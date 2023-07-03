Мирные переговоры России и Османской империи: Бахчисарайский договор

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Фото: использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

Османам не удалось поставить Ю. Хмельницкого гетманом в Чигирине, и его гетманская столица была утверждена в Немирове, находящемся далеко на запад от Днепра, на южном Буге. При этом для «остерегательства и для добытия отсюду частых ведомостей» в помощь Ю. Хмельницкому были оставлены крымские и ногайские татары, всего около тысячи человек. Также великий визирь заверял Ю. Хмельницкого в том, что он получит дополнительную поддержку из Крыма зимой 1678/79 гг.: «салтан, которой на заставе в Крыму чрез все лето стоял, к нему в Немиров будет». Из этого следует, что территория, отданная Хмельницкому, становилась периферийной зоной, для защиты которой османы в данный период были готовы использовать только войска Крымского хана и воинские формирования Каменец-Подольского эялета. Вероятно, такая расстановка сил устраивала крымские власти, которые могли надеяться подчинить деятельность Ю. Хмельницкого интересам ханства. В целом Чигиринский поход 1678 г. завершил целый этап первого русско-турецкого конфликта, который характеризовался военным наступлением османской армии на Украину.

С октября 1678 г. противостояние между Османской империей и Россией приняло пассивный характер, открытых столкновений между основными армиями двух держав в этот период не произошло. Основные усилия Москвы теперь были направлены на организацию обороны Киева и защиту левого берега Днепра. Вместе с тем участие в военных действиях с Османской империей подтолкнуло русское правительство к целому ряду преобразований в военной сфере, а также к строительству Изюмской черты, прикрывшей обширный участок Московского государства к югу от Белгородской черты. Как отмечает Б.Н. Флоря, «русские границы приближались к крымским владениям, и планы похода на Крым становились реальными».

Османы же не пытались в этот период укрепить свои позиции на Правобережье ни путем создания сильного военного присутствия, ни при помощи активной военной поддержки Ю. Хмельницкого, который действовал на Украине в 1679—1680 гг. главным образом с помощью крымских татар. Основные действия турок в 1679—1681 гг., по сути, свелись к обеспечению безопасности своих черноморских владений. В то же время, не вступая с Москвой в открытое столкновение, Порта пыталась с помощью Крымского ханства и оставленного гетманов на правом берегу Днепра Ю. Хмельницкого ослабить Российское государство и Левобережье путем частых набегов и увода населения.

Использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Таким образом, несмотря на то, что активные военные действия между русско-украинскими войсками и османами завершились с уходом армии великого визиря Кара-Мустафы осенью 1678 г., война продолжалась еще более двух лет. За это время определилась позиция Москвы. Военные усилия в 1677—1680 гг. создавали для московского правительства большие финансовые сложности; сосредоточение основных сил на Украине ослабляло оборону других участков границы, создавало сложности со снабжением, кроме того, армия пребывала в постоянном ожидании нового нашествия на Киев, которое в итоге так и не состоялось. Московская сторона в целом была заинтересована в мирном разрешении конфликта, однако не на любых условиях.

Османская империя также была заинтересована в заключении скорейшего мира с Россией, чтобы полностью переключить свое внимание на борьбу с Австрийской империей. Весной 1679 г. в Москву прибыл крымский посол Садык-ага с предложением крымского хана о том, что он выступит как посредник на мирных переговорах между Россией и Османской империей.

Заключение Бахчисарайского договора проходило в два этапа. Сначала переговоры велись в Бахчисарае, где при посредничестве крымского хана были выработаны и представлены основные статьи договора. Следующим этапом должна была стать ратификация договора османским правительством.

Начало переговорам было положено в сентябре 1679 г., когда в столицу Крымского ханства было направлено посольство во главе с И. Сухотиным. Однако переговоры шли тяжело, на смену миссии И. Сухотина в августе 1680 г. было отправлено посольство стольника и полковника Василия Тяпкина, дьяка Никиты Зотова и писаря Запорожского гетмана Ивана Самойловича Семена Раковича. В ходе переговоров московские дипломаты, следуя царскому наказу, требовали признания за Россией части Правобережной Украины в границах по рекам Рось, Ирдень, Тясмин, Чута, Ингулец и Носаковка. Послам следовало «стоять при том упорно, чтоб по тому последнему объявлению разграничение учинить. А буде того учинить не похотят, а учнут хановы ближние люди говорить, чтоб рубеж быть по Днепр, и посланником велено стоять при прежнем своем последнем объявлении и за тот рубеж из великой крепости обещать дачу казною». Как видно, московское правительство исходило прежде всего из возможности отстоять часть Правобережья, предполагая усилить свою позицию денежными выплатами.

Однако татарская сторона оказалась категорична — границей между османскими и русскими владениями должен был стать Днепр. Московское правительство рассматривало такой вариант, поэтому в дополнительном наказе В. Тяпкину предписывалось: «буде по болшому наказу договору не учинят... и говорить по самой последней мере, чтоб учинить с салтаном перемирье на 20 лет, а в те перемирные лета быть и границе меж государствы царского величества и салтана Турского Днепру».

