Династия Сайдашевых: расцвет татарской печати в начале XX века

Из истории татарского предпринимательства

Представители большой купеческой семьи Сайдашевых, жившие в Казани в начале XX века, были широко известны не только как успешные предприниматели, издатели и меценаты, внесшие огромный вклад в реформу мусульманского образования, но и широкой благотворительной деятельностью. Об этом пишет в своей книге «Страницы истории татарского предпринимательства: купеческая династия Сайдашевых (вторая половина ХIХ — начала ХХ века)» старший научный сотрудник Центра изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков Института истории им. Марджани Лилия Мухамадеева. В новой части издания, публикуемого «Реальным временем», автор начинает главу — о широкой издательской деятельности Сайдашевых. Историк рассказывает о невиданном размахе татарской периодической печати в начале XX века, когда только в Казани насчитывалось восемь национальных изданий, а всего выходило до 20 татарских журналов и газет еще в пяти городах: Петербурге, Астрахани, Уфе, Оренбурге и Уральске.

Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», подписанный Николаем II 17 октября 1905 года, провозгласил «незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободу совести, слова, собраний и союзов». В итоге 1905—1906 годы стали временем невиданного ранее размаха татарской периодической печати, только в городе Казани насчитывалось восемь национальных периодических изданий. Всего за эти годы татарские газеты и журналы были представлены двадцатью названиями и выходили в шести городах, включая Оренбург (5), Уральск (3), Петербург (2), Астрахань (1) и Уфа (1)1. За период осень 1906 — весна 1918 года разновременно всего появилось 166 изданий, в том числе 117 газет и 49 журналов (а в течение первого двадцатилетия насчитывалось 401 издание, в том числе 312 газет и 89 журналов).



Первое периодическое издание на татарском языке в г. Казань увидело свет 29 октября 1905 года. Это была общественно-политическая и литературная газета татарских либералов «Казан-мухбире» («Казанский вестник»). Ее официальным издателем до 1907 года являлся адвокат Саид-Гирей Алкин, принимавший активное участие в создании партии татарской буржуазии «Мусульман иттифагы» («Союз мусульман»). Он учредил свою газету как орган татарской либеральной буржуазии.

Как утверждала современник тех лет С. Тагирова, «…В то время грамотность среди татар не превышала 20—25%. Эти 20—25% составляли богачи и муллы. Поэтому, когда в 1905 году народ получил относительную свободу, татарские богачи получили новые возможности. Они начинают издавать свои газеты».

Данные всеобщей переписи населения Российской Империи 1897 года в целом подтверждают сведения С. Тагировой. Согласно этой переписи среди татар грамотой владели 21,67% мужчин и 17,73% женщин. Вместе с тем русской грамотой владели лишь 4,68% татарских мужчин и 2,45% женщин. Подавляющее большинство из всех грамотных татар были грамотны лишь на своем родном языке, причем в противоположность русским, число грамотных по-татарски мужчин (16,99%) практически уравновешивается с числом грамотных женщин (15,28%). У русских грамотность среди мужчин была ощутимо выше, чем у женщин (на 1/3).

Официальным издателем «Казан-мухбире» до 1907 года являлся адвокат Саид-Гирей Алкин. Фото: millattashlar.ru

Вместе с тем, о грамотности татар дооктябрьского периода имеются и другие данные. Указывая на умение татар читать и писать на родном языке, казанский губернатор в своем донесении в Санкт-Петербург 12 марта 1905 года отмечал, что татары «по-своему почти все грамотны, обучаются в мектебах и медресах под руководством их мулл и учителей». Другой современник — инспектор обширного Казанского учебного округа (в начале XIX века в него входило одиннадцать, а в XX веке шесть губерний) Я.Д. Долгов в 1916 году писал: «В России трудно найти народность, среди которой была бы так распространена грамотность, как у казанских татар». Представители местной администрации уточнили эту мысль, заявив в том же году, что новые идеи проникают в гущу татарского населения, «через татарские газеты и журналы… 80 процентов которого по-своему грамотно». Дореволюционный исследователь П. Знаменский в своем труде «Казанские татары» утверждал, что «благодаря своим многочисленным школам и печати, татарское население в настоящее время почти сплошь все грамотное… По своей привычке к книге, татарин довольно легко выучивается и русской грамоте…».

