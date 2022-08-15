«Величайший учитель» и «обаятельный ученый» — шейх Нургали Хасанов в цитатах современников

Из истории о деятельности выдающегося татарского ученого-богослова

Фото: главное здание Буинского медресе, построенное в 1999—2002 годах. Фото 2020 года

Институт истории им. Марджани выпустил книгу кандидата исторических наук Рашида Амишова «Мусульманский богослов Нургали Хасанов», в которой представлена биография известного мусульманского ученого (1852—1919). Благодаря этому исследованию впервые раскрывается увлекательный жизненный путь религиозного деятеля на основании широкого круга исторических источников и литературы. Нургали Хасанов более 30 лет руководил медресе в Буинске, обучил и воспитал большое количество выдающихся учеников, оставил заметный след в истории татарского народа. Его заслуги признавали власти Российской и Османской империй, от которых он получил высокие правительственные награды. «Реальное время» публикует очередную главу книги с высказываниями известных деятелей об ученом.

Высказывания известных людей о Нургали Хасанове

Нургали хазрат близко дружил с имамом деревни Куль-Черкен (Черки-Гришино) Буинского уезда Идрисом Урманче — отцом известного татарского живописца и скульптора Баки Урманче (1897–1990). Сохранились воспоминания самого Баки Урманче о Нургали Хасанове, где он написал следующее: «В то время, когда руководителем Буинского медресе был Нургали дамулла, я был маленьким. Он считался одним из упрямых людей, но, похоже, был обладателем огромных знаний. Одаренность ученого разными путями передавалась и его ученикам. Среди моих знакомых, окончивших Буинское медресе, есть очень уважаемые люди из числа интеллигенции: Хади Атласи, Шакир Мухаммадов, Капал Фатых, Шигаб Ахмеров, Нури Алиев, Ибрагим Биккулов, Самат ахун Шагидуллин. Все они ученики Нургали дамуллы».

Инспектор народного просвещения Николай Самосатский 25 мая 1903 года в своем отчете о Нургали Хасанове писал следующее: «наплыву учащихся [в Буинское медресе] с разных сторон имеет и настоящий глава этой конфессиональной школы, ахун Буинской соборной мечети Нургалей Хасанов, изучавший ислам в г. Бухаре, тамошней высшей мусульманской духовной школе, называемой «Медресе Мир-Араб», имеющий ученые степени, почти не умеющий говорить по-русски (со мной беседующий через переводчика) и крайне фанатичный в религиозном отношении, за что, кажется, пользуется особым почетом среди татар».



Известный татарский и башкирский поэт Акмулла написал стихи с упреком в адрес Нургали Хасанова. Причиной этого стала его критика некоторых взглядов Шигабутдина Марджани в ранний период своей деятельности, примерно в 1886–1887 годах. В своем стихотворении «Күп сәлам, Нургали мулла, сезгә» («Большой привет вам, Нургали мулла») Акмулла встает на защиту чести выдающегося ученого и публичным поэтическим слогом порицает высказанную Хасановым критику в адрес Марджани.

Известный татарский богослов-просветитель, религиозный и общественный деятель, муфтий, шейх Галимджан Баруди (1857– 921) близко общался с Нургали Хасановым, о чем пишет в своем дневнике. Баруди положительно упоминает Хасанова как ученого и говорит о его обаянии, однако упоминает о некоем давлении на своего ученика, имама 2-й мечети города Буинска, шейха Абдуллу Губайдуллина (умер в 1923 году) в начальный период его деятельности. Возможно, из-за того, что тот в методах обучения придерживался джадидитских взглядов. Галимджан хазрат радовался, что по отношению к его ученику также растет уважение и авторитет среди населения, и в последующем он заменит Нургали хазрата.

Известный татарский религиозный деятель, богослов, муфтий Ризаэтдин Фахретдин (1859–1936) писал о Нургали Хасанове как о большом ученом, открытом и обаятельном. В своем библиографическом труде «Асар» он приводит часть его биографии: «В период нашей жизни в г. Оренбурге один раз узнал о его приезде в Оренбург. Долгое время у меня был в гостях». В своей книге, посвященной известному мусульманскому ученому-суфию, «Ибн Араби» Ризаэтдин Фахретдин приводит слова Нургали хазрата в описании внешнего вида мыслителя.

