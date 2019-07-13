Рафаэль Хакимов: «После завоевания Иревана Николай I создал на азербайджанских землях Армянскую область»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 45-я

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов продолжает публиковать на страницах «Реального времени» отрывки из своей книги «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня мы предлагаем вниманию читателей очередной фрагмент из главы «Постимперский синдром».

Азербайджанские государства. Талышское (Ленкоранское) ханство (1747—1841)

После убийства в 1747 году Надир-шаха наряду с другими возникло и Талышское ханство. Власть в этой области сосредоточилась в руках Сеид Аббаса. После его смерти ханство возглавил его сын Джамаледдин Мирза бек (Гара хан) (1747—1786). Он определил своей столицей Ленкорань и предпринял ряд мер по укреплению экономики, обороны, создал постоянное войско.

В 1785 году Талышское ханство попало в зависимость от кубинского Фатали-хана. В 1795 году правитель Мир Мустафа-хан обратился к России с просьбой о покровительстве. В ходе русско-персидской войны он занял сторону России. В 1809 году Талышское ханство стало российским протекторатом. В начале августа 1812 года 20-тысячная персидская армия блокировала Ленкорань, а затем овладела крепостью. 1 января 1813 года русский отряд штурмом взял крепость.

Однако персидский двор не смирился с утратой Закавказья и настойчиво требовал пересмотра границ. В 1828 году между Россией и Персией был подписан Туркманчайский мирный договор, завершивший очередную русско-персидскую войну, в соответствии с которым к Талышу была присоединена часть Зуванта, а Персии отошли большая часть Уджарри и часть Астаринского магала (от реки Астара до Чиливана). После вхождения в состав Российской империи Талыш продолжал официально именоваться ханством, но в 1826—1841 годах управлялся «временным правлением (диваном) Талышского ханства» из двух местных беков под председательством русского генерала.

Иреванское ханство (1747—1828)

В 1747 году после смерти Надир-шаха Афшара и падения его державы на части территории беклерибекства Чухур-Саад появилось Ириванское ханство. Его основатель Мехди хан Гасымлы (Афшар) принадлежал к тюркскому племени каджаров, так же как и правившая в Иране династия Каджаров. С целью расширения своих владений он напал на Урмийское ханство, которое потерпело поражение и уступило часть территории. Однако «урмийский хан Фатали хан Афшар, решив восстановить свое влияние в регионе, вступил в союз с афганцем Азад ханом.

Их объединенные войска перешли в наступление в направлении Иревана. В 1751 году они разгромили войска грузинского правителя Ираклия II, захватившего Иреванскую крепость, якобы под предлогом защиты иреванского хана. В официальных документах, последовавших после победы Азад хана над Ираклием II, подчеркивается, что представитель Азад хана Халил хан Узбек начал управлять Иреванским ханством с 1752 года». Но уже «в 1755 году власть в Иреванском ханстве принадлежала представителю местной династии Гаджаров Гасанали хану Гаджару». После этого власть в ханстве стала носить наследственный характер. Последующие годы примечательны непрерывной борьбой родственников за престол.

Последним правителем Иреванского ханства стал Гусейнгулу хан Каджар (Гоюнлу). Фатали шах дал новому хану титул «сардар», то есть командующий всех военных сил на левобережье реки Араз.

Во время первой русско-иранской войны 1804—1813 годов Иреванское ханство неоднократно повергалось вторжению русских войск, но смогло отстоять свою независимость. Однако Российская империя не отказалась от намерений захватить ханство. Император Николай I в 1826 году писал генералу А.П. Ермолову: «Не должно однако же упускать случая, если бы таковой представился к овладению Эриванью, силой ли оружия, посредством денег или тайных сношений с эриванским сардаром». Во время второй русско-иранской войны (1826—1828) Николай I приказывает Ермолову «немедленно выступать против эриванского сардаря».

Портрет хана, нарисованный азербайджанским художником Мирзой Кадымом Эривани на стенах дворца сардара. Фото wikipedia.org

Предложение Ермолова заключалось в том, чтобы русские войска, пользуясь услугами армян, ограничились завоеванием Иреванского ханства. Согласно этому плану, армян предлагалось вооружить и направить на борьбу против мусульман. Затем русским войскам следовало перейти через область Мешкин и занять Ардебиль, Халхал и другие области Азербайджана. Кроме того, Ермолов предлагал подчинить и Лянкяранское ханство.

Царь Николай I утвердил план Ермолова и тем самым одобрил идею нанесения главного удара по Иреванскому ханству. Упорное сопротивление азербайджанских войск вынудило генерала Бенкендорфа попытаться подкупить Гусейнгулу хана деньгами или сохранением прежней должности. Однако Гусейнгулу хан предпочел продолжить борьбу. Завоевание Иревана затягивалось, и тогда главнокомандующий русскими войсками на Кавказе генерал Паскевич решил прийти на помощь Ермолову. После длительных приготовлений 2 октября 1827 года Иреван был взят штрумом российскими войсками.

