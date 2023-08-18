Денежные реформы и цены в Крымском ханстве

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Фото: использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

Ближе к середине XVIII века акче все меньше используется в монетном обращении — в результате государственной порчи содержание серебра в монетах уменьшалось, что повлекло за собой уменьшение покупательной способности самих крымских денег. Акче стало очень мелким по своей стоимости.

Крым Герай в первое свое правление проводит денежную реформу. В ходе данной реформы было повышено содержание благородного металла в монетах, а также введен новый номинал монеты, стоимость которой стала равной османской монете номиналом в пара.

Результат реформы Крым Герая можно представить в виде таблицы (вес округлен до сотых):

Номинал Содержание чистого серебра в монете, г До реформы После реформы Акче 0,02 0,11 Бешлык 0,09 0,57 Пара 0,29 Крымский куруш (счетная единица) 1,91 11,45

Сразу после отстранения от власти Крым Герая монета в одну пара была запрещена, а содержание серебра в монете стало стремительно падать.

Реформы с целью повышения содержания серебра в монете проводились еще и во второе правление Крым Герая (1768—1769 гг.).

Так, немецкий купец и путешественник Клееман, побывавший в Крыму в 1769—1770 гг., отмечает, что при нем в Крыму были в ходу два типа бешлыка — «беяз бешлык» (белый бешлык) и «кара бешлык» (черный бешлык). При этом «беяз бешлык состоит из серебра и равняется пяти кара бешлыкам». Турецкий пиастр (куруш), по данным Клеемана, стоил 150 кара бешлыков.

Очевидно, что в данном случае под «беяз бешлыками» понимаются именно монеты Крым Герая второго правления (судя по всему, качественные монеты Крым Герая первого правления уже были пущены в переплавку для изготовления монет следующих ханов с меньшим содержанием серебра), а под «кара бешлыками» — монеты с низким содержанием серебра предыдущих ханов.

Некие реформы проводил в свое кратковременное правление и Каплан Герай II (1770 г.), который не только поднял содержание серебра в бешлыке, но и выпустил новый номинал, равный двум бешлыкам, т. е. монету в 10 акче. Условно эту монету можно назвать, по аналогии с османской системой, онлык.

К сожалению, полное отсутствие письменных источников не дает нам сейчас возможности восстановить детали денежных реформ второго правления Крым Герая и Каплана Герая II. Для того, чтобы более подробно разобраться в денежном обращении Крымского ханства в общем и конкретно — в многообразии реформ XVIII века, нужно привлекать естественнонаучные методы исследования состава металла монет.

Несколько монетных реформ провел и Шахин Герай (1777—1782 гг.). Сразу после прихода к власти он проводит в государстве массу преобразований, в том числе это касается и реформирования монетного дела ханства.

Первым попытку систематизации номиналов монет Шахин Герая предпринял Ретовский. В 1999 году замечательную работу по данной теме пишет Валентин Петрович Лебедев, в которой, в частности, доказывает, что веса монет Шахин Герая нормированы в драхмах.

В 2009 году работу, посвященную второй монетной реформе, в виде отдельной брошюры издает Пушкарев. В 2013 году этот же автор издает новую редакцию своей работы. В 2015 году Сариев издает каталог монет Шахин Герая, в котором, в частности, уделено внимание и реформам, проводимым данным ханом.

На первом этапе реформ монеты выпускались на прежнем оборудовании в Бахчисарае. Выпуск монет начался со второго года правления Шахин Герая (с 1778-го). Были выпущены следующие номиналы монет:

Период первой реформы (2—4 года правления, 1778-й)

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Можно вычислить содержание чистого серебра в одном османском акче:

Год Вес османс- кого куруша (г) Проба металла (метри- ческая) Чистое содер- жание серебра в куруше Чистое содер- жание серебра в акче (г) 1774 18,2 600 10,92 0,091 1780 18,5 540 10,00 0,083

Подсчитаем содержание чистого серебра в акче: (0,21 / 2) * 80/96 = 0,0875 (г).

Таким образом, мы видим, что, по сути, Шахин Герай своей первой реформой ввел в обращение акче, приравненное к акче Османской империи.

