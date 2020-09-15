Казанская мечеть цвета неба в «общине рабов»

История 4-го соборного мусульманского храма в Старо-Татарской слободе

«Реальное время» продолжает знакомить читателей с известными мусульманскими храмами столицы Татарстана с богатой историей. Одной из достопримечательностей Старо-Татарской слободы города является Голубая мечеть (Зәңгәр мәчет). Татарстанские историки Радик Салихов и Рамиль Хайрутдинов в книге «Исторические мечети Казани», отрывки из которой публикует наше издание, рассказывают о прихожанах, щедрых меценатах и выдающихся имамах «дома Аллаха».

Голубая мечеть (4-я соборная, Зэнгэр, ул. Нариманова, 98)

Возникновение прихода относится к последней четверти XVIII века (по некоторым данным, в 1778 году), когда, по свидетельству Ш. Марджани, на участке, где ранее находилось гумно, была построена деревянная мечеть, к тому времени четвертая в городе. Вероятно, в этом окраинном районе Старо-Татарской слободы жило тогда самое бедное и бесправное мусульманское население. Недаром среди старожилов Казани община была известна как «махалля рабов». Кстати, статус прихода, объединявшего преимущественно небогатых городских жителей, сохранился за ней вплоть до начала ХХ века.

В 1815—1819 годах старую деревянную мечеть перевезли в деревню Суыксу, а на ее месте казанским купцом Ахметом Исхаковичем Аитовым-Замановым (ум. в 1832 году) было выстроено существующее ныне кирпичное здание. Этот купец и благотворитель приходился внуком богатому предпринимателю второй половины XVIII века, мурзе Аиту Бикиевичу Заманову — Аиту бин Бики ибн аз-Заман Таматук (1731—1797), занимавшемуся мыловаренным производством и кожевенной торговлей. А.И. Аитов-Заманов, с успехом продолживший старинное семейное дело по производству мыла на собственном заводе в Плетенях, достиг высокого общественного положения и неоднократно поощрялся государственными наградами. Сам он проживал в махалле 1-й соборной мечети (нынешняя «Аль-Марджани», — прим. ред.), однако, искренне заботясь о духовных нуждах единоверцев, активно заселявших «общину рабов», не пожалел больших средств для возведения большой, просторной мечети. Вероятно, уже при жизни строителя храм из-за характерной окраски фасадов получил название Голубая мечеть (Зәңгәр мәчет), которое сохранилось за ним до сего дня.

Вероятно, уже при жизни строителя храм из-за характерной окраски фасадов получил название Голубая мечеть (Зәңгәр мәчет). Фото pastvu.com

Вся история этой махалли неразрывно связана с двумя династиями мусульманских священнослужителей. Одним из первых ее проповедников являлся Габденасир Рахманкулов (ум. 1835). Родился он в деревне Бикеево Тетюшского уезда Казанской губернии (ныне Камско-Устьинский район Татарстана), учился в медресе деревни Каргалы под Оренбургом. В 1825 году приехал в Казань, где стал исполнять обязанности имам-хатиба и мударриса при четвертой мечети. Как утверждал Ш. Марджани, до его приезда в приходе медресе не было. Габденасир хазрет впервые учредил здесь конфессиональное училище, а местные купцы Юсуф и Курбангалей Арсаевы построили для него отдельное здание. Таким образом, 1825 год можно ориентировочно считать годом возникновения старейшего казанского медресе, известного ныне как медресе «Халидия».



После смерти Г. Рахманкулова в 1835 году имамом мечети стал его брат Хабибулла Рахманкулов (1780—1850), которого сменил на этой должности Хаммад Халитов — уроженец деревни Янасала Тетюшского уезда (ныне Камско-Устьинский район Татарстана). Этот священнослужитель окончил бухарское медресе и считался крупнейшим специалистом в области шариата. Его младший сын Фатих Халиди (1850—1923) — видный просветитель, один из первых татарских драматургов. X. Халитов умер в 1864 году, и его место занял последний имам из фамилии Рахманкуловых — Гиясетдин Хабибуллович Рахманкулов. Гиясетдин хазрет являлся одним из самых любимых учеников Ш. Марджани. Выдающийся ученый высоко отзывался как о способностях, так и о человеческих качествах своего шакирда. Г. Рахманкулов прослужил в Голубой мечети шесть лет. В 1870 году он умер.

