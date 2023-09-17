Крымская рукописная традиция

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Фото: использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги "История крымских татар"

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

Фикх

Арабское сочинение по фикху под названием «Majmu' masa'il», хранящееся в коллекции Лейденского университета, согласно колофону, было переписано в 1104 /1692—93 г. в Крыму в период правления Селим Герая. На полях и чистых листах рукописи было записано большое количество других текстов, вероятно, владельцем или владельцами рукописи (возможно, крымскими казиями, по большей части на тюрки'): заметка о каком-то знаменательном событии (не определено, каком именно), имевшем место 27 раби I 1111/22 сентября 1699 г. во время правления Девлет Герая II; текст об именах Бога, приписываемый Ибрахиму ал-Кырыми-эфенди (ум. в 1042/1632—33); фрагмент текста о «пяти мирах» и «семи стоянках»; фрагмент текста о семи атрибутах существования; фетвы Али-эфенди из Аккермана, Абу-с-сууда, Мехмеда-эфенди Ускюби; текст о появлении кометы 1 рамазана 995 / 5 августа 1587 г.; цитаты из какого-то тефсира; несколько рубаи (в том числе некого Феври); письмо Ходжи-Садеддина Гази Гераю и ответ на него; анекдоты о Хосрове и Ширин, порочности женщин, таблица правлений османских султанов (от Османа Гази до Ахмеда III, т. е. с 699/1299—1300 до 1115/1703 г.); небольшая заметка Шейха Синана о хороших манерах суфия; даты кончины известных исламских святых (например, шейха Абдулкадыра Гиляни — 545/1150—51 и шейха Экбера Мухьяэддина — 638/1240—41) и даже рецепты лекарств от различных заболеваний (в том числе и от диареи). Особого внимания заслуживает текст о правлениях крымских ханов. Этот сборник (как можно его назвать), складывавшийся, вероятно, в течение нескольких лет или даже десятилетий, прекрасно отражает репертуар интересов образованного крымчанина и может служить своего рода символом книжной культуры Крымского ханства: фикх на арабском как основной и самый распространенный жанр переписывавшихся манускриптов и в качестве маргиналий коранические науки, суфизм, поэзия, эпистолярный жанр, история, художественная литература, медицина.

В 1145/1732—33 г. в правление Каплан Герая в Крыму Хаджи Абдуллой б. Курман Али Хаджи был переписан сборник, хранящийся ныне в Отделе редких книг и рукописей библиотеки МГУ, — несколько трактатов на арабском по фикху: сочинения второй половины XIV в. «Джавахир ал-фикх» Тахира б. Ислама ал-Хварезми и неизвестное ранее в других списках, кроме петербургского, Аби ал-Фаттаха Музаффара б. Ибрахима б. Мансура ал-Хатиба.

Там же в Отделе редких книг и рукописей библиотеки МГУ хранится и другой крымский список знаменитого и очень популярного сочинения на арабском по фикху ханифитского толка «Мультака-ль-абхур» («Слияние морей»). Автор — Ибрахим б. Мухаммад б. Ибрахим ал-Халаби, ум. в 956/1549 г. Этот список был закончен неким Гёз Мухаммедом в годы правления хана Кырым Герай б. Девлет Герая II. Этот хан, имевший прозвище «Дели-хан» («Безумный хан»), правил дважды (1758—1764 и 1768—1769 гг.): указание на время написания (месяц зулькада, в пятницу) не проясняет год. В тексте колофона упоминается медресе (еще одно название мне прочитать не удалось), но, к сожалению, мне неизвестно, что это за «сокрытое» медресе.

Еще один арабский комментарий на сочинение по фикху был переписан в 1158/1745 г. в Крыму во время правления хана Селим Герая II сына Каплан Герая (ныне хранится в Библиотеке Казанского университета, шифр араб. 3547).

