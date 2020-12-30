Радик Исхаков: «Вчерашние новобашкиры опять стали татарами»

«Татары Уфимского уезда» — идеологический ответ Башкортостану или сугубо научный справочник казанских историков?

Фото: Илья Репин

На Северо-Запад Башкирии переселялись татары Заказанья, поэтому здесь говорят на «чисто татарском языке», утверждает ученый Института истории им. Ш. Марджани, доктор исторических наук Радик Исхаков. В то же время переход тептяр в башкиры в XVIII—XIX веках был делом добровольным, считает он. Однако уже в XX веке многие жители востока Татарстана и запада Башкортостана обратно вернулись в татары. Исхаков выступил ответственным редактором книги «Татары Уфимского уезда», посвященной ревизиям татарских деревень в XVIII веке. Монография была презентована в Казани и вызвала неоднозначную реакцию в Башкирии. А выход издания в преддверии Всероссийской переписи населения добавляет пикантности ситуации. Как рассказал казанский ученый в интервью корреспонденту «Реального времени», выпущенный историками справочник не является продуктом политического заказа татарстанских властей. При этом он признал определенное доминирование уфимских коллег в информационном пространстве. Кроме того, наш собеседник поведал о таких этносословных группах, как тептяри, бобыли, уфимские, служилые и ясачные татары, а также поделился своим мнением относительно северо-западного диалекта башкирского языка.

«Проводили перепись всего населения за исключением уфимских татар и башкирцев»

— Радик Равильевич, когда татары впервые появились на территории современного Башкортостана?

— У нас выходил первый том «Татары Приуралья», полностью посвященный этой теме: как заселялся этот регион, входивший в состав Золотой Орды и Казанского ханства. Татары фиксируются еще со времен средневековья на территории Западного Башкортостана, Восточного Татарстана. Имелись тарханные грамоты, на основе которых татарский феодал имел обширные земли — на территории рек Белая, Ик. Это уже была территория, освоенная татарами. Кроме того, это была территория кочевий ногайских татар.

Книга «Татары Уфимского уезда» охватывает XVIII век, когда формировалась Российская империя. В это время современная Башкирия (Уфимский уезд) считалась внутренней окраиной, где часто вспыхивали восстания. Она граничила с территориями, киргиз-кайсаков, ногайцев.

— Какие этнографические группы татар описываются в вашей книге?

— Приуралье, восточное Закамье были территорией интенсивных этнических контактов. Поэтому здесь сформировалась сословная стратификация, которая не встречалась в других регионах.

Уфимский уезд — большая административно-территориальная область, которая охватывала территорию современного Башкортостана, востока Татарстана, частично Удмуртии, Оренбургской и Свердловской областей. До XVIII века Уфимский уезд подчинялся Приказу Казанского дворца, в начале XVIII века он вошел в состав Казанской губернии. А с 40-х годов XVIII века он входил уже в состав Оренбургской губернии.

Первая государственная ревизия (1722 год) была связана с реформой системы налогообложения. Такие переписи проводились для того, чтобы зафиксировать податное население — всех налогоплательщиков. Для реформы Петра I перепись проводилась «подымная», т. е. налоги собирались с каждого домохозяйства, а с первой ревизии — подушно, т. е. с душ мужского пола. Материалы этих ревизий являются более точными, в них зафиксирована информация по этническому и сословному составу. Ревизии являются основным источником генеалогических исследований (составление родословных). Это уникальный комплекс документов, очень значимый источник.

Первая ревизия зафиксировала наличие большого количества татарских деревень — более 200. Были записаны три основные сословные группы татар. Первая — ясачные татары, т. е. татары-хлебопашцы, наиболее крупная группа. Как таковой ясак они не платили, подати оплачивались деньгами. Другие группы — служилые татары и служилые мещеряки. Мещеряки появились довольно рано на этой территории, они фиксируются в конце XVI века. Они несли военную службу и часто направлялись на пограничные территории…

Книга «Татары Уфимского уезда» охватывает XVIII век, когда формировалась Российская империя. В это время современная Башкирия (Уфимский уезд) считалась внутренней окраиной, где часто вспыхивали восстания

— Для подавления восстаний, в том числе башкирских?