В начале ХХ века исследователь С.В. Чичерина в своей работе «Как началось дело просвещения восточных инородцев» сообщала, что «в Казанской губернии всех вообще татар считается 446.556 душ обоего пола… По характеру своему татары народ живой, деятельный и изворотливый, а по образованию они не только выше всех инородцев Казанской губернии, но даже более развиты, чем русский крестьянин, удаленный от прибрежья Волги и Камы. В каждой татарской деревне, даже самой незначительной, есть мечеть и указный мулла, который вместе со своими женами учит как мальчиков, так и девочек-магометанок, читать, писать и дает им религиозное понятие». Далее С.В. Чичериной с тревогой констатируется тот факт, что у магометан «начала создаваться и развиваться мусульманская печать, которая является новой объединяющей силой».

31 марта 1906 года в Казани, тиражом 1 900 экземпляров, выходит первый номер газеты «Баянуль-хак» («Правдивое известие»), представляющей интересы умеренного крыла национальной буржуазии, издателем которой был купец 2-й гильдии Ахметзян Яхъич Сайдашев. Она явилась четвертой по числу газетой в Казани, после упомянутой «Казан мухбире» С.-Г. Алкина, «Йолдыз», начавшей издаваться Ахмадом-Хади Максуди 15 января 1906 года, и газеты «Азат» Габдуллы Апанаева, первый номер которой вышел в свет 1 февраля 1906 года.

«До последних 20—30 лет наши мусульмане жили в полной темноте, с того только времени у них и начинается «пробуждение» или «существование». «Свобода» 1905 года мусульманам широко отворила двери света. Конечно, понять права своей нации и пр., можно лишь благодаря газетам и чем больше их, тем для нации лучше. Желая сослужить своей нации, мы также стали выпускать и нашу газету «Баянуль-хак». С упомянутыми выше свободами у нас в России среди мусульман образовались разные партии, которые и вносили разбор в нашу нацию. Это, конечно, для нас, мусульман, было печально. Вот это обстоятельство и навело нас на мысль основать беспартийную газету. Эта газета должна была преследовать беспартийность и говорить народу правду. Всякому известно, что издавать газету — дело нелегкое, особенно для мусульман, которые еще не привыкли читать газету на своем языке и которые не понимают газет. Еще более трудным является в данном случае для издателя выбор материала: национальные, научные вопросы, общественные и торговые дела мусульман, распоряжения и взгляды правительства на мусульман — все это для издателя трудная задача», — писали позднее, в 1911 году, Сайдашевы в честь пятилетия существования своей газеты «Баянуль-хак».

В соответствии со свидетельством, выданным правительствующим Сенатом 17 марта 1906 года, А.Я. Сайдашев был намерен издавать в Казани под личную ответственность газету «Баянуль-хак» на татарском языке в качестве ответственного редактора в типографии братьев Каримовых. Газета должна была выходить от двух до пяти раз в неделю по следующей программе: «1) правительственные распоряжения, 2) передовые статьи по вопросам общественной и государственной жизни, 3) внутренние известия из жизни Русского государства вообще и мусульманских племен, в частности, 4) иностранные известия, 5) хроники местной жизни, 6) торговый и биржевой отдел, 7) городские и земские дела, 8) областные известия, 9) корреспонденции, 10) фельетоны, статьи по беллетристике и публицистике, 11) воспитание и образование, 12) здоровье и гигиена, 13) статьи научного содержания по всем отраслям знания, 14) вопросы и ответы, 15) справочный отдел, 16) объявления».

Однако не все современники верили в искренность намерений и бескорыстность А.Я. Сайдашева. Немногие из людей, знающих его, разделяли мнение о желании купца непосредственно участвовать в подъеме и развитии татарской культуры, экономики, общественно-политического мышления и печати.

