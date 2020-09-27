Башкирская неделя: процесс по делу Луизы Хайруллиной, Азамат Абдрахманов извинился, активисты отстояли Крыктытау

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

На уходящей неделе в Башкирии гособвинение потребовало отправить Луизу Хайруллину в колонию на 6 лет, при этом ее муж может отделаться годом домашнего ареста. Глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов принес своеобразные извинения за свои действия на Куштау. Экологический протест набирает силу, РМК приостановила проект по добыче меди в Абзелиловском районе. «Салават Юлаев» одержал две победы, несмотря на вспышку коронавируса, а «Уфа» разгромно проиграла «Зениту». «Свадебная» стрельба в Уфе, условный срок Эльвире Берг и платные парковки

Срок для «беглой кассирши»

В Салаватском горсуде гособвинение запросило наказание для «беглой кассирши» Луизы Хайруллиной и ее (как выяснилось на процессе) бывшего мужа. Прокурор потребовал отправить «башкирскую Бонни» в колонию на 6 лет. Напомним, что Хайруллина вынесла около 25 млн рублей из отделения «Россельхозбанка», в котором она работала старшим кассиром.

Хайруллина утверждает, что присваивала деньги банка, чтобы расплатиться с долгами мужа. На процессе она заявила, что супруг давил на нее и фактически стал организатором преступления. Однако ему грозит только дополнительный год домашнего ареста. Прокурор заявил на заседании суда, что поддаться на подстрекательство было более страшным преступлением,



Извинения главы Ишимбайского района

На заседании президиума исполкома республиканского отделения «Единой России» глава Ишимбайского района РБ Азамат Абдрахманов наконец извинился за ситуацию на Куштау.

Видео с его извинениями опубликовали в телеграм-канале «Куштау онлайн», и они расходятся с представлениями активистов, защищавших гору.

Абдрахманов представил свою версию побоища у шихана. Он напирал на то, что в лагере протестующих присутствовали «крепкие» молодые люди и представители запрещенной организации «Башкорт». Чиновник рассказал, что активисты провоцировали его, срывали с него маску и нашивку с российским флагом.



Татаро-Башкирская Республика

«Реальное время» опубликовало очередной отрывок книги научного руководителя Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Как возникла Великая Татария и чем она стала». В этой главе ученый рассматривает историю татар на рубеже ХIХ—ХХ веков и вспоминает о проектах создать единую Татаро-Башкирскую Республику.

После революции 1917 года Садри Максуди и Гаяз Исхаки предложили создать штат Идель-Урал, который объединил бы территории современных Татарстана и Башкортостана.

«Вахитов и Султан-Галиев выдвинули альтернативный проект Татаро-Башкирской Республики. Это собственно та же концепция штата Идель-Урал, но на базе социалистической идеологии», — пишет Хакимов. Он уверен, что проект крупного региона не устроил большевиков, которые «умело разыграли «башкирскую карту», подписав с Заки Валиди договор о создании самостоятельной Башкирской автономии».



Отстояли Крыктытау

«Русская медная компания» (РМК) объявила, что пока не будет строить горно-обогатительный комбинат в Абзелиловском районе Башкирии. Официально компания отказалась от создания медного рудника из-за нехватки данных для проектирования.

Не упоминается при этом, что после победы над «Содой» многие экоактивисты в Башкирии занялись проблемой Крыктытау. Многочисленные флешмобы и сходы стали проводить в Абзелиловском районе. Люди стали выходить в защиту горы так же, как выходили отстаивать Куштау.



Уфимские хоккеисты смогли одержать на неделе две победы. Фото vk.com/hcsalavat

«Салават» побеждает, несмотря на COVID-19

Еще в начале недели выяснилось, что три члена уфимского ХК «Салават Юлаев» заразились коронавирусом. Положительные тесты показали главный тренер клуба Томи Ламса и нападающие Маркус Гранлунд и Данила Башкиров.



Несмотря на это уфимские хоккеисты смогли одержать на неделе две победы. Они обыграли «Трактор» и «Витязь», в результате заняв первую строчку в турнирной таблице КХЛ.

Подозреваемые в убийстве хоккеиста

В Башкирии задержали подозреваемых, которые в августе предположительно забили до смерти 43-летнего хоккеиста Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Владимира Данилова.

Следком сообщил о задержании двух человек — 26-летнего жителя Ставропольского края и 29-летнего татарстанца. Арестовали только одного из них. По версии следствия, мужчины сначала ограбили Данилова, отобрав у него телефон.

Родственники убитого утверждают, что нападавших было четверо.



