края, давших татарскому народу ряд выдающихся личностей. Как считают авторы, издание расширит представление читателей об истории северной части Восточного Закамья и поможет разобраться в особенностях формирования местного татарского населения. «Реальное время» публикует шестую главу книги о медицинском обеспечении жителей Восточного Закамья в XIX — начале ХХ века.

Организация больниц и состояние здравоохранения в начале ХХ века

Основным стационарным медицинским учреждением для обширного и многочисленного уезда в это время оставалась Мензелинская земская больница. Она была неплохо обустроена: например, в 1884 г. земские проверяющие констатировали, что «городская земская больница и аптека найдены комиссией в полном порядке — чистота и благообразие не оставляют желать ничего лучшего», хвалили они и больничное питание. Заведовал больницей в этот период городской врач Владимир Павлович Ружевский. За 1884 г. в Мензелинской больнице лечили 771 больного. Большинство из них выписалось, однако было отмечено также 43 летальных случая. Среди больных встречались и иногородние пациенты. Многие из них оказывались на больничной койке в период Мензелинской ярмарки.

В целом в Уфимской губернии, в том числе в Мензелинском уезде и его административном центре, уровень здравоохранения в пореформенное время оставался еще слаборазвитым. Но нельзя это связывать лишь с бездействием властей или же нехваткой медицинских кадров, сам менталитет людей сохранял черты традиционного мировоззрения, где больничные учреждения и врачи не рассматривались как панацея от всех болезней.

Тем не менее некоторые жители Мензелинского уезда уже в середине 1880-х гг. считали, что необходимо расширять сеть земских больниц, а не ограничиваться лишь амбулаторной медицинской помощью на отдаленных участках уезда. Это было связано и с тем, что фельдшерские услуги, оказываемые при амбулаториях, удовлетворяли далеко не всех. Однако в условиях нехватки даже врачей на некоторых медицинских участках, сложно было организовать еще и отдельное больничное учреждение.

Фото: Мензелинская больница/menzela.ru

К началу ХХ в. Мензелинская земская больница была рассчитана на 60 кроватей. Но и этого было недостаточно для семитысячного города и огромного уезда. Всего же в Мензелинской земской больнице в 1899 г. трудились 10 вспомогательных медицинских работников и нянь (4 служителя и 6 сиделок), в обязанности которых входил уход за больными, содержание корпуса в чистоте и порядке. Земская амбулатория тоже не справлялась с потоком больных. Поэтому еще в 1898 г. Мензелинской городской управой была устроена городская амбулатория для приходящих больных.

Только в 1906 г. в Мензелинской земской больнице проходили лечение более 1 400 больных. Каждый пациент проводил в стенах больничного учреждения в среднем 22,5 дня. Больше всего было больных мужского пола, вдвое меньше женщин, еще меньше детей (чуть более 100 чел.). Среди пациентов Мензелинской больницы, конечно, встречались и жители Актанышского края. Хотя в целом их было немного. Так в 1906 г. в лечебнице уездного города оказались 55 человек из селений Поисевской волости, 14 — Шариповской, 40 — Байсаровской.

В эти же годы было инициировано строительство новых земских больниц и в северо-восточной части Мензелинского уезда. Например, в 1906 г. велись активные работы по внутренней отделке больниц в Поисево и Такталачуке (были сложены печи и камины).

Однако окончательное введение больниц в эксплуатацию затянулось на несколько лет. Возможно, одной из причин земского долгостроя стало направление сил земства на другие проблемы. Например, в 1906 г. случился очередной неурожай, и нужно было срочно организовывать благотворительные столовые. Более того, в некоторых населенных пунктах Мензелинского уезда недоедание и голод спровоцировали развитие цинги. В это время в деревнях начали организовывать временные больницы и так называемые «цинготные» столовые.

Селения Актанышского края в начале XX в. Фрагмент карты Мензелинского уезда 1912 г.

В феврале 1907 г. столовые открылись сначала в Поисево и Аняково (всего на 111 человек), затем они появились еще в 40 населенных пунктах, в том числе в деревнях Актанышского края — Чатово, Старом и Новом Айманово, Качкиново, Зюбеирово, Чуракаево, Тюково, Татарские Усы, Кулуново, Зиланово, Акбязово, Табынлыкуль. Аналогичные столовые были организованы в населенных пунктах, относящихся ныне к Муслюмовскому (Татарский Шуран, Каинсаз, Амикеево, Исансупово, Буляково, Суекеево, Бакабызово, Кубяково, Татарские Буляры), Мензелинскому (Иркеняш, Татарская Мушуга, Атракли, Калтаково, Тигерменчи) и Сармановскому (Кузяково, Ново-Саклово, Альметево) районам. Рацион питания столовых включал как продукты с витамином С (лимон, капуста, лук), так и обычный чай, белый хлеб, сахар, молоко, а также мясо, рис, вермишель и т.д. При усиленном питании многие больные поправлялись довольно быстро, особенно это касалось детей.

