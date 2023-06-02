Как переход Украины в подданство московскому царю осложнил крымско-русские отношения

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Фото: Миниатюра из рукописи 1-й пол. XVIII века «История Петра I», соч. П. Крекшина. Собрание А. Барятинского. ГИМ/wikipedia.org. Неудачный поход В. В. Голицына против Крымского ханства. Возвращение войска вдоль берега реки Самары.

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

Политические отношения Крымского юрта и Русского государства прошли несколько этапов — от преимущественно мирных отношений в период 1618—1630 гг. до конфронтации в конце XVII в.

Этап первый (1618—1630). Данный период характеризовался миром между Москвой и Бахчисараем. Крымское ханство в 1618—1621 гг. было занято борьбой с Польшей и необходимостью участвовать в ирано-турецкой войне. Россия же была ослаблена событиями Смуты. Таким образом, обе стороны не были заинтересованы в конфронтации. Отвечая отказом на предложение гетмана Войска Запорожского П. Сагайдачного совместно напасть на Крым, московское правительство заявляло, что хан Джанибек Герай I и его подданные не нападают на русские земли и «шкоты не чинят никоторые».

Некоторое обострение дипломатических отношений имело место в правление Мехмеда Герая III и его брата Шахина Герая (1623—1628). Одним из первых шагов хана на московском направлении стало требование увеличения поминок и расширения списка лиц, имеющих право их получения. Однако и в их правление открытой борьбы между двумя странами не было: братья были заняты борьбой за власть в Крымском юрте. По замечанию А.А. Новосельского, «в течение всех лет правления Магмет Гирея и Шагин Гирея крымцы не нападали на московскую украйну».

Этап второй (1630—1647). Начало 1630-х гг. характеризуется восстановлением сил как России, так и Крыма. Оба государства преодолели последствия собственных «Смутных времен» (в России в 1598—1618 гг., в Крыму в 1624—1629 гг.) и перешли к ведению более активной и воинственной политики.

В 1632—1633 гг. Москва и Стамбул сближаются на антипольской почве. Однако амбициозным планам ударить на Речь Посполитую силами русских войск с востока и крымско-турецких с юга не суждено было сбыться. В разгар русско-польской войны 1632—1634 гг., когда русская армия была занята осадой Смоленска, крымцы произвели ряд мощных набегов на русские земли. Особенно сильным было вторжение 1633 г. под руководством нуреддин-султана Мубарек Герая, когда ханская кавалерия последний раз в истории перешла Оку. Подобная политика Крыма наглядно показывает, что он счел Россию слишком сильной, и ханство перешло к реализации своей известной политики «поддержки слабого против сильного». И если во времена Смуты юрт стремился уберечь Россию от поглощения Польши, то попытка царских воевод отбить Смоленск в 1633—1634 гг. была воспринята в Бахчисарае негативно. Вероятно, в данном случае сказывались представления крымских элит о том, каким должен быть баланс сил в регионе: некогда взятие Смоленска русскими в 1514 г. также вызвало негативную реакцию хана.

Таким образом, позиция Крыма оказала большое влияние на действия русского правительства в войне с Польшей. Литовский великий канцлер Альбрехт Станислав Радзивилл описал татарскую помощь Польше известными словами: «Не спорю, как это по-богословски, хорошо ли поганцев напускать на христиан, но по земной политике это вышло очень хорошо». Справедливости ради отметим, что Россия сама придерживалась подобного принципа, планируя посредством союза с Османским государством в начале 1630-х гг. направить воинственную крымскую энергию на Речь Посполитую.

В дальнейшем напряженность в русско-крымских отношениях продолжала сохраняться. Новой причиной их обострения стал захват Азова донскими казаками в 1637 г., что вызвало резкое неудовольствие крымских властей. Воспринимая захват Азова как часть русского «натиска на юг», крымцы даже ремонтируют в 1640 г. Перекоп в ожидании русских атак. Крымская армия принимает активное участие в боевых действиях против донских казаков в 1638 и 1641 гг., в конце концов занимая вместе с турками оставленный донцами Азов. Однако крымские татары не предпринимают долгое время сколько-нибудь значительных набегов на русские земли в период между 1637 и 1644 гг.: этому препятствовали внутренние проблемы и «азовский вопрос». Как отмечал Б.Н. Флоря, «Азовское сидение и русско-османское соглашение 1642 г. дали русской стороне 8-летнюю передышку, которая была использована для принятия мер по укреплению южных границ государства». Сооружение оборонительной Белгородской черты заметно ослабило возможности ханства наносить удары по внутренним районам России.

