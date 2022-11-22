Представители рода Девлетьяровых в татарских деревнях относились к каринским князьям

Институт истории Марджани — о происхождении татар на северо-востоке республики и острых дискуссиях с коллегами

Фото: семья имама 2-й Ново-Алимовской мечети Лутфуллы Мансурова. 1910-е гг.

Поставить точку в спорах с башкирскими коллегами о национальном происхождении жителей северо-востока Татарстана постарались в своем коллективном труде сотрудники Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. В новой книге «Татарские селения Восточного Закамья» представлены неизвестные страницы истории Актанышского района, результаты исследования татарских населенных пунктов с богатым историческим наследием, сыгравших заметную роль в экономике и культуре края, давших татарскому народу ряд выдающихся личностей. Как считают авторы, издание расширит представление читателей об истории северной части Восточного Закамья и поможет разобраться в особенностях формирования местного татарского населения. «Реальное время» публикует пятую главу книги о духовной жизни татарских селений Актанышского края в XIX — начале ХХ вв.

Новое Алимово: приглашенный имам и его династия

Новое Алимово является одним из старинных селений Актанышского края. Первые письменные сведения относятся к XVIII столетию, однако история деревни, конечно, началась еще раньше. Среди основателей Алимово были служилые татары из Карино. Однако в ходе переселения статус служилых людей некоторыми каринскими татарами был утерян и, как отмечает историк И.Р. Габидуллин, «положение каринских татар было близким к статусу ясачных татар». Поэтому некоторые выходцы из Карино впоследствии состояли в сословии тептярей. Так было и в Новом Алимово, а также в соседнем Курмашево. В частности, представители рода Девлетьяровых, проживавших в этих татарских деревнях, относились к каринским князьям. Их предки Девлетьяр Мухаметказыев, Кибикей Иванов, Кадыш Ишметов получили права на пользование этими землями, согласно царским документам, еще в первой половине XVII в.

К 1859 г. Новое Алимово было довольно большим населенным пунктом, там насчитывалось 248 дворов и более 1340 жителей. А вот мечеть в татарской деревне была лишь одна, да и мектеба при ней не имелось. Однако это лишь по официальным данным, либо было временным явлением. На эти размышления наталкивает рукопись религиозного характера, обнаруженная в ходе археографической экспедиции ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова в дер. Кучуково Агрызского района РТ уже в советское время. Эта рукопись была составлена неизвестным автором в 1858 г. «в медресе дамеллы Гыйрфанетдина бине муллы Габдессаляма» в Новом Алимово. Стало быть, в середине XIX столетия в деревне все же было свое медресе, а хальфы и шакирды занимались там даже составлением и переписыванием рукописных книг.

Новое Алимово на плане Генерального межевания 1804 г.

В 1860-е годы в Новом Алимово появился новый мулла — Якуб хазрат Мансуров. Он родился в 1823 г. в дер. Новое Амирово Белебеевского уезда Уфимской губернии (ныне Буздякский район Республики Башкортостан), учился в разных медресе Волго-Уральского региона (среди них были знаменитое Береске в Заказанье и очаг просвещения в родовом гнезде татарских мурз Тевкелевых — Килимово). Якуб бин Нигматулла бин Мансур аль-Амири был очень любознательным и разносторонним человеком. Современники характеризовали его как деятельного ученого с широким кругом общения. Например, одним из его собеседников был Ш. Марджани, который отзывался о нем следующим образом: «этот человек удивительно эрудированный и полезный».

Возможно, обучение в Килимово и знакомство с семьей Тевкелевых направили Якуба хазрата в Елабужский уезд Вятской губернии, где у мурз имелось поместье в татарской деревне Терси (ныне Агрызский район РТ). Якуб бин Нигматулла занимался обучением детей, преподавал не только в дер. Терси, но и некоторое время в Агрызе. Среди его учеников был отец татарских просветителей братьев Буби — Габдельгаллям бин Нигматулла.