— Да. Как граница расширялась, их передвигали дальше. Уфа была небольшой крепостью. По грамоте 1688 года (конец XVII века) зафиксировано, что в Уфу на службу были переведены служилые мещеряки. Уфу в это время защищали от восстаний башкирцев служилые мещеряки, поместные дворяне (конница) и иноземцы — представители нового иррегулярного войска. Служилые мещеряки в XVIII и XIX веках продолжали нести военную службу.

В указе о проведении первой ревизии было приказано проводить перепись всего населения за исключением уфимских татар и башкирцев, в других регионах — инородцев Сибири, которые платили натуральный ясак, и астраханских татар. В первых материалах присутствуют все сословные группы, кроме башкирцев и уфимских татар.

— Кто такие уфимские татары?

— Это дискуссионный вопрос. Таких исследований нет. Но исходя из логики, можно предположить, что это татары, которые жили в Уфе. А поскольку городское население не переписывалось, в материалах первой ревизии они не указаны.

— Почему башкиры остались за рамками переписи?

— Это было связано с тем, что башкиры имели вотчинное право, были вотчинниками. Они обладали определенными привилегиями и не платили подати. Фиксировались только те, кто платили налоги. Поэтому башкирцы не вошли в первую ревизию. Поэтому эти населенные пункты, в которых указаны татары, однозначно являются татарскими селениями, тем более ясачные татары — здесь указаны сословие и этнос.

— А к ним не могли быть приписаны представители других народов, в том числе башкир или финно-угров?

— Мы дали материалы только по ясачным татарам. Но присутствовали и другие — ясачные чуваши, удмурты, все они представлены в материалах [ревизии]. То же самое касается служилых. А башкирцы — это вотчинники. Маловероятна такая трансформация, чтоб башкирцев записали ясачными татарами. Это разные сословные и этнические группы. И многие деревни ясачных татар были основаны выходцами из Заказанья. И по материалам ревизий Заказанья это очень хорошо видно, как массово мигрировало население (ясачные татары). Все фиксировалось довольно четко. И каких-то разночтений быть не может, учитывая, что башкирцев не фиксировали. Ревизия — это основной источник по этнической истории и для составления родословных. В документе указаны татары, это подтверждается другими источниками. Трудно отсюда вывести каких-то башкир.

Ревизия — это основной источник по этнической истории и для составления родословных. В документе указаны татары, это подтверждается другими источниками. Трудно отсюда вывести каких-то башкир

«Сохранилось много документов, где татары просят перевести их в башкирское сословие»

— Как учитывалось население в других переписях?

— Вторая ревизия — это 40-е годы XVIII века. Появляются новые сословные группы в составе татар и других народов. Также увеличивается территориальный охват. Если в первой ревизии учитывались четыре дороги (Казанская, Сибирская, Ногайская и Осинская), то во второй появляется Новомосковская дорога. Это связано с тем, что между первой и второй ревизиями шла интенсивная миграция татар, поскольку здесь было больше земли, не проводилась политика насильственной христианизации, религиозной унификации. Здесь жить было вольготнее, поэтому вторая ревизия фиксирует появление большого количества татарских деревень, особенно на территории Новомосковской дороги. Это современные Азнакаевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Заинский, Лениногорский, Сармановский районы Республики Татарстан, Бакалинский, Бижбулякский районы Башкортостана, районы Оренбургской области и город Оренбург.

Появляются и новые сословные группы. Был создан Сеитовский Посад Оренбурга (ныне Татарская Каргала, — прим. ред.), в котором зафиксированы торговые татары. Это привилегированная группа (переходная в купечество). Недалеко была граница, требовались деятельные люди, которые бы знали тюркские языки и могли торговать с казахами. Наиболее подходили для этого татары. Из-за того, что они туда переселились, оживили торговлю с казахами, им предоставили определенные льготы. Это были выходцы из Заказанья: Сабинский и Тюлячинский районы. В дальнейшем в составе местной татарской общины появились татары-казаки.

Кроме того, на Новомосковской дороге на территории современного Бугульминского района образовалась группа чемоданных татар. Назвали их так неслучайно. На них лежала повинность по перевозке почты по станциям, за это освобождались от различных денежных обязательств. Они носили большие кожаные сумки кустарного производства (чемоданы), в которых перевозилась почта.

Наиболее крупная сословная группа, зафиксированная в третьей ревизии, — тептяри и бобыли.

