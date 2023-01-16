«Восставших возглавляли батыры Зензеит и Сарый»

Татария в составе русского многонационального централизованного государства (вторая половина XVI в. и XVII в.)

Фото: wikipedia.org (Битва войска Болотникова с царской армией (Эрнест Лисснер)

Восстание крестьян

Классовая борьба во второй половине XVI века в Казанском царстве определялась общими политическими событиями, развернувшимися на территории бывшего Казанского ханства. Феодалы не церемонились в выборе средств для наживы. Летописец правдиво зафиксировал, что посланные с государственным заданием обеспечить политическую лояльность покоренного населения российскому правительству, они совершенно забыли об этом задании. Даже больше: они не только отложили в дальний ящик государственные задания, но «многие грады и волости пусты учинили».

Львовская летопись под 1553 г. сообщает, что «луговые казанские люди изменили, ясаков не дали и ясатчиков, которые на Луговой собирали, Мисаря Лихорева да Ивана Скуратова побили, прошли на Арское и соодиначилися (объединились) вси с одного и стали на Высокой Горе у засеки».

Восстание 1552—1557 гг. быстро охватило громадную территорию, колониальный грабеж кормленщиков вызвал всех пострадавших на активное сопротивление.

Казанские воеводы попытались подавить это восстание силой оружия. Они послали стрельцов и казаков в разных направлениях под командой Василия Елизарова и Ивана Ершова. Поход этих отрядов кончился плачевно: стрельцов было ранено и убито 350, а казаков — 450. После этих сражений восстание охватило и правый берег Волги. Летопись отмечает еще одно поражение русских войск под командой воеводы Салтыкова, который не только был разбит, но в числе 200 человек попал в плен к восставшим. Восставших возглавляли батыры Зензеит и Сарый.

А. Курбский писал в своих сочинениях, что восстание распространилось до Нижнего Новгорода и даже до Муромской земли. Это лишний раз убеждает, что восстание было крестьянским, а не аристократическим или феодальным. Восставшие были не только татары, марийцы, чуваши и мордва, но и русские крестьяне, особенно вокруг Нижнего Новгорода.

Наступил 1554 год. Учитывая слабость военных сил в районе восстания, царское правительство решило отправить для подавления 30-тысячный отряд. Воевода С. Микулинский начал свой марш на Арск — Нурму — Уржум. Вместе с ним шли воеводы Кашин и Д. Плещеев, которые «воевали и жгли во всех местах», например городок на Меше, и взяли в плен татарских «робят и женок» 15 000 душ. «Успех» воевод ярко подчеркивает колониально-истребительный характер похода.

Воеводы И. Мстиславский и Д. Плещеев направились по луговой стороне в марийские волости по рекам Ветлуге и Рутке. Расправа правительственных войск 1554 года хотя и была «победоносной», но волнения местами продолжались еще в 1555 и 1556 годах.

Антифеодальная классовая борьба слилась с антиколониальной борьбой угнетенного крестьянства разных национальностей. В стороне от этой борьбы не могли быть татарские и марийские феодалы, преследовавшие свои классовые корыстные цели. Они не могли примириться с уничтожением Казанского ханства, с потерей своего господствующего положения в нем, как класса, который фактически был ликвидирован с завоеванием ханства. А так как народ поднялся на восстание против колониального насилия, то эта группа феодалов прежде всего попыталась использовать восстание в своих интересах, и можно думать, что не без их участия потерпели поражение казаки и стрельцы, посланные под командой Елизарова, Ершова и Салтыкова.

Первые успехи и победы восставших внушили этой группе и мысли о реставрации Казанского ханства. Но так как их силы были весьма недостаточны, то они хотели опереться на помощь ногайцев, сибирских и крымских татар, даже на Турцию, чтобы вернуть себе власть. Об этих надеждах много говорят исторические источники. В действительности ничего конкретного не получилось: из Ногайского ханства приехал в Казанское Поволжье кандидат в ханы во главе 300 человек, но он возбудил недовольство крестьянских масс восставшего народа, в результате чего в 1556 г. был убит, а его ставленник Мамич-Бердей выдан Москве как изменник. Это событие со всей определенностью показало, что восстание и его направление не соскальзывало с антифеодальной и антиколониальной колеи. Оно не ориентировалось на реставрацию Казанского ханства, не было проникнуто стремлением выйти из сферы влияния России, но оно показало силу сопротивления крестьянских масс феодально-колониальной эксплуатации. Поэтому это восстание и было поддержано русскими крестьянами Нижегородской области.