Теперь подсчитаем содержание чистого серебра в акче (билонный бешлык): 1,6 * 5/96 = 0,083 (г). Как видим, в данной монете содержание чистого серебра чуть ниже, чем в акче 80 пробы. Но ведь в билонном акче остальной вес составляет медь. Что, возможно, и компенсировало недостаток серебра. В этом случае можно считать, что акче из сплава 80 пробы и билонное акче имели одинаковую декларативную и покупательную стоимость. Но, с другой стороны, билонные бешлыки, судя по всему, приравнивались к качественным бешлыкам предыдущих ханов, тех самых «беяз-бешлыков», упоминаемых в ряде источников.

Т. е. в своей первой реформе Шахин Герай, с одной стороны, ввел в обращение ряд монетных номиналов, напрямую соотносящихся с аналогичными монетами Османской империи. Эта серия монет была выпущена из качественного сплава с 80 пробой серебра.

С другой стороны, осталась преемственность с монетами предыдущих ханов через серию монет с 5 пробой серебра.

В 1779 году Шахин Герай выделяет 30 000 рублей на закупку машин и другого оборудования для производства монет. Приблизительно на сумму в 5 000 рублей была произведена модернизация производства монетного двора в Бахчисарае, а большая часть оборудования осталась в Каффе (именно туда прибыл груз) и послужила основой для создания нового монетного двора в местечке Ташлык в пригороде Каффы.

Именно с введением в действие этого оборудования и связано начало второго этапа денежной реформы.

Все номиналы этого, второго этапа денежной реформы можно свести в таблицу:

Период второй реформы (4—5 годы правления)

Наименование номинала Металл / Проба серебра Сколько акче Нормативный вес (драхма) Нормативный вес (г) Акче (денга) Медь 1 1,5 4,8 2 акче (копейка) Медь 2 3 9,6 4 акче (грош) Медь 4 6 19,2 10 акче (кырмыз) Медь 10 15 48 5 пара (бешлык) Серебро, 50 15 0,5 1,6 Йирмилик Серебро, 50 50 2,5 8 Куруш Серебро, 50 100 5 16 Ханский рубль (альтмышлык) Серебро, 80 200 6,5 20,8

Вторая денежная реформа ввела в обращение в Крыму крупные номиналы меди, вес которых был адаптирован к весу медных монет Российской империи. Так, например, вес 5 копеек Екатерины II, битых по 16-рублевой стопе, равнялся 51,19 г, что практически совпадало с весом кырмыза (10 акче) в 48 г. Разница в весе была обусловлена разными базами при определении монетной стопы.

Приравнен к российской норме и «ханский рубль». Нормативный вес рубля Екатерины II — 24 г, что при пробе серебра в 72 золотника дает содержание чистого серебра в рубле: 24 * 72/96 = 18 г. Для ханского рубля: 20,8 * 80/96 = 17,33 г.

Курс нового номинала ханского рубля к акче легко установить по выдержке из реестра монетного двора от 22 ноября 1783 г.:

«Восьмидесятой пробы сделано денег с 99 окка их 230 драхм серебра, каждая драхма обходится покупкою по 11 пара и выходило в рубль 6 драхм с половиной, а по выделке каждый рубль ценой состоит по 60 пара и по две акче турецких, в каждом рубле было барыша 6 пара, а всех восьмидесятой пробы серебряных денег выпущено 5853 руб.».

Из данного фрагмента ясно, что себестоимость выделки одного рубля было 60 пара + 2 акче = 60*3+2 = 182 (акче).

Прибыль с производства каждого рубля — 6 пара = 6*3 = 18 (акче).

Т. е. один ханский рубль имел декларативную стоимость в 182 + 18 = 200 акче.

Т. е. при ожидаемом паритете крымского рубля и российского получаем, что 2 крымских акче равнялись 1 российской копейке. Собственно, это же равенство (медная крымская копейка = 2 акче) было задекларировано, как мы видим, и для новых крымских номиналов.

