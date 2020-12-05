Рафаэль Хакимов: «Татары превратились в угнетателей под влиянием официальной идеологии»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 5-я

Фото: Илья Муромец. С картины Виктора Васнецова. 1898 г.

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения (см. ч. 1, 2, 3, 4).

Тюркизмы в русском языке

Татарских заимствований в русском языке не просто много, их более двух тысяч. Мы в быту используем примерно столько же слов. Ограничимся татарскими словами, которыми мы пользуемся ежедневно: болван, товар, баран, книга, боярин, шатер, богатырь, ватага, жемчуг, кумыс, лошадь, орда, бисер, ковчег, кумир, сан, чертог, ямщик, ярлык, казак, кочевать, есаул, караул, хорунжий, кинжал, атаман, сабля, кошевой, тамга, таможня, кирпич, жесть, лачуга, серьга, алмаз, изумруд, брага, арбуз, ревень, атла́с, бязь, тесьма, башмак, кафтан, шаровары, тулуп, башлык, сарафан, колпак, фата, чулок, стакан, сундук, буран, туман, деньга, казна, и др. Следует заметить, что ордынская система денежных отношений сохранялась и после распада Золотой Орды.

Татары в представлении западных художников

Заимствования из татарского языка можно было бы объяснить доминированием Золотой Орды, но они происходили и в последующие века. К 1450 году татарский язык стал модным при дворе великого князя Василия II Московского, за что его обвиняли в чрезмерной любви к татарам. Мода на татар привела к тому, что многие русские дворяне принимали татарские фамилии. Так, один из членов семьи Вельяминовых стал известен под именем Аксак (хромой), а его наследники стали Аксаковыми. Заимствования продолжились и в последующие века.

В XVI веке в русском языке появились такие татарские слова, как артель, чулан, юфть, барабан, барс, войлок, вьюк, каблук, кандалы, каурый, колчан, кушак, лапша, лафа, бирюза, бугор, саранча, сундук, таз, чемодан, чердак, яр и др.

XVII век отличился новыми заимствованиями: аркан, каракули, штаны, нефть, фитиль, балаган, балда, башлык, беркут, изюм, кавардак, каланча, капкан, караван, кинжал, кирка, кузов, кумач, нашатырь, очаг, сазан, сарай, сафьян, севрюга, табун, туман, утюг, халат, чугун, шалаш и др.

В XVIII веке в русском языке появились такие слова татарского происхождения, как, ура, баклажан, башка, изъян, кабан, кадык, камыш, карандаш, кибитка, парча, плов, сурок, тормоз, туша, фарфор, ханжа, бакалея, пай (доля), тюк, шаровары, балык, буран, ералаш, кутерьма и др.

Примечательно, что после доминирования русской культуры, продолжалось влияние татарского на русский язык. В XIX веке появляются такие слова, как айда, алыча, балбес, карапуз, чебурек, кетмень, кизил, кобура, папаха, тюбетейка, хурма, чекмень, якшаться, люля-кебаб.

Немало слов, в чьем татарском происхождении лингвисты сомневаются, но они звучат явно по-тюркски. Например, кабала, барыш, хозяин, харч, кулак, курган, алый, барсук, бусурман, карий, мишень, безмен, таракан, тюрьма, бадья, булат, бурлак, гурт, базар, кабан. Еще более сомнительные, но тем не менее, кочующие из словаря в словарь, слова: баламут, гоголь, бардак, гурт, калач, кайф, каторга, бирка, бурлак, колбаса, кольчуга и др.

Большое количество заимствований говорит об отсутствии изначального негативного отношения к татарам со стороны русских. Татары превратились в угнетателей под влиянием официальной идеологии, причем только в связи со всеобщей грамотностью русскоязычного населения, а до того татары не воспринимались как враги.

Татарский язык как lingua franca

Вплоть до первой половины XIX века в переписке с такими восточными странами, как Индия, Китай и Персия широко использовался татарский язык.

Манифест Петра I на татарском языке

Ярлык хана Ибрагима (1467—1479) является одним из примеров официально-делового стиля татарского языка времен Казанского ханства.

