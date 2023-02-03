«Селище Агач до завоевания Казани было укрепленным пунктом татарских феодалов»

Селения Казанского ханства (по писцовым книгам)

Фото: Максим Платонов (Репродукция картины Фирината Халикова)

Начнем обзор с Ногайской дороги Казанского уезда. Здесь «после Казанского взятия» большинство селений и пустошей сохранили татарские названия. В нижнем течении р. Меши на Ногайском перевозе была татарская деревня Агайбаш. Эта деревня возникла на пустоши Телепеевской, что позволяет предполагать, что до «Казанского взятия» эта пустошь была заселена татарскими ясачниками, среди которых выделялся татарин Телепей. Название же Агайбаш дано местности по урочищам. Писцовая книга упоминает еще селище Агач, которое было до завоевания укрепленным пунктом татарских феодалов. Это был немаловажный стратегический центр. Доказательством существования Агайбаша, Аган и Агача является то, что русскому служилому В.Ф. Танееву дана была в поместье земля «селища Агача», которая была смежена с дер. Тоймой и Юлдузскими лугами г. Лаишева; эта земля была расположена на левом берегу р. Меши по направлению к Лаишевскому лесу. Деревня же Агайбаш на правом берегу р. Меши и имела татарских ясачников. От укрепленного пункта Агача, расположенного вблизи Ногайского перевоза через р. Каму, в 1603 г. уцелело 22 двора, и та земля, которая не обрабатывалась ясачниками, отдана была тому же Танееву.

Несколько южнее деревни Агайбаш находится дер. Байчуга, расположенная на левом берегу р. Меши. Эта деревня упоминается в писцовой книге Д.А. Кикина (№643. Л. 477), как смежная с дер. Тоймой, а в писцовой книге И. Болтина (№642. Л. 7) читаем, что в этой деревне жили и служилые и ясачные татары.

Дер. Ташкирмень, расположенная на правом берегу р. Меши, хотя и не упоминается в писцовой книге Д.А. Кикина, но она есть в книге И. Болтина (№642. Л. 17).

Дер. Атабаево (Табаева, Табаи), по данным И.А. Износкова, очень древнего происхождения».

Дер. Епанчино упоминается в писцовой книге И. Болтина 1603 г., из которой мы узнаем, что в деревне жили служилые и ясачные татары. В писцовой книге Д. Кикина ее нет потому, что в этой деревне не было поместий русских служилых людей. Наличие деревни в Казанском ханстве подтверждает и карта Казанского ханства в I т. «Истории Татарской АССР».

Источник: vestinewsrf.ru

Необходимо указать дер. Мансурову на Каме вблизи устья р. Меши, древность основания которой определил в 1862 году И.Н. Березин, обнаруживший там надгробный камень сына Мансура Булгарского. В XVI столетии после взятия Казани в дер. Мансуровой жили царские мережники-рыбаки.

Дер. Саралы впервые отмечена С. Мельниковым. Под этим же названием она записана в переписной книге Казанского уезда 1646 г., и в писцовой книге И. Болтина 1603 г. Во второй половине XVI в. в ней не было ни русских, ни татарских служилых людей, а жили одни ясачные татары. Эта деревня основана в период самостоятельности Казанского ханства.

На месте нынешней дер. Карташиха была Салтыковка, а в Семеновых книгах (Нармацкого) написано дер. Тербедеево. Именно это название и было присвоено деревне в Казанском ханстве.

На месте Рождественского на р. Меше Д.А. Кикин записал две пустоши Укречь-Култук «у старого татарского острога у большого кургана». Следовательно, во времена Казанского ханства здесь было население городского типа с укреплением военного характера, а на вражке был старый острог. Смежная с Укречь была деревня Кильдешева.

Смежной же с пуст. Укречь-Култук была дер. Сингели, где жили служилые и ясачные татары. Рядом с дер. Сингели к северу расположилась дер. Тангачи (Тамгачи, Таргайчи), которая в 60-х годах XVI века была пустошью, но к 1603 г. восстановлена.

Смежной с дер. Сингели была дер. Бурнашева, которая в переписи Д. Кикина состояла из одних ясачников. Смежной с пуст. Тангачи в книге Д. Кикина указана пустошь Тетеевская — запустевшая деревня Казанского ханства.

Фото: krotov.info

Дальше к северу на «Лихом болоте» были деревни: Астрахань, Читаки, Мингерь, Сатки и Каирби, на оз. Сабуголь основана была и дер. Сабуголи; на озере Кулчук — дер. Кулчук Старый, где жили служилые татары и после Казанского взятия.

Дер. Читаки была смежена с целым рядом старинных селений: дер. Тарлаши, почин. Елшейков, дер. Караишево, Пиголи и Карадулат; недалеко от них была пустошь Кумкечь и дер. Четова, где открыто старинное татарское кладбище. С дер. Сабуголь смежны деревни Караева, починок Смоклево (Измаил) — Займище, дер. Кабан и пустошь Белка, где тоже обнаружено старинное татарское кладбище, но татарское название не сохранилось.

Рядом с дер. Каирби расположены были пустошь Куюк и деревни Сарку-Кадыш, Харибей и Сафаровка. Дер. Сарку-Кадыш была смежна с дер. Бученба, а последняя — с деревнями Тогашево, Каракчей Кабан, Селик Кабан и Старый Кабан.