За столовыми наблюдали медицинские работники. На период эпидемии в помощь участковым врачом привлекались фельдшеры, студенты-медики, медсестры и медбратья. Медсестры проживали в населенных пунктах с «цинготными» столовыми, именно они и контролировали их работу. Помимо этого, они обходили больных, раздавали медикаменты и проводили различные манипуляции, предписанные врачом. Под временные больницы в это время занимали частные дома.

Так, в дер. Поисево для тяжелобольных цингой заняли 8 домов, их хозяевами были Шаяхмат Шарипов, Шаяхман Хасанов, Бахтегарей Шарипов, Салимгарей Саитгареев, Мавляутдин Шайхитдинов, Аглямитдин Закиров, Шайхрадей Шарипов, Вазитдин Макаев. За время эпидемии в них побывало 419 больных. Это были жители не только Поисево, но и из близлежащих населенных пунктов, как татары, так и русские. Некоторые из этих больничных домов посетил даже губернатор Уфимской губернии А. Ключарев, во время объезда Мензелинского уезда.

Больницы делились на мужские и женские, заведовали ими фельдшеры и медсестры. Например, мужской больницей в Поисево, включавшей несколько домов, «раскиданных на большом пространстве», руководила сестра милосердия М.С. Резяпова. Как отмечал в своем отчете участковый врач А. Цареградский, «ее татарское происхождение и ее язык, родственный больным, вместе с приветливым отношением заслужили ей особую любовь среди цинготных».

«В деревне Поисево первая больница для цинготных больных была открыта 6 марта, — вспоминала другая фельдшерица, Р.Г. Окунь. — В течение всего месяца приток больных был особенно велик, так что пришлось открыть еще три больницы. 28 марта я приняла заведывание женской больницей, в которой в это время находилось 30 женщин, исключительно татарок. Ввиду того, что помещение больницы не соответствовало количеству больных — 1 апреля была еще открыта одна женская больница на 25 человек».

Цинга не первый раз поражала жителей Мензелинского уезда, появлялась эта болезнь и раньше. На рубеже XIX—XX вв. еще не было единого мнения о происхождении болезни, поэтому и случай в Поисевской волости начала ХХ в. был обозначен как «эпидемия цинги». Истощенные цингой больные имели сопутствующие заболевания, связанные с работой дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, встречалась и почечная недостаточность. Все это усложняло лечение, были и летальные случаи (например, из-за сочетания цинги и тяжелой формы бронхита).

Цингой в большей степени страдали жители татарских деревень. Медики связывали это с их образом жизни: особенностями культуры питания. Жители русских деревень употребляли в пищу различные овощи (репу, капусту, морковь, огурцы, картофель), а еда татар, в основном, была связана с мучными изделиями (например, лапша). «Татарин питается преимущественно салмой, сваренной в горячей воде, и чаем», — докладывал врач А. Цареградский. По его мнению, «привитие огородной культуры в татарских деревнях» могло бы стать подспорьем в борьбе как с голодом, так и различными болезнями. Так, фельдшерица Окунь, работавшая во время эпидемии цинги в Поисево, специально устроила в татарской деревне несколько огородов.

Медицинский персонал, прикомандированный в Поисевскую волость во время эпидемии, покинул участок в июле 1907 г.

Конечно, помимо цинги случались и другие вспышки. Например, ежегодно осенью возникали эпидемии брюшного тифа. Встречались также грипп, коклюш, сибирская язва, скарлатина, оспа. Кроме того, как подчеркивал врач А. Цареградский, «татарское население Поисевского участка в громадном количестве заражено туберкулезным процессом костей и желез в самых разнообразных и тяжелых формах». Однако за помощью в больницу они обращались только в самых крайних случаях. Одной из причин редкого обращения пациентов к медицинским специалистам могли быть сложности, связанные с малодоступностью этих услуг: отсутствием врача, дальностью фельдшерского пункта и т.д. Новые земские больницы на северо-восточной окраине Мензелинского уезда были призваны решить эти проблемы.