В результате завоевания Иреванского ханства вся территория Северного Азербайджана вошла в состав Российской империи. 10 февраля 1828 года Россия заключила Туркменчайский договор с Ираном, по которому ей перешли Иреванское и Нахичеванское ханства. Таким образом, азербайджанские земли были поделены между двумя империями — Россией и Ираном. 21 марта 1828 года Николай I издал указ о создании на землях Иреванского и Нахичеванского ханств Армянской области, куда переселялись армяне из Ирана.

Портрет А.П. Ермолова работы Джорджа Доу. Военная галерея Зимнего дворца, Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург). Фото wikipedia.org

Ардебильское ханство (1747—1880)

Ардебильский округ как фамильный наследственный домен Сефевидов и очаг кызылбашского движения занимал особое положение. Он относился к собственным доменам фамилии Сефевидов. До шаха Аббаса I управление этим округом поручалось чаще всего мутаваллиям ардебильского святилища Сефевидов, мечети с гробницами шейха Сефи-ад-дина и прочих шейхов, или особым хакимам, назначаемым из шахского дворца.

Ардебильское ханство появилось после распада империи Надир-шаха. Основал ханство Бебир хан из племени шахсевен. Ханством управляла диванхана, состоящая из феодальной знати. Ханство имело 3-тысячную регулярную армию. Во время правления сына Бебир хана — Назарали хана (1747—1783) обострились отношения с правящими династиями Персии — зендами и каджарами. Но Назарали хан создал дружеские отношения с Ленкоранским и Карабахским ханствами. После смерти Назарали хана в 1783 году к власти пришел его сын — Насир хан (1783—1808). Во время его правления в 1784 году Фатали хан губинский захватил два города — Ардебиль и Мешкин, что вызвало недовольство России, оказывавшей помощь Губинскому ханству. В результате Фатали хан покинул Ардебиль, а в 1808 году ханство подчинилось Персии.

Зенджанское ханство (1747—1810)

После убийства в 1747 году Надир-шаха территория Зенджана превратилась в ханство, пользовавшееся, как и соседние ханства, фактической независимостью. Первый правитель Зенджана Зульфикар хан в 1780 году был убит. Наследовавший престол Али-хан правил всего два года и скончался в марте 1782 года, после чего новым зенджанского ханом стал Абдулла хан Осанлу-Афшар. В 1810 году ханство было аннексировано Персией и потеряло свою независимость.

Карадагское ханство (1747—1808)

Как и другие азербайджанские ханства, Карадагское ханство образовалось на территории Южного Азербайджана после смерти Надир Шаха со столицей в городе Ахар. Основой нового государства стало наследственное владение рода Карадаглы.

В первой половине XVIII века карадагский правитель Казым хан, пользуясь ослаблением центральной власти, потребовал самостоятельности, но был за этого наказан Надир шахом. После смерти Надир шаха Карадагское ханство вновь добилось независимости, и власть Казым хана в Карадаге (1747—1763) была восстановлена.

В ханстве имелось 2-тысячное войско. В середине XVIII века Казым хан присоединился к союзу Карабахского, Гянджинского и Хойского ханств против Шекинского хана Гаджи Челеби.

Вплоть до 1808 года ханство было полунезависимым, постоянно попадая под влияние могущественных соседей. В 1808 году было аннексировано Персией и окончательно потеряло свою независимость.

Карадагское ханство образовалось на территории Южного Азербайджана со столицей в городе Ахар. На фото мечеть Джаме в Ахаре (irancultura.it)

Макинское ханство (1747—1929)

Основателем ханства был хаким города Маку Ахмед-Султан баят. Он находился в свите Надир-шаха в момент его убийства в Хорасане (9 мая 1747 года). После гибели Надир-шаха, Ахмед-хан макинский похитил одну из жен покойного шаха, захватил часть его сокровищ и вернулся в Маку, превратившийся после этого в ханство. Главы племени байят де-юре оставались наследственными ханами Маку до 1923 года, когда Макинское ханство было официально ликвидировано иранским правительством.

Ахмед-хану наследовал его сын Хусейн-хан (1778—1822), укрепивший ханство. Особенно ханство возвысилось при Теймур-паше-хане. В 1881 году, во время набега на Азербайджан курдов шейха Обейдуллы, выдвинувшего идею создания независимого Курдистана, Теймур-паша-хан выступил против Обейдуллы с 5-тысячным ополчением курдского племени джеляли, за что заслужил титул «спасителя Азербайджана». После его смерти политический вес ханства начал снижаться во многом из-за распрей его наследника Муртазы-кули-хана со своими пятью дядями — братьями покойного хана.

Муртаза-кули-хан, носивший персидский титул «Икбал-ус-султане», с большим усердием занимался делами ханства. Во внешнеполитических вопросах испытывал крайнее недоверие к Турции, опасаясь, что она при удобном случае поспешит завладеть его землями, зато стремился наладить отношения с Россией. Его зависимость от Тегерана выражалась главным образом в поставке солдат и выплате дани.

Однако во время революции 1905 года он совершенно перестал платить Тегерану, возобновив выплаты лишь в 1912 году. Революционные волнения коснулись и Маку в 1907 году, причем их возглавил племянник Муртазы, Иззетулла-хан. На Маку двинулись 30 тысяч курдов Иззетуллы-хана. Муртаза-хан бежал в Россию. Движение было подавлено только к лету 1908 года при помощи сохранившего верность хану курдского племени милян.

Продолжение следует