В обзоре татарской прессы за 1906 год Казанским временным комитетом по делам печати дается характеристика газеты и ее издателя: «Газета «Баянуль-хак», издаваемая Ахметзяном Сайдашевым, по существу представляет собой чисто коммерческое предприятие. Издатель этой газеты, бывший казанский коммерсант, в настоящее время окончательно ликвидировавший свои торговые дела, старик 60 лет, грамотный лишь по-мусульмански, представляет из себя замечательный тип татарина-дельца, который сумеет выйти чистым из самых затруднительных обстоятельств. Первоначально Ахметзян Сайдашев относился отрицательно ко всякого рода европейским новшествам, которые он считал вредными для мусульман, также отрицательно смотрел он и на европейскую науку, но, подобно своему сотоварищу и конкуренту Гади Максудову, сообразив направление общественного течения, быстро изменил свои воззрения и сделался прогрессистом».

Не успела газета выйти в свет и заявить о своем направлении, как другая газета — «Волжский курьер», обрушилась на «Баянуль-хак» с незаслуженной критикой, откровенно называя ее «черносотенной». Сотрудники «Баянуль-хак» в свою очередь выслали в редакцию «Волжского курьера» свой первый номер, просили разобраться и признать отзыв о себе несправедливым. В дальнейшем Сайдашевы в одном из первых номеров своей газеты написали: «Мы будем держаться прогрессивно-просветительского направления, т. к. мы глубоко убеждены, что газета с таким только направлением отвечает в настоящее время потребностям нашей нации».

Газета «Вакыт» в те дни на своих страницах писала, что получила в своей редакции второй номер газеты «Баянуль-хак», выходящей на казанском диалекте и издаваемой татарским купцом А. Сайдашевым. В нем имелось письмо наборщиков и печатников, адресованное своему редактору, где они желают ему успехов и обещают добросовестно выполнять свои обязанности. Сам А.Я. Сайдашев написал, что «цель газеты в распространении прогрессивных идей, так как для татарской нации в этом отношении полезна чисто мусульманская газета». Журналисты газеты «Вакыт» выразили по этому поводу удовлетворение и недоверие «некоему» слуху из Казани, что в «Баянуль-хак» занимаются лишь «набором букв», и что они считают своей обязанностью пожелать новому печатному органу успехов и процветания.

В той же газете «Вакыт» выпуска 1914 года вышла заметка Бурхана Шарафа, где говорилось, что этого человека, то есть А.Я. Сайдашева, прожившего всю жизнь в Казани и отдавшего всю жизнь во благо Казани, сами горожане по разным причинам недолюбливали. Что касается газеты «Баянуль-хак», то, по словам Б. Шарафа, поговаривали, будто А.Я. Сайдашев организовал и начал издавать ее из-за обычного упрямства. Автор, опираясь на неподтвержденные данные, предполагал, что купец добился разрешения издавать свою газету после того, как казанские газеты отказались напечатать его статью с опровержением некоторых обстоятельств и слухов. Далее, говорил автор, они (отец и сын Сайдашевы) уже не могли остановиться, а газета будто выживала лишь за счет рекламы и многочисленных объявлений. Ахметзян и Мухаметзян Сайдашевы оба не отличались склонностью к журналистике, а поэтому действенно не могли содействовать в издании газеты, что было причиной того, что их редко видели в редакции «Баянуль-хак».

Редакция и типография газеты «Баянуль-хак». Начало XX века

Аналогичную оценку дает И. Рамиев в своем Альбоме, посвященном татарской периодической печати, называя газету «Баянуль-хак» консервативно-черносотенным органом печати. По его словам, это одна «из самых грязно напечатанных газет, где большинство места занимает реклама». Просмотрев номера газет «Баянуль-хак» и сравнив их с некоторыми другими газетами, мы можем утверждать, что техника напечатания, а также объем рекламы в ней совпадал с другими как татарскими, так и русскими органами периодической печати того времени.

Вместе с тем известно, что в статьях и заметках Сайдашевых, особенно Мухаметзяна, в основном освещались повседневные вопросы жизни татарского народа и города Казани, отчеты Казанской городской думы, гласными которой на протяжении многих лет являлись они сами. Также много внимания уделялось проблемам народного образования и просвещения татар.

