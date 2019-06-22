Рафаэль Хакимов: «Вожди туркоманов брали в жены византийских принцесс»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 42-я

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов продолжает публиковать на страницах «Реального времени» отрывки из своей книги «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня мы предлагаем вниманию читателей очередной фрагмент из главы «Постимперский синдром».

Огузские государства. Племенная конфедерация Кара-Коюнлу (1375—1468)

Объединение туркоман («чернобаранные» — по изображению на знамени тамги кара-коюн) во главе с шиитской династией из огузского рода Ивэ существовало на территории современных Азербайджана, Армении, Ирака, северо-западного Ирана и восточной Турции. Они были оттеснены в Переднюю Азию в ходе татаро-монгольского нашествия.

Первоначально правители Кара-Коюнлу были вассалами более ранних туркоманских династий, пока в 1382 году Абу Наср Кара-Мухаммад, сын Байрама Ходжи-бека, не объявил свою независимость от Джалаиридов и сосредоточил свои силы в Тебризе и Восточной Анатолии. Таким образом Кара-Мухамедом (1380—1389) было основано правление племенного союза Кара-Коюнлу по аналогии с правлением Джалаиридов, сохранявшим традиции времен чингисидов. Позднее ему пришлось столкнуться с армией Тимура, победа войск которого вынудила предводителя туркмен бежать на запад к Османскому правителю Баязиду.

После Кара-Мухаммада правителем Кара-Коюнлу стал Кара-Юсуф, который правил с 1395 по 1403 годы и с 1406 по 1420 годы. Постепенно Кара-Юсуф стал правителем Арабского Ирака, Армении и сопредельных территорий, объединенных в государство Кара-Коюнлу со столицей в Тебризе. Сам он управлял Южным Азербайджаном, а остальные земли раздал в уделы своим сыновьям.

Источник: dic.academic.ru

Несмотря на близкое родство Ак-Коюнлу и Кара-Коюнлу, между ними происходила постоянная вражда. Вторым сильным противником для Кара-Юсуфа стал властитель государства Тимуридов Шахрух, война с которым была удачной для Кара-Коюнлу.

Преемниками Кара-Юсуфа стали его сыновья Искандар-хан, Абу Саид-хан и Джахан-шах, первым среди правителей Кара-Коюнлу принявший титул султана. Джахан-шах был также известен как поэт, писавший на тюркском языке под псевдонимом Хакики. Он обладал тонким художественным вкусом, собирал при своем дворе поэтов и строителей, при этом отличался крайней деспотичностью и подозрительностью. В эпоху Джахан-шаха происходит расцвет Кара-Коюнлу, государство становится одним из важных игроков в исламском мире, с развитым политико-административным, военным, экономическим и культурным устройством.

Воспользовавшись неурядицами среди Тимуридов, Джахан-шах возглавил наступление на восток, к 1453 году занял весь Западный Иран, вторгся в Восточный Иран, захватив Хорасан и в 1458 году овладел столицей тимуридских султанов — Гератом. Однако из-за известия о восстании в Азербайджане, поднятом его сыном Хасаном Али, он решил покинуть свои восточные завоевания, определив границу между своим государством и Тимуридами пустыню Деште-Кевир, а с тимуридским султаном Абу Саидом заключил союз.

В 1467 году в битве с правителем Ак-Коюнлу Узун-Хасаном близ города Муш в южной Армении войска Джахан-шаха были разгромлены, а сам он погиб, после чего владения Кара-Коюнлу отошли к Ак-Коюнлу. После гибели Джахан-шаха на престол вступил его сын Хасан Али, который попытался с остатками былого войска отстоять независимость, но был разгромлен в 1468 году и погиб.