— Тептяри и бобыли были отнесены в одну группу?

— Они появляются в материалах третьей ревизии одним пунктом «тептяри и бобыли», в дальнейшем они вошли в одно сословие, их различия к концу XVIII века были уже незначительными.

— Насколько я понимаю, в бобыли могли записывать марийцев, удмуртов, а в тептяри могли попасть и башкиры.

— В 1740-е годы была проведена перепись тептярско-бобыльских групп, с того времени начинается формирование этого сословия. Изначально в их составе было множество этнических групп. Наиболее многочисленной были татары, были также марийцы, удмурты и другие. Это была переходная сословная группа между ясачным и военно-служилым сословием. В 1790 году на них была официально возложена повинность по отбыванию военно-пограничной службы, они стали военно-служилым сословием. Они участвовали в войнах, в т. ч. наполеоновских, были образованы тептярские полки. Тептяри уже в 1760-х годах управлялись военной администрацией. Если ясачными и служилыми татарами управляли волостные старшины, то тептярами — старшины команд. Тептяри были сложносоставным сословием, и в материалах ревизии это тоже указывается: тептяри из татар, тептяри из черемисов. В нашей книге мы представили тептярей татарского происхождения.

Многие представленные в книге деревни существуют и сейчас на западе Башкортостана и востоке Татарстана. Те же крупные районные центры — Актаныш, Бугульма, Сарманово, Муслюмово — все они есть, там жили татары

— Как этих тептярей-татар вычислили и отделили от остальных народов?

— Основная группа тептярей-татар в материалах предшествующих переписей фиксируется как ясачные татары. Типичный пример — деревня Аняково Актанышского района, малая родина первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Согласно материалам ревизий, там проживали тептяри. В материалах первой переписи основная доля населения — ясачные татары, а в материалах третьей и четвертой ревизии у татар доминируют тептяри (более 60%). Многие представленные в книге деревни существуют и сейчас на западе Башкортостана и востоке Татарстана. Те же крупные районные центры — Актаныш, Бугульма, Сарманово, Муслюмово — все они есть, там жили татары.

— То есть вы исключаете наличие в них башкир?

— В материалах указано «татары». В данных третьей ревизии появляются три деревни, в которых зафиксированы башкирцы, которых в документе не должно быть, поскольку они вотчинники. Почему они зафиксированы, сложно сказать. По одной из версий, это те же татары, которые получили вотчинные права, и поэтому фиксируются как башкирцы.

— Или это башкиры, которые по различным причинам лишились вотчинных прав?

— Если бы они лишились вотчинных прав, то они не должны были фиксироваться башкирцами.

— А кем тогда таковых определяли? Тептярами?

— В материалах ревизий с 1722 до 1782 годов зафиксирована три таких случая: когда башкирцы переходили в тептярское сословие. Они очень многое теряли — свои вотчинные права. Они из более высокой социальной страты переходили в низкую. Такие примеры были, но единицы. И делать выводы, что тептяри — деклассированные башкирцы, исходя из этих данных, очень сложно. Я встречал такой тезис, в первую очередь у башкирских коллег, о том, что тептяри — это деклассированные башкирцы. Я не знаю, на основе каких источников они делали такие выводы. Но в источниках таких примеров очень мало.

В материалах третьей и четвертой ревизий начинают фиксироваться не только сословные, но и конфессиональные группы. Появляются новокрещеные татары, старокрещеные татары, старокрещеные татары из князей, мурз. Эти крещеные татары (кряшены) в основном были переселенцами (современные Бакалинский район Башкортостана, Тукаевский, Лениногорский и Сармановский районы Татарстана).

— Почему башкиры начали учитываться в четвертой переписи, хотя они не были податными людьми?

— Полноценно башкирцы начали учитываться с пятой ревизии, которую мы в своей книге не охватываем. Было организовано Башкиро-мещерякское войско. Причем жители тех деревень, которые в первых ревизиях были зафиксированы как татары, в последующем начинают обозначаться как башкирцы. К тому времени была введена кантонная система, и татары, которые вошли в состав Башкиро-мещерякского войска, начали фиксироваться не по этническому происхождению, а уже по сословию. То есть они стали нести военную службу, получили вотчинные права, заметно повысили свой социальный статус. В этом были заинтересованы сами татары. Сохранилось очень много документов, где они просят: «Переведите нас в башкирское сословие».