Фото realnoevremya.ru

В образцовой шертной грамоте, которая была подана крымскому хану в начале января 1681 г., фигурировали несколько пунктов, касающихся разграничения территорий между Москвой и Стамбулом. Подчеркивалось, что границей между обеими державами должна стать река Днепр. При этом предполагалось, что территория Правобережья будет превращена в буферную незаселенную зону: «от реки Бога и до рубежа реки Днепра и по Днепру нигде салтану и хану вновь городов своих не ставить, и старых казацких разоренных городов и местечек не починивать, и поселения людем никакого народу на помянутых казацких землях не чинить, и оставить их пусты. И с стороны царского величества перебещиков не принимать, и поволить того чинить никому не велеть». Киеву с монастырями и с «разореными городками ниже Киева, с Василковым, с Трипольем, с Стайками и с селами, к ним исстари належащими, быти в стороне и в державе царского величества».

Отдельным пунктом оговаривалась принадлежность территорий, находившихся севернее Киева, а также Запорожья за Московским государством: «которые городки и местечка обретаютца выше Киева, и до тех городков и местечек салтану Турскому и хану дела нет. Такъже и запорожские низовые казаки в Сече и около Сечи, в ыных урочищах внизу реки Днепра пребывающих, имеют быть в стороне и в державе его же царского величества. И салтану Турскому и хану до тех низовых казаков ныне и впредь дела нет». Стоит отметить, что крымский хан устно заверил московских дипломатов, что «та грамота добра, и ко отпуску их будет она готова».

Однако в шертной грамоте, которая была вручена послам 1 марта, большая часть пунктов о размежевании границы, представленных ранее московской стороной, отсутствовала. Так, в грамоте не упоминались поселения, расположенные выше Киева, отсутствовала статья о Запорожье. Более того, в ней упоминалось, что строительство и заселение городков не должно совершаться «по обоим сторонам» Днепра, а не только на правом берегу, как хотело московское правительство. В. Тяпкин и Н. Зотов изначально отказались принять данную грамоту, настаивая, чтобы «написана была шертная ханова грамота против их посланьчьи обрасцовые грамоты; и посланником в том отказали». Однако под давлением татарской стороны дипломаты уступили и приняли ее.

Таким образом, несмотря на подписание перемирия в Бахчисарае в начале 1681 г., граница между Россией и Турцией, по мнению Москвы, не была определена окончательно. С крымским ханом была установлена лишь краткая запись о границе, при этом он в личном разговоре с московскими дипломатами подчеркнул, что «которые, де, статьи против их посланничьей обрасцовой шертной грамоты вь его ханскую шертную грамоту не внесены, и то, де, будет написано и подтвержено в салтанове грамоте Турского». Он также сообщал, что вопросы, связанные с Запорожьем и территориями, находящимися рядом с Киевом, турецкое правительство не интересуют: «салтан употребляет вскоре толко одной ведомости о меже, а об иных мирных договорех за ево салтанову сторону и за крымские юрты имеет полную мочь он, хан». В итоге в ханской грамоте, направленной в Москву после заключения мира, утверждалось «и от Киева до Запорожья Запороги ваши же». Это отражало реальную расстановку сил и соответствовало представлениям крымской знати о том, что данный регион находится в сфере влияния прежде всего Крымского ханства.

Фото realnoevremya.ru

Как представляется, в Бахчисарае исходили из того, что утверждение договора в Стамбуле должно быть формальным. Однако позиция самого османского двора для московского правительства относительно разграничения территорий на Украине оставалась не вполне ясной.

Заключение Бахчисарайского договора знаменовало отказ Порты от планов захвата всей Украины и закрепляло политическое разделение украинских территорий. Московское государство удержало Левобережье и Киев, под прямым османским управлением по-прежнему осталась только территория Каменец-Подольского эялета, а Правобережное гетманство, сильно разоренное в ходе войны, сохранило свою автономию под властью султана.

При этом ратификация Бахчисарайского договора в Стамбуле продемонстрировала разный взгляд крымских и турецких властей на судьбу Правобережной Украины и запорожцев. Крымское ханство было готово договариваться с Москвой о том, чтобы не заселять эту территорию, при этом признавая за российским правительством власть над запорожцами. Как представляется, это связано с тем, что оно не было заинтересовано в расширении турецкого присутствия в Восточной Европе и, в частности, укреплении их власти на правом берегу Днепра. В Стамбуле смотрели на этот вопрос иначе. Утвердив свои права на Правобережье в Бахчисарайском договоре, Османская империя предприняла последнюю попытку закрепиться на правом берегу Днепра, сместив правобережного гетмана Ю. Хмельницкого и передав его земли в 1681 г. под власть молдавского господаря Георгия Дуки. У правительства Кара Мустафы-паши, как представляется, сохранялись надежды на расширение и укрепление своего присутствия в этом регионе.