К тому же, по утверждению исследователя М. Ахметзянова, «Сайдашевы не увлекались только накоплением капитала, свои доходы они тратили на издание газет и различных книг».

Редакция газеты первоначально располагалась на Сенной площади в номерах гостиницы «Сарай». Затем — в доме Сагадеева на ул. Лево-Булачной (тел. 481). Это был угловой дом на пересечении Поперечно-Воскресенской (ныне Галиасгара Камала) и Лево-Булачной улиц. Этот симпатичный двухэтажный дом с закругленным углом и балкончиком на втором этаже, построенный в 1833 году архитектором А.К. Шмидтом, сохранился до наших дней.

Секретным письмом за №5861 от 5 июня 1907 года, председатель Временного казанского комитета по делам печати полковник Калинин просит доложить о корректорах газет «Баянуль-хак» и «Казан мухбире». В ответном донесении за №1044 от 7 июня 1907

года говорится, что корректором газеты «Баянуль-хак» является Харис Фахрутдинов, проживающий при редакции, а корректором и секретарем «Казан мухбире» — Ракип Ракипов (Абдуракипов), проживающий в то время в номерах гостиницы «Болгар».

Согласно свидетельству Сената от 11 августа 1907 года, А.Я. Сайдашев подтверждает свое желание продолжать издавать газету «Баянуль-хак» периодичностью три-четыре раза в неделю уже в собственной типографии, открытой 16 июня 1907 года, незначительно меняя и добавляя ее программу и содержание. Подобные свидетельства, но уже с разрешением на ежедневный выпуск, за исключением послепраздничных дней, были им получены 29 марта 1911 года и 19 и 17 июня того же года. 12 мая 1912 года, после смерти А. Сайдашева, казанский губернатор, на основании этих свидетельств, выдает разрешение на продолжение издания газеты его сыну Мухаметзяну.

Ранее, 25 января 1907 года, А.Я. Сайдашев написал прошение на имя казанского губернатора, желая передать своему сыну Мухаметзяну должность ответственного редактора. При этом, А.Я. Сайдашев оставлял за собой право издания газеты «Баянуль-хак», право являться хозяином издания. К прошению было приобщено заявление самого М.А. Сайдашева, который был готов принять на себя обязанности ответственного редактора. В результате 20 февраля 1907 года было выдано свидетельство на издание газеты А.Я. Сайдашева «Баянуль-хак» под ответственностью — в качестве ответственного редактора — его сына Мухаметзяна.

Параллельно с «Баянуль-хак», Сайдашевы продолжают выпуск и газеты «Казан мухбире». Фото: tatmuseum.ru

Однако и Мухаметзян Сайдашев не мог регулярно исполнять свои обязанности. В доказательство этого сохранилось прошение А.Я. Сайдашева на имя казанского губернатора от 15 июня 1911 года, где он объясняет, что Мухаметзян Сайдашев, являющийся

ответственным редактором, по семейным и другим обстоятельствам постоянно вынужден выезжать из Казани, поэтому не всегда имеет возможность должным образом редактировать газету. Вследствие этого, А.Я. Сайдашев, при отсутствии сына, просил разрешить временно назначить другого ответственного редактора газеты «Баянуль-хак» — заведующего его типографией, крестьянина Казанской губернии и уезда, Мульминской волости, д. Тимирчи, Х.В. Латыпова. Последним было написано заявление о принятии на себя обязанностей ответственного редактора во время отсутствия М.А. Сайдашева, которое сопровождалось собранными на него биографическими и другими данными, составленными помощником пристава Солодянином.

Но через год после назначения Х.В. Латыпова временным ответственным редактором, на случай отсутствия постоянного редактора, его было решено уволить. 11 мая 1912 года М.А. Сайдашев, имеющий статус «опекуна над имуществом казанского мещанина А.Я. Сайдашева», препроводил в канцелярию казанского губернатора очередное прошение, с ходатайством о своем зяте, коллежском асессоре Шаих-Аттаре Хасановиче Иманаеве. В нем он изъявлял желание и далее ежедневно издавать газету «Баянуль-хак» и просил выдать соответствующее свидетельство. Ответственность постоянного редактора он брал на себя, с правом замены при невозможности по каким-либо причинам выполнять свои обязанности Ш.Х. Иманаевым. Свидетельство на продолжение издания газеты «Баянуль-хак» в указанных условиях было выдано 12 мая 1912 года.