Племенная конфедерация Ак-Коюнлу (1468—1501)

Объединение туркоман Ак-Коюнлу («белобаранные») во главе племени баяндур (родовая тамга «Ак-Коюн») занимало территорию восточной Анатолии и западного Ирана. История племени восходит к Баяндур-хану, основателю одного из двадцати четырех огузских племен и внуку легендарного Огуз-хана. Государство существовало до завоевания Сефевидами в 1501—1503 годах.

Доспехи тяжеловооруженного кавалериста Ак-коюнлу. The Metropolitan Museum of Art, New York. Фото wikipedia.org

Впервые туркоманские племена Ак-Коюнлу упоминаются в византийских хрониках 1340 года, когда они кочевали в восточной Анатолии. В это время многие их вожди брали себе в жены византийских принцесс. С конца XIV века Ак-Коюнлу вело постоянные войны с другим объединением огузских кочевых племен Кара-Коюнлу.

В XIV веке происходили частые столкновения между войсками Трапезундской империи и отрядами племени Ак-Коюнлу. И лишь в 1352 году был заключен мир. Мария Комнина, сестра правителя Трапезунда Алексея III, была выдана замуж за Фахр-аль-ад-Дина Кутлу-бея, вождя племени Ак-Коюнлу, а их сын впоследствии женился на дочери Алексея. Этот брак положил основу союзным отношениям между двумя государствами.

Большие перемены наступают в годы правления Кара Османа. В 1402 году Тамерлан даровал племени всю область вокруг Диярбакыра (в верховьях р. Тигр на востоке современной Турции). Расширению их владений препятствовало сопротивление родственного племени Кара-Коюнлу. К 1435 году племена Ак-Коюнлу, воспользовавшись ослаблением государства Кара-Коюнлу, значительно увеличили свою территорию и даже вторглись во владения египетских мамлюков, что привело к началу конфликта с ранее дружественным Египетским султанатом. В годы правления Кара Османа, наряду с доминирующей ролью туркоманской военной элиты, усиливался бюрократический аппарат ирано-исламского типа.

После смерти Кара Османа началась борьба за правопреемство власти. Она закончилась восшествием Джахангира, который после долгих междоусобиц признал в 1452 году сюзеренитет Джаханшаха — правителя Кара-Коюнлу. Мирный договор был заключен без ведома младшего брата Джахангира Хасана, известного как Узун-Хасан («Длинный Хасан»), который посчитал этот шаг брата предательством. Узун Хасан пошел войной на своего брата Джахангира и одолел его, после чего возобновил войну с Кара-Коюнлу.

Источник: runivers.ru

В 1467 году произошла битва между войсками Узун Хасана и Джаханшаха. Победа Узун Хасана положила конец существованию государства Кара-Коюнлу. В состав нового государства Ак-Коюнлу вошли территории современного Азербайджана, северо-западного Ирана (Иранский Азербайджан), территории современной Армении, северная часть Курдистана, Ирака, иранские провинции Хузистан, Фарс и Керман. При Узун-Хасане государство Ак-Коюн­лу достигло своего зенита.



После смерти Узун-Хасана (1478 год) к власти приходит его сын, султан Якуб. При Якубе продолжилась финансовая реформа, были отменены прежние земельные привилегии духовной и военной знати, а в 1489 году было проведено новое кадастровое описание земель. Эти меры вызвали резкое недовольство у духовных деятелей и военных феодалов. В 1490 году султан Якуб внезапно умер. Смерть Якуба положила конец проведению реформ.

В 1490—1497 годы государством правили Байсангур-хан, сын султана Якуба, и Рустам-хан. В 1497 году их сменил султан Ахмед, который пытался предотвратить распад государства путем ослабления мощи и влияния тюркских кочевых феодалов — главных носителей феодальной раздробленности. Он казнил некоторых из них и отменил все сделанные его предшественниками пожалования. В борьбе с кочевой знатью султан Ахмед опирался на другую группу феодалов — иранскую гражданскую бюрократию. Желая обеспечить себе сочувствие крестьянской массы, Ахмед провел налоговую реформу, сохранив только шариатские подати и отменив иные налоги и повинности. В ответ кочевые феодалы подняли мятеж в Ираке и Фарсе. Султан Ахмед погиб в битве с мятежниками близ Исфахана, после чего все его указы были отменены. В борьбе за власть началась новая волна племенных междоусобиц, и в 1500 году владения Ак-Коюнлу были разделены между двумя лидерами: Алвенд получил Азербайджан и Армению, а Мурад — Ирак и Фарс.

