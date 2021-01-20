В Институте истории им. Ш. Марджани появился новый замдиректора

Альфрид Бустанов назначен заместителем директора Института истории им. Ш. Марджани. Об этом корреспонденту «Реального времени» сообщил источник, близкий к руководству учреждения.

По его словам, 33-летний Бустанов теперь курирует изучение исламского наследия и занимается популяризацией исторической науки. Также в зоне его ответственности — проектно-грантовая деятельность института.

Как сообщало «Реальное время», в 2018 году исламовед Альфрид Бустанов получил крупный европейский грант. Ученый издал книгу «Коръән Кәрим тәржемәсе» муфтия Габдельбари Исаева. В интервью интернет-газете он рассказал, почему отказался от поста ректора Болгарской исламской академии.

В октябре 2010 года директором Института истории был выбран Радик Салихов. На этом посту он сменил Рафаэля Хакимова, который теперь занимает должность научного руководителя.