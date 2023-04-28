Кефинский эялет: торгово-экономическая жизнь провинции

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Фото: руины башни Джиованни ди Скаффа. Фотооткрытка нач. XX в. / krimoved-library.ru

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

Торгово-экономическая жизнь провинции Кефе

К моменту прихода в Крым османов торгово-экономические отношения в регионе достигли высокого и развитого уровня. Через портовые города Крыма шел товарообмен между восточными, северными регионами со странами Европы. Здесь заканчивались все сухопутные торговые караванные маршруты и продолжались морские. Морские бухты, хорошо приспособленные для приема кораблей, способствовали развитию морской торговли через порты Крыма. Очень часто европейские государства, и в большей мере Константинополь, снабжались разнообразными поставленными из Крыма продуктами и товарами. Это были зерновые культуры, хлеб, соленая и сушеная рыба и различные морепродукты (например, икра), мед, соль, шкуры и кожи и другие товары. Одной из главных и доходных статей была торговля рабами. Город Каффа числился среди основных мест торговли пленными из разных регионов.

Таким образом, вхождение провинции Кефе в состав Османского государства являлось важной стратегической победой, ведущей к увеличению благосостояния и доходов государства от монополизированной торговли в Черноморском и Средиземноморском бассейнах. Контролируя огромный товаропоток, проходивший через крымские земли, османы получали прибыль от налогов и пошлин за любые торговые операции, будь то ввоз, перемещение, взвешивание товаров и продуктов и т. д. Крымский полуостров сохранил за собой важные ключевые позиции в международной торговле в XVI—XVII вв. Структура внешней торговли по сравнению с предыдущим периодом не претерпела сильных изменений, местное производство и внутренний товарообмен развивались, сотрудничество с различными регионами шло интенсивно и взаимовыгодно. По-прежнему заметное место занимала продажа зерна, кож, морепродуктов, рабов. Через порты Крыма Кефе, Судак, Керчь товары поступали из Османской империи и разных стран в Крым или же транзитом шли в находящиеся рядом регионы. Кроме этого товары крымского местного производства были популярны, востребованы и экспортировались в Османскую империю, страны Европы и Азии.

Одним из главных поставщиков различных товаров в эялет Кефе являлось Крымское ханство. Татары охватывали большой спектр товаров импорта для провинции Кефе.

Источник: wikipedia.org

К экспортным товарам относились зерновые культуры, скот, соль, фрукты и овощи, табак, кожа и прочие товары. Таким образом, из Крымского ханства в города эялета Кефе, такие как Кефе, Керчь, Азов, Тамань, экспортировались следующие товары:

3ерновые культуры. Крымские татары довольно быстро освоили земледелие и засевали различные виды зерновых культур. Они культивировали сами и при помощи своих невольников почти все сорта хлебов, главным же образом пшеницу, ячмень и просо, особенно крупнозернистое, красное и желтое, а также немного ржи, овса и чечевицы.

Скот и птица: быки, бараны, волы, овцы, козы, ягнята, лошади и верблюды, а также куры. У них [крымских татар] большие стада скота и овец, среди которых знаменитая крымская курдючная овца. У них имеются двугорбые верблюды и много лошадей, не очень красивых, но быстрых, сильных и выносливых.

Рыба — морская, речная соленая, сушеная, морепродукты, икра.

Овощи и фрукты: огурцы, тыквы, оливки, чечевица, фасоль и турецкий горох; айва, яблоки, груши, инжир, черный и белый виноград, сливы, персики, орехи, дыни и арбузы. Искусство садоводства и виноградарства татары также переняли у греков и итальянцев, и к XVIII в. татары вывели много местных сортов плодовых деревьев. Виноград был местный и завезенный и активно культивировался татарами. В садах своих они выращивают отличные фрукты и среди других прекрасных растений — арбузы (карпус).

Мед и масло. Мед давали крымские серые пчелы. Главным потребителем крымского меда, который поставлялся из деревни Османчик, был османский султанский двор. Среди доходов крымского хана отмечены доходы с пчел и садов.

