Татары в переписях: как росло население Волго-Уральского региона и Западной Сибири

Особенности статистического учета татарского народа в разные исторические периоды

Фото: Семья Каримовых из с. Давлеканово Уфимской губернии. Конец XIX – начало XX вв.

В Институте истории им. Марджани вышла книга «Татары в переписях населения», в которой представлена динамика численности татарского народа, его социальная и конфессиональная структура, языковое поведение за последние почти три столетия. Во время работы авторы* издания опирались на материалы государственных переписей населения Российской империи, СССР и Российской Федерации. Книга знакомит нас с особенностями статистического учета татар в разные исторические периоды и спецификой переписных кампаний. «Реальное время» предлагает ознакомиться с этим интересным исследованием и публикует фрагмент второй главы о расселении татар.

Современная наука не располагает материалами об учете населения и сведениями о численности подданных в средневековых тюрко-татарских государствах, наследниках Золотой Орды. В Московском государстве всеобщие переписи стали проводиться в середине XVII в., но в них не учитывались жители его окраин. В этой связи статистические сведения этого времени основываются на демографической реконструкции. Ее ключевыми маркерами главным образом являются выставляемые населением или государством численность войска или численность дворов. На основе такой демографической реконструкции установлено, что в середине XVI в. в средневековых татарских государствах проживало: в Казанском ханстве 170—180 тыс. человек, Касимовском — около 40 тыс., Астраханском — до 100 тысяч. В Волго- Уральском регионе в конце XVI в. насчитывалось приблизительно 150—170 тыс. человек, в середине XVII в. — около 190—200 тыс., в начале XVIII в. — 265 тысяч.

Первоначальной территорией, где сложилась группа средневолжско-приуральских татар, были районы Среднего Поволжья и Нижнего Прикамья. Ко времени проведения I ревизии (1719 г.) 91,3% татар проживали в пределах Среднего Поволжья (главным образом в Казанском и Свияжском уездах). Основная часть татар-мишарей к началу XVIII в. была сосредоточена в Нижегородской, Воронежской (за исключением Касимовского уезда, где проживали касимовские татары) и Казанской (юго-западная часть) губерниях.

Между 1719 и 1897 гг. численность татарского населения в Волго-Уральском регионе увеличилась в 8,6 раза. За один век (1795—1897 гг.) она выросла с 617,3 тыс. до 2 млн 249,5 тыс. чел., т.е. в 3,6 раза, что близко к общероссийским показателям. В Нижнем Поволжье за этот же промежуток времени численность живущего здесь населения выросла в 3,8 раза, Западной Сибири — в два раза. Причем если в первом регионе относительно высокие цифры ежегодного прироста (1,35—1,38%) наблюдались в 1795—1857 гг., то в Западной Сибири увеличение татарского населения произошло во второй половине XIX в. за счет переселенцев из Волго-Уральского региона (1,1% вместо 0,5% в первой половине столетия). В татарских городских общинах Западной Сибири переселенцы составляли подавляющее большинство и задавали тон развитию культуры и просвещения в поселениях и их округах.

Татарин Казанской губернии. Рисунок К.Ф. Гуна. 1862 г.

В XVIII веке в Астрахани мусульманская городская прослойка состояла из юртовских татар и населения «трех дворов». Среди них постепенно увеличивалось количество татар-мигрантов из Рязанского уезда и Среднего Поволжья, удельный вес которых в середине ХIХ в. составил более половины горожан. На рубеже XIX—XX столетий большинство татарского населения Астраханского края состояло из переселенцев.

К 1897 г. численность татар в Волго-Уральском регионе достигла 2 млн 249,5 тыс. человек, в Западной Сибири — 45,2 тыс., в Астраханском крае — 25,7 тысячи. В целом, в аграрной России на протяжении рассматриваемого периода среди татар Волго-Уральского региона закономерно доминировало сельское население: в 1795 г. — 98,2%, 1857 г. — 98,0% и в 1897 г. — 95,1%. В Западной Сибири эти показатели были еще выше. В Астраханской губернии, наоборот, на протяжении XIX в. численность сельского населения уменьшилась примерно с 80 до 60%.

