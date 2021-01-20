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В Институте истории им. Ш. Марджани появился новый замдиректора

13:33, 20.01.2021
В Институте истории им. Ш. Марджани появился новый замдиректора
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Альфрид Бустанов назначен заместителем директора Института истории им. Ш. Марджани. Об этом корреспонденту «Реального времени» сообщил источник, близкий к руководству учреждения.

По его словам, 33-летний Бустанов теперь курирует изучение исламского наследия и занимается популяризацией исторической науки. Также в зоне его ответственности — проектно-грантовая деятельность института.

Как сообщало «Реальное время», в 2018 году исламовед Альфрид Бустанов получил крупный европейский грант. Ученый издал книгу «Коръән Кәрим тәржемәсе» муфтия Габдельбари Исаева. В интервью интернет-газете он рассказал, почему отказался от поста ректора Болгарской исламской академии.

В октябре 2010 года директором Института истории был выбран Радик Салихов. На этом посту он сменил Рафаэля Хакимова, который теперь занимает должность научного руководителя.

Справка

Альфрид Кашафович Бустанов — российский историк, исламовед.

  • Родился в 1987 году в Омске.
  • С отличием окончил факультет истории Омского государственного университета им. Достоевского (2009).
  • Окончил аспирантуру на кафедре восточноевропейских исследований Амстердамского университета (2013), его учителем был Михаэль Кемпер. Получил степень Ph.D. (Amsterdam University, 2013).
  • Работал профессором факультета истории в Европейском университете в Санкт-Петербурге.
  • Автор книг Soviet Orientalism and the Creation of Central Asian Nations (London — New York, 2015) и «Книжная культура сибирских мусульман» (2012). Колумнист «Реального времени».

Общество Татарстан Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ
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