Однако вскоре стороны обмениваются сильными ударами. Крымские татары в 1644 и 1645 гг. совершают масштабные набеги на русские земли, уводя с собой тысячи пленных. В свою очередь в 1646 г. русская армия совместно с донскими казаками провела наступление на Дону, но после ряда боев была вынуждена отступить. В апреле 1647 г. был заключен мирный договор, являвшийся «более выгодным для России, чем предшествующие русско-татарские соглашения. Он принес, в частности, значительное сокращение размера уплачивавшихся ханству «упоминок». В договоре также отмечалось, что хан не должен совершать набегов на Русь, даже если получит такое «повеленье» от султана». Параллельно с этим Россия заключила с Польшей оборонительный союз («договор Киселя»), направленный против Крыма. Согласно ему, оба государства должны были совместными усилиями отражать татарские набеги, координируя действия своих войск при защите южных рубежей.

Драгунов Н.А., Крачевский Б.Н. «Азовское сидение». Источник: danilovmaster.ru

Этап третий (1648—1654). Хотя Варшава и Москва и обнаруживали стремление сблизиться на антитатарской основе, начало восстания Хмельницкого изменило расстановку сил в регионе и, соответственно, стратегические планы держав. Россия не стала помогать Речи Посполитой против татар, не желая ослаблять освободительное движение единоверцев-русинов, вместе с тем она отклоняла просьбы гетмана Б. Хмельницкого о помощи. В свою очередь, Бахчисарай в 1650 г. стремился организовать масштабный поход против Москвы. Однако для его успешной реализации следовало заручиться поддержкой Польши и Войска Запорожского, и на обоих направлениях ханские дипломаты не преуспели. «О масштабной активности крымской дипломатии в 1650 г. свидетельствует также интенсификация контактов бахчисарайского двора с татарами, ногаями и др., жившими в России мусульманами, чтобы с началом войны поднять восстание в Поволжье» [Заборовский]. Крымское войско во главе с калга-султаном Крымом Гераем даже выступило в поход на Россию (31 июля 1650 г.), но затем обрушилось вместе с казаками на Молдавию.

Неудовольствие хана Исляма Герая III вызвали переговоры Б. Хмельницкого с царем. В конце июля 1653 г. хан прямо предупредил, что в случае перехода в царское подданство Крым станет воевать против казаков совместно с поляками, а в октябре 1653 г., желая связать гетмана определенными обязательствами, крымский монарх вынудил Хмельницкого присягнуть ему на верность. Тем не менее 8 января 1654 г. в Переяславе на казацкой раде Войско Запорожское присягнуло на верность Алексею Михайловичу. Несмотря на это, некоторое время Россия и Крым еще поддерживали мирные отношения.

Богдан Хмельницкий. Источник: wikipedia.org

Таким образом, в период 1648—1654 гг. Бахчисарай и Москва продолжали рассматривать друг друга в качестве противников, однако ввиду политических обстоятельств дело так и не дошло до открытого противоборства. Однако с рубежа 1654—1655 гг. и вплоть до 1700 г. Крым и Россия почти постоянно находились в состоянии войны, несколько раз прерываемой на непродолжительное время (не более нескольких лет).

Этап четвертый (1654—1670). Переход Украины в подданство московскому царю в 1654 г. резко осложнил крымско-русские отношения. Отныне вопрос о государственной принадлежности Украины стал камнем преткновения между Гераями и Романовыми. Оспаривая правомерность Переяславской рады, везирь Сефер Гази-ага произнес перед русскими посланниками речь о том, что казаки семь лет были подданными хана и их переход под власть царя незаконен. Русская сторона возражала, что казаки не были подданными хана. Жаркие споры между русскими дипломатами и крымской знатью показывали, что чрезмерное усиление России вызывает опасение в Крыму.

В 1654—1655 гг. крымские татары сражались на стороне Польши против России. После перемирия под Озерной Крымское ханство временно не участвовало в крупномасштабных военных конфликтах против Москвы. Однако в 1658 г., пользуясь возвращением Войска Запорожского в польское подданство, Бахчисарай вновь начал боевые действия.

По мнению И.Б. Бабулина, «Крымское ханство, которое с осени 1658 г. фактически вело крупномасштабную войну против Русского государства в союзе с польско-литовскими войсками и частью украинского казачества, играло все возрастающую, а подчас решающую роль в конфликте России и Речи Посполитой».

В 1658—1659 гг. крымцы успешно действовали против российской армии на украинских землях, вытеснив ее из Украины в ходе летне-осенней кампании 1659 г. Однако возвращение Войска Запорожского в царское подданство перенесло фронт боевых действий на западноукраинские земли. В осенней кампании 1660 г. крымцы и поляки одержали решительную победу над русско-украинскими войсками под Чудновым. Командующий царскими войсками В.Б. Шереметев «начальной причиной Чудновской катастрофы признавал неожиданное прибытие татар в помощь полякам».

Весьма характерными для понимания отношения крымцев к России являются события, связанные с гибелью капитулировавшего под Чудновым