Ближе к Волге расположены были деревни: Ковали, Отары Средние, Отары Большие и Отары Малые. С Отарами были смежны дер. Девлеткильдеево (ныне Девликеево) и Мамотяково. С дер. Харибей смежны были пустошь Ялмская и дер. Бол. Куюки.

Этим мы кончаем обзор татарских селений, расположенных в самом устье р. Меши и к северу между р. Мешей и Волгой и относящихся к Ногайской дороге.

На левом берегу р. Меши мы уже указали Мансурово, Агач, Тойму и Другой Укречь-Култук. Теперь продолжим перечисление поселений на левом берегу р. Меши, относящихся Ногайской же дороге.

Репродукция картины Фирината Халикова. Фото: Елена Сунгатова/art16.ru

Прежде всего надо отметить поселение Лаиш с пустошью Юлдуз. Мы не имеем достаточных данных, чтобы утверждать, что Лаиш был городом, имевшим крепость, т. к. на Ногайском перевозе через Каму господствовала крепость Укречь-Култук; наличие этой крепости уже достаточно, чтобы отнести селение Лаиш к большому феодальному центру сельского типа с большим количеством полоняников, которые в Лаишеве так и остались жить после Казанского взятия.

К северу от пуст. Другой Укречь находится дер. Курманакова, от нее вверх по р. Меши поместная дер. Альгазы, записанная в Семеновских книгах Нармацкого (1563 г.) за детьми феодала Нармацкого.

Недалеко от этой поместной деревни были деревни служилых татар, Куюки и Нальгозя.

Вверх по р. Меше в писцовой книге Д. Кикина указывается деревни Салман на р. Чашме, Каип, Дертюли на р. Каипе, Салтыки, Бима Бурначеевская и Бима Бишнякова.

На р. Чирпе расположены были дер. Чирпа и Смолдеярово.

На р. Буртыке известны дер. Бурты, Евлушей, Мал. Куюк и пустошь Кармачи.

На р. Брыси отмечаются деревни, Булгак, Балахчея, Челмаки, Икимен, пустошь Шигали, дер. Тевкечь и старое селище Тургаево. Вблизи от них указываются деревни Ликеево, Именкеска, Кудышева, Янтык, Кабищева.

Далее на восток по р. Шуранке необходимо отметить деревни Большая Елга, Малая Елга и невдалеке от них дер. Шуран, известную по карте Казанского ханства и по писцовой книге Д. Кикина.

По р. Ошняку расположились деревни: Яушева, Брынка, Большой Ошняк, Ошняк Малый, Бахтиярова и Бол. Салтан, пустошь Ячи, дер. Черемша и Улылая (Алыкная) за р. Ошняком. Неподалеку от дер. Улылая упоминаются деревни Тарлы и Лиски — татарские дворцовые или ханские.

Фото: wikipedia.org

На р. Ирге, притоке р. Ошняк, писцовые книги упоминают деревни Тулуш Шетнева, Уча, Чандырева и Чочурча.

На р. Бетке расположены деревни Анатыш, Бетка, Апшейка, Янчиково (Яншихово), Байтеряково, Мекеева, Арыш и Меретяки (Мереть).

На р. Салтане, притоке р. Бетки можно указать деревни Салтан Мал., Ахча, Кузебердеево, Атмас Большой, Атмас Малый и Салтаналей. Несколько восточнее устья р. Бетки упоминается дер. Урай.

По р. Суше (Шуша) упоминаются деревни Урахча, Кульга, Кадибердеева, Кугарчино, Шуни, Темерлик Большой, что было село «чувашское», т. е. ясачное Кучака Атмутова с товарищами (№643, №233), Енсубино, Бердыбекхан, дер. Балтачи и Ямашева.

По р. Шумбуту в нижнем течении поселений не было, но там, где река поворачивает к югу писцовая книга №153 отмечает целый ряд селений во главе с Челлинским городом, который существовал до «Казанского взятия». Вокруг этого города указаны дер. Верхние Чаллы (скорее всего Уреевы Челны) и Нижние Чаллы (по-видимому, Тябердины Челны); недалеко от них Иски-Юрт (в рукописи Биюрт), Болгузино (или Кучуковы Челны; в рукописи Налгозя). Дер. Шигизда (Верхнее Шейх-Заде), Мосляк и Ст. Мамли».

Кроме того С.М. Шпилевский указывает на существование дер. Кутлубукашевых Челнов и Пимерь. Все селения по р. Шумбуту писцовая книга №153 относит к Зюрейской дороге. Это мы должны принять во внимание, но все же целесообразнее считать их в составе Ногайской дороги, как и прочие перечисленные селения, расположенные в бассейнах малых притоков р. Камы по правому берегу. По р. Берсут луговые книги отмечают деревни Берсут и Кулуши.

Всего на Ногайской дороге мы определили 149 татарских поселений, что говорит о значительной плотности населения по берегам рек Волги и Камы.

*Селения Казанского ханства (по писцовым книгам). Опубликовано в сборнике «Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья» (Казань, 1971. Вып. 1. С. 272—292)

**Редакционная коллегия: доктор исторических наук И.К. Загидуллин (научный редактор), кандидат исторических наук И.З. Файзрахманов, кандидат исторических наук А.В. Ахтямова.

