Рафаэль Хакимов: «Великая Степь стала колыбелью Российской империи»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 12-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.

Континент великих империй

Великая Степь — это равнинная безлесная полоса длиной более 6000 км, проходящая с востока на запад через территории современной Монголии, по южным областям России, через Казахстан, Украину, Молдавию, часть Румынии до восточной Венгрии, включая степной островок Пуста. С древних времен по этому коридору с востока на запад перемещались кочевые народы. Именно на берегах Дуная, на территории современной Венгрии, кочевники (гунны, авары, аланы и пр.) заканчивали свой славный путь и оседали, растворяясь в гораздо более многочисленном местном населении. Кочевников невозможно идентифицировать с этничностью, но среди них преобладали тюрки.

Степные империи доминировали в истории Евразии много столетий. Великая Степь стала колыбелью ряда тюркских государств, Золотой Орды и, в конечном счете, — Российской империи.

Особенности кочевой цивилизации

Рассматривая историю тюркских государств, необходимо отвлечься от «оседлого» мышления европейцев. Изначально у тюрков как кочевников не было привязки к конкретной территории. Отдельные племена знали территорию перекочевок, угодья кормили людей и зачастую возникали стычки между ними за обладание пастбищами, но для номадов не существовали границы в их нынешнем понимании. Родиной для кочевника было все пространство Степи от Великой Китайской стены до Каспия и Дуная.

Кочевников порой представляют как банду разбойников, недоразвитую культуру, ступенью на пути к оседлой жизни. На самом деле это особая цивилизация, непохожая на европейскую или азиатскую (китайскую, персидскую). В кочевой культуре в отличие от земледельческой важны были не пашни, а пастбища. Конь и легкая повозка позволяли быстро передвигаться по степи не только войскам, но и целым народам, причем на огромные расстояния. Это предопределило размеры степных империй. Тюркские каганаты и собственно татарские государства начинались далеко на Востоке и заканчивались на Дунае. Они стали основой будущей Российской империи.

Для кочевников важна была компоновка людей в пространстве степей с тем, чтобы не опустошать ландшафт и поддерживать скотоводство. Война являлась сопутствующим элементом жизни кочевников, поскольку шла экспансия, борьба за пастбища, а также нужна была защита от врагов.

Земледельческая культура опиралась на производство зерна и при традиционной агротехнике преимущества тех или иных народов в конечном счете определялись количеством пашни. Земледелие могло прокормить бо́льшее количество населения, нежели скотоводство. Любые завоевания новых земель вели к росту потенциала завоевателей в силу роста возможностей для увеличения населения, а вместе с тем возможностей для новых завоеваний. Но земледелие жестко привязывает людей к территории.

Кочевник не любит жестких границ. Если использовать современные термины, то у кочевников структура общества была сотовой. Отдельные племена объединялись благодаря вождям, во главе которых стоял эльтебер, каган или хан. Вертикаль проявлялась только в наличии вождей. Невозможно однозначно сказать, что лучше — вертикальные (европейские) или горизонтальные (азиатские) структуры. Все зависит от поставленных задач и условий их реализации.

Ранние периоды истории татар можно трактовать с определенными оговорками как кочевой период. Оговорки касаются металлургии, которая не только была ключевой для могущества тюркских народов, но и была привязана к местам добычи руды. Затем металл мог обрабатываться где угодно, но добывался он в конкретном месте. Земледелие также присутствовало в татарском сообществе с древнейших времен. Тем не менее культура и ментальность несли в себе отпечаток кочевой культуры.

Ранние тюрки, кроме скотоводства, занимались охотой на травоядных животных, носившей характер облавы на многочисленные стада степных зверей.

Пищей служило мясо, любимым напитком — кумыс. Одежда и шатры шились из шкур животных. Тюрки также изготавливали войлок и шерстяные ткани. Основным видом скота были овцы и лошади, а экономической единицей — парная семья.

Важное место занимала металлургия, рыболовство, ремесла, разведение садов, огородов, виноградников и торговля. Не случайно в словаре тюркского языка Махмуда ал-Кашгари (XI век) содержится много слов, охватывающих практически все основные понятия земледельческого производства и виды продукции.

Продолжение следует