Шахин Герай предпринимал немалые усилия, чтобы получить разрешение на обращение крымской монеты в Российской империи. Так, 15 июня 1781 года в своем письме Веселицкому Шахин Герай напоминает «чрезвычайному посланнику и полномочному министру» о своей просьбе «испросить всемилостивейшего позволения» о свободном хождении в российской державе монеты крымского чекана «по настоящему оной курсу». При этом крымский хан упоминает, что уже по просьбе Веселицкого высылал образцы каждой монеты — и серебряной, и медной — с подробными описанием пробы и веса каждой. Шахин Герай говорит о том, что «нынешние крымские куруши, 100 копеек в себе имеющие», хоть весом немного меньше российского рубля, но имеют более высокую, 80 пробу. Полукуруши и «другая мелочная серебряная монета» — 50 пробы. Медная же монета, пятикопеечник, превышает в весе 20 драхм.

Однако, несмотря на все усилия, предпринимаемые Крымом, Россия отказала в просьбе:

«...ее императорское величие, при всей своей склонности благодетельствовать его светлости хану, не может поступить на удовлетворение оного потому, что собственные Империи ее существительные интересы всемерно перечат такому позволению, и да нет примера, чтобы какой-либо чужестранной монете был в России дозволен свободный ход».

Не всем в Крыму понравилась данная денежная реформа Шахин Герая. В том числе — принудительный курс новых медных монет: «прежних ханов по сие чеканенные с примесью и без примеси ходячие деньги были в половину цены, которые, отобрав от народа, и вместо оных вымышляя ни к чему годную и ни в которой области принимаемую медную монету, в которой, прибавя цены, разослал с таким повелением, чтобы ценою прежде бывших начеканенных денег в народе свой ход оные деньги имели, в чем народу не токмо великий убыток нанес». В результате поиска некого компромисса со своим народом Шахин Герай на пятый год своего правления проводит третью монетную реформу, поднимая вес медных монет.

Период третьей реформы (5—7 годы правления)

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Изучение монетного дела того или иного периода времени всегда будет неполно без ответа на вопрос о покупательной способности денег, о ценах, об их обменном курсе.

К сожалению, по отношению к Крымскому ханству эта сторона нумизматических исследований затруднена чрезвычайно скудной информацией о товарно-денежных отношениях в доступных нам источниках.

Несмотря на то, что мы на сегодняшний день довольно хорошо знаем типы и разновидности самих монет Крыма XV—XVI веков, стоимость товаров, продуктов и услуг в этот период нам практически не известны.

Значительно лучше дело обстоит с XVII веком. Прежде всего это связано с тем, что до нас дошли судебные реестры Крымского ханства — сборники решений, выносимых кадиями — мусульманскими судьями, которые рассматривали различные тяжбы, в том числе имущественные и наследственные.

В этих документах упоминается множество денежных единиц, обращающихся в Крыму в начале XVII века. Так, крупные суммы исчислялись в хасене (золотые цехины) и в гурушах (серебряные европейские талеры). Мелкие суммы исчислялись в османи — османских акче. Большое многообразие применяемых в Крыму монет было связано прежде всего с неустойчивостью местной монетной системы. Крымские ханы систематически злоупотребляли своей монетной монополией, занимаясь так называемой «порчей монеты» — снижая ее вес и содержание серебра в монетном сплаве.

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Мартин Броневский, посол польского короля, побывавший в Крыму в 1578 году, отмечает, что каждые 3—4 года крымским ханом чеканились новые монеты. При этом содержание благородного металла в каждой последующем выпуске было меньше предыдущего. Данные монеты были единственным официальным средством платежа на рынке Крымского ханства. Применение иностранных денег для расчетов было запрещено. Все иноземцы, в том числе купцы, должны были менять свои деньги на акче крымских ханов, причем по некому искусственному курсу, который не учитывал в полной мере истинное содержание благородного металла при обмене:

«У него есть собственная низкого достоинства монета медная, которая чеканится в городе Крыме, принадлежащем к его владениям; эта круглая монета, которых десять равняются турецкому серебряному аспру, стоящему один польский грош, или и того менее. Во время моего пребывания в Крыму чеканились медные, большие посеребренные, равнявшиеся пяти аспрам. От этого чекана хан имеет весьма значительные выгоды; потому что из тех денег, что ежегодно вносятся всеми татарами или иностранцами на монетный двор, по истечении 3 или 4 лет постоянно чеканится новоизобретенная монета. На всем же Таврическом полуострове никому ни из татар, ни из иностранцев в городах, подвластных турецкой короне, не дозволено под страхом наказания смертию или конфискации имущества, какого бы он ни был звания, турецкую золотую монету, или иностранный талер, или серебряный турецкий аспр считать на татарские деньги по иному курсу. Ни золотые, ни серебряные деньги не употребляются в торговле, только одне татарские, которые, по указу ханскому все без исключения иностранцы постоянно получают».

В общем, резюмирует Броневский, от выпуска собственной монеты «хан имеет весьма значительные выгоды».

Подобные «игры» с собственными монетами довели до того, что в процесс денежного производства пришлось вмешаться Стамбулу.

В нашем распоряжении есть два уникальных документа по этому поводу.

Первый документ от 16 мухаррама 959 г. х. (13 января 1552 г.)



На рубеже 1551—1552 гг. стоимость османского акче равнялась десяти крымских акче. Сулейман I издает «императорский указ», требуя от Девлета Герая «увеличить содержание серебра вашего акче». В связи с этим Крым начинает выпускать новое акче, три которых стали равняться одному османскому акче. Но, как быстро стало ясно, производство монет по такому курсу наносит ущерб государственной казне. Поэтому начали выпускать новую монету, исходя из курса четыре крымские акче к одному акче османи. Но и тут начались проблемы. В Каффе некие «смутьяны», среди которых в том числе были сехир кетудаси Хасан и надзиратель (yigit basi) ряда магазинов [базара] (araste) Мугаллаза Хачи, имея в большом количестве «старое акче», выступили против обращения нашего [нового] акче, чеканивавшегося в четыре [к одному]: «В дополнение к этому они пытаются запутать людей в их умах, чтобы сделать нашу [вновь] циркулирующую акчу вышедшей из употребления (obsolete). Мы просим вас об услуге, чтобы послать строгий приказ этим нарушителям, чтобы они не выступили против».

В связи с этими событиями Сулейман I издает в 16 день мухаррама 959 г. х. (13 января 1552 г.) специальный «приказ» «Бекам и кадиям Каффы»:

«чтобы те, кто противодействует и сопротивляется, были наказаны и умиротворены, и если есть те, кто продолжает создавать большие проблемы и [упорствовать] в незаконных действиях, их имена будут записаны [в реестр], который будет представлен моему вниманию, чтобы они будут должным образом наказаны». Сам «приказ» от 16 мухарамма адресован «бекам и кадиям Каффы» — т. е. на территорию, куда формально распространяется власть Стамбула. Но в то же время в этом же документе дается прямое указание насчет монетного дела в Крымском ханстве: «Я приказываю, чтобы вышеуказанная монета хана оставалась отчеканенной в соответствии с предыдущим правилом».

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Следующий документ датируется 25 днем рамадана 973 г. х. (15 апреля 1566 г.).



К этому времени в Крыму возникла новая проблема с монетным делом. Об этом Девлет Герай написал письмо в Стамбул: «Монеты, отчеканенные из расчета четыре [каффа акче] за одну османскую [акча], были тайно вывезены купцами в близлежащие районы и переплавлены, в результате в этой провинции не осталось [серебра] акче, что вызвало сокращение [объема] продаж и покупок. Понятно, что, если мы немного уменьшим содержание [серебра] [в Caffa akсa], купцы откажутся от практики плавления [монет]».

Султан приказывает очень строго отнестись к упомянутым купцам, всех арестовать и выслать в Стамбул под конвоем.

Интересно, что с подобной проблемой вывоза крымской монеты и ее переплавки столкнулись и середине XVIII века.