Старинные больничные здания сохранились и ныне — два краснокирпичных одноэтажных дома

Как уже было отмечено выше, в 1906 г. велись работы по строительству земской больницы в дер. Поисево. Старинные больничные здания сохранились и ныне — два краснокирпичных одноэтажных дома: один использовался как лечебное заведение на 15 коек, а второй был предназначен для проживания медицинского персонала. Кстати, пока в Поисевском участке бесконечно менялись врачи, фельдшером в этот период продолжала работать Евгения Казимирская, она оставила участок в 1910 г. После ее ухода долгое время Поисевская амбулатория и больница не функционировали, ведь не было ни врача, ни фельдшера. Так, в 1912 г. Поисевская земская больница была открыта лишь 85 дней в году. Только в конце 1912 г. в Поисево была направлена женщина-врач Борковская. Как сообщали в Мензелинской земской управе, она предприняла в больнице «спешный и неотложный ремонт, по окончанию которого больница будет немедленно открыта для приема стационарных больных».



Есть данные о том, что в годы Первой мировой войны в Поисевской больнице разместили госпиталь. Если учесть относительную близость Поисево к Мензелинску, то такой вариант вполне вероятен. В небольшие больницы Мензелинского уезда обычно направляли выздоравливающих солдат. Видимо, размещались они в волостном селе совсем недолго. Так, сохранились сведения о том, как в марте 1917 г. во время народных волнений в Поисево (после объявления о февральской революции) больница вновь оказалась закрыта. Разъяренная толпа удалила врача и учительницу и просто закрыла больницу. Очевидно, пациентов (тем более солдат) внутри уже не было.

Здание Такталачукской земской больницы планировалось достроить еще в 1907 г. Мензелинская земская уездная управа предполагала открыть новое больничное учреждение в сентябре 1908 года. Но Такталачукская больница открылась лишь 1 мая 1912 г. На содержание больных и служащих в 1912 г. было отпущено 200 руб., на отопление (50 руб.), чистку белья (20 руб.), мелкие расходы (40 руб.), мелкий ремонт (10 руб.) и приобретение инвентаря (ванны для больницы) — 100 руб. Всего, в том году было выделено 420 руб.

Такталачукская больница открылась лишь 1 мая 1912 г.

В народной памяти строительство больницы в дер. Такталачук смешалось воедино с организацией работы фельдшерского пункта. Очевидно, пациентов чаще всего принимал фельдшер Шайхетдин Батраев. Поэтому старожилы рассказывали, что «табиб Шайхетдин карт» работал в деревянном здании. В 1907 г. рядом с этим больничным помещением начали строить новое деревянное здание и уже во второй половине года якобы открылся стационар. Однако, как было указано выше, официально Такталачукская земская больница заработала лишь спустя пять лет, в 1912 г.

В следующем 1913 г. был поднят вопрос о строительстве жилья для медицинского персонала Такталачукской больницы. Это было связано с тем, что в самом Такталачуке из-за высокой арендной платы медикам было сложно найти подходящую квартиру.

Сведения, приводимые в описании объектов культурного наследия Республики Татарстан, очевидно, связаны со служебным жильем при Такталачукской больнице. В книге говорится о том, что здание Такталачукской земской больницы «построено в 1914 г. за пределами дер. Такталачук, близ соседней дер. Азметьево. Комплекс больницы состоял из нескольких краснокирпичных зданий, а также ряда вспомогательных деревянных построек, которые появились в 1920-е гг. В 1943—1944 гг. в бывшей земской больнице размещался эвакогоспиталь».

Судя по всему, в эти годы достраивались новые корпуса к уже существующей больнице. В народной памяти сохранились также рассказы о том, как накануне Первой мировой войны велось строительство кирпичных зданий больницы, и как в деревню прибывали баржи с кирпичами. Работы завершились лишь в 1916 г.

В Старом Байсарово, на улице Центральной, сохранился комплекс зданий земской больницы

Еще одной точкой для развития земской медицины в Мензелинском уезде в начале ХХ в. должен был стать фельдшерский пункт в Старом Байсарово. На его содержание в 1912 г. были отпущены земством скромные 46 руб. Кроме того, имелись планы по расширению медицинского учреждения. Только на заготовку белья для больницы в том же году было заложено 1000 руб. В Старом Байсарово, на улице Центральной, сохранился комплекс зданий земской больницы. Ее строительство началось накануне Первой мировой войны и затянулось до 1920-х гг.

К слову, больничные комплексы в Поисево, Такталачуке, Байсарово продолжали выполнять аналогичные функции и в советское время. В годы Великой Отечественной войны в них размещались эвакуационные госпитали.