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Татары в переписях: традиции Золотой Орды, писцовые книги и ревизские сказки

00:00, 09.03.2022

Особенности статистического учета татарского народа в разные исторические периоды

Татары в переписях: традиции Золотой Орды, писцовые книги и ревизские сказки

В Институте истории им. Марджани вышла книга «Татары в переписях населения», в которой представлена динамика численности татарского народа, его социальная и конфессиональная структура, языковое поведение за последние почти три столетия. Во время работы авторы* издания опирались на материалы государственных переписей населения Российской империи, СССР и Российской Федерации. Книга знакомит нас с особенностями статистического учета татар в разные исторические периоды и спецификой переписных кампаний. «Реальное время» предлагает ознакомиться с этим интересным исследованием и публикует фрагмент первой главы.

Введение

Татары — второй по численности народ Российской Федерации, компактно проживают в Поволжье, Приуралье, Западной Сибири и дисперсно во всех областях России (общая численность — 5,3 млн в 2010 г.), в странах ближнего и дальнего зарубежья. Они являются неотъемлемой и важной составляющей Российского государства, его истории и культуры. Одним из наиболее информативных источников для понимания места татар в России являются материалы государственной статистики. Объектом анализа в представляемой книге стала ее часть — данные переписей населения.

Переписи проводятся государством и являются важным элементом государственного управления. Для любой страны — это ценный источник актуальной информации о демографических, социально-экономических и национальных показателях народонаселения. С помощью переписей замеряется численность и состав населения в определенное время, определяются перспективы его развития в различных сферах, планируется демографическая, социально-экономическая и национальная политики государства, формируется финансовая поддержка их отдельных направлений. Результаты переписи 2021 г. будут влиять на многие стороны развития России в предстоящие 10 лет (до следующей переписи населения).

Авторы настоящего издания ставили перед собой две задачи. Во-первых, раскрыть опыт статистического учета татар, который был накоплен в России на протяжении почти трех столетий. Во-вторых, показать динамику в развитии татар с помощью использованных в разных переписях населения методик и категорий фиксации народа, различных данных о нем. При решении задач учитывался контекст исторического и социального развития татар, политическая конъюнктура, а также уровень развития науки в определенное время, определяющий содержание применяемых в России подходов к проведению переписей и использованного в них инструментария.

В соответствии с поставленными задачами выстроена структура книги. В первом разделе раскрывается история статистического учета населения в России с помощью переписей и использованных в них методик для фиксации этнокультурного многообразия страны. Авторы уделяют особое внимание вопросу о том, какие категории применялись в отношении татар в разных российских переписях и какие факторы влияли на их использование органами власти. В следующих разделах раскрывается численность, расселение, естественные процессы (семейно-брачные отношения, рождаемость, смертность), половозрастной и конфессиональный состав татар, особенности развития у них урбанизационных процессов, специфика их языкового поведения с момента первого опыта статистического учета татар России (вторая половина XVI в.) и до 2010 г.

Лист переписной книги 1719 г.

От писцовых книг до цифрового формата: опыт статистического учета населения в России

История проведения учета населения на территории современной России восходит ко времени существования Улуса Джучи (Золотой Орды), когда с целью обложения подданных данью в 1257—1259, 1273 и 1287 гг. были проведены всеобщие переписи податного населения Монгольской империи.

В Российском государстве, которое унаследовало многие административно-управленческие традиции Золотой Орды, начало статистического учета жителей было положено в XV в., так называемыми писцовыми книгами, представляющими собой описания городов, сел и земель, а также социального состава населения и возложенных на него повинностей. Несмотря на то, что авторы писцовых книг не ставили своей целью учет населения, это уникальный источник о населении, населенных пунктах и особенностях административного устройства различных территорий того времени.

С середины XVII в. поземельные описания (писцовые книги) заменились подворными (переписные книги). Нововведение было связано с установлением в 1646 г. в Российском государстве новой единицы податного обложения — тяглового двора вместо земельного участка. Подворные переписи проводились в 1646—1647, 1678—1679, 1709—1710 и 1716—1717 гг. Основным отличием подворных переписей от писцовых описаний стало отсутствие земельных описаний и представление более полных сведений о самом населении. При описании двора приводились сведения обо всем мужском населении.

Татары, в первую очередь представители служилого сословия, начинают фиксироваться в писцовых книгах при описании городов и населенных пунктов после завоевания Российским государством татарских ханств во второй половине XVI в. В этот период началось формирование этноса волго-уральских татар — ядра будущей татарской нации. В процесс его формирования включились различные этнотерриториальные группы и сословные страты татарского народа — казанские, астраханские, касимовские, мещерские, и также этнически близкие к ним группы северо-западного Приуралья.

Несмотря на то, что материалы писцовых книг не позволяют установить полную картину демографического развития татар, они являются ключевым источником по социально-экономической политике Российского государства по отношению к народам бывшего Казанского ханства. Среди них сохранившиеся писцовые и переписные книги Казанского и ряда других уездов второй половины XVI — XVII вв., земли которых ранее входили (полностью или частично) в состав Казанского ханства. Сопоставление данных книг по этим уездам за разные годы позволяет исследователям проанализировать динамику численности, характер расселения, социальное положение служилой части татарского населения — мурз и служилых татар. Формирование довольно значительного по численности татарского военно-служилого контингента, в том числе из ясачных людей, являлось важной частью политики московской власти по созданию социальной опоры своей власти в Среднем Поволжье. Именно служилые татары стали здесь надежным оплотом Российского государства, как в хозяйственном, так и в военном отношениях. С этим процессом связано и зафиксированное в писцовых материалах формирование служилых «новокрещен» — особой группы населения из числа служилых татар и ясачных людей, принявших православие и получавших преференции от государства.

Ревизская сказка Татарской слободы г. Казани. 1782 г.

В документах учета населения второй половины XVI — второй трети XVII вв. Казанского и Свияжского уездов предки современных татар регистрировались и в категории «ясачных чюваш» или «чюваш». В этот период она являлась социальной стратой и означала тягловое население. Сам феномен объясняется тем, что в период Казанского ханства представители местной знати термином «чуваш» или «чюваш» обозначали ясачное население. Данная категория населения исповедовала ислам и говорила на татарском языке. В последней четверти XVII — начале XVIII вв. социальное значение данного термина постепенно нивелировалось с другими податными сословиями. В период правления Петра I жителей всех «чювашских» населенных пунктов в документах учета повсеместно регистрировали уже как «ясачных татар». С этого времени термином «ясачные чуваши» обозначали только чувашскую этническую группу тяглового сельского населения в Среднем Поволжье.

* Авторский коллектив: кандидат исторических наук А.С. Бушуев, доктор социологических наук Г.Ф. Габдрахманова, доктор исторических наук И.К. Загидуллин, кандидат исторических наук Б.И. Измайлов.

А.С. Бушуев, Г.Ф. Габдрахманова, И.К. Загидуллин, Б.И. Измайлов
ОбществоИсторияКультура Татарстан Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ

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