Еще одно интереснейшее сообщение о крымской монетной системе нам оставил Эммидио д'Асколи, монах Доминиканского ордена, возглавляющий в 1624—1634 гг. доминиканскую миссию в Кафе. В своей работе «Описание Черного моря и Татарии» он пишет:

«Кроме того, он [хан] чеканит монету, аспры, полумедные полусеребряные. Ханы не желают, чтобы аспры падишаха ходили в Татарии даже в Каффе и в других местах, ему подвластных, потому что у этих ханов имеется избыток своих. Еще менее желательно хану, чтобы ценность реала превышала 80 аспров, потому что его аспры не ходят вне Татарии. Купцы, приезжающие из Константинополя, Азии или Персии, либо едущие туда, постепенно изменяют ценность реала, повышая ее до 90, 100, 120 аспров и доводя до 160 аспров, т. е. двойной цены, как именно видим в настоящее время. Товары становятся очень дорогими, а всего хуже то, что при переплавке этих 160 аспров не получается стоимость реала. В подобном случае хан, видя падение своей монеты, чеканит новые аспры, с иным изображением, а затем рассылает их, куда 20 тысяч, куда 30 тысяч, куда больше, куда меньше, во все главные города, по цене 80 аспров за гросс (grosso), а взамен требует столько же реалов. При мне, за последнее десятилетие, аспры менялись пять раз, к великой выгоде хана, но в ущерб его подданным».

«Аспры падишаха», упоминаемые д'Асколи, это акче Османской империи. Как мы видим, и в первой половине XVII века власти Крыма всячески препятствовали хождению иноземной монеты на территории своих владений, и даже в Каффе, которая принадлежала именно султану.

Однако, судя по данным судебных книг, в Крыму в первой половине XVII века были в ходу, несмотря на запреты, и османские акче, и золотые венецианские дукаты, и серебряные талеры, которые упоминались в списках имущества именно как «наличные» монеты.

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Вот пример типичных фрагментов списков имущества умершего человека, подлежащего дележу между наследниками:

…пара волов — 10 хасене; одна арба — 1 хасене; долг, следуемый с курта — 2640 османи; долг, следуемый от Малвердия — 240 османи; черный суф (шерсть, камлот) — 300 османи; три тенджере (кастрюли) — 240 османи; семь колчанов — 210 османи; долг, следуемый от Элякоза — 6000 османи; наличных османи — 857;

два тенджере — 160; сто тридцать диргемов шелку — 520; еще два тенджере (кастрюли) — 160; наличных чеканных хасене — 28; наличных грушев — 19; ханских симов с бутурнаком — 426.

О том, что в Крыму в ходу были монеты иностранных государств, говорят находки небольших комплексов, в составе которых, наряду с местными акче, присутствуют европейские и османские серебряные и золотые монеты.

Вопрос легальности обращения в Крыму иностранных монет чрезвычайно интересен сам по себе. С одной стороны, у нас есть ряд документов, из которых следует, что власти запрещали хождение любой иной монеты, кроме выпушенной в Крыму. С другой стороны, многочисленные упоминания золотых и серебряных монет европейских государств и Османской империи в документах, а также упомянутые находки комплексов говорят нам о том, что, несмотря на запрет, Крым активно использовал иностранную монету именно как средство накопления и для крупных денежных расчетов. Прежде всего это было связано с тем, что в Крыму, во-первых, вообще отсутствовала крупная денежная монета, а во-вторых, с нестабильностью самой крымской монетной системы. В этом смысле мы имеем полную аналогию с хранением накоплений и расчетами в долларах и евро на территории постсоветских государств.

Ко времени правления Мехмеда Герая II (1577—1584 гг.) крымское акче билось из сплава с очень малым содержанием серебра, монета была почти медной. За один османский акче давали до 10 крымских. Следующие ханы, Ислам II (1584—1588) и Гази II (1588—1608) провели ряд монетных реформ, целью которых было уравнять стоимость крымских и османских акче.

О монетах, бывших в ходу в Крыму

Хасене — венецианский дукат (цехин), золотая монета весом 3,5 г. Стабильность веса (на протяжении почти 500 лет, с 1287 по 1797 гг.) и высокая проба металла (23,5 карата = 980 метрическая проба) сделали эту монету очень популярной и востребованной в Европе и Азии.

