«Величайший учитель» и «обаятельный ученый» — шейх Нургали Хасанов в цитатах современников

Из истории о деятельности выдающегося татарского ученого-богослова
Институт истории им. Марджани выпустил книгу кандидата исторических наук Рашида Амишова «Мусульманский богослов Нургали Хасанов», в которой представлена биография известного мусульманского ученого (1852—1919). Благодаря этому исследованию впервые раскрывается увлекательный жизненный путь религиозного деятеля на основании широкого круга исторических источников и литературы. Нургали Хасанов более 30 лет руководил медресе в Буинске, обучил и воспитал большое количество выдающихся учеников, оставил заметный след в истории татарского народа. Его заслуги признавали власти Российской и Османской империй, от которых он получил высокие правительственные награды. «Реальное время» публикует очередную главу книги с высказываниями известных деятелей об ученом.
Высказывания известных людей о Нургали Хасанове
Инспектор народного просвещения Николай Самосатский 25 мая 1903 года в своем отчете о Нургали Хасанове писал следующее: «наплыву учащихся [в Буинское медресе] с разных сторон имеет и настоящий глава этой конфессиональной школы, ахун Буинской соборной мечети Нургалей Хасанов, изучавший ислам в г. Бухаре, тамошней высшей мусульманской духовной школе, называемой «Медресе Мир-Араб», имеющий ученые степени, почти не умеющий говорить по-русски (со мной беседующий через переводчика) и крайне фанатичный в религиозном отношении, за что, кажется, пользуется особым почетом среди татар».
Знаток исламских наук Саляхетдин бин Сахибзада аль Анкаби в своей книге «Высочайший комментарий к книге «Баянел хик-мател муталяга» («Высказывание о мудрости книги «Муталяга») писал о Нургали хазрате: «всезнающий ученый, величайший учитель, совершенный имам г. Буинска Нургали бин шейх Хасан».
Глава Симбирского жандармского управления, полковник Табельский в 1912 году в письме Симбирскому губернатору о мусульманском духовенстве Буинского уезда дает характеристику Нургали Хасанову, называя его «мусульманским ученым старого уклада».
В своих путевых записях в 1905 году православный миссионер С.В. Чичерина упоминает о почтительном отношении представителей власти Буинского уезда к ахуну Нургали Хасанову следующими словами: «Когда к чиновнику — интеллигентному русскому человеку, занимающему известное положение — приходит в шелковом халате и чалме ахун, который чувствует, что он оказывает честь русскому тем, что пришел, то русский интеллигент сажает его любезно. А если придет священник, особенно инородческий, его и не посадит, и большей частью даже руку ему не подаст».
Принимая во внимание все его труды, невозможно не дать [высокую] оценку деятельности Нургали хазрата. Он искренне, от души, неустанно вел службу на религиозном и светском поприще, жертвуя своим отдыхом и здоровьем. Долг нашего народа и особенно шакирдов достойно представить деятельность уважаемого хазрата... Правда, как и везде, есть свои недостатки, они были присущи для самого дамуллы и его медресе. Это характерно для любой сферы деятельности. Однако невозможно отрицать его очевидные заслуги. Мы искренне [высоко] оцениваем деятельность почтенного дамуллы. С радостью поздравляем с наступающим юбилеем!».
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