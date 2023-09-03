История развития крымскотатарской литературы в ханский период

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

Следующий этап исследовательской работы в области истории крымскотатарской литературы ханского периода начался в 1920-е и продолжился до конца 1980-х гг. Необходимо отметить, что эти годы могли бы составить отдельный, полноценный период соответствующих исследований — прежде всего за счет наметившейся системной работы крымскотатарских и турецких специалистов, однако вследствие политических репрессий и общей идеологической атмосферы в СССР в предвоенные десятилетия, а также последующего насильственного выселения крымских татар с исторической родины соответствующие исследования ограничились пусть и целым рядом важных, но не особо друг с другом связанных публикаций. Если говорить о начальном периоде этого этапа, а именно о 1920—1930 гг., необходимо отметить ряд публикаций крымскотатарских авторов. Среди них особое место принадлежит очерку А. Герайбая «Взгляд на крымскую литературу», содержащему короткий анализ литературного процесса в Крыму в ханский период, а также сведения о поэтическом творчестве ряда представителей династии Гераев. Очерк был завершен в 1926 г., но опубликован лишь в 1935 г. Помимо этого обращает на себя внимание статья выдающегося крымско- татарского тюрколога Б. Чобан-заде в журнале «Проблемы образования» («Окъув ишлери», Симферополь) за 1925 г., в которой он дает краткие сведения о рукописном труде крымского автора XVI в. Хусейина Кефеви «Раз-наме» из собрания, на тот момент, Российской публичной библиотеки в Ленинграде (ныне — Российская национальная библиотека, СПб.), с приложением небольшого стихотворения данного автора из указанной рукописи. А также ряд статей О. Акчокраклы, касающихся «Истории» Хурреми Челеби, эпиграфических памятников Старого Крыма и известной поэмы поэта Джанмухаммеда (о крымско-запорожском военном союзе против Речи Посполитой в середине XVII в.), рукопись которой была обнаружена в 1925 г. в Восточном Крыму. В конце 1930-х гг. поэме Джанмухаммеда посвятили свои статьи также А. Фетислямов и К. Решидов (Джаманаклы).

Среди публикаций этих лет отдельного упоминания достойны материалы академика А. Крымского, прежде всего его известный очерк «Литература крымских татар» (1930 г.). В первых двух главах этого исследования («Немного о литературной жизни в Крыму во времена Золотой Орды» и «Литература крымского ханства Гиреев») впервые был дан обзор всей истории средневековой крымскотатарской литературы (XIII—XVIII вв.), высказаны замечания по поводу неоднородности авторского корпуса соответствующей литературы, указано на важность изучения историографических памятников, а также впервые помещены переводы поэтических произведений ряда авторов ханского времени (Газаи, Хильми) на украинский язык. В эти же годы в Турции увидели свет работы М.Ф. Кёпрюлю и С. Н. Эргуна, посвященные творчеству, соответственно, крымского хана Мехмеда Герая IV (псевдоним: Кямиль) и Ашыка Умера, из них труд С.Н. Эргуна ознаменовал собой целую эпоху в изучении творчества поэта и не утратил своей актуальности до настоящего времени. Помимо этого, в 1343/1927 гг. в Стамбуле Н. Асымом был опубликован известный образец крымскотатарской историографии XVIII в. — хроника Абдульгаффара Кырыми «Умдет ат-тева- рих» (более точное название: «Умдет аль-ахбар»).

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Ситуация еще более усугубилась после Второй мировой войны, вернее — депортации крымских татар с исторической родины в 1944 году. Особенно наглядно это проявилось на примере деятельности крымскотатарских исследователей. В годы высылки можно указать на материалы лишь одного специалиста, системно занимавшегося вопросами средневековой крымскотатарской литературы, а именно известного крымскотатарского поэта и литературоведа Э. Шемьи-заде. Его перу принадлежит известная статья о творчестве легендарного крымского поэта, ярчайшего представителя поэзии саза — Ашыка Умера. При этом автор в данной статье не ограничился лишь сведениями о жизни и творчестве прославленного ашыка, но и сделал во вступлении краткий экскурс в историю всей средневековой крымскотатарской литературы: коснулся вопросов ее зарождения (XIII в.), упомянул имена наиболее ранних представителей (Махмуд Кырымлы, Эбубекр Календер, Абдульмеджид эль-Кырыми), а также поэтов ханского времени (Менгли Герай I, Гази Герай II, Джанмухаммед), кратко охарактеризовал основные литературные направления и т. д.