Параллельно с «Баянуль-хак», Сайдашевы продолжают выпуск и газеты «Казан мухбире», приобретенной, согласно свидетельству №8001 от 11 августа 1907 года, у общественного деятеля Саид-Гирея Шагиахметовича Алкина, который к тому времени, являясь

членом Мусульманской фракции Государственной думы, в силу занятости решает продать свое издание. Еще 27 марта 1907 года в статье «Отъезд Алкина» газеты «Дневник Казани» говорилось, что «член Государственной думы первого созыва присяжный поверенный С.А. Алкин отправился в Государственную думу в качестве корреспондента от мусульманских газет «Баянул-Хак» и «Мухбир» («Казан мухбире», — Л.М.)». Как констатируют исследователи Д.М. Усманова и Н.В. Гильмутдинов, известный политик С.-Г.Ш. Алкин вынужден был расстаться со своим изданием «Казан мухбире» из-за обвинений по делу о «Выборгском воззвании», а к 1913 году и вовсе отошел от подобных дел.

Из свидетельства видно, что сын казанского купца Мухаметзян Ахметзянович Сайдашев, намерен продолжить издание газеты на татарском языке с выходом от одного до пяти раз в неделю в типографии «Баянуль-хак» по следующей программе: «1) Правительственные известия, Высочайшие Указы, приказы, законы, а также распоряжения местной администрации, особенно относящиеся к татарам; 2) телеграммы телеграфных агентств и собственных корреспондентов; 3) передовые статьи по разным общественным вопросам; 4) последняя почта, правительственные начинания, общественные и частные предприятия, съезды ученых и торгово-промышленных деятелей; 5) благотворительность: общественная и частная, ее организация и результаты; 6) внутренние известия; 7) местная хроника; 8) судебная хроника; 9) обзор татарской и русской печати; 10) фельетон; 11) учебное дело; 12) промышленность; 13) иностранные известия; 14) корреспонденции; 15) библиография; 16) смесь; 17) сельское хозяйство; 18) письма в редакцию и ответы на них; 19) торговый отдел; 20) справочный отдел; 21) календарные известия; 22) иллюстрации; 23) объявления».

В то время ответственным редактором этой газеты являлся надворный советник Гали Саинов, секретарем редакции — Ракиб Ракиби (Абдуракипов).

К сожалению, по причине финансовых трудностей Сайдашевых, в 1911 году после 6 лет существования и выхода 416-го номера «Казан мухбире» прекратила свою деятельность.

Ш.-А. Иманаев вынашивает планы об издании собственного средства массовой информации правового направления

Не лучшим образом в 1913—1914 годах обстояли дела и в газете «Баянуль-хак». Она уже выходит примерно один раз в неделю, за что ее издатель и редактор М.А. Сайдашев в своей статье «Извинение и обещание» просит прощения у своих подписчиков и читателей. «В связи с нерегулярным выходом номеров газеты «Баянуль-хак», связанных из-за моего плохого самочувствия и болезни после смерти отца и сына, я приношу свои извинения. В последнее время, благодаря докторам, я чувствую себя гораздо лучше и обязуюсь исправить положение дел газеты», — пишет он в начале 1914 года.

И. Рамиев в том же Альбоме, посвященном татарской периодической печати, обобщая пишет о том, что редакция и типография содержатся в ужасных условиях, происходят драки между пьяными наборщиками и писателями. Не исключая данного факта, мы можем предположить, что все это происходило во время обострения болезни М.А. Сайдашева, когда он самолично не мог контролировать работу своих подчиненных.