Татары, которые вошли в состав Башкиро-мещерякского войска, начали фиксироваться не по этническому происхождению, а уже по сословию. То есть они стали нести военную службу, получили вотчинные права, заметно повысили свой социальный статус. В этом были заинтересованы сами татары

— И, выражаясь современным языком, башкиром быть круто, так?

— Да. Можно провести такую аналогию: по материалам ревизий в Оренбургское казачье войско вошли разные этнические группы, в том числе татары, а также нагайбаки, крещеные татары, ногайцы, были калмыки. В ревизии фиксируются просто «казаки». А башкирцы занимали более привилегированное положение, чем казаки. Если казакам за службу полагалось 30 десятин земли, то башкирцам — 40. Казаки с выслугой лет, заработав офицерские чины, уже получали больше земли.

Происходила такая трансформация. Во время наполеоновских войн жители четвертого кантона Оренбургского казачьего войска, в том числе жители Сеитовского Посада, были переведены в сословие башкирцев. Много населенных пунктов, в которых жили татары, казахи и ногайцы, были переведены в состав Башкиро-мещерякского войска. Здесь уже и татары, и ногайцы в материалах ревизий XIX века считаются башкирцами. Произошел перевод из одного сословия в другое.

Были и примеры, когда в сословие башкирцев переводили марийцев, казахов. Этническая марийская деревня, в которой проживали марийцы-тептяре, переводится в Башкирское войско.

«Риза Фахретдинов, Заки Валиди происходили из тептярских деревень»

— Выпуск этого издания произошел в преддверии Всероссийской переписи населения. Это случайно так вышло?

— Эта работа велась несколько лет. В ней принимали участие и краеведы, которые собирали материалы в течение последних 10 лет. Конечно, перепись накладывает определенный отпечаток. Башкирские коллеги издавали материалы по башкирским родам. Но почему-то они использовали материалы пятой и последующих ревизии, а первые четыре не учитывали.

— Это логично, потому что тогда, наконец, начали учитывать башкир.

— Тогда начали учитываться башкирцы. Но есть книги, которые охватывают территорию восточного Татарстана — о так называемых мензелинских башкирах. Материалы первых четырех ревизий показывали более развернутую картину, двухсословную, где учитывалась этническая составляющая. Но они эти материалы не публикуют.

— Вы ограничились тем, что касается татар, а они — башкир.

— Но на основе этих материалов (более поздних ревизий) они делают выводы о том, что жители деревень — этнические башкиры, что противоречит материалам более ранних переписей.

— Разве указанные территории не были вотчинными владениями башкир?

— Они нашли «доказательства», что какие-то деревни были башкирскими. А в материалах первых переписей — там ясачные татары.

— «Ясачные татары» подразумевает и сословный фактор. К ним могли быть отнесены и башкиры?

— Как это возможно? Массово, более 200 деревень, были записаны. Та же деревня Бугульма, мы знаем, кто был основателем. Риза Фахретдинов, Заки Валиди происходили из тептярских деревень.

— Ахмет-Заки Валиди в своих «Воспоминаниях» пишет, что он из тептяр (это сословие), но при этом называет себя башкиром.

— Но если брать эту этносословную группу, то основная часть тептярских деревень в восточном Татарстане были основаны татарами.

— Альметьевск основал башкирский мулла Альмет.

— У Надыра Уразметова сохранились его тарханные права. Он был основателем этой деревни. Происходил из татарской деревни Большой Менгер современного Атнинского района Татарстана.

В чем задача этого издания? Здесь нет какой-то идеологии. Мы просто взяли, как в документе написано, так и написали. Если написано «служилый татарин» или «служилый мещеряк», мы так и пишем

— Считается, что и он происходил из башкир.

— Есть такое мнение, которое мы не разделяем. Но в чем задача этого издания? Здесь нет какой-то идеологии. Мы просто взяли, как в документе написано, так и написали. Если написано «служилый татарин» или «служилый мещеряк», мы так и пишем. А это очень большой хронологический охват — почти весь XVIII век (1722—1822). И здесь зафиксированы служилые татары, ясачные татары, тептяри. Но на основе этих материалов никак нельзя сделать вывод, что это башкирцы, если написано, что жители — ясачные татары.

