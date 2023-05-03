Крымское ханство: противостояние Сахиб Герая и Ислам Герая

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Фото: Дж. Кваренги. Бахчисарайский дворец. (ок. 1779 г.)

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

В условиях внутренней нестабильности, ногайской опасности и угрозы со стороны Ислам Герая Саадет Герай решает заключить союз с ногаями. В Ногайскую Орду отправляется крымский посол Кулдай Шукур. Его целью было сватовство хана с дочерью мирзы Кошума. Ситуация в Крыму вызывала резкую обеспокоенность в Стамбуле. По информации М.В. Мясного, московского посла в Крыму, «приходил посол Чеуш от турецкого Кундукеря мирити царя с Исламом, да не помирил. Меж собя не веритца и не виделися. А на то. посол Ислама привел: куда цар[ь] пошлет, и Исламу слушат[ь]». Помирить Ислама с Саадетом не удалось: в марте 1528 г. вернувшийся из Крыма М.В. Мясной сообщил, что Саадет Герай разбил Ширинов, которые поддерживали Ислама. Сам Ислам в очередной раз был вынужден бежать из Перекопа, с ним вместе удалось уйти лишь 20 соратникам.

Однако и положение Саадет Герая оставалось крайне неустойчивым. Он не доверял крымскому окружению и боялся его: «И ты б татаром не верил их правде, писал он Василию Ивановичу, Татарове Бога ся не блюдут, и правды в них нет, на правде не стоят. Коли бы ся они Бога блюли да на правде стояли, яз сам Божиею милостию на царстве стал, и ты то гораздо слышели, что они на меня трижды и четыржи войско подымали». В результате ожесточенной борьбы Саадет Гераю удалось обескровить брата и выдавить его в Очаков. Ислама сопровождал Евстафий Дашкович. Об этом Саадет писал в письме в Москву 1529 г. В конце концов, как писал Саадет, Ислам «повинился», и «мы ему Днепрьской свой город дали, а он нам и сыном, и холопом ся учинил». В 1529 г. Ислам находился в Очакове, что подтверждают польские источники. В конце концов Исламу удалось захватить власть в Крыму: это произошло в 1532 г., однако Ислам вскоре уступает престол Сахиб Гераю, а сам становится калгою при хане.

Татарский хан. Jacob Koppmayer, 1669

Впрочем, противостояние Сахиб Герая и Ислам Герая закончилось только со смертью последнего в 1537 г. (Ислам Герай был убит мангытом Бакы). Борьба двух членов царствующей фамилии была для ханства столь опасной, что представители крымской знати даже направляли в конце 1533 или начале 1534 г. в Стамбул специальное письмо, в котором писали, что их противостояние угрожает государству. В письме содержалась просьба прислать нового хана вместо Сахиб Герая. Смерть Ислама развязала хану руки для внешнеполитических действий: в 1538 г. он принимает участие в османском походе на Молдавию, в 1539 и 1542 гг. Сахиб Герай безуспешно воюет с черкесами. Зимой 1539—1540 гг. его сын и калга Эмин Герай предпринимает поход на Москву, а зимой следующего года хан лично руководит набегом на Русь. В 1545 г. хан совершил два похода на кавказские земли: на западных адыгов и кабардинцев.

Эпоха правления Сахиб Герая (1532—1551) отмечена рядом важнейших событий. Хан всячески способствует оседанию на землю кочевников-ногайцев, населявших крымские степи. Он, по османскому образцу, учреждает корпус капы-кулу — дворцовых рабов, которые несли охрану государя. Сахиб Герай много строит: перестраиваются перекопские укрепления, а также порт в Гезлеве. Хан основывает Бахчисарайский дворец и переносит туда свою резиденцию (1533 г.). Вот как об этом пишет ханский панегирист Реммал-ходжа: «Посреди прелестного сада он соорудил жилище, подобное райскому, при виде которого все восхищались. Там были дворцы, арки, киоски, залы, наполненные мальчиками, прекрасными как гурии, повсюду текли ручьи воды, виднелись луга, тополи, цвели жасмины, подобные улыбающимся красавицам, разливающие аромат нарциссы, гиацинты, похожие на локоны очаровательных женщин. Словом, это было место, напоминающее собою райский сад. Близ этого дворца он построил такую дивную мечеть, что со всех сторон стекались люди любоваться ею. Он и здесь назначил преподавателя, а около мечети выстроил приобретшие всюду известность бани. Против дворца беки выстроили себе павильоны, и в несколько месяцев возник красивый город, устроились два ряда лавок и началась торговля».