Несмотря на брачные узы, связывавшие правителей Ак-Коюнлу с Сефевидами, отношения между ними были натянутыми. В результате столкновений последний из правителей Ак-Коюнлу, Алвенда был побежден кызылбашами Сефевидов. Войско другого правителя, Мурада было разгромлено османскими войсками. Ослабленное к концу XV века междоусобицами и народными волнениями, государство Ак-Коюнлу было окончательно разгромлено в 1501 году кызылбашами во главе с Исмаилом Сефевидом (внуком Узун Хасана по материнской линии), к которому и перешли все территориальные завоевания государства Ак-Коюнлу.

Сефевидское государство (1501—1722/1736)

В русских документах XVI—XVII веков государство Сефевидов чаще называлось Кызылбашским. В источниках XVI века также встречается наименование «Туркманское государство».

Сефевиды объединили Персию, перевели общественный уклад с кочевого на оседлый, хотя во многом продолжали традиции татаро-монгольских и тимуридских государств, начиная от чеканки монет, вплоть до административного устройства.

В научной литературе нет единой точки зрения на этнические основы государства — одни утверждают о персидской основе страны, другие — о преобладании тюркского начала. Питер Голден рассматривает Сефевидское государство в качестве тюркского. Ясно, что тюркские кызылбашские племена доминировали над коренным иранским населением, не случайно сефевидский шах назывался кызылбашским шахом. В Средней Азии к Сефевидам относились как к преемникам туркоманских государств Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу. Очевидно, что государство Сефевидов не было ни чисто тюркским, ни чисто иранским. Происхождение Сефевидов достоверно неизвестно, однако они говорили на тюркском, при этом, скорее всего, также владели и персидским как родным.

В конце XIII века в Ардебиле возник суфийский-дервишеский орден Сефевийе. Его основателем был Сефи ад-Дин Исхак Ардебили. Орден обладал большим влиянием в регионе, в числе учеников ордена был великий визирь Ильханов, Рашид-ад-Дин. Благодаря умелой пропаганде, орден приобретал все больше сторонников не только в Азербайджане, но и по всему Ближнему Востоку. После того, как орден превратился в военную организацию, он по сути выражал интересы тюркского населения региона.

Источник: Гасан Джалал, commons.wikimedia.org

Потомки Сефи ад-Дина расширяли владения ордена и его влияние, что привело к конфликту с главой государства Кара-Коюнлу Джаханшахом. Орден был вынужден искать защиту главы династии Ак-Коюнлу Узун-Хасана. Пользуясь все большим влиянием, сефевидские шейхи приняли не только духовную, но и светскую власть над многими тюркским племенами Азербайджана и Малой Азии. Изначально орден придерживался суннитского учения, но в XV веке шейхи ордена перешли в шиизм.

Кызылбашами стали называться последователи (мюриды) ордена Сефевийе, тюркские племена Азербайджана и Анатолии. Они носили характерные красные головные уборы. Впоследствии число кызылбашских племен увеличивалось, позже, помимо тюркских племен, в состав кызылбашей включили курдов и талышей. Кызылбашским стали называть и вновь созданное государство, позже кызылбашами, именовали уже всех подданных Сефевидского государства, вне зависимости от этнического происхождения.