Что касается башкирского сословия, в 1855 году был издан указ о переименовании Башкиро-мещерякского войска в Башкирское. И в этом указе четко прописано, что население этого войска должно именоваться башкирцами. И только в исключительных случаях можно указывать их добашкирское сословное и этническое происхождение. И после 1855 года практически все жители, входившие в состав Башкирского войска, четко были записаны башкирцами. Этот указ привел к тому, что в материалах девятой и десятой ревизий жители сплошь указывались башкирцами.

— Как понимаю, они сами не возражали против именования себя башкирами?

— Они же военные люди, как они могут сопротивляться этому? И многие тептяри, ясачные татары писали прошения, чтоб их перевели в башкирцы. Так они ничего не теряли, но приобретали очень много, становились вотчинниками. Это был определенный социальный лифт.

«О политическом заказе речи не идет»

— Радик Равильевич, скажите, а был ли какой-нибудь специальный заказ от правительства Татарстана или аппарата президента РТ на выпуск этого справочника?

— Нет, не было. Я как ответственный редактор заявляю, что эта работа началась в то время, когда правительство не знало о ней. Только на финальной стадии, когда требовалось финансирование на издание книги, тогда мы уже обратились в органы власти, чтобы оказали финансовую помощь. О каком политическом заказе можно говорить, если руководство республики не знало о книге? Это справочное издание, где представлены источники.

— У вас в Институте истории работают и выходцы из Башкортостана (Лилия Габдрафикова, Ильнур Миргалеев и другие). Участвовали ли они в подготовке издания?

— Нет. Все работают в разных отделах, каждый занимается локальными темами. Лилия Рамильевна занимается татарской повседневностью, началом XX века. Ильнур Миргалеев занимается исключительно Золотой Ордой. Он участвовал в выпуске первого тома «Татары Приуралья». Не может медиевист заниматься началом XX века. Опять-таки, для того, чтобы прочитать материалы ревизии (скоропись), нужна определенная квалификация.

— Правда ли, что Заки Валидов назван у вас «известным татарином»?

— Здесь краевед составил родословную, на основе которой Заки Валиди в этническом отношении происходил из татар-тептярей. Хотя башкирские ученые считают, что он был башкиром по происхождению.

— Потому что он сам не раз заявлял, что башкир, на это указывают метрические книги родителей, и был отцом-основателем Башкирской Республики.

— То же самое касается Ризы Фахретдинова: башкирские исследователи заявляют, что и он был башкиром по происхождению. Сохранился единственный документ, где он в графе «сословие» указывает «башкирец». Споров очень много: насчет Галимжана Ибрагимова, Карима Хакимова, Мутиных (Ильдархан и Мухтар).

— Почему бы это не могло быть башкирским шежере?

— Два первых человека [основатели рода], которые они приписывают к башкирам, документально не подтверждаются — на основе ревизий. Мы говорим не о том, кем себя самоидентифицировал, а о том, кем были его предки, из каких деревень они происходят.

По материалам ревизий XVIII века невозможно вычислить, сколько должно быть татар и башкир. Я могу лишь сказать, сколько было по материалам первой или второй ревизии. А сколько реально в современной Башкирии, я не знаю, кто сможет точно и корректно ответить на этот вопрос

«Издания башкирских ученых в информационном пространстве до последнего времени доминировали»

— Соответствуют ли, на ваш взгляд, реальной картине результаты Переписи-2010 в Башкортостане? Ведь довольно много звучит заявлений, что один народ переписывался в другой, чтоб поддержать титульную нацию.

— Этим должны заниматься социологи. По материалам ревизий XVIII века невозможно вычислить, сколько должно быть татар и башкир. Я могу лишь сказать, сколько было по материалам первой или второй ревизии. А сколько реально в современной Башкирии, я не знаю, кто сможет точно и корректно ответить на этот вопрос.

Цель нашей книги — показать материалы первичного фискального учета XVIII века и кто в населенных пунктах проживал по этническому и сословному статусу. Здесь представлены листы конкретных документов, что позволяет научно верифицировать данные. Человек, интересующийся родословной своей семьи, может обратиться к документам или к нам и получить более подробную информацию. Мы готовили книгу с сугубо научной целью.

— Была ли реакция уфимских коллег на это издание?