В материалах ревизий 20-х гг. XVIII в. — 50-х гг. XIХ в. фиксация местного населения определялась главным образом двумя обстоятельствами: 1) включен ли район расселения в географические границы проводимой переписи; 2) имеется ли та или иная сословная группа в списке учитывающихся. Например, II ревизия (1744 г.), как и предыдущая, не распространялась на астраханских и уфимских татар, башкирцев и сибирских ясачных иноверцев.

Начавшаяся в 1781 г. IV ревизия распространялась уже на всю территорию России и впервые охватила также башкир, мещеряков, «ясачных инородцев» Сибири и другие этнические группы окраин империи, которые до этого учитывались особыми частными ревизиями. В IV ревизии впервые особо «порознь по званиям» фиксировались не только некрещеные иноверцы, как это делалось по предыдущим ревизиям, но и «новокрещеные» по этническим группам, т.е. принявшие крещение в 1730—1750-х гг .

В XIX в. завершилось формирование Российской империи. Расширение ее территории привело к качественным изменениям национального состава подданных. В пореформенный период русские уже составляли менее половины населения страны, в 1897 г. — 44,3%. Численное большинство составляли так называемые этноконфессиональные меньшинства с их самобытными культурными традициями, с присущими им уровнем и разными темпами социально-экономического, общественного и культурного развития. Вслед за украинцами (17,8%) тюркские народы представляли значительную часть российских подданных — 13,6 млн чел. (10,8%). Другим, не менее важным результатом расширения государства явились качественные изменения конфессиональной топографии евразийской империи — мусульмане стали второй по численности группой подданных (11,1%) после православных (69,4%).

Динамика общей численности татар в России на протяжении всего XX и в начале XXI вв. находилась в русле общедемографических тенденций в стране. Численность татар в России с 3,2 млн в 1926 г. возросла до 5,5 млн в 1989 и 2002 гг., затем незначительно сократилась к 2010 г. — до 5,3 млн человек. Но, возможно, действительного сокращения не произошло, если принять во внимание количество населения, учтенное в переписях без указания национальности. При этом доля татар в населении России в целом не менялась на протяжении последних 30 лет.

В начале 20-х гг. XX в. татары являлись самым многочисленным (после русских, украинцев и белорусов) народом европейской части Советского Союза. С момента образования Татарской АССР в мае 1920 г. и вплоть до конца 30-х гг. XX в. татарский народ увеличил свою численность еще более чем на 400 тыс. человек и удельный вес в составе населения РСФСР. Происходило это во многом за счет традиционно высокой рождаемости в татарских (особенно сельских) семьях.

Если демографические потери у татар, наравне с другими народами воевавших в годы Великой Отечественной войны на всех фронтах, были примерно пропорциональны их удельному весу в составе населения РСФСР, то в послевоенное тридцатилетие они достаточно быстро восстанавливали свою численность. В итоге за 1959—1979 гг. численный прирост татар составил 1 млн человек, а к концу 1970-х гг. их было более 5 млн человек.

Этнографическая карта ТАССР по данным переписи 1920 г.

За следующее десятилетие демографические процессы в СССР, обусловленные проводимой политикой поддержки семей и антиалкогольной кампании, способствовали повышению рождаемости и снижению уровня смертности. Это позволило татарскому населению РСФСР прибавить к концу 80-х годов к своей численности еще более полумиллиона человек, преодолев планку в 5,5 млн. Вместе с тем в этот период стали все более отчетливо проявляться последствия урбанизационных процессов, активного переселения в города в предшествующие периоды и вызванной этим и некоторыми другими факторами постепенной смены модели рождаемости. Доля татарок 50—54 лет, указавших при переписях на рождение 5 и более детей, снизилась с 28% в 1979 г. до 16% в 1989 г., а доля тех, кто родил лишь одного-двух детей, соответственно, выросла с 38 до 51%.