Однако, несмотря на сравнительно широкий размах, и это восстание, как все крестьянские выступления, было подавлено.

Походы русских воевод на черемисов. 1554 год. Миниатюра Лицевого летописного свода. Источник wikipedia.org

Хотя и дано было указание местным властям не «жесточить» местное население, не захватывать их земель и ограничить «кормленческие» аппетиты, колониальный гнет сохранился. Через несколько лет аппетиты к наживе снова разгорелись. Количество помещиков росло, и они не хотели считаться с прошлыми уроками истории.

В 1573 г. народ черемисский, луговой и горный, явно «отложился» от России. Были подозрения, что восставшие имели тайные связи с крымским ханом Девлет-Гиреем. Может быть, какая-то группа и стремилась установить эти связи, но во всяком случае этого нельзя приписать широким народным массам восставшего крестьянства, которые как только узнали, что муромская рать ждет распоряжения двинуться на Среднюю Волгу с карательными целями, тут же прекратили свои выступления и изъявили верность московскому правительству.

Прошло восемь лет, и снова поднялось восстание, о котором Карамзин писал: «Общий бунт внезапно вспыхнул в земле луговых черемисов, столь опасный и жестокий, что казанские воеводы никак не могли усмирить его».

В 1582 г. для подавления восставших из Мурома двинулся отряд войск под командой И. Воротынского и Д. Хворостинина. Часть войска расположилась заслоном от вторжений на Оке, другая направилась на Каму, а третья — в Свияжск. Восставшие, озлобленные жестокостью царских чиновников, «резались с московскими воинами на пепле жилищ своих, в лесах, летом и зимою», но не сдавались. Только в 1584 г., когда восставшие узнали о смерти Ивана IV, то «без войны и без крови приидоша вси покорением и прошаху милости», надеясь, что новый царь не допустит насильственного крещения в православие. Следовательно, и это восстание было направлено против колониального угнетения и социального неравенства.

В 1587 г. снова пришлось направлять войска к луговым мари, так как там поднялось против администрации 12 волостей.

Таким образом, все эти восстания представляли собою борьбу нерусских народов, главным образом с колониальным насилием царской администрации, что было прогрессивным явлением, так как оберегало народные массы от закрепощения помещиками. Эти восстания всегда были народными, так как главную роль в них играли угнетенные крестьяне, а остатки бывшей феодальной аристократии Казанского ханства стремились использовать народные восстания в своих классовых интересах, но безрезультатно.

В дальнейшем классовая борьба нерусских народов с крепостниками и с колониальным угнетением слилась воедино с антифеодальной борьбой угнетенного русского народа.

Народы края в крестьянской войне начала XVII в.

Продолжительные военные действия в связи с Ливонской войной вызвали особенно сильную эксплуатацию крестьян, что повлекло за собою громадные побеги их из поместий на юг и на восток в пределы недосягаемости помещиков. В результате этого правительство в 1581 г. отменило Юрьев день, а в 1597 г. установило 5-летний срок сыска беглых крестьян. В 1602 и 1603 гг. наступил голод: хлеб не созревал от избытка влаги. Голод принес крестьянам не только изнурение, но для многих и смерть. Правительственные мероприятия по борьбе с голодом были ничтожны. Начались народные волнения, которые в 1606 г. вылились в крестьянскую войну под предводительством Ивана Болотникова.

Поволжское крестьянское население быстро отозвалось на клич Болотникова. Продвижение до Свияжска в 1606 г. терских казачьих отрядов под командой Ильи Горчакова, выдававшего себя за царевича Петра, было началом выступления и казанского крестьянства. Четыре тысячи поволжских крестьян вместе с казаками ушли в Северную Украину на соединение с Болотниковым.

А. Сафонов. Болотников является с повинной перед царем Василием Шуйским. Источник wikipedia.org

Волнение татар, чувашей, мари, мордвы и русских крестьян, разрастаясь, в 1607—1608 гг. приняло столь обширные размеры, что воеводе Ф.И. Шереметеву пришлось вступить в бой с восставшими под Чебоксарами и Свияжском, где «многих людей бесчисленно побили», многих захватили в плен и отправили в Казань.