К сожалению, результаты исследований Э. Шемьи-заде не нашли отражения в учебниках по истории крымскотатарской литературы, увидевших свет в те годы. Так, в «Литературной хрестоматии» для крымскотатарского отделения факультета узбекского языка и литературы Ташкентского пединститута имени Низами, выпущенной в Ташкенте в 1971 г., история крымскотатарской литературы начиналась с XVII в. и за весь средневековый период насчитывала лишь два имени — Ашыка Умера и Джанмухаммеда.

В этом отношении значительно плодотворнее оказались исследования в Турции: в период 1960—1980-х гг. здесь увидели свет, в частности, очень важная монография И. Х. Эртайлана о творчестве Гази Герая II (Газаи) — с приложением единственного известного небольшого рукописного сборника («Диванче») поэта, статьи А. Тансель о творчестве крымского хана Мехмеда Герая IV — опять же с приложением всех известных на тот момент стихотворений поэта, и монография Ш. Эльчина об Ашыке Умере. Особо необходимо отметить публикацию «Истории хана Сахиба Герая», осуществленную О. Гёкбильгином и содержащую транслитерацию труда на латиницу и перевод его на французский язык. Помимо этого, имел место опыт защиты диссертационных работ по «Дивану» Саида Герая и «Семи планетам» Сейида Мухаммеда Ризы, однако дальнейшая судьба этих исследований остается неизвестной. Нельзя также не отметить и материалы по крымскотатарским ученым и поэтам ханского времени, публиковавшиеся в журнале крымскотатарской диаспоры «Эмель», в первую очередь статьи А.З. Сойсала, а также повторную публикацию в 1982 г. в «Журнале исламской цивилизации» («islâm Medeniyeti Mecmuas1») «Крымских авторов» М.Т. Бурсалы.

Газаи («Бора» Гази Герай II, ум. 1607). Диванче. — Рукопись из личной коллекции Х.Э. Арда. См.: Ertaylan i. H. Gazi Geray Han. Hayat1 ve Eserleri. ist., 1958. S. 84. использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Помимо Турции, отдельные публикации, хотя и очень значимые, имели место и в Европе — здесь исследования были посвящены главным образом произведениям крымскотатарской историографии. Так, А. Зайончковским и З. Абрахамовичем были изданы тексты двух историографических трудов (на арабице) — соответственно, «Летописи Кипчакской степи» («Теварих-и Дешт-и Кипчак») Абдуллаха ибн Ридвана и «Истории хана Ислама Герая III» («Тарих-и Ислам Герай хан») Хаджи Мехмеда Сенаи, Б. Келльнер-Хайнкеле опубликовала монографию, посвященную «Истории Саида Герая», а М. Кёнбах — исследование, посвященное «Истории» Мехмеда Чингизи. Помимо этого, особого упоминания заслуживает и обзорная статья по истории крымскотатарской литературы, написанная на французском языке для второго тома журнала «Philologiae Turcicae Fundamenta» А. Баттал-Таймасом (литературе ханского периода посвящена первая глава статьи).

Несмотря на немалое, на первый взгляд, количество указанных публикаций, всю данную работу, повторимся, нельзя признать системной и целенаправленной. Достаточно сказать, что за эти годы не было опубликовано ни одной антологии, ни одной серьезной монографической работы как по истории литературы ханского периода, так и всей средневековой крымскотатарской литературы в целом. Причем значительный материал имелся, и при скоординированной работе крымскотатарских исследователей в СССР (прежде всего Э. Шемьи-заде) и в диаспоре данную работу можно было выполнить, но этому мешали отсутствие соответствующих научных связей и общая идеологическая установка в СССР по отношению к крымскотатарской проблематике в целом.

