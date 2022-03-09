Татары в переписях: традиции Золотой Орды, писцовые книги и ревизские сказки

Особенности статистического учета татарского народа в разные исторические периоды

В Институте истории им. Марджани вышла книга «Татары в переписях населения», в которой представлена динамика численности татарского народа, его социальная и конфессиональная структура, языковое поведение за последние почти три столетия. Во время работы авторы* издания опирались на материалы государственных переписей населения Российской империи, СССР и Российской Федерации. Книга знакомит нас с особенностями статистического учета татар в разные исторические периоды и спецификой переписных кампаний. «Реальное время» предлагает ознакомиться с этим интересным исследованием и публикует фрагмент первой главы.

Введение

Татары — второй по численности народ Российской Федерации, компактно проживают в Поволжье, Приуралье, Западной Сибири и дисперсно во всех областях России (общая численность — 5,3 млн в 2010 г.), в странах ближнего и дальнего зарубежья. Они являются неотъемлемой и важной составляющей Российского государства, его истории и культуры. Одним из наиболее информативных источников для понимания места татар в России являются материалы государственной статистики. Объектом анализа в представляемой книге стала ее часть — данные переписей населения.

Переписи проводятся государством и являются важным элементом государственного управления. Для любой страны — это ценный источник актуальной информации о демографических, социально-экономических и национальных показателях народонаселения. С помощью переписей замеряется численность и состав населения в определенное время, определяются перспективы его развития в различных сферах, планируется демографическая, социально-экономическая и национальная политики государства, формируется финансовая поддержка их отдельных направлений. Результаты переписи 2021 г. будут влиять на многие стороны развития России в предстоящие 10 лет (до следующей переписи населения).

Авторы настоящего издания ставили перед собой две задачи. Во-первых, раскрыть опыт статистического учета татар, который был накоплен в России на протяжении почти трех столетий. Во-вторых, показать динамику в развитии татар с помощью использованных в разных переписях населения методик и категорий фиксации народа, различных данных о нем. При решении задач учитывался контекст исторического и социального развития татар, политическая конъюнктура, а также уровень развития науки в определенное время, определяющий содержание применяемых в России подходов к проведению переписей и использованного в них инструментария.

В соответствии с поставленными задачами выстроена структура книги. В первом разделе раскрывается история статистического учета населения в России с помощью переписей и использованных в них методик для фиксации этнокультурного многообразия страны. Авторы уделяют особое внимание вопросу о том, какие категории применялись в отношении татар в разных российских переписях и какие факторы влияли на их использование органами власти. В следующих разделах раскрывается численность, расселение, естественные процессы (семейно-брачные отношения, рождаемость, смертность), половозрастной и конфессиональный состав татар, особенности развития у них урбанизационных процессов, специфика их языкового поведения с момента первого опыта статистического учета татар России (вторая половина XVI в.) и до 2010 г.

Лист переписной книги 1719 г.

От писцовых книг до цифрового формата: опыт статистического учета населения в России

История проведения учета населения на территории современной России восходит ко времени существования Улуса Джучи (Золотой Орды), когда с целью обложения подданных данью в 1257—1259, 1273 и 1287 гг. были проведены всеобщие переписи податного населения Монгольской империи.

В Российском государстве, которое унаследовало многие административно-управленческие традиции Золотой Орды, начало статистического учета жителей было положено в XV в., так называемыми писцовыми книгами, представляющими собой описания городов, сел и земель, а также социального состава населения и возложенных на него повинностей. Несмотря на то, что авторы писцовых книг не ставили своей целью учет населения, это уникальный источник о населении, населенных пунктах и особенностях административного устройства различных территорий того времени.

С середины XVII в. поземельные описания (писцовые книги) заменились подворными (переписные книги). Нововведение было связано с установлением в 1646 г. в Российском государстве новой единицы податного обложения — тяглового двора вместо земельного участка. Подворные переписи проводились в 1646—1647, 1678—1679, 1709—1710 и 1716—1717 гг. Основным отличием подворных переписей от писцовых описаний стало отсутствие земельных описаний и представление более полных сведений о самом населении. При описании двора приводились сведения обо всем мужском населении.

Татары, в первую очередь представители служилого сословия, начинают фиксироваться в писцовых книгах при описании городов и населенных пунктов после завоевания Российским государством татарских ханств во второй половине XVI в. В этот период началось формирование этноса волго-уральских татар — ядра будущей татарской нации. В процесс его формирования включились различные этнотерриториальные группы и сословные страты татарского народа — казанские, астраханские, касимовские, мещерские, и также этнически близкие к ним группы северо-западного Приуралья.

Несмотря на то, что материалы писцовых книг не позволяют установить полную картину демографического развития татар, они являются ключевым источником по социально-экономической политике Российского государства по отношению к народам бывшего Казанского ханства. Среди них сохранившиеся писцовые и переписные книги Казанского и ряда других уездов второй половины XVI — XVII вв., земли которых ранее входили (полностью или частично) в состав Казанского ханства. Сопоставление данных книг по этим уездам за разные годы позволяет исследователям проанализировать динамику численности, характер расселения, социальное положение служилой части татарского населения — мурз и служилых татар. Формирование довольно значительного по численности татарского военно-служилого контингента, в том числе из ясачных людей, являлось важной частью политики московской власти по созданию социальной опоры своей власти в Среднем Поволжье. Именно служилые татары стали здесь надежным оплотом Российского государства, как в хозяйственном, так и в военном отношениях. С этим процессом связано и зафиксированное в писцовых материалах формирование служилых «новокрещен» — особой группы населения из числа служилых татар и ясачных людей, принявших православие и получавших преференции от государства.

Ревизская сказка Татарской слободы г. Казани. 1782 г.

В документах учета населения второй половины XVI — второй трети XVII вв. Казанского и Свияжского уездов предки современных татар регистрировались и в категории «ясачных чюваш» или «чюваш». В этот период она являлась социальной стратой и означала тягловое население. Сам феномен объясняется тем, что в период Казанского ханства представители местной знати термином «чуваш» или «чюваш» обозначали ясачное население. Данная категория населения исповедовала ислам и говорила на татарском языке. В последней четверти XVII — начале XVIII вв. социальное значение данного термина постепенно нивелировалось с другими податными сословиями. В период правления Петра I жителей всех «чювашских» населенных пунктов в документах учета повсеместно регистрировали уже как «ясачных татар». С этого времени термином «ясачные чуваши» обозначали только чувашскую этническую группу тяглового сельского населения в Среднем Поволжье.

* Авторский коллектив: кандидат исторических наук А.С. Бушуев, доктор социологических наук Г.Ф. Габдрахманова, доктор исторических наук И.К. Загидуллин, кандидат исторических наук Б.И. Измайлов.