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Грамматика арабского языка



Несомненно, что именно арабские грамматики и многочисленные комментарии и супракомментарии к ним составляют наиболее многочисленную группу манускриптов, когда-либо переписанных в Крыму. Причина этого вполне понятна: арабский язык преподавался в медресе и был основой исламского знания.

Знаменитое арабское сочинение «ал-Фава'ид ад-дийа'иййа» Абд ар-Рахмана Джами (1414—1492 гг.) было особенно популярно в Крыму. Сохранилось несколько его крымских списков.

Рукопись библиотеки Гази Хусрев-бега в Сараево (почерк насталик, 320 л., 17х21,5 см, текст 6х16,5 см, 15 строк, хафизы) была переписана, согласно колофону, на л. 302b в месяце шеввале 1175 / 25 апреля — 23 мая 1762 г. в правление хана Кырым Герая б. Девлет Герая в медресе Абдуллы-эфенди неким «Монлой» Хусейном б. Исмаилом.

Другой список того же труда крымского происхождения, который был закончен в 1223/1808 г. Шарифом-челеби б. Монла Усманом, хранится в Киеве (НБУВ, ф. 74, №35). Однако, по мнению В.С. Рыбалкина, в колофоне сказано, что это произошло при хане Селим Герае. Изучение рукописи de visu показало, что записи эти разновременны. Рукопись действительно была переписана во время правления Селим Герая, о чем свидетельствует крайне любопытный колофон (л. 180), согласно которому переписал это сочинение мулла (монла) Шериф-челеби б. Усман в качестве подарка, с тем, чтобы читающие его творили благую молитву.

Между прочим, эта же формула встречается в рукописи из собрания Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Это известный трактат ал-Кудури, который был закончен перепиской, как сказано в колофоне: «в медресе Бахчисарая и медресе Хусейна-эфенди», к сожалению, не обозначен год окончания переписки, тогда как месяц, день и даже час дня указаны. Там же сказано, что владельцем манускрипта был некий Абд ал-Гаффар.

Встречается эта рифмованная формула и в ряде османских рукописей, что позволяет предположить ее трафаретность в письменной культуре Османской империи.

Два крымских списка грамматического труда Джами «ал-Фава'ид ад-дийа'иййа би шарх ал-Кафийа ли-бни-л-Хаджиб» хранятся в Санкт-Петербургском институте восточных рукописей РАН. Один (ИВР, шифр Араб. В 483), согласно колофону, переписан в годы правления Саадет Герая б. Селим Герая (1717—1724 гг.), с указанием даты выполнения (23 рамазана), но без обозначения года, в местечке Чокрак; переплет рукописи картонный, оклеен светло-желтой кожей, размер 14х20,5 см, почерк насх, чернила черные, 17 строк на странице.



использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Другой список «ал-Фава'ид ад-дийа'иййа» (ИВР, шифр Араб. В 488) выполнил в 1126/1714 г. некий ал-Хадж б. ал-Хадж Осман-эфенди в медресе Мехмеда-эфенди, причем указано, что произошло это во время хана Арслан Герая (колофон на л. 185об.). Эта рукопись отличается от заурядной крымской продукции того времени цельнокожаным переплетом (15х20,5 см) с тисненым шемсе в средниках крышек. В остальном же это типичный крымский манускрипт (почерк насх, чернила черные, 17 строк на странице). Любопытно, что Арслан Герай в указанное время не правил, да и форма написания его имени в рукописи весьма подозрительна. На крымском престоле сидел тогда во второй раз Каплан Герай I. К тому же форма написания имени последнего близка к написанию в колофоне. Таким образом, мы вправе предположить описку.