Митинг во время провозглашения Татарской республики. Видна Голубая мечеть. Фото pastvu.com

С этого времени вплоть до Октябрьской революции 1917 году должность имам-хатиба четвертой мечети занимали потомки Хаммада Халитова. В 1870 году на нее избран Мухаметзакир Хаммадович Халитов (ум. в 1893 году), с 1865 года служивший здесь вторым муллой — указ №6666 от 29 июля 1865 года. В 1894 году, после смерти Закира муллы, духовным наставником махалли стал его сын Ибрагим Халитов (р. 11.10.1866). Оба они являлись духовными деятелями «бухарской» школы и стремились давать добротное богословское образование. Вторым имамом мечети в 1898 году был избран дядя Ибрагима Халитова — Мухамедсабир Хаммадович Халитов (18.01.1836—31.08.1911) — указ №2364 от 16 сентября 1898 года. Вторым имамом прихода после кончины Мухамедсабира Халитова мусульмане выбрали его сына Абдрахмана.

Муэдзинами общины долгое время служили представители династии Башировых. В 1846 году эту должность получил крестьянин д. Новые Челны Спасского уезда Казанской губернии Тухватулла Баширов — указ №5161 от 8 июня 1846 года, а в 1891 году — его сын Габдулла (р. 13.08.1859) — указ №528 от 22 января 1891 года.

Махалля мечети была довольно многочисленной. В 1916 году в ней насчитывалось 792 мусульманина, 814 мусульманок, 82 домовладельца. Во второй половине XIX — начале ХХ века в некогда самой бедной общине Старо-Татарской слободы появляются крупные предприниматели и благотворители. Среди них следует выделить семью купцов 1-й гильдии Мустакимовых, происходивших из д. Б. Берези Казанского уезда. Родоначальник династии Габдельманнан Биккенеевич Мустакимов (1808—1869), торговавший хлебобакалейными товарами, долгие годы был попечителем 4-й соборной мечети. В 1864 году он, пожертвовав собственный земельный участок, расширил мечеть на три окна по фасаду и соорудил вокруг нее ограду по проекту архитектора П.И. Романова. В конце XIX века заботы о храме взяла на себя семья Айтугановых, пожертвовавшая общине новое здание медресе. Однако вскоре Айтугановы разорились, и все заботы о приходе легли на плечи купца первой гильдии, крупного землевладельца и промышленника Абдрахмана Ахметовича Ишмуратова (1857—1922), который в 1907 году увеличил перестройкой михрабную часть здания, а также расширил кладовую мечети (ныне ул. Нариманова, 100).

С конца XIX века по 1917 год медресе располагалось в различных зданиях, в том числе в доме Мустакимова на углу Екатерининской и Второй Поперечной улиц. Фото Димы Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Медресе прихода, основанное в 1825 году, имело несколько названий: Арсаевское, Айтугановское, Мустакимовское, «Халидия». Наиболее употребительным являлось последнее, происходящее от фамилии имамов, руководивших этим медресе. Данное учебное заведение считалось одним из самых крупных в Казани. В начале XX века в нем училось 155 шакирдов. С конца XIX века по 1917 год медресе располагалось в различных зданиях, в том числе в доме Мустакимова на углу Екатерининской и Второй Поперечной улиц (ныне ул. Тукаевская, 68/16), а также на Мало-Мещанской улице (ныне ул. И. Гаспринского). Обучение здесь грамоте велось по звуковому методу, но религиозным наукам обучали по старинке, опираясь на «добрые» бухарские традиции. В это мусульманское училище по традиции стремились отдавать своих детей мусульмане Свияжского и Тетюшского уездов Казанской губернии.

В медресе «Халидия» в начале 90-х годов XIX века учился драматург Г.Г. Камал, в 1895—1904 годах — ученый-историк Г.С. Губайдуллин, поэт Г. Сунгати.

Мечеть четвертого прихода была закрыта постановлением Секретариата ТатЦИКа от 10 марта 1932 года.