Кем себя считают татары Западной Сибири?

Ответ «татарин/татарка» оказался самым распространенным при проведении соцопроса татарского населения Западной Сибири. Исследование проводила группа ученых Института истории им. Ш. Марджани АН РТ и Центра по изучению историко-культурного наследия сибирских татар Тобольской государственной социально-педагогической академии им. Д.И. Менделеева. Почти 2 тысячи жителей Новосибирской, Омской, Томской и Тюменской областей рассказали о своей национальной принадлежности. Подробнее об этом пишет завотделом этнологических исследований Института Гульнара Габдрахманова.

В 2014 году группа ученых Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан и Центра по изучению историко-культурного наследия сибирских татар Тобольской государственной социально-педагогической академии им. Д.И. Менделеева провела масштабный социологических опрос татар Западной Сибири. Опрошено 1 817 человек, живущих в Новосибирской, Омской, Томской и Тюменской областях (59 населенных пунктов). Использовалась квотная выборка, репрезентирующая генеральную совокупность по параметрам город-село, возраст, пол. К опросу в качестве интервьюеров привлекались представители сибирских татар — выходцы из поселений, в которых проводился опрос.

Точки социологического опроса татар Западной Сибири в 2014 г.

В анкету был включен так называемый «открытый вопрос» о национальной принадлежности респондента, т.е. ему не предлагались ответы, и он сам вписывал свою национальность (одну, две, три), причем нередко делая это без интервьюера (в режиме самозаполнения).

Ответ «татарин/татарка» оказался самым распространенным.

Его в анкету вписали в Новосибирской области 98% респондентов, проживающих в городах, и 83% — в селах; Омской — 91% и 85% соответственно; Томской — 92% и 97%; Тюменской — 71% и 64%.

Назвали себя «сибирским татарином/сибирской татаркой» меньшее число участников исследования: в Новосибирской области 2% горожан и 16% сельчан, в Омской — 9% и 15% соответственно, в Томской — 2% и 3%, в Тюменской — 28% и 33%.

Одновременную идентификацию, т.е. ощущение себя «татарином/татаркой» и «сибирским татарином/сибирской татаркой» выразили не более 2% участников исследования. Исследование выявило сочетание и других этнических идентификаций. Наиболее распространенной оказалась русско-татарская идентичность. Ее в Новосибирской области выбрал каждый четвертый опрошенный в городах (в селах 4%). В других областях носителей сдвоенной, русско-татарской идентичности оказалось заметно меньше: в Томской области — 8%, Томской — 4%, Омской — 3%.

Этноним «татарин» является доминирующим в самосознании татар Западной Сибири

Итак, этноним «татарин» является главным, доминирующим маркером самосознания татар Западной Сибири. Идентификация с сибирскими татарами присутствует у их небольшой части и распространена лишь в отдельных областях этого региона. Данные о сдвоенной (русско-татарской) идентичности татар Новосибирской области, где их урбанизированность заметно выше, обрисовывают перспективы, когда унифицированная городская среда поглощает не только общетатарскую, но и прежде всего локальную идентичность.

Проведение опроса по мировым научным стандартам, предъявляемым к социологическим исследованиям, и предоставление респондентам права свободного выражения своей национальности во время анкетирования подтверждают объективность выводов об этнической идентичности татар Западной Сибири.

Гульнара Габдрахманова