— Не видел. В наш институт и мне лично писали татары Башкортостана, которые спрашивали, как можно приобрести книгу, предлагали свои услуги по распространению, тиражированию, предлагали опубликовать по конкретным районам в своих периодических изданиях, чтоб донести до народа информацию. Издания башкирских ученых в информационном пространстве до последнего времени доминировали. У них опубликованы материалы с пятой ревизии. И житель деревни смотрит туда и видит, что там проживали башкирцы, а другой информации, более ранних ревизий, у него нет. Ему сложно понять, что башкирцы — это не только этническая составляющая, но и сословная, где ядром были башкиры. Мы как ученые должны делать выводы на основе исторических источников. Я могу документально доказать, кто из какой деревни вышел. А когда составляют башкирские родословные, как они могут документально доказать, что у жителя деревни, в которой он зафиксирован как ясачный татарин, предки были башкирами?

— Как пишут в СМИ, вы уже заявили, что Уфа и Стерлитамак — это якобы татарские города. Вы действительно что-то подобное говорили?

— Это не совсем так. Я сказал, что в них жили татары. Я приводил данные грамоты 1688 года, в соответствии с которой в Уфу переселились мещеряки, т. е. татары.

— Но основным населением Уфы и Стерлитамака были русские. Скорее, это русские города.

— В том-то и дело. Здесь никто не говорит, что Уфа — татарский город. Она была небольшой крепостью. Вокруг нее была развита сеть населенных пунктов, которые вошли в состав города. И многие эти селения, которые сейчас являются Уфой, были татарскими деревнями. То же самое касается Набережных Челнов и других городов: в их состав вошло много татарских населенных пунктов. Что касается Стерлитамака, здесь была деревня, в которой жили ясачные и служилые татары. Исходя из этой информации можно сделать вывод, что это была татарская деревня, которая позже стала крупным промышленным городом. Речь идет лишь о том, что татары там просто жили. А выводы о «татарском городе» — это определенный журналистский прием.

— Несколько лет назад некоторые татарские активисты предлагали присоединить к Татарстану западные районы Башкирии. Как вам такая идея?

— Я не представляю, как это можно сделать. Я к этому отношусь отрицательно. Политические последствия будут негативными, обострятся межнациональные отношения. Это ничего не даст. Мы живем внутри одного единого государства, и такие идеи не могу поддерживать.

— Хотелось бы узнать также ваше мнение относительно северо-западного диалекта башкирского языка.

— Исходя из данных материалов, мы знаем, что туда переселялись татары Заказанья, поэтому это чисто татарский язык. Есть отдельные говоры, специфика языка, но есть научные аспекты. По всем признакам это татарский язык. Когда мы едем в Башкирию, и там говорят на татарском языке, я всех прекрасно понимаю.

Где жили этнические башкиры, там нет татарских деревень. Башкирцев не переписывали в ревизии, но проводились специальные переписи башкирского населения. Я брал некоторые деревни и сравнивал, кто где живет. Прошло более 300 лет, а этническая картина особо не изменилась

— Вы, вероятно, поймете и жителей Бурзянского района, где проживают преимущественно башкиры. Это не значит, что они разговаривают на татарском.

— Кстати, в материалах ревизий практически нет татарских деревень Сибирской дороги (Урал, Зауралье). Где жили этнические башкиры, там нет татарских деревень. Башкирцев не переписывали в ревизии, но проводились специальные переписи башкирского населения. Я брал некоторые деревни и сравнивал, кто где живет. Прошло более 300 лет, а этническая картина особо не изменилась.

При фискальном учете превалировало обозначение сословного статуса. И сословные группы трансформировалось во многом под влиянием государства. Например, в результате реформ Петра I служилые татары были деклассированы и переведены в лашманское сословие. Поскольку не хватало лашманов, ясачные татары переводились в служилые татары, т. к. служилые татары могли нести лашманскую повинность. То же самое с башкирцами. В башкирское сословие массово переводили во время наполеоновских войн, потому что срочно нужна была конница. В 1860-е годы полностью отменили систему Башкирского войска, и жители стали сельскими обывателями. Население деревень, которые в первой ревизии указаны как ясачные татары, в поздней стали башкирцами.

В первых советских переписях (1920-е годы) сословный статус не имел никакого значения, вотчинных прав нет, и они записывают себя татарами. Произошла двойная трансформация: вчерашние новобашкиры стали опять татарами.