В Крымском ханстве были очень популярны и различные хашийа на «ал-Фава'ид ад-дийа'иййа би шарх ал-Кафийа ли-бни-л-Хаджиб» Джами. Так, в 1163/1749—50 г., согласно колофону (л. 184), в крымском медресе Буран Кары и медресе Абид-эфенди б. Алиджан-эфенди б. аш-Шейх Абд ал-Карим был переписан один экземпляр хашийа на хашийа ал-Лари на «ал-Фава'ид ад-дийа'иййа» (автор Хусейн ал-Карави б. Фейзулла б. Абд ал-Карим), принадлежавший некому Мулле Хусейну. Это типичная рукописная продукция крымского происхождения: внешне манускрипт очень скромный (переплет новый, выполнен в ИВР РАН), размер рукописи 17х23,5 см, черные чернила, почерк насх, хафизы, 21 строка на странице.

Хашийа Усам ад-Дина Ибрахима б. Арабшаха Исфараини на «ал-Фава'ид ад-дийа'иййа» Абд ар-Рахмана Джами, переписанное в правление Каплан Герая (т. е. в 1707—1708, 1713—1716, 1730—1736 гг. или 1770 г.), было закончено в крымском медресе Абдалла-эфенди — медресе Чуюнчи Кукаш.

Две арабские рукописи грамматического содержания крымского происхождения хранятся в коллекции НБУВ. Первая (грамматический комментарий «Дау' ал-Мисбах»), переписанная Мухаммедом б. Юсуфом б. Мухаммедом, закончена в воскресенье в месяце шеввале 1117 г. х.19 при хане Гази Герае III в медресе Казыкёй и медресе Ахмед-эфенди.

Укажем также на список арабского комментария к «ал-Мисбах фи-н-нахв» ал-Мутарризи (1213 г.) «ал-Ифтитах фи шарх ал-Мисбах» Хасан-баша б. Ала ад-Дина ал-Асвада (ок. 1397 г.), переписанный во времена хана Мурад Герая в 1680 г. из рукописного собрание МГИМО.

В 1748 г. житель крымской деревни Буз-Ангари (Борангар?) Мухаммед б. Абд ар-Рахим б. Ибрахим ал-Кырыми составил супракомментарий к комментарию Абд ал-Гафура ал-Лари на все тот же учебник арабской грамматики Джами. Список его ныне хранится в РНБ (Бахч. 83, 1812 г.).

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Другой комментарий (хашийа) к арабской грамматике Джами упомянут среди сочинений известного шейха Ибрахима-эфенди (Татар-шейх).

Некий Мухаммед б. Хумайд ал-Кефеви написал три произведения по арабской грамматике — комментарии на анонимные и авторские работы («Шарх биа ал-афаль», «Шарх ал-амтила», «Хашийа аля ль-Мир Аби ль-Фатх»).

Другим популярным произведением по арабской грамматике (помимо сочинения Джами) было «ал-Вакыйа фи шарх ал-кафийа» Рукн ад-Дина ал-Хасана б. Мухаммада ал-Астарабади. В 1115/1703 г. список этого труда был переписан в крымском медресе Улаклы. В Отделе рукописей Библиотеки Лейденского университета (Нидерланды) хранится арабская рукопись «аш-Шарх ал-мутавваль» (шифр Cod. Or. 11. 721; ar. 3463), переписанная, как сказано в колофоне (л. 199), в рамазане/хазиране 1034 г. х. (июнь 1625 г.) во время «султаната Мехмед Герай-хана ибн Саадет Герай-хана». Это сочинение автора XIV в. Масуда б. Умара ат-Тафтазани (ум. 792/1390 г.) представляет собой комментарий на сочинение по арабской риторике и теории литературы Йусуфа б. Абу Бакра ас-Саккаки (ум. в 626/1229 г.) «Мифтах ал-Улум». Рукопись была куплена в июле 1967 г. в составе коллекции у лейденского торговца египетского происхождения А. Фататри. Переписчиком лейденского манускрипта был некий Али б. Инак ал-хадж б. [Кырым] суфи (к сожалению, последнее имя читается очень неотчетливо). Владельцем рукописи, судя по надписи на л. 1, был некий Ариф Мехмед-челеби б. Хасан-эфенди. Манускрипт вызывает интерес не только тем, что был изготовлен, вероятнее всего, в Крыму в эпоху «султаната», как выразился переписчик, хана Мехмед Герая III (1623—1628). Тематика сочинения — еще одно подтверждение того, что арабская филологическая литература была в Крымском ханстве, наряду с фикхом, весьма востребована и распространена.