План Каффы. 1777. Источник: krimoved-library.ru

Соль. За замком Ор, в месте, где пустынная равнина начинается, распростерлось ослепительное озеро, из которого добывается соль, солью каффенской называемая. Соль та вывозится в Кефе, в Крым, в Стамбул и во все страны. Эта соль чистая, белая, приятная на вкус, как рассол из маринада; в глыбах, на кирпичи похожих. Глыбы этой соли укладываются в кучи высокие, как горы. Неподалеку от Ора, к югу, находятся два больших соляных озера, из которых каждое имеет приблизительно две мили в окружности. Соль берут только из западного, которое поэтому называют Талал-Гёл (дозволенное озеро); другого, Харам-Гёл, запрещенного озера, не трогают, хотя оно не менее обильно. Но и из одного первого добывается более соли, чем нужно для потребления и продажи.

Кожа (сафьян) и шкуры. Во всех морских стоянках Татарии нагружают много судов воловьими и буйволовыми кожами, доставляемыми оттуда также в Италию, Фландрию, Англию и Францию.

Ткани: фетр и сукно.

Строительные материалы: лес, доски, бревна, уголь, глина, камни и известь.

Рабы. Совершая набеги на соседние территории, татары уводили в полон огромное количество невольников. И хотя владеют перекопские татары скотом, обильно плодящимся, все же они еще богаче чужеземными рабами-невольниками, почему и снабжают ими и другие земли. Ведь к ним чередой прибывают корабли из-за Понта и из Азии, груженные оружием, одеждой, конями, а уходят от них всегда с невольниками. Делают это и в прочих городах этого полуострова, а особенно в Каффе. И случилось там, что толпы этих несчастных невольников отправлялись с торга прямо на корабли. Ибо этот порт удобнейшим образом граничит с морем.

Представления о масштабах работорговли татар в середине XVII в. можно составить на основании данных Боплана, который говорит о 50 тысячах пленных, захваченными ими в Польше в течение всего лишь двух недель.

Большинство экспортируемых татарами товаров отправлялось в город Кефе и другие города эялета, а оттуда уже в Стамбул и прочие регионы. Таким образом, развивалась внешняя ветвь торгово-экономических отношений Крымского ханства и эялета Кефе, принося взаимную выгоду всем участникам торгового процесса.

Средневековый невольничий рынок. Жанровый рис. С. Юкина. Источник: krimoved-library.ru

Помимо экспортного товарооборота между Крымским ханством и эялетом Кефе, когда большая часть товаров шла в основном транзитом из Крымского ханства через города провинции Кефе в различные страны и регионы, также поддерживались местные, внутренние торговые связи между татарами и крымскими османами. Очень часто такая торговля состояла из обмена собственными товарами, и в этом случае города эялета Кефе играли роль местных рынков.

Крымское ханство для обмена на местном рынке предлагало практически те же товары, что и на экспорт. Это были: зерновые злаки — пшеница, ячмень, просо; скот и продукты животноводства: мясо, курдючный жир; фрукты и овощи, соль, мука, масло, мед, рыба, уголь и лес, кожи, шкуры, шерсть. Наибольший спрос у татар был на ткани, материи, сукно, шелк. Ткани привозились в Кефе из Стамбула, а также производились на фабриках в городе Кефе.

Еще одним регионом-поставщиком товаров для эялета Кефе были черкесские территории. В османские города Крыма поставлялись фетр и войлок, рыба и морепродукты, мед и рабы. Торговля, которую черкесы ведут в Тамани и Темрюке, только меновая. Они привозят сюда соль, мед, воск, просо, шкуры лисиц, шакалов и куниц, бычьи кожи, шкуры баранов и ягнят, шерсть, плащи и покрывала из войлока, невольников и невольниц.

Из Абхазии, из Сухуми в Кефе привозили рис, шелк-сырец и рабов. Имела место быть и торговля с ногаями. Жили они беспечально, ханам подать за выпас стад выплачивали, доставляли в Крым и во владения османские масло, мед, скот рогатый, овец и ягнят, а также обогащали земли мусульманские невольниками, взятыми в краю бунчужных казаков, в Москве, Польше. Продукты своей страны ногаи сбывают в крымские города и покупают там то, что им надо. Главные предметы сбыта составляют ячмень, просо, масло, мед, воск, шерсть, шкуры, ягнята.

Кроме этого, злаки в Кефе привозились на кораблях из других провинций Османской империи. По морю в Кефе поставляли печенье и фрукты из других регионов. Из Трабзона на кораблях привозили рыбий жир и мыло.