Гуруш (груш) — под этой монетой вплоть до 1687 года в Османской империи и в Крыму понимались талеры — крупные европейские серебряные монеты. Ко времени, к которому относятся ниже рассмотренные нами документы (начало XVII века), это были так называемые рейхсталеры (Reiсhsthaler) — серебряные монеты государств Священной Римской империи, которые выпускались с 1566 года. Их вес был 29,23 г., делались из серебра 889 пробы.

С 1687 года, при султане Сулеймане II, в Османской империи стали чеканить собственную монету гуруш (куруш) — аналог европейского талера.

Акче — общее название мелкой серебряной (зачастую сделаны из металла с очень низким содержанием благородного металла) монеты. В первой четверти XVII века акче крымское и османское были приблизительно равны по своей стоимости. Их вес в это время составлял приблизительно 0,32 г.

Уместна будет следующая таблица приблизительной стоимости крымского акче к другим монетам по годам.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

В этом смысле интересно проанализировать стоимость клада, найденного под Феодосией приблизительно в 2012 году. Содержание комплекса — монеты Сахиба Герая I, Девлета Герая I и Мехмеда Герая II, всего — 10 168 акче. Пусть один крымский акче в это время равнялся 5 османским. В таком случае клад по стоимости равен около 2 000 османским акче. В 1584 году (год смерти Мехмеда Герая II — приблизительная верхняя граница укрытия клада, в составе которого именно монеты этого хана были самыми поздними) за один венецианский дукат давали 80 османи. То есть весь клад можно оценить в 25 золотых монет (хасене). Как мы увидим далее, это не такая уж и большая сумма.

Для середины XVIII века мы можем построить вот такую таблицу соотношения крымских и европейских монет:

Монеты Халим Герай (1756-1758 гг.) Крым Герай, I правление (1758-1764 гг.) Венецианский дукат 465 бешлыков 77 ½ бешлыка Голландский дукат 440 бешлыков 2 акче 73 бешлыка 2 акче Польский злотый 180 бешлыков 30 бешлыков Польский грош 45 бешлыков 7 ½ бешлыка

О ценах в Крымском ханстве

Для удобства все цены ниже будут приводиться в крымских акче.

Специалисты отмечают, что цены, указанные в некоторых судебных оценках имущества, могут не отражать реальных рыночных реалий. Но для наших, ознакомительных целей мы можем не обращать внимания на этот нюанс.

Из документов 1608—1613 гг.

Рабы

Невинная девушка 12 лет — 2400.

Казак под именем Аллахвердия — 2400.

Атаман по имени Джафер — 3600 (30 хасене).

Невольник по имени Байгельдий с женою и малолетним сыном — 7200 (60 хасене).

Невольник по имени Хайдар с женою — 4200 (35 хасене).

Невольник по имени Тельмач — 3000 (25 xaсене).

Недвижимость

Нижний дом, находящийся в Бахчисарае, — 8400 (70 хасене).

Верхний дом, находящийся в Бахчисарае, — 6600 (55 хасене).

Виноградник — 7 200.

Домашний скот

Буланый конь — 2 400 (20 хасене).

Вороной конь — 480.

Пара волов — 1 200 (10 хасене).

Вороной годовалый жеребчик — 300 (2 1/2 xасене).

Темно-серая корова — 600.

Пять коров — 20 xaсене.

Сорок семь штук овец — 28 800 (235 хасене).

Посуда/Домашняя утварь

Два казана с ушками — 320.

Медный супник — 20.

Два чугума (медный кувшин для воды) — 160.

Покрывало из шерсти — 240.

Два блюда для пахлавы — 140.

Среднее тенджере (медная кастрюля для варки пищи) — 100.

Цирюльный таз — 120.

Серебряных кружек, кувшинов и рюмок весом 550 диргемов — 4200 (35 xaсене).

Подушка из полосатого атласа — 240 (2 хасене).

Узорчатый войлочный ян (полоса войлочной материи, закрывающая переднюю часть турецкого дивана) — 480 (4 хасене).

Одна простыня алепской материи — 120.

Одежда

Банная рубаха — 240.

Шуба, крытая красным атласом с чапразами, — 2 640 (22 хасене).

Черная заячья шуба, крытая красным парчовым бархатом, — 3000 (25 хасене).

Кунья шуба, крытая белым серасером, — 3600 (30 хасене).