«Победы» Шереметева не прекратили народных волнений в крае, но даже усилили их. В январе 1609 г. восстание охватило всю левобережную Волгу и распространилось в бассейне Вятки. Марийцы, чуваши, татары и мордва в союзе со стрельцами и детьми боярскими в марте 1609 г. начали наступление на Свияжск. Восставшие шли под командой Е. Шугурова, Б. Еникеева, Ф. Киреева, Я. Гладкова и др. Под деревней Бурундуки восставшим нанесла поражение казанская рать. Правительство В. Шуйского пыталось щедрыми пожалованиями отвлечь от восстания служилых татар и марийцев, убеждая их быть верными царю, «памятуя бога и свою мусульманскую веру». Но ни бог, ни мусульманская вера не помогали. В 1609-м и в первой половине 1610 г. восстание клокотало от Нижнего и Вятки до Казани и далеко к югу по Волге.

В крестьянской войне начала XVII в. приняли участие различные социальные слои населения. Выявлялось и то, что у сохранившейся части татарских мурз еще имелось стремление к восстановлению самостоятельного Казанского ханства. Опираясь на них, авантюрист и политический интриган дьяк Шульгин пытался создать самостоятельное государство на территории бывшего Казанского ханства, но не нашел поддержки со стороны народа.

Народные массы края, ведя борьбу против всякого угнетения, против неспособных управлять государством бояр-изменников, в то же время нашли силы бороться и против иноземных захватчиков. Классовая борьба в начале XVIII в. тесно переплеталась с освободительной борьбой народов России. В освободительной борьбе против польских интервентов принимал участие и Казанский край. Но оно было довольно слабым.

После ликвидации замыслов Шульгина посадское население Казани выступило на борьбу с польскими захватчиками. В июле 1611 г. воевода Морозов выступил под Москву к Ляпунову, собрав ратников в Казани, Свияжске и др. пригородах. Не застав Ляпунова в живых, отряд возвратился. В августе администрация решила «быти всем в соединении и стояти за Московское и Казанское государство».

Репродукция картины Фирината Халикова. Фото izo-museum.ru

В декабре 1611 г. из Нижнего Новгорода явился в Казань И. Биркин за ополчением, но, войдя в контакт с дьяком Шульгиным, медлил с выступлением. Когда же прибыл с ополчением в г. Ярославль, то избегал активного участия в боевых действиях. Мало того, отряд Биркина решил уйти обратно, но часть его под командой татарского головы Лукьяна Мясного осталась и приняла участие в освобождении Москвы от поляков.

В течение всего этого времени классовая борьба народных низов не останавливалась: когда казанская администрация объявляла о сборе налогов, то против этого начинались волнения крестьян (1611—1614 гг.).

В 1615 г. в Казань приехали сборщики пятой деньги на содержание ратных людей князь А.В. Сицкий и дьяк Ч. Оботуров. Но посадские люди всех городов оказывали сопротивление пятинщикам в оценке имущества и в сборе налога.

В 1616 г. началось восстание ясачного населения вследствие того, что администрация приступила к сбору ясака. Восстанием были охвачены татары, чуваши, мари, удмурты и башкиры. Сарапул, Арзамас и даже Муром оказались в осаде. Из руководителей восстания источники называют Джан-Али, или Еналея. Под именем еналеевского и известно это крупное восстание. Правительство послало войска для борьбы с восставшими, привлекая в эти войска много служилых татар, которые потом получали поместья и другие награды за участие в подавлении его. Хотя восстание и было подавлено, но отдельные вспышки продолжались до 1619 года. В борьбе погибло много крестьянского населения: писцовые книги 20-х годов XVII века полны указаниями такого рода: «дворы от войны запустели», «пашенные земли перелогом и лесом поросли».

Классовая борьба и крестьянская война в Камско-Волжском крае имели антифеодальное и антиколониальное направление. Хотя крестьянские восстания были подавлены, но они ограничивали углубление крепостничества и колониальное угнетение населения со стороны господствующего класса Русского государства.

*Редакционная коллегия: доктор исторических наук И.К. Загидуллин (научный редактор), кандидат исторических наук И.З. Файзрахманов, кандидат исторических наук А.В. Ахтямова.

**Татария в составе русского многонационального централизованного государства (вторая половина XVI и XVII вв.). Опубликовано в книге «История Татарской АССР» (Казань, 1968. С. 101—126)