Таким образом, посольству П.Б. Возницына не удалось ни отстоять часть территории Правобережья и Запорожья, ни добиться превращения Правобережной Украины в буферную зону между крымско-турецкими и русскими владениями; посол получил совсем не такой текст договора, какой ожидало русское правительство. Как представляется, русские дипломаты рассчитывали, что Порта принудит хана к исполнению условий договора, и полагали, что прямые постоянные контакты Москвы и Стамбула положат конец пограничной войне. Однако эти надежды не оправдались, в первые годы после заключения договора османская сторона не предпринимала никаких усилий для поддержания мира в этой части Восточной Европы.

В первой половине 1680-х гг. между Москвой и Стамбулом сохранялись напряженные отношения. Османское правительство на протяжении 1681—1683 гг. пыталось активно осваивать территорию правого берега Днепра и заселять ее валашскими переселенцами. Одновременно с этим не утихали пограничные конфликты с Крымским ханством. К примеру, зимой 1681/82 гг. многочисленные татарские отряды действовали в районе новой Изюмской черты, весной 1682 г. приходили под Маяцкий городок к Торским соляным озерам.

Фото realnoevremya.ru

Попытки московских властей разрешить конфликт согласно Бахчисарайскому договору путем ведения переговоров были осложнены негативным отношением турецких властей к русским посланникам в этот период. Летом 1682 г. гонец Михаил Тарасов не был допущен в Стамбул, ему было заявлено, что «с стороны их государей московских ныне государю их Превысокой Порте дела не нужны», и османы «о частых московских посолствах дивуютца потому, что между ими, государи, учинен мир». Более того, российским властям пришлось возвращать в Москву отправленное в 1683 г. в Стамбул великое посольство во главе с окольничим Кириллом Хлоповым и дьяком Василием Посниковым из-за отказа Порты принять его. Отправленный в османскую столицу в 1683 г. подьячий Алексей Васильев был на несколько месяцев задержан османскими властями из-за подозрений, что Россия участвовала в Венской кампании на стороне христианских государств. Это свидетельствовало о временном характере достигнутых договоренностей между Россией и Турцией.

В сложившейся ситуации, не рассчитывая на успешный исход переговоров с османским правительством, московские власти начали активное сближение с Речью Посполитой и тоже перестали придавать большое значение Бахчисарайскому договору. Отправленный в конце 1685 г. в Османскую империю подьячий Никита Алексеев хотя и должен был попытаться решить вопрос о нарушения османами условий Бахчисарайского договора, прежде всего должен был заниматься вопросом Киевской митрополии. Ему даже не были даны специальные инструкции для переговоров с османским правительством о Бахчисарайском договоре, а следовало только передать грамоты султану и великому визирю.

Однако ситуация складывалась по-другому. Сосредоточив все свои силы на центральноевропейском регионе, в том числе и значительные силы Крымского ханства, и начав в 1683 г. войну против Священной Римской империи и Речи Посполитой, Османская империя рассчитывала полностью завоевать Венгрию и в дальнейшем продолжить экспансию в Европу. Однако османские войска потерпели тяжелое поражение под Веной в 1683 г., великий визирь Кара Мустафа-паша был казнен. Создание весной 1684 г. антиосманской Священной Лиги, в которую, наряду с Австрией и Польшей, вошла Венеция, положило начало постепенному отступлению османов из Центральной Европы и повлекло за собой нарастание внутреннего кризиса в самой империи.

Более того, к этому времени османский контроль над землями Правобережной Украины был в значительной мере утрачен. Как отмечает С.Ф. Орешкова, обезлюдевшие и разоренные украинские земли не оправдали экономические расчеты османского правительства. В этой связи желание Порты удержать московское правительство от вступления в антиосманскую Лигу привело к тому, что, вопреки ожиданиям Москвы, османская сторона в 1686 г. пошла на значительные уступки. Грамотами турецкого султана и великого визиря утверждались отвергнутые ранее османским правительством статьи Бахчисарайского договора: османы отказывались от возведения на правом берегу Днепра различных строений и освоения этих территорий, запрещали крымским татарам совершать набеги на приграничные города. Кроме того, крымским татарам предписывалось не брать пошлин с казаков, которые охотились или рыбачили на правом берегу Днепра.

В то же время длительное игнорирование Портой попыток московского правительства разрешить возникающие пограничные конфликты и наладить постоянные дипломатические контакты для их урегулирования привело к тому, что уже весной 1686 г., до возращения подьячего Н. Алексеева из Османской империи, Москва проинформировала крымского посла о заключении русско-польского соглашения и намерении вступить в войну с Османской империей.

Заключение Вечного мира и вступление России в антиосманскую коалицию положило начало новой эпохе в русско-турецких и русско-крымских взаимоотношениях. Оно означало окончательный крах османских экспансионистских планов в Восточной Европе и — одновременно — меняло масштаб геополитического противостояния в этом регионе, основными участниками которого теперь становились Москва и Стамбул.