Сохранились крымские рукописи, посвященные строю персидского языка. Так, в собрании Национальной библиотеки и архивов Египта в Каире имеется список сочинения Кемаль-паши-заде, который переписал в шеввале 1088 г. х. (ноябрь — декабрь 1677 г.) некий ас-Сейид Рахматулла б. ас-Сейид Мухаммед б. ас-Сейид Биляль ал-Кырыми.

Словари



Мы уже упомянули о рукописи персидско-турецкого словаря Ниматаллаха Руми (ум. 969/1561), переписанной в 987/1579 г. неким Али б. Ферхад а-Калканделани в Софии, из библиотеки султана Салих Герая, сына хана Саадет Герая. Там же в Софийской Народной библиотеке «Кирилл и Методий» (шифр ОР 56) хранится очень ранний экземпляр крымской рукописной продукции. Это экземпляр арабско-персидского словаря (в оригинале словарь не имеет названия), который переписал, согласно колофону (л. 141b), в «7 день первых чисел месяца» раби I 915/25 июня 1509 г. в Кафе некий Хамза б. Закариййа б. Али б. Хабиб б. Алишир б. Иса б. Муса. Рукопись имеет цельнокожаный переплет размером 15х21,5 см коричневого цвета без орнамента (имеется только тисненая рамка).

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Агиография.

В Крымском ханстве, видимо, весьма много писали на житийные темы. Правда, дошедших рукописей довольно мало. Об одном крымском агиографическом сочинении писал обнаруживший его в своих странствиях по бывшей Югославии отечественный тюрколог А.А. Олесницкий: «Книга без названия и автора... передающая биографии разных мусульманских святых нашего родного Крыма и Азова (в то время еще турецк.). Главное, основное место занимает ... Sejjid Jahja Sсhirvan1, уроженец Ширвана, но затем переехавший в Кафу и живший там. Вообще большинство крымских святых связано с Кафой. Очень интересно описание самой Кафы и ее окрестностей. Увлекательны описания святых Азова (Азака), как они помогают своим согражданам бороться с казаками, приплывающими на лодках и подстерегающими свою добычу».

Среди религиозной житийной литературы укажем прежде всего на популярнейшую поэму о рождении Пророка «Мевлюд-наме» Сулеймана-челеби, также своим происхождением связанную с Крымом.

Чтение «Мевлюд-наме» («Мевлида») было одним из самых распространенных в мечетях и медресе Крымского ханства. В собрании Бахчисарайского дворца-музея представлено несколько списков «Мевлида»; имелись они в Ялтинском музее.

Столь же популярной была и поэма Языджиоглу «Мухаммедийе». Организовывать чтение этих поэм считалось религиозной обязанностью. Ахмед Туран приводит любопытный пример из кадиаскерских книг. Некий кожевенник Хаджи Юсуф, живший в квартале Молла Али, в своем завещании повелел продать 290 сырых шкур, а на вырученные деньги организовать вакф для чтения «Мухаммедийе» в мечети Девлет Герая («Джами-и Кебир»). Через некоторое время сын покойного обвинил распорядителя доходов мечети мутевелли Махмуда в том, что тот не сдал в вакф полученную прибыль полностью. В июне 1612 г. было зарегистрировано решение кади, по которому с Махмуда взыскали недостающие 45 гурушей; сын покойного вернул их вакфу для чтения «Мухаммедийе» в мечети. В собрании Бахчисарайского дворца-музея хранится несколько экземпляров «Мухаммедийе»; в ялтинском собрании имелось два списка XVII в. (один 1071/1660—61 г.).