Бахчисарайский дворец. Клееман, 1769

Во время царствования Сахиб Герая обостряются отношения с Москвой (причиной была политика Москвы по отношению к Казани, где Сахиб Герай побывал ханом), конфликт Крыма с Астраханью и ногаями усиливается. В 1546 г. хан совершает победоносный поход на Астрахань. В результате крымского набега город был разорен, а жители угнаны в Крым. Сахиб Герай в письме Ивану IV (получено в Москве в декабре 1547 г.) писал: «А ныне на недруга своего на Астраханского ходили есмя, и Бог милосердье свое учинил, взяли есмя юрты его, хотели есмя держати, да затем покинули, что место недобро. И мы того для людей их и улусов их там не оставили, все пригонили к себе. Ож даст Бог, хотим тот юрт устроити и держати его. Коли есмя Астрахан взяли, ино нагайские князи Ших-Мамай князь в головах и все мирзы нам послушны учинились: кого мы велим им воевати и им того воевати.» . Согласно турецкой рукописи, принадлежавшей Одесскому обществу истории и древностей, Сахиб Герай, «победив астраханского хана Ямгурджи, разсеял его подданных, а избежавших смерти мужчин и женщин, со всем имуществом и богатствами, переселил в Крым».

Разгром Астрахани вызвал недовольство ногаев. В декабре 1547 г. из Крыма в Москву пришли вести, посланные еще в ноябре. Ногайские мирзы посылали к Сахиб Гераю гонца с упреками в адрес крымского хана: «Про што деи еси Астрохан[ь] разорил? Мы деи и преж тобе Астрохан[ь] взяли, да не разорили».

Ногаи, однако, не ограничились словесными упреками, но предприняли ответные меры: через некоторое время по возвращении Сахиб Герая в Крым они, как сообщает Реммал-ходжа, совершили большой военный поход на полуостров, но были отбиты. Этот конфликт произошел зимой 1548—1549 гг.

Вмешательство Ширинов спровоцировало в Стамбуле подозрения в отношении хана, и в 1551 г. в результате интриги он погиб. Под предлогом смены хана в Казани на полуостров был прислан Девлет Герай (внук Менгли Герая и сын султана Мюбарека Герая), который и занял крымский престол (в сентябре 1551 г.). Сахиб бежал на Тамань, где вскоре был убит вместе со своими сыновьями.

Взятие Астрахани русскими войсками. 1554 год. Миниатюра Лицевого летописного свода. Источник: wikipedia.org

Занявший престол Девлет Герай по праву может считаться наиболее сильным ханом Крыма. Именно в его правление ханство достигло пика своего могущества. Ему удалось погасить раздоры между беями и стабилизировать внутриполитическую ситуацию в ханстве.

Начало его правления ознаменовалось резким усилением Москвы: собирателями золотоордынского наследства становятся не крымские ханы, а московские великие князья. Взятие Казани в 1552 г. и подчинение Астрахани (в два этапа) не остановили московское правительство. На очереди стоял Крым. Проект царского правительства предусматривал смещение хана и замену его московским ставленником Янтемиром (сыном астраханского хана Дервиш-Али). Однако столкновение с Крымским ханством было чревато конфликтом с Турцией. Московская политика поддержания мира с султаном, проводившаяся с момента установления дипломатических отношений между двумя государствами, не изменилась и в 50-е гг. Турция следовала той же тактике. Две державы не вступали в открытые конфликты. В 1554 г. Иван IV официально отклоняет просьбу черкесских князей дать им помощь против султана, так как «турской салтан в миру с царем». После удачного набега на Крым А.Ф. Адашев освободил всех захваченных турок, потому что «с Турским государь в дружбе и воевати его не велел».

Сулейман Кануни принимает крымского хана Девлет Герая. Миниатюра «Сулейман-наме»

Завоевание Казани и Астрахани вызвало крайне негативную реакцию в Крыму, однако реальная реакция Турции на эти события нам неизвестна. Никаких враждебных русскому государству действий Стамбул не предпринял. Османская империя осталась абсолютно безучастной к судьбе этих государств. С другой стороны, в Крыму, видимо, были склонны винить Стамбул в том, что его позиция не позволила и крымским ханам противопоставить что-то русским завоеваниям. Данных об этом для 50-х гг. XVI в. у нас нет, но, по крайней мере, значительно позже, в XVIII в., настроения, отражающие стремление Крыма к гегемонии среди джучидских государств, существовали. В так называемой Исторической справке последнего крымского хана Шахин Герая русскому резиденту Константинову, источником для которой послужили какие-то крымские исторические сочинения, не дошедшие до нас, было сказано: «.И как заведение и низложение ханов крымских зависимо стало от Порты Оттоманской, то сие принесло великий ущерб татарским делам и умаление их силам, почему в 960 г. царь Василий Иванович Гаджи Тархан городом завладел, а в 970 царь (имя в подлиннике пропущено, — И.3.) казанскую крепость присоединил к российскому государству». Несмотря на неправильную хронологию и имя русского «царя» это сообщение, видимо, отражает реальную позицию ханов по отношению к завоеваниям Москвы и недовольство Крыма турецкой позицией в этом вопросе.

В Крыму очень долго не могли смириться с завоеванием Казани и Астрахани. Москва фактически предложила выкуп за переход волжских ханств под свою юрисдикцию — надбавки к наибольшей ранее имевшей место сумме поминок, и крымская сторона после длительного сопротивления согласилась на это.