Транслитерация ярлыка по строкам:

Ибраһим ханымыз. суйургал сүзем. Ходай ризасы өчен. Мөхәммәт рәсүл-Аллаһ шәфагате өчен бу үксез углул, тол хатунны азат тархан булсын тидек. Бу азат йибәрелгән кем ирсәләрнең аты: башлыг Гөл-Бостан-хатун, угылы Мөхәммәт-Газиз-хан, нәсәбе шаһ, нәсәбе Җанәкә-солтан. Бу атлы кем ирсәләрне азат, йибәрелде; тәкый Хуш-Килде атлыг чүрәсен бергә булсын тидек, вә тәкый Мө-хәммәт-Гали Мөхәммәт-Газизнең ийәсе суйургап биргән бу ике тамга урманын суйургап, ил агалары берлә ирәк-тә суйургадык. Болардин билгесез кем-кем ирсә урманларына йөремәсенләр, иген-саба сөрсә, хәзре-инар, алмасынлар; боларга көч берлә кунак кундырмасынлар, тархан, илче олаг-алмак тотмасынлар; кайу ма йандин көч тигермәсенләр тип, бу Хәйдәр-Гали-солтанның азат йибәр-гән Гөл-Бостан- -хатун, углы Мөхәммәт-Гали-Газиз-хан, нәсәбе шаһ, нәсәбе Җанәкә-солтан, тәкый Хуш-Килде атлы чүрәсе бу кем ирсәлә тота торган санлыг йарлыг бирелде. Тарих сигез йөздә, рамазан айының әүвәлендә бетелде. Хаҗи Коран-хафиз бетелде.

Ярлык хана Ибрагима

Перевод:



Мы, Ибрагим-хан. Мое жалованное слово [таково]. Во имя благоволения Бога [и] во имя милости Мухаммеда — посланника Божия, сих сирых отроков

[и] вдову пожаловали в тарханство. Сих пожалованных имена: Гульбустан-хатун в головах, ее сын[овья Мухаммед-Али] и Мухаммед-Азиз, [происходящие] из рода ханов, из рода шахов, [из рода] Джанеке-султан, — эти поименнованные [нами] пожалованы.

Вместе с ними мы пожаловали [тарханством] и слугу ее (?) по имени Хушкильди. [Вдобавок к тарханству] пожаловав эти две тамги Иректинского леса, что [ранее] были пожалованы отцу Мухаммед-Али и Мухаммед-Азиза, мы пожаловали [их] в числе [прочих] вельмож. Без ведома вышеозначенных пусть никто в их лес да не ходит; если займутся хлебопашеством, амбарную пошлину с них да не взимают. К вышеозначенным гостей на постой силой да не ставят; тарханы и гонцы подвод у них да не берут; ни с какой стороны пусть не чинят им насилия. Так сказав, сих пожалованных Хайдар-Али-сулатаном Гульбустан- хатун, ее сыновей Мухаммед-али [и Мухаммед]-Азиза, [происходящих] из рода ханов, из рода шахов, [из рода] Джанеке-султан, а также ее слугу по имени Хушкильди [пожаловал]. Этим вышеозначенным выдан сей ярлык с нишаном. Писано даты в восемьсот ... [год], в начале месяца рамазан. Писал Хаджи-Коран-хафиз.

Национальность Ильи Муромца

Язык — не единственная сфера, куда проникло татарское влияние. В исконно русских сказках есть татарские или, скажем осторожнее, восточные мотивы, попавшие к русским через татар. Достаточно сказать, что образ Ильи Муромца или Кощея Бессмертного имеют аналоги в татарских сказках. Поскольку татарские сказки древнее, значит, не могло быть заимствования из русских сказок. Об этом писали русские авторы. Так, Владимир Стасов был убежден, что русские былины целиком заимствованы с Востока. Посредником выступали татары. Русские авторы критиковали за это В. Стасова и его сторонников, но вопрос остался открытым. В советское время эта тема была непопулярной.

Илья Муромец мог быть героем исчезнувшего народа мурома или даже татарином из муромских краев, сейчас это уже неважно. Он стал русским, как и многие другие заимствованные сюжеты. Дело в другом, надо бы отмечать вклад каждого народа в русскую культуру. От этого она не обеднеет.

Облик Ильи Муромца. Реконструкция по «методу Герасимова» Сергея Никитина

Русскиe былины oтличaются тeм, чтo бoльшинствo бoгaтырeй, o кoтoрых вeдeтся пoвeствoвaниe, являются людьми приeзжими или дaжe чужeстрaнцaми. В стoльный грaд Киeв oни oбычнo прибывaют нa свoих бoeвых кoнях из рaзных сeл и гoрoдoв.

Продолжение следует