В начале XVI века, в период правления шаха Исмаила, сефевидское общество было разделено по этническому признаку между тюрками и персами, что соответствовало исламским категориям «люди меча» и «люди пера». По мнению кызылбашей, персы не имели права быть телохранителями или командовать во время боя. Кызылбаши являлись политической и социальной элитой страны, а персы занимались административными делами.

После смерти Узун-Хасана политика ордена стала де-факто независимой. Орден перестал довольствоваться получением земель во владение от других правителей, встав на путь завоеваний. Со временем это привело к конфликту с наследниками Узун-Хасана, в итоге орден потерпел поражение, но его влияние среди населения не ослабло, тем более само государство Ак-Коюнлу было охвачено междоусобицей.

В 1499 году шейх Исмаил со своими сторонниками выступил против власти. В 1500 году войска кызылбашей вступили в Ширван, у местности Гюлистан, где было дано генеральное сражение войскам ширваншаха Фарруха Ясара. Исход сражения был в пользу ордена. Многие города Ширвана признали власть шейха Исмаила. В 1501 году кызылбаши разгромили 30-тысячную армию Ак-Коюнлу. В том же году кызылбаши во главе с шейхом Исмаилом вступили в Тебриз, где его объявили шахом Азербайджана, тем самым было положено начало новому государству. Через год после провозглашения государства, в 1502 году, Исмаил объявил себя шахиншахом Ирана. В 1503 году были разбиты остатки Ак-Коюнлу во главе с Мурадом, после под власть Сефевидов перешли Фарс и Ирак. Ширван был превращен в вассальное государство. Завоевание Хорасана привело к столкновению интересов Сефевидского государства с узбеками Шейбанидами.

Воспользовавшись междоусобицами в государствах Тимуридов в Мавераннахре и Хорасане, Шейбани-хан вмешался в эту борьбу и пытался создать единое централизованное государство в Средней Азии. В 1499 году он пошел на Мавераннахр и завоевал государство Тимуридов. В 1501 году Шейбани-хан окончательно овладел Самаркандом и сделал его столицей своего государства. Бабур, последний тимурид и союзник Сефевидов, был изгнан со своих владений, бежал за помощью к Сефевидам.

Мухаммед Шейбани-хан выступал как поборник суннизма, призывая шаха Исмаила не только вернуться в суннизм, но в случае отказа и покарать его. Сефевиды решили действовать незамедлительно. В 1510 году сефевидские войска во главе с шахом Исмаилом выступили в поход, что привело к массовому бегству шейбанидских наместников в городах. Сам Шейбани-хан спрятался в крепости Мерва, где он ожидал помощи из Самарканда. Кызылбаши осадили и затем взяли Мерв. Мухаммед Шейбани-хан пал в битве.

На восточных рубежах целью Сефевидов было ликвидация узбекской угрозы и распространение власти на Мавераннахр. Столкновение с османами вынудило переключить все силы на запад.

Битва при Мерве, в 1510 году. Миниатюра. Фото wikipedia.org

Утверждение шиизма в качестве официальной религии в Сефевидском государстве несло в себе большую угрозу влиянию османских султанов в исламском мире. Шиитская доктрина отвергала власть суннитских правителей как наследников Омейядов, главных врагов халифа Али и его потомков. Первоначально удавалось избегать столкновений благодаря миролюбивой политике султана Баязида II. Между ним и шахом Исмаилом установились относительно дружественные отношения. Все изменилось с приходом к власти Селима I, воинствующего султана, поставившего себе целью полное покорение Ближнего Востока. В 1514 году Селим I объявил войну Сефевидам. В битве при Чалдыране кызылбаши потерпели поражение. Селим отказался принять предложение мира от Исмаила, тем не менее на границах установилось спокойствие. Вскоре Селим умер, а его преемник Сулейман отказался от агрессивной политики на востоке.