Ситуация начала меняться во второй половине 1980-х годов. Работы ряда крымскотатарских исследователей, писателей и литературоведов стали предвестниками формирования условий для системной работы, которая и последовала с началом 1990-х годов. Это стало результатом, в том числе изменений в общественно-политической ситуации на постсоветском пространстве, приведших к началу процесса массового возвращения крымских татар на историческую родину и формирования здесь необходимой образовательной и научной инфраструктуры. В это же время наблюдается значительное оживление контактов с крымскотатарской диаспорой в мире, всплеск исследовательского интереса к Крыму и крымским татарам в Турции, в Европе, в ряде бывших советских республик (прежде всего Украине, Узбекистане и Азербайджане) и т. д., что весьма благотворно отразилось и на состоянии крымско-татарского литературоведения.

В результате, прежде всего в Крыму, формируется группа исследователей, активно занимающихся вопросами крымскотатарской литературы ханского периода (К. Усеинов (Конуратлы), Р. Фазыл, Т. Усеинов, Н. Сейтягъяев, Н. Абдульвапов, Р. Абдужемилев, У. Кадырова и др.), по соответствующей проблематике защищается ряд кандидатских и одна докторская диссертация. Помимо этого проблемами изучения средневекового крымскотатарского историографического, философского и богословского наследия весьма плодотворно занимаются отдельные российские и украинские специалисты, а также ряд исследователей из Турции. О последних необходимо сказать особо. Так, в 1999 г. в Анкаре увидела свет антология «Письменная литература ханского периода» («Hanl1k Dönemi Yaz1l1 Edebiyat1»), подготовленная Дж. Курназом и Х. Чельтиком, в которую вошли биографические сведения и фрагменты творчества около 30 крымских авторов XIII—XIX вв., в том числе 22 — ханского периода. Эта антология в 2000 г. была опубликована отдельным изданием — со специально на- писанной вступительной статьей, содержавшей новые сведения по ряду авторов. Далее последовали публикации многочисленных статей, издания отдельных «Диванов», хроник и других произведений крымских авторов, среди которых необходимо отметить материалы таких авторов, как М. Исен, С. Каракёсе, М. Эфлятун, Х. Аксояк, М. Абалы, У. Демир, Н. Кол, Э. Абдувалиева-Эр, А. Эрдогру и С. Уйсал, Д. Пашаоглу, С. Гюр и др. Данные публикации значительно расширили текстологическую базу для будущих исследований, продемонстрировав значительный потенциал крымскотатарской литературы рассматриваемого периода.

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Завершая краткий историографический обзор основных исследований по теме, отметим несколько работ, которые являются монографическими (обзорными) исследованиями по различным направлениям литературы периода Крымского ханства. По истории поэзии это — вышеуказанная антология Дж. Курназа и Х. Чельтика, статьи Н. Сейтягъева; по исторической прозе — монографии «Крымскотатарская историческая проза» Н. Сейтягьяева и «Крымская историографическая традиция XV—XIX веков: пути развития: рукописи, тексты и источники» И. Зайцева; по философскому наследию — монография «Фiлософська думка Кримського ханства» М. Якубовича. Помимо этого в 2014 г. в Т. IV энциклопедии «История татар», изданной Институтом истории им. Марджани АН РТ, увидела свет статья Н. Абдульвапова «Литература в Крымском ханстве», в которой автором была осуществлена попытка обобщения всего крымскотатарского литературного наследия рассматриваемого периода в целом. Основные положения указанной статьи были взяты за основу и нынешнего очерка.