Кушак из лилового бархата, унизанный жемчугами, — 7200 (60 хасене).

Украшения

Перстень с белым яхонтом — 1200 (10 хасене).

Перстень с рогом носорога — 180 (1 ½ хасене).

Пара яхонтовых серег с жемчугом — 2400 (20 хасене).

Браслет с драгоценными камнями — 9000 (75 хасене).

Пара золотых браслетов, называемых джебе, — 2760 (23 хасене).

realnoevremya.ru

Сведения в документах о разделах имущества не дают ответа на еще один очень интересный вопрос — цен на продукты питания. Но тут нам на выручку приходят другие источники.



Так, Эвлия Челеби в «крымском» разделе своего замечательного труда «Книга Путешествий» не раз отмечает прекрасное качество продуктов, выращиваемых и производимых на нашем полуострове.

Надо сказать, что ко времени посещения Челеби Крыма (1666—1667 гг.) паритета между крымской и османской монетой уже не было. Турецкие акче стремительно деградировали, попав в череду денежного кризиса, который завершится лишь в 1687 году введением в Османской империи новой серебряной монеты — куруша.

Несмотря на то, что отношение крымской и османской монеты во второй половине XVII века еще специально не освещалось в специализированных работах, можно с достаточной степенью приближения допустить, что во времена, что описывает Челеби, один крымский акче был равен 1,5 османского.

Челеби все денежные суммы указывает в османских акче, за исключением особо оговариваемых им случаев. В частности, вот в этом пассаже упоминается именно крымское акче:

«Потому что здесь [в Гезлеве] делают чистейшую, прошедшую через искусные руки, темную и вкусную, как костный мозг, бузу. Три окка бузы продают за одно крымское акче. Татарин, сидя на коне, сразу выпивает бузы на пять акче и уходит пьяный. 3а монету в пять акче идет пятнадцать окка бузы. 3а раз вдвоем выпивают пятнадцать окка бузы и уходят пьяные».

Далее для удобства приведем цены, как их дает сам Челеби, в османских акче.

О Карасу (Белогорск):

«Достойны похвалы находящиеся с двух сторон города справа и слева от Карасу бесчисленные сады и виноградники. Но виноград кислый на вкус и похвалы не достоин. Однако черешню, вишню, сливу, яблоко, а также пол-окка белого хлеба отдают за одно акче, а одно окка баранины — за два акче, а говядины — за одно акче. Мясо ягнят считается невкусным, и татарский народ его не ест. Покупая же конину, они ссорятся и могут даже погибнуть. Потому что конина дает силу и способствует пищеварению, это полезное мясо».

О Кефе (Феодосия):

«Белый хлеб и баранина стоят по одному акче за окка. Пол-окка говядины и варблюжатины стоят одно акче. А одно окка конины и ослятины стоят два акче».

Еще одним интереснейшим для нашей темы источником является указ хана о максимальных ценах на продовольственные товары в период месяца святого Рамадана 1095 г. х. (август — сентябрь 1684 года).

В 1095 году, месяца Рамадана виды бакалейного товара.

Цены даны за меру товара в 1 окка (1,283 кг).

Указаны в акче.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Интересно, что в середине XVIII века крупная торговля в Крыму сталкивалась с проблемой низкой покупательной стоимости крымской монеты. Вот что об этом пишет упомянутый нами купец Клееман:

«Монета моя, состоящая по большей части в Башлыках Татарских, коих 150 составляют один пиястр, требовала часто, чтоб оную носить двоим или троим человекам на мою квартиру, от чего и рознесся великой слух, почитая меня во всем Крыму за наибогатейшего купца, другие ж щитали за рознощика с мелочными товарами. Товарищи мои, вместо того, чтоб мне помочь в вечеру щитать вырученныя мною деньги, просили от того их освободить, говоря, что они, весь день находясь в трудах, устали, и просили пить и есть; а при том, чтоб еще было для них лучшее вино. Я принужден был щитать мои Башлыки один, а при том ночь к тому не была способна, ибо покой мой был в отдалении и чтоб не вдаться мне в опасность, советовали всячески в том остерегаться».