Необходимо отметить два вида товаров, привозимых из Османской империи. Первое — это вино и другие крепкие спиртные напитки. Их ввозили в Кефе и Керчь из-за границы и из Трабзона на кораблях. Вторая категория товаров — это ткани, материя, сукно и шелк. Материи везли по морю в Кефе иногда прямо из Стамбула, иногда из других регионов. В Тамань и Азов также привозили тюки материи, шелка и других сортов ткани.

Источник: krimoved-library.ru

Вообще порт Кефе принимал корабли из множества стран и городов: Царь-града (Стамбула), Требизонда, Синопа, Гераклеи, Варны, Анатолии, Ромелии и Александрии. Города эялета Кефе зачастую выступали как площадки для перераспределения товаров и продуктов между городами самой провинции и сопредельных территорий.

Керчь ввиду своего географического положения была местом транзита. Через нее везли быков и баранов в Азов и в Тамань. Из Азова в Керчь шли корабли, груженые мукой и солью. Через Керчь на Кавказ везли масло, молоко, коноплю, кожу. Вино, прибывающее в Керчь, переадресовывалось в Тамань, Темрюк и Азов. Из Кефе в Керчь в основном шли товары импортного происхождения. Из Азова, Тамани и Темрюка в Керчь для Кефе поставлялись рыба, икра и рабы.

Среди всех товаров, которые экспортировались в Османскую империю из эялета Кефе, можно выделить три основные категории товаров: рабы, рыба и морепродукты, кожи и шкуры.

Наиболее значительная торговля производится в Кефе и Гезлеве. Торговля невольниками особенно значительна в Кефе, за нею по значению следует торговля соленой рыбой, икрой, солью, пшеницей, ячменем, просом, маслом и вином. Вывозится также много шерсти, тонких шкур ягнят, черного и особенно серого цвета, обработанных белых бесшерстных бараньих кож, говяжьего мяса, сала, нефти, меда, воска и т. д. Корабли, приходящие из-за моря из Азии, привозят оружие, одежды и лошадей, а отходят от них нагруженные рабами, и все их рынки знамениты только этим товаром, который у них всегда под руками — и для продажи, и для залога, и для подарков.

Интересны данные о расходах Стамбульского двора. В дефтерах о расходах указывалось, кому из членов царской семьи и на какие нужды выдавали денежные средства. И среди закупаемых товаров присутствуют товары из эялета Кефе. По данным за 1555—1556 гг.: 1) на расходы Айше султан дочери выдано 13 тыс. 337 акче. Среди закупаемых товаров указывается масло из Кефе — 242 кийе по 1 464 акче; 2) для другой дочери закупалось также простое масло из Кефе — 242 кийе по 1 464 акче; 3) среди расходов внучки Баязида — Мехри Хатун числится соль из Кефе 11 киле по 143 акче. В данных за 1569—1570 гг. есть следующий пункт, что на простое кефинское масло потрачено 491 тыс. 961 акче за объем в 58 тыс. 168 вакие.

Таким образом, портовые города эялета Кефе, сохранили за собой роль крупнейших перевалочных пунктов в Черном море. В XVI—XVII вв. объем осуществлявшихся через них торговых операций уже превосходил уровень времен генуэзской колонизации. По сравнению с XV веком не претерпела существенных изменений и структура внешней торговли. В ней по-прежнему заметное место занимала продажа зерна, кож, рыбы и икры, но более всего — невольников.

Местное производство, промыслы и ремесла. Земледелие и сельское хозяйство в османском Крыму занимали большое место в экономической структуре эялета. Основными зерновыми культурами были пшеница, рожь, ячмень.

Общий вид Каффы со стороны Карантинного холма. Рисунок из альбома К. Кюгельхена. 1820. Источник: krimoved-library.ru

Османский Крым всегда славился виноградниками и изготовлением вин. Выделывается вино на девяти долинах. На Судажской до 150 тысяч ведер; на Качинской до 70 тысяч ведер; на Альминской до 50 тысяч; на Козской до 30 тысяч; на Отузской до 15 тысяч; на Кутлакской до 12 тысяч; на Бельбекской до 10 тысяч; на Капсихорской до 10 тысяч; на Шеленской до 10 тысяч ведер. Итого, кроме других, по многим местам небольших винограден приготовляется его до 360 тысяч ведер.