Помимо педагогической работы Якуб хазрат занимался интеллектуальным творчеством. Р. Фахретдин отмечал, что у него имелось несколько рисаля (трактатов или сочинений) на арабском языке. Правда, скромный мулла не всегда подписывался своим именем, ограничиваясь подписью Ибн Абу Юсуф аль-Амири.

Конечно, у такого неординарного человека и супруга оказалась незаурядной женщиной. Его спутницу жизни звали Магьданельджамал, у них было много детей. Ризаэтдин Фахретдин посвятил один из очерков Магьданельджамал абыстай в своем труде «Знаменитые женщины» («Мәшһүр хатынлар»). Есть сведения о том, что она была дочерью очень уважаемого религиозного деятеля Закамья, знаменитого шейха из дер. Такталачук — Фазлуллы бин Файзуллы.

Мечеть в с. Новое Алимово, построенная на месте бывшей мечети

В 1867 г. Якуб Нигматуллин (Мансуров) был назначен указным муллой в татарской деревне Новое Алимово Мензелинского уезда Уфимской губернии, поближе к родным местам супруги. Сюда же перебрались младшие дети. Среди них был сын Лутфулла, впоследсвтии продолживший дело отца в Новом Алимово.

К сожалению, жизнь самого Якуба хазрата, ставшего к тому же ахуном, на новом месте оказалась недолгой. Тем не менее он успел вложить много сил в развитие медресе в Новом Алимово. «Все свои доходы он тратил на нужды медресе», — отмечал Р. Фахретдин. Вслед за своим тестем, Фазлуллой хазратом, Якуб ахун практиковал суфизм и являлся последователем стерлибашевских шейхов.

Якуб бин Нигматулла бин Мансур аль-Амири умер в 1875 г., в возрасте 52 лет, спустя восемь лет после назначения на должность имама Ново-Алимовской соборной мечети. Его убили в дороге, во время одной из поездок по Елабужскому и Сарапульскому уездам Вятской губернии.

Своим детям Якуб хазрат тоже старался дать разностороннее образование, он не был противником и обучения на русском языке. Поэтому его сын Лутфулла Мансуров, уже после смерти отца, был в числе первых выпускников нового учебного заведения — Оренбургской татарской учительской школы. Этот очаг просвещения открылся в Уфе в 1872 г., в конце 1877 г. школу перевели в Оренбург. В таких учебных заведениях готовили учителей для инородческих училищ (министерских или земских).

С краеведом Д.И.Салаховой-Галиевой

После трагической гибели Якуба хазрата, в 1875 г. имамом в Новом Алимово был избран Г. Якупов. Возможно, он был одним из сыновей бывшего муллы. Однако уже через пять лет, в 1880 г., имам-хатыбом деревенской мечети назначается Губайдулла Ахметзянов. Он учился в Мастеевском медресе и был уважаемым человеком не только в Новом Алимово, но и во всей Актанышевской волости. Так, в 1905 г. в качестве доверенного лица он представлял интересы мусульман волости на специальном совещании «башкирских волостей Уфимской губернии» в Уфе.

Не менее влиятельной фигурой в Новом Алимово стал и Лутфулла Якубович Мансуров. Он вернулся в родные края после окончания Оренбургской татарской учительской школы. Благодаря его стараниям в 1882 г. в деревне было открыто одноклассное начальное училище. Уже в первые годы число учеников там составляло более 70 человек. Сначала русско-башкирское училище (именно так обозначалась в источниках эта школа) находилось в арендованном помещении, «в наемном доме», позднее для него было построено отдельное здание. Средства на содержание училища выделялись преимущественно из казны, поэтому и в начале ХХ в. учебное заведение считалось «министерским».