После относительного выздоровления, М. Сайдашев пытается наверстать упущенное, не только наладить, но и улучшить работу редакции. В одном из номеров газеты «Баянуль-хак» печатается объявление, в котором говорится о том, что он приглашает к сотрудничеству одного переводчика с русского на татарский язык, а также одного немолодого непьющего мужчину в качестве сторожа. Но болезнь прогрессировала. Последний, 1307-й, номер газеты «Баянуль-хак», уже тиражом всего 700 экземпляров, вышел 6 апреля 1914 года, а через 2 дня не стало и самого Мухаметзяна Ахметзяновича Сайдашева.

После данных трагических событий зять М.А. Сайдашева Шаих-Аттар Иманаев обращается с просьбой к казанскому губернатору продлить свидетельство на дальнейшее издание газеты. Но, получив временное разрешение от 13 августа 1914 года, по невыясненным обстоятельствам Иманаев не воспользовался им.

К тому же, являясь долгое время редактором газеты «Баянуль-хак», Ш.-А. Иманаев вынашивает планы об издании собственного средства массовой информации правового направления, в котором он бы мог бороться с юридической безграмотностью татарского

населения. В свидетельстве от 19 декабря 1912 года говорится, что присяжный поверенный округа Казанской судебной палаты, коллежский асессор Шаих-Аттар Хасанович Иманаев намерен издавать в городе Казани под личной ответственностью в качестве ответственного редактора юридический журнал на русском и татарском языках под названием «Хокук ва хаят» («Право и жизнь») с бесплатным приложением годовым подписчикам статей из действующих законов в переводе на татарский язык.

Журнал «Хокук ва хаят» («Право и жизнь»)

Программа журнала была следующей: «1) Действия и распоряжения правительства; 2) передовые статьи по юридическим вопросам; 3) судебная хроника; 4) библиографический отдел; 5) фотографии и биографии общественных деятелей, выдающихся юристов и представителей других отраслей знаний, прямо или косвенно содействующих улучшению правового положения населения; 6) справочник по судебным делам, производящимся в публичном порядке; 7) судебные телеграммы и письма; 8) судебная медицина; 9) фельетоны и критический разбор статей из области юриспруденции всякого рода, отчеты о деятельности русских и иностранных юридических обществ; 10) административная юстиция; 11) ответы подписчикам и читателем по вопросам, касающимся печати, администрации, отбывания воинской повинности, учебных заведений, торговли, повинностей и налогов и вообще отдел практических советов по действующим законам; 12) отдел статей — извлечения из 16 томов Свода русских законов, касающихся татарского населения; 13) фотографические снимки общественных деятелей, картины и карикатуры; 14) отдел сатиры и юмора; 15) статьи по вопросам из общественной жизни: местная хроника и известия из фабрично-заводской жизни; 16) областные и внутренние известия; 17) отдел по народному образованию с освещением вопросов по обучению мусульманских женщин и о положении учителей-мусульман; 18) статьи о литературе, театре и музыке и вообще искусстве, критика и отчеты о выпущенных в свет литературных произведений; 19) иностранные известия; 20) отдел объявлений».

Первый номер журнала «Хокук ва хаят» вышел 20 января 1913 года. Редактором и издателем ее являлся Шаих-Аттар Иманаев. Редакция журнала, выходившего один раз в две недели, находилась по адресу: г.Казань, Екатерининская улица, дом № 71 (дом Сагадеева).

Журнал первоначально печатался в типографии братьев Каримовых, с 19 февраля 1913 года — в типографии «Умид» Валея Ситдиковича Ахмадуллина, находящейся в доме Субаевых по Сенной улице г.Казань, а с 16 августа 1913 года — в собственной, приобретенной у Сайдашевых типографии «Баянуль-хак» и переименованной в «Хокук ва хаят».

Материалы журнала «Хокук ва хаят», напечатанные арабским шрифтом, чередовались с публикациями, набранными кириллицей. Член Казанского временного комитета по делам печати статский советник Н.Ф. Катанов высоко оценивал языковые возможности

журнала, поскольку он «писан не старым литературным языком, испещренным арабскими и персидскими словами и оборотами, непонятными или малопонятными простому народу, а языком, близким к народному, и потому понятным читателям».

Последним десятым номером от 13 февраля 1914 года журнал прекращает свое существование.