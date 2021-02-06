Рафаэль Хакимов: «Наполеон заимствовал тактику у татар»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 14-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.

Седло и стремена

Изобретение кочевниками твердого седла и стремени на длительный срок обеспечило им огромное преимущество перед другими народами. П.Н. Савицкий в одном из писем Л. Гумилеву писал: «Кочевники дали в свое время миру штаны и седло. Не может быть сомнения в том, что и одно, и другое важнейшее «изобретение» зародилось именно в кочевом мире. «Изобретения» эти просты, как все гениальное. Можно сказать так: в окончательном историческом итоге кочевники весь мир, всю обитаемую часть нашей планеты, одели в штаны и посадили, в свое время, на седло».

Седло хана Мурата Гирея

Трудно представить кочевников в римской или шотландской юбке, которая сегодня сохраняется скорее как этнографическое наследие, нежели удобная одежда. Мир предпочитает одежду, подаренную кочевниками. Штаны изобрели скифы, а гунны лишь донесли их до Европы. Зимой воины одевались в меховые шапки-ушанки и «даха» — шубу из сложенного вдвое меха, шерстью наружу, которая закрывала колени. На ноги надевали сапоги с войлочными чулками, которые сегодня называют валенками.

У хунну стремена были в ходу с III века до н.э. На Западе ни греки, ни римляне в то время не пользовались ими. Седло и стремена дали опору воину. В результате вместо тяжелого меча стало возможным эффективно пользоваться легкой саблей — воин, приподнимаясь на стременах, использовал для удара вес тела. Легкий небольшой составной лук позволял вести стрельбу прямо с коня. Так появилась легкая кавалерия.

Татарский воин и его конь были покрыты броней, но она не была как у европейских рыцарей из кованного металла, делавшего воина тяжелым и неповоротливым, а состояла из отдельных пластин на кожаной основе. Такая броня была относительно легкой и не сковывала движения. В то же время воин благодаря седлу и стременам приобретал опору для удара пикой, и его трудно было выбить из седла. Так появилась тяжелая кавалерия.

Вооружение русских и татарских воинов в XVI в.

Появление стремени изменило не только тактику боя, но также повлияло на социальные отношения. Стремя стало важнейшим фактором общественного развития в Европе. Известный историк Линн Уайт считал, что «несмотря на свою кажущуюся простоту, это изобретение оказалось одним из самых значимых в истории человечества», поскольку именно оно в конечном счете привело к появлению «нового эксплуататорского класса», базу которого и составило его тяжеловооруженное конное воинство.

Доспехи короля Англии Генриха VIII, XVI в.

Европа заимствовала изобретения кочевников, что привело к появлению рыцарей, облаченных в тяжелые доспехи. Для снаряжения рыцаря нужны были немалые деньги, что потребовало в свою очередь создания целого хозяйства. Так появился феодализм. Татарская броня была более эффективной, нежели прославленные в многочисленных балладах доспехи европейских рыцарей. Во время похода на запад татары рыцарей просто стаскивали с коней баграми и добивали на земле.

Оружейный порох и артиллерия эпохи Возрождения положили конец военной роли рыцаря, а также тактике татарского конного строя.

Управление войсками

В татарской армии отдельные воинские подразделения имели лошадей строго определенной масти, что облегчало управление войсками. Это было древней тюркской традицией. Победу знаменитого гуннского вождя Багатура над китайским императором хроники описывали следующим образом: «белые, серые, черные и гнедые кони татар повалили четырьмя колоннами в четырех направлениях на врага». Именно тюрки использовали маневренность как преимущество, для чего нужно было управлять ходом боя с помощью знамен, барабанов и других средств оповещения.

Китайскими историками зафиксировано во II веке н.э., как один из гуннских вождей «Копинен возвышал свой штандарт везде, где бы он не находился, маневрировал своими людьми на поле боя звуками барабана». Вместе с усложнением военных операций фактор маневренности стал играть все большую роль. Одновременно использовались засады, выдвижение резерва и другие приемы боя.

Армия татар была в основном конной, чем определялись особенности военного дела. Татарские войска побеждали не за счет количества, а благодаря управлению войсками. Преимущество татар заключалось в умении концентрировать перевес сил в нужное время и в нужном месте. Наполеон заимствовал эту тактику.

Продолжение следует