После смерти шаха Исмаила и вступления малолетнего Тахмаспа в стране начались междоусобицы. К концу второго десятка лет своего правления, Тахмаспу удалось восстановить порядок в государстве. Основной внешней угрозой оставалась Османская империя. Боевые действия происходили с переменным успехом. Безрезультатность войны и большие потери привели в 1555 году обе стороны к заключению мирного договора, по которому к Османской империи отошли Ирак Арабский, западная часть Армении (область Вана) и запад Грузии. Сефевиды сохранили за собой восточную часть Армении и Грузии.

Пользуясь тяжелым положением Сефевидского государств узбекские эмиры неоднократно предпринимали попытки вторжения в Хорасан. Постоянные стычки продолжались с 1547 по 1567 годы, но узбекам так и не удалось закрепиться в Хорасане.

Одним из важнейших направлений внешней политики Сефевидов были взаимоотношения с Великими Моголами. На период правления Хумаюна, сына Бабура, между двумя державами установились мирные и дружественные отношения, но Кандагар стал камнем преткновения в отношениях между двумя державами, приведший к войнам в 1622—1623 годах и 1649—1653 годах.

После смерти шаха Тахмаспа в стране наступил период смуты, закончившийся коронованием в 1576 году одного из его сыновей под именем Исмаила II. Подозрительный и мстительный, он по восшествии на престол стал расправляться не только с противниками, но и с недавними сторонниками. В результате его нашли мертвым. Страна вновь оказалась на грани гражданской войны. Децентрализацией власти, экономическим кризисом, охватившим государство, воспользовались противники Сефевидов. Начались бунты и восстания, часто подстрекаемые османским правительством.

Реформировать государство попытался Аббас-мирза, который в 1587 году короновался под именем Аббаса I. Он создал регулярную армию из гулямов, ослабил влияние кызылбашей и стабилизировал экономику, нормализовал отношения с соседями. После его смерти в 1629 году вновь возникли внутренние и внешние проблемы. Отсутствие четкого престолонаследия привело к дворцовым интригам и династическим распрям. По приказу нового шаха казнили всех родственников, кто мог претендовать на престол.

Последующие шахи не отличались особыми заслугами. Правление Аббаса II отличилось стабильностью. В 1655 году шах учредил собрание (маджлис), созывающийся два раза в неделю с целью поддерживать общественную справедливость. Его правление прошло довольно мирно. Внешняя политика Аббаса II выделялась осторожностью и расчетом. Во время его правления Сефевидский двор поддерживал постоянные дипломатические отношения с Османами, Моголами Индии, Россией, Эфиопией и европейскими торговыми компаниями (Голландская Ост-Индская компания и Английская Ост-Индская компания). Тем не менее интерес европейских торговых компаний к иранскому шелку упал.

В 1651—1653 годах произошел военный конфликт между Сефевидским государством и Россией на Кавказе из-за начала казацких грабительских походов и обращений грузинского царя Теймураза за помощью к русским. Конфликт завершился разрушением ряда русских крепостей на Карья-Су.

На момент смерти Аббаса II государство было таким же процветающим и стабильным, как и в 1629 году, когда умер Аббас I. Наследование от Аббаса II к Сулейману было самым гладким в сефевидской истории, как, впрочем, и воцарение его сына Султан Хусейна. Несмотря на отсутствие серьезных потрясений, экономические проблемы нарастали, в частности, из-за падения торговли шелком.

Шах Солтан Хусейн. Миниатюра Корнелиса де Брюйна. Фото wikipedia.org

Ничего не предвещало скорого падения государства, но восстания лезгин, ширванцев, курдов, религиозных сектантов, грабительские набеги соседей, расстроили дела. Сефевидское правительство не разглядело главную угрозу, которая шла из Афганистана.

В 1722 году афганские войска во главе с Мир Махмудом разбили 42-тысячную сефевидскую армию. Затем началась осада столицы Сефевидского государства, которая через полгода пала. Султан Хусейн объявил Мир Махмуда своим преемником, что положило конец 220-летней Сефевидской империи.

Продолжение следует