После открытия так называемых «русских классов» при медресе (где изучался русский язык) земские органы начали поддерживать и конфессиональные училища. Например, на заседании от 26 октября 1882 г. было принято решение об ассигновании 60 руб. на жалованье мулле-законоучителю Ново-Алимовской татарской школы. Интересно, что на эту должность претендовал учитель Мансуров, однако земское собрание отклонило его заявление. Очевидно, у него просто не было прав на исполнение обязанностей учителя в мусульманской школе. Поэтому уже в декабре того же года Мансуров сдал в Оренбургском магометанском духовном собрании экзамен на знания правил мусульманской религии и получил звание имама-мугаллима. Теперь он мог преподавать не только в русско-башкирском начальном училище, но и в медресе.

Поскольку население Нового Алимово неуклонно росло, единственная мечеть уже не могла вмещать всех верующих. Поэтому в 1880-е гг. было принято решение о строительстве в деревне 2-й соборной мечети. Лутфулла хазрат Мансуров возглавил второй мусульманский приход в 1883 г. Вместе с имамом первого прихода Губайдуллой Ахметзяновым они вели дела Ново-Алимовского медресе, детища Якуба хазрата Мансурова.

Встреча с краеведом Г.М.Шариповым

Как и отец, Л. Мансуров был не просто муллой, а еще и ахуном, т.е. к нему приходили за разрешением сложных дел не только мусульмане своей махалли, но и со всей округи. Более того, в 1893 г. ахуна Л. Мансурова назначили кандидатом нового члена Оренбургского магометанского духовного собрания Гиниятуллы Капкаева. Другими словами, он был запасным казыем (судьей). В случае неожиданного ухода Капкаева с должности, его мог заменить Лутфулла ахун.

Лутфуллу Мансурова по праву можно назвать муллой-джадидом, он не боялся перемен, стремился к образованию и прогрессу, в то же время оставался верен традициям ислама. Начальное мужское училище, ставшее главным делом его жизни, уже с первых лет завоевало популярность у местного населения. Если в 1884 г. к нему пришли учиться 40 учеников, то в следующем 1885 г. их число выросло до 85.

Своим детям Лутфулла хазрат старался дать как традиционное образование, так и соответствующее духу времени. Один из его сыновей — Хаерланам (в официальных источниках Хайрильанам) Мансуров пошел по его стопам и окончил в 1899 г. Казанскую татарскую учительскую школу. В дальнейшем Х. Мансуров работал народным учителем в Оренбургской губернии. По воспоминаниям старожилов Нового Алимово, некоторое время Хаерланам занимался педагогической работой и в училище отца, в родной деревне.

Супругой Х. Мансурова тоже стала учительница. Ее звали Уммугульсум Сайфуллина. Она выросла в семье народного учителя, выпускника Оренбургской татарской учительской школы Имаметдина Сайфуллина. Сама Уммугульсум тоже до замужества работала учительницей в семье золотопромышленника-поэта Закира Рамеева. Именно в семье Хаерланама и Уммугульсум Мансуровых в 1909 г. родилась дочь Гульчира, ставшая в советское время супругой известного поэта Хади Такташа. Супруги бывали и в Новом Алимово.

Обследование кладбища с. Новое Алимово

Вслед за старшим братом Хаерланамом, учительницей стала и Фарида Мансурова. Продолжала она педагогическую работу в Ново-Алимовской школе и в советское время. К сожалению, как и многие молодые учительницы-татарки Закамья, Фарида пострадала во время Вилочного восстания 1920 г.

Еще один сын Лутфуллы хазрата — Лутфурахман Мансуров в годы Гражданской войны оказался в соседней Башкирии, работал в разных сферах, в том числе в области народного просвещения. Тем самым он продолжал традиции своей семьи, но уже не в родной деревне.

В 1920-е гг. в Новом Алимово имамами служили представители других фамилий, все они стали жертвами репрессий первых лет новой власти. Несмотря на трагические страницы прошлого, память о муллах Нового Алимово, а также о династии Мансуровых, сохранилась в народе и спустя многие десятилетия.