Известный татарский богослов, историк, шейх Мурад Рамзи (1854–1934) в книге «Тал- фик аль-ахбар…» («Собрание сведений…») в 1908 году писал о Нургали Хасанове следующее: «Мулла Нургали ибн Хасан сейчас является одним из известных ученых».

Знаток исламских наук Саляхетдин бин Сахибзада аль Анкаби в своей книге «Высочайший комментарий к книге «Баянел хик-мател муталяга» («Высказывание о мудрости книги «Муталяга») писал о Нургали хазрате: «всезнающий ученый, величайший учитель, совершенный имам г. Буинска Нургали бин шейх Хасан».



Глава Симбирского жандармского управления, полковник Табельский в 1912 году в письме Симбирскому губернатору о мусульманском духовенстве Буинского уезда дает характеристику Нургали Хасанову, называя его «мусульманским ученым старого уклада».

В своих путевых записях в 1905 году православный миссионер С.В. Чичерина упоминает о почтительном отношении представителей власти Буинского уезда к ахуну Нургали Хасанову следующими словами: «Когда к чиновнику — интеллигентному русскому человеку, занимающему известное положение — приходит в шелковом халате и чалме ахун, который чувствует, что он оказывает честь русскому тем, что пришел, то русский интеллигент сажает его любезно. А если придет священник, особенно инородческий, его и не посадит, и большей частью даже руку ему не подаст».

Касим Биккулов (1868—1937), известный религиозный деятель, имам д. Новые Тинчали Буинского уезда, историк, писатель, педагог, по случаю 30-летия религиозной деятельности в г. Буинске богослова Нургали Хасанова 5 января 1916 года писал в газете «Кояш»: «… Несмотря на то, что Буинск был небольшим городом, его имя было далеко известно благодаря деятельности своих медресе и выдающихся мударрисов [руководителей медресе]. Построенное шестьдесят лет назад каменное здание старого медресе стало достойной колыбелью воспитания мулл, а шакирды, которые там учились, если бы велась запись в журнале, несомненно, исчислялись бы [многими] тысячами. До настоящего времени только у Нургали хазрата получили знания и стали имамами около 200 имамов, очень много муэдзинов, около десяти ахунов, несколько преподавателей [в государственных учебных заведениях], два представителя [депутата] в Государственной думе, много учителей [в мектебе и медресе] и 7–8 мударрисов [руководителей] больших медресе, воспитывающих много учеников.

Принимая во внимание все его труды, невозможно не дать [высокую] оценку деятельности Нургали хазрата. Он искренне, от души, неустанно вел службу на религиозном и светском поприще, жертвуя своим отдыхом и здоровьем. Долг нашего народа и особенно шакирдов достойно представить деятельность уважаемого хазрата... Правда, как и везде, есть свои недостатки, они были присущи для самого дамуллы и его медресе. Это характерно для любой сферы деятельности. Однако невозможно отрицать его очевидные заслуги. Мы искренне [высоко] оцениваем деятельность почтенного дамуллы. С радостью поздравляем с наступающим юбилеем!».

Известный профессор-востоковед, доктор филологических наук Абдрахман Тагирович Тагирджанов (1907—1983) в своей автобиографии пишет, что Нургали хазрат приходился ему дядей со стороны матери: «Он учился в Бухаре, а в Буинске держал крупное медресе». В 1920—1922 гг. будущий профессор учился в Буинском медресе. После ее закрытия он с братом, получая знания, жил у старшего сына богослова — Гаясетдина хазрата. Они пользовались оставшейся от Нургали Хасанова огромной библиотекой.

Видный религиозный деятель советского и постсоветского времени, казый Татарстана Габдельхак Саматов в книге «Милләтебездә Ислам дине» («Ислам в нашем народе») в разделе «Тәсауф бүлеге (Ишанчылык)» отметил Нургали Хасанова в числе самых известных татарских ишанов, таких как Зайнулла ишан из Троицка, Закир хазрат из Чистополя, которые при своей жизни пользовались признанным авторитетом («Даны еракларга таралган абруйлы Зәйнулла ишан Троицкида бик күп мөридләр тәрбияләгән. Чистайда Закир хәзрәтләр, Буада Нургали хәзрәтләр бик абруйлы булып танылганнар»). Таким образом, он подчеркивает, что богослов Нургали Хасанов был одним из самых авторитетных духовных наставников своего времени.