Константин Толкачев заявил, что подобное «не в традициях жителей нашей республики» и ситуация не должна повториться. Фото gorobzor.ru

Стрельба у Монумента Дружбы

Неожиданно резонансным для Уфы стал инцидент со стрельбой в воздух на набережной Белой. Во вторник мимо Монумента Дружбы в башкирской столице проезжал свадебный кортеж. В одном из автомобилей решили отметить событие выстрелами в воздух из пистолета и автомата.

Горожане остро отреагировали на «время пострелять» и принялись обсуждать произошедшее в соцсетях. Дошло до того, что свою позицию по инциденту высказал даже спикер башкирского парламента Константин Толкачев. Он заявил, что подобное «не в традициях жителей нашей республики» и ситуация не должна повториться.

Тем временем полиция установила личность стрелявшего, им оказался 26-летний уроженец Армении, проживающий в Уфе. Пальбу из своего Mercedes он вел холостыми.

Провал «Уфы»

В субботу футбольный клуб «Уфа» разгромно проиграл питерскому «Зениту». Горожане уступили всухую, пропустив при этом шесть мячей в свои ворота.

Лучшим игроком матча признали Артема Дзюбу, забившего целых три гола. Еще два оформил бывший рубиновец Сердар Азмун, один гол на счету Алексея Сутормина.

По итогам матча «Уфа» остается на 14-й строчке турнирной таблицы с пятью очками.



Арбитражный суд РБ запустил банкротство владельца ГК «Башмилк» Александра Никитина. Фото: glavarb.ru

Банкротство владельца «Башмилка»

Арбитражный суд РБ запустил банкротство владельца ГК «Башмилк» Александра Никитина. В отношении бизнесмена введена процедура реструктуризации задолженности. Иск о банкротстве предпринимателя инициировал Сбербанк, которому Никитин задолжал около 168 млн рублей.



«Абы кого в замминистры»

На этой неделе в Уфе стартовал процесс о неподтвержденных доходах бывшего замминистра ЖКХ Башкирии Ильдуса Мамаева. Сам экс-чиновник не явился на заседание суда.

Ранее Мамаеву пришлось уволиться, поскольку он не смог подтвердить законность своих доходов. У чиновника нашли более 1,5 млн долларов США, две квартиры в Уфе и два земельных участка в Алуште. Прокуратура потребовала конфисковать это имущество, сейчас оно арестовано.

Условный срок Эльвире Берг

Завершилась еще одна ветка другого громкого уголовного процесса над башкирскими чиновниками. Бывший директор «Управления административными зданиями» Эльвира Берг, которая считалась приближенной бывшего вице-премьера РБ Евгения Гурьева, получила условный срок 4 года.

Она обвинялась в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. Прокуратура требовала отправить Берг в колонию на 9 лет.



С начала пандемии в республике от COVID-19 умерли уже 37 человек. Фото mos.ru

Коронавирусная ситуация

По данным на субботу в Башкирии количество подтвержденных случаев коронавируса выросло за сутки на 38 человек и достигло 8 630. С начала пандемии в республике от COVID-19 умерли 37 человек.

В Бурзянском районе ввели карантин, поскольку там обнаружилась вспышка инфекции — заразились сразу 14 человек.

Последствия обрушения крыши в школе

В Стерлитамаке снесли спортзал школы №7 после того, как там обрушилась крыша. Специалисты решили, что восстанавливать помещение нельзя. Теперь к школе должен быть пристроен новый спортзал.

В соцсетях всю неделю активно обсуждали новый арт-объект — в Уфе еще на прошлой неделе появилась стела, посвященная Декларации прав человека. Фото bashinform.ru

Платные парковки, права человека и гостиница Lido

В соцсетях всю неделю активно обсуждали новый арт-объект — в Уфе еще на прошлой неделе появилась стела, посвященная Декларации прав человека. Кто-то смеялся над ее внешним видом, кто-то нашел ошибки в выбитых на монументе словах. Как всегда, не остался в стороне и карикатурист Камиль Бузыкаев.

В Башкирии уже во втором чтении приняли закон о платных парковках. Это означает, что скоро они могут появиться как минимум в Уфе. Однако горожане и многие эксперты недовольны таким решением. Они считают, что сначала власти башкирской столицы должны позаботиться об общественном транспорте и перехватывающих стоянках.

Здание гостиницы на территории горнолыжного парка в Уфе могут сохранить. Администрация города и предприниматель Ильдар Хуснутдинов уже обсуждают мировое соглашение. Объект признали самовольной постройкой 3 года назад, но до сих пор не снесли.

Прокуратура Уфы «наезжает» на компанию бывшего зампрокурора республики. Под давлением надзорного ведомства мэрия Уфы пытается оспорить право стройкомпании Валерия Гатауллина «Стройфедерация» на возведение жилого комплекса возле реки Сутолоки. Формально причиной претензий стала водоохранная зона, но река не входит в федеральный реестр, и вокруг уже построили немало объектов.