Крымские ханы еще даже в середине XVII в. были уверены в том, что ханства удастся отвоевать (или, по крайней мере, надеялись на это). Согласно турецкой рукописи, принадлежавшей Одесскому обществу истории и древностей, после завоевания Астрахани московскими войсками Девлет Герай, «пошел и освободил этот город, но когда возвращался назад, предводительствуя 90 000 войском», на него напал «поселившийся в России и славный отважностью между неверными, выкрест из персидских армян Шир-Мердун, ошибочно называемый Шир-Медом». Хан в ожесточенной битве победил врага и вернулся в Крым. Возможно, что это свидетельство — отражение событий астраханского похода крымских и османских войск в 1569 г.

Царю Ивану IV вручают трофеи, взятые у Девлет-Гирея князем Воротынским после сражения при Молодях. Источник: wikipedia.org

Даже после поражения 1572 г. (Молодинская битва) Девлет Герай продолжал настаивать на своих требованиях: посадить царем на Казани и Астрахани Адиль Герая (сына Девлет Герая). В какой-то момент московская дипломатия согласилась на уступку Астрахани в обмен на обязательства Девлет Герая выступить на московской стороне в борьбе за Украину. При этом в Москве не строили иллюзий относительно действенности этих обязательств. Один из сановников в Крыму так говорил московскому дипломату: «А хоти ныне князь великий и отдаст Казань и Асторохань, а и тем царя не утешит же. А ведь государь бусурманский хотя и правду даст, а князь великий ему Казань и Асторохань даст, царю и тогда воевати ж». Османская дипломатия также вынашивала определенные планы относительно низовьев Волги — удобного стратегического плацдарма для удара на сефевидский Иран — заклятого врага османов на востоке.

Известный османо-крымский поход на Астрахань 1569 г. — лишь один из эпизодов политики султанов на Северном Кавказе и в Причерноморье. Селим II пытался в начале 70-х гг. в связи с московским походом Девлет Герая решить астраханскую (и казанскую) проблему в пользу Крыма, однако решительных шагов предпринято все же не было. В конце мая 1593 г. один из приближенных хана, крымский вельможа — аталык Ямгурчи сообщал московскому посланнику С. Безобразову о планах султана: «Одноконечно на зиму турской хочет итти к Терке и наряд весь у него готов в Кафе, а итти... ему на Ливну, да с Ливны поворотить к Астарахани и к Терке». Причиной готовящегося похода были грабительские набеги терских казаков. За годы правления Девлет Герая было совершено множество набегов на Русь, один из которых закончился сожжением Москвы (1571), а поход 1572 г. сокрушительным поражением под Молодями. Хан умер от чумы в 1577 г.

После смерти в июне 1577 г. Девлет Герая престол занял его сын Мехмед Герай II, получивший прозвище «Жирный» (он был настолько толст, что не мог сидеть на коне, а передвигался в упряжке, запряженной волами). Несмотря на тучность, хан был весьма активным человеком. Он принимал участие в нескольких успешных походах османов на Иран в ходе османо-сефевидской войны. Однако отказ принять участие в походе 1582 г. в конечном счете стоил ему престола. Султан попытался сместить Мехмед Герая, но хан, поддерживаемый аристократией, не покорился и даже осадил Кафу. В мае 1584 г. его брат Ислам Герай на турецких кораблях в сопровождении янычар высадился в Крыму. Знать сразу же изменила Мехмед Гераю, он был схвачен и задушен. Ислам Гераю, однако, не удалось занять престол сразу же. Сын Мехмед Герая, поддержанный ногайцами, объявил в Бахчисарае ханом себя. Ислам Герай вынужден был бежать в Кафу, обратившись в Стамбул за военной поддержкой. Вскоре брат и калга хана Алп Герай разбил ногайцев и восстановил Ислам Герая на троне. Вероятно, именно к его правлению относится инициатива упоминания имени османского падишаха в хутбе.

Печать на известительном ярлыке хана Гази Герая к Борису. Бахчисарай, 1590

В 1588 г., после смерти Ислам Герая, османы в обход его старших братьев Алпа и Мюбарека, утверждают на троне младшего брата — Гази Герая, который незадолго до этого бежал из персидского плена. Гази Герай, известный под прозвищем Бора (что означает «Буря»), вошел в историю не только как сильный правитель и полководец, но и как выдающийся поэт, писавший под поэтическим псевдонимом «Газаи». В 1591 г. он совершил неудачный поход на Москву, а в 1592 г. снова разорил московские «украины». Неудачи походов и попытка наладить отношения с Москвой привели к заключению в 1594 г. мирного соглашения. Это развязывало хану руки для участия в военных походах турок на Балканах (1594, 1595, 1598 гг.). В 1596 г. Гази ненадолго потерял власть, которую в результате заговора захватил его брат Фетх Герай.

Гази Герай. Миниатюра из «Шеджаат-наме»

В декабре 1607 г. во время похода на Кавказ Гази Герай умер (скорее всего, от заражения чумой).