К числу житийной литературы относится и арабская рукопись из собрания Бахчисарайского дворца-музея «Китабы фи Менакиби Фатимет-уз-Зехра» Сейида Шерифа, возможно, 818/1415—16 г. Это сочинение посвящено жизнеописанию дочери Мухаммада Фатимы.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Еще один пример житийной литературы на турецком языке — список 1083/1672—73 г. из собрания Бахчисарайского дворца-музея поэмы «Хилйат ан-Наби» («Украшение пророка») Мухаммеда Хакани (ум. в 1015/1606 г.) — авторская переделка арабского сочинения того же Хакани, которую он выполнил в 1007/1598 г.

Необычный пример крымской книжной продукции — рукопись Ибрахима б. Мухаммед ал-Халаби (ум. в 956/1549 г.), переписанная в Карасу в 1226/1811 г. неким Хаджи Хайруллой б. Мухаммед Садык ал-Хисари. Это типично среднеазиатская по оформлению рукопись: зеленый картонный переплет оклеен бумагой, корешок алой кожи, на крышках турундж с так называемыми «спутниками», 172 листа, 17 строк на странице, почерк — разборчивый насх. Печать с датой 1318/1900-01 г. (или 1308/1890—91 г.) принадлежит вакфу Муллы Тюря Мурада Хасана Кули.

В колофоне манускрипта сказано, что манускрипт был переписан выходцем из Хисара (в окрестностях Бухары) в последнюю пятницу месяца сефера 1226 г. х. (22 марта 1811 г.) — «а было это в день [восшествия] султана» — Хаджи Хайруллой б. Мухаммед Садык ал-Хисари в мечети шейха Раджаба в крымском городе Карасу, вероятно, в то время, когда он направлялся домой через Крым после совершенного хаджа. Тут Хаджи Хайрулла б. Мухаммед Са- дык ал-Хисари безусловно упоминает 10-летие восшествия Александра I на престол (которое произошло 11(23) марта 1801 г. после убийства Павла I).

Этика



В сараевской библиотеке Гази Хусрев-бега хранится список сочинения по этике на турецком языке османского автора Али-эфенди б. Эмрулла б. Хинаи б. Кинализаде (ум. в Эдирне в 971/ 1571 г.). Этот экземпляр, хранившийся долгое время в библиотеке медресе Эльчи Ибрахим-паши (так называемой Фейзийе), был переписан неким Мустафой б. Мавлюд в Бахчисарае 3 Джумада II 1112 / 14 ноября1700 г. (колофон на л. 306). Рукопись размером 13,5х21 см переписана почерком талик, имеет 306 листов, кожаный коричневый переплет с клапаном (на котором оттиснуто золоченое шемсе).

По сравнению с сочинениями по филологии и религии, а также юриспруденции крымских рукописей, посвященных естественно-научным дисциплинам, сохранилось немного. 28 раби I 1258 /10 мая 1842 г. датирована рукопись «ал-Кавакиб» из собрания РНБ (шифр А. Н. С. 782), переписанная в Санкт-Петербурге неким крымчанином Абд ал-Халимом-эфенди Кефеви.

Крымские писцы работали не только в Крыму, но и в Московском государстве и Османской империи. Так, в колофоне стамбульского списка «Теварих-и Дешт-и Кипчак» сказано: «Писал это бедняк Сейид Осман из Крыма, писец соборной мечети Нур-и Османи». Крымские авторы достаточно часто встречаются в каталогах восточных рукописей мира. Стоит упомянуть, например, список персидско-турецкого комментария к «Гюлистану», составленного Хусейном б. Ибрахимом из Кафы (умер 27 августа 1601 г.), подготовленный после смерти автора комментария Хусейном б. Рустам-пашой (Хусейни, ум. в 1023/1614—15 г.). Об этом комментарии с похвалой отзывался Хаджи Хальфа. Рукопись этого труда, переписанная насхом 25 апреля 1601 г., хранится в Отделе рукописей библиотеки Румынской академии наук.

Продолжение следует...