История развития крымскотатарской литературы в ханский период. Начальный этап (2-я пол. XV в.). В период Крымского ханства крымскотатарская литература вступала, имея позади два столетия своего развития в период Золотой Орды. За прошедший период в Крыму было создано по меньшей мере три крупных памятника, представляющих значительный интерес как с точки зрения крымской литературы, так и всей золотоордынской литературы в целом. Речь идет о двух поэмах на сюжет о Юсуфе и Зулейхе, принадлежащих перу поэтов Махмуда Кырымлы (предположительно XIII в.) и Абдульмеджида Кырыми (2 пол. XIV — 1-я четв. XV вв.), а также 800-страничном суфийском трактате в стихах на фарси — «Календер-наме» поэта-шейха Эбубекра Календера (XIV в.). Из них поэма Махмуда Кырымлы, сохранившаяся в переводе Халилоглу Али с «дештского» или «крымского» языка на «тюркский» (предположительно XIII—XIV вв.), в последние годы была неоднократно опубликована, «Календер-наме» было издано в виде факсимиле и в переводе на русский язык, судьба же поэмы Абдульмеджида остается неизвестной.

Говоря о крымской литературы периода Золотой Орды, нельзя не упомянуть и о первом опыте крымскотатарской историографии — произведении «История Тохтабая» («Тохтабай тарихы»), датируемом предположительно нач. XV в. и сохранившемся в изложении Эвлии Челеби. Значительный интерес представляют и некоторые образцы поэтических эпитафий, прежде всего тюркоязычных, с золотоордынских кладбищ Старого Крыма, в свое время зафиксированных О. Акчокраклы.

Таким образом, в период Крымского ханства крымскотатарская литература вступала с серьезным заделом. Однако начальный период существования государства для развития литературы, как и культуры в целом, оказался довольно неблагоприятным. Политическая ситуация в государстве, по понятным причинам, отнюдь не способствовала развитию литературного творчества. В этой связи интересно содержание диалога, имевшего место между османским султаном Мехмедом II Фатихом и крымским ученым (правоведом, филологом) и поэтом Сейидом Ахмедом Кырыми (ум. 1474), примерно с середины 1450-х гг. проживашим в Османской империи, в котором присутствует указание на массовый исход ученых и литераторов из «Крымской страны» в этот период. Косвенно на это же указывает и практически полное отсутствие сведений о литературной и научной жизни в Крыму в эти годы, — при наличии многочисленных свидетельств о присутствии крымских авторов (ученых, поэтов, богословов) как в различных центрах мусульманского мира в целом, так и османского региона в частности (Каир, Эдирне, Бурса, Стамбул и т. д.).

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Исключение в настоящее время составляют лишь два имени — крымского хана Менгли Герая I (ум. 1515) и вышеупомянутого Сейида Ахмеда Кырыми, и если из творчества первого из них известно лишь небольшое стихотворение в форме кыта, то от второго сохранилось достаточно внушительное наследие: целый ряд трактатов по различным богословским дисциплинам, логике, филологии и суфизму. О литературной составляющей трудов Сейида Ахмеда Кырыми в настоящее время сказать что-либо сложно (они остаются неисследованными), непосредственно же из поэтического наследия этого автора ныне опубликована лишь одна газель, проникнутая суфийскими мотивами.

Говоря о литературной жизни в Крыму во 2-й пол. XV в., необходимо отметить и то, что взятие османами Кафы и ряда других крымских крепостей в 1475 г. и последующее преобразование этих территорий в отдельную административную единицу — османскую провинцию эялет, еще более ускорили распространение на территории Крымского ханства османской (а также более ранней — анатолийской) литературы. Со временем это привело, в том числе, к утверждению османского языка в качестве доминирующего и для крымскотатарской литературы. Появление Кефинского эялета определило и особый статус местных литераторов и ученых, которые стали использовать нисбу «Кефеви», отделявшую их от остальных крымских авторов, использовавших нисбу «Кырыми». При этом крымские авторы могли принимать и дополнительные нисбы — по названиям городов рождения или проживания, например, «Гёзлеви» (уроженец г. Гёзлеве — ныне г. Евпатория) или «Карасуйи» (уроженец Карасу, или Карасубазара — ныне г. Белогорск).

Продолжение следует...