Еще одна их первостепенных отраслей сельского хозяйства эялета Кефе — это пчеловодство. Экспорт крымского меда и воска за пределы провинции занимал существенную статью дохода эялета. Имея высокое качество, крымский мед славился далеко за пределами полуострова.

Животноводство и выделка шкур животных были распространенным и выгодным ремеслом, так как Османская Порта закупала по установленным ценам все шкуры животных, зарезанных в Кефе, в Керчи и в Азове для продажи. И только хозяева, которые убивали животных для собственного пользования, могли располагать их шкурами. В эялете Кефе было широко развито рыболовство. Рыба и икра являлись одними из главных товаров провинции. Рыбу ловили сетью в Кефе в Тамани, в Керчи и в Азове. Наиболее ценной породой рыбы, которая давала икру, был осетр. Его называли тремя именами: мерсин, морина и туги. В Кефе находились красильни и фабрики по производству парчи и тафты. На рынках городов Кефе, Керчь, Тамань, Азов были представлены различные ткани. В Кефе торговцы продавали в розницу сукно и материи для одежды.

Эвлия Челеби писал, что в Кефе есть очень искусные мастера 167 ремесел: ткачи, ювелиры, башмачники и изготовители молитвенных ковриков.

На землях Юго-Западного Крыма на протяжении всего османского периода определенную роль в экономической жизни региона играли добыча и вывоз мыльного камня (кила). Кил поступал в Кефе, откуда шел на экспорт в Константинополь, а также вглубь полуострова, на территорию Крымского ханства, а скорее всего — и далее. На склонах заливов порта Инкерман находится кил, род жирной глины, которую женщины для натирания голов в банях употреблять привыкли. Моряки выкапывают этот кил в горах и привозят его, а наполнив им сотни судов, вывозят за море. Кил, продаваемый в Стамбуле под названием жирного кила каффенского, также происходит из Инкермана.

В османских дефтерах содержится информация о том, что в Кефе были мельницы ветряные и движимые при помощи лошади. Эвлия Челеби утверждал, что в Кефе насчитывалось 160 мельниц, десять из которых работали на конной тяге, а большинство прочих приводилось в действие силой ветра.

Переговоры с ханским послом (1593 г.) на картине русского художника Н.Д. Дмитриева-Оренбургского, XIX век. Источник? wikipedia.org

Питейные заведения буза-хане, где продавали бузу (boza) и мед, были очень распространены в городах эялета Кефе. Бузу делают густую и вкусную, а процедив ее через чистое и густое сито, продают три окка этой бузы за одну акча. Питейные заведения, называемые «бузня», описал П. Сумароков: «Повислыя на палках тряпицы знаменуют публичные бузни, и любопытство отворяет мне туда дверь. Там в темноватой, неопрятной хате сидящие татары, не отнимая губ от прельщающих им чаши с нардеком, максумою и бузой».

Главная ремесленная деятельность разворачивалась на рынках городов. Здесь мелкие производители и торговцы розничными продуктами питания и сырьем находились по соседству с оптовыми торговцами, которые нередко обращались к услугам маклеров. Большое внимание уделялось торговым операциям, и основная трудность была в вопросе правильного взимания налогов. Подобные проблемы возникали из-за разнообразия мер и весов, используемых в регионе.

Эялет Кефе, входящий в состав Османской империи с 1475 по 1774 г., представлял собой самостоятельный регион с развитой торгово- экономической инфраструктурой, обеспечивающий продовольствием и разнообразными товарами и Стамбул, и другие провинции Османской империи. Османы, получив в свое владение уже довольно развитый регион, смогли использовать в полной мере природные ресурсы и возможности Крымского полуострова. Здесь благодаря географическому положению и столетиями проходящим международным торговым путям, связывающим Запад с Востоком, были хорошо налажены не только торговые отношения, но и развито сельское хозяйство: земледелие, садоводство, виноградарство, овощеводство; животноводство, рыболовство и другие разнообразные промыслы и ремесла, что, в свою очередь, способствовало еще большему экономическому росту провинции.

Завладев Крымом, османы на протяжении трех столетий любыми способами сохраняли свою власть на Крымском полуострове, но итогом поражения в русско-турецкой войне 1768—1774 гг. для Османской империи стала потеря всех владений в Крыму. В 1774 г. Крымское ханство было признано независимым государством, свободным от Османской империи, и эялет Кефе перешел во владение крымского хана до того момента, когда Крым стал принадлежать Российской империи в 1783 году.