Резкие политические и экономические изменения, произошедшие в результате распада Советского Союза, оказали существенное влияние на демографическое развитие народов России. Переход к малодетности, наметившийся у татар в поколениях 1940-х гг. и отчетливо проявивший себя в 70-е г. XX в., продолжился и усилился в тяжелых условиях 1990-х гг. Конечно, это не было специфической чертой лишь татарского народа: большинство народов России в той или иной мере испытали подобный процесс. Из-за снижения рождаемости и роста смертности в стране началось сокращение численности населения. На фоне развития общих депопуляционных процессов в стране татарскому народу к моменту проведения первой Всероссийской переписи населения после распада СССР в 2002 г. удалось не только сохранить численность на прежнем уровне, но и немного увеличить ее — в 1,01 раза. Это стало возможным благодаря двум причинам. Первой причиной стали чуть более медленные темпы депопуляции у татар по сравнению с некоторыми другими народами России (например, с русскими). Вторая причина была обусловлена значительным внешним миграционным притоком татар из сопредельных постсоветских государств.

В 1990-е и 2000-е гг. наблюдалось сокращение численности татар в постсоветских странах — бывших союзных республиках. В Таджикистане и Грузии она уменьшилась более чем на 90%, в Киргизии, Латвии и Эстонии — более чем вдвое, в Литве, Белоруссии и Казахстане — примерно на 40%, в Азербайджане — на 10%. В Узбекистане, где была сосредоточена самая большая татарская диаспора (467,8 тыс. человек в 1989 г.), перепись населения в постсоветский период не проводилась, поэтому невозможно точно сказать, насколько сократилось число татар в этом государстве. Значительная доля сокращений, наряду с уменьшением рождаемости, была обусловлена миграционным оттоком татар из постсоветских стран советского пространства. В 1990-е гг. татары покидали территории своего постоянного проживания в Средней Азии из-за возникших там этнополитических конфликтов. Часть из них переезжала в разные регионы России, что позволило увеличить долю татар в составе населения страны.

В 2000-е гг., когда миграционный приток татар из СНГ сократился, численность татар стала немного снижаться и к последней Всероссийской переписи 2010 г. она составила 5,3 млн человек. Однако, говоря о незначительном сокращении числа татар в последний межпереписной период, следует учитывать, что в последних российских переписях неуклонно росло число лиц без указания национальной принадлежности. Так, число лиц, у которых нет сведений о национальной принадлежности в переписи 2010 г., составило 5,6 млн человек, что почти в 4 раза больше, чем в переписи 2002 г., и во много раз больше, чем при переписи 1989 г. Такая ситуация сложилась из-за разных причин, среди которых невозможность полноценно учесть национальность граждан, которые по каким-либо причинам отсутствовали в месте постоянного проживания и их не могли опросить переписчики — в таком случае при переписи учитывается пол и возраст, но не национальная принадлежность. Поскольку наибольшее количество неучтенных лиц было зарегистрировано в крупных городах и регионах России, где татары проживают в большом количестве, можно предполагать, что, как и среди населения в целом, татары составили аналогичную долю неучтенных лиц. Это значит, что фактически численность татар в России превышает переписную 2010 г. на 100 тыс. человек и более. Определенные трудности для точного учета численности татарского народа представляет возможная смена этнической идентичности у некоторых его представителей, прежде всего среди проживающих в крупных городах страны.

Влияние смены идентичности проявило себя в отдельных этнографических группах татарского народа. Так, численность кряшен, не фиксировавшаяся отдельно в переписи 1989 г., в 2000-е гг. сильно возросла: к 2010 г. прирост составил более 10 тыс. человек к данным 2002 г., то есть зафиксировано увеличение показателя в 1,4 раза. Очевидно, ситуация объясняется тем, что в предыдущую перепись часть кряшен была «отнесена» к татарам. В 1,4 раза снизилась и переписная численность сибирских татар. Но даже это явление не столь значительно по сравнению с практически полным «растворением» группы астраханских татар: сокращение их численности к последней переписи произошло более чем в 286 раз. Здесь налицо смена субэтнической идентичности в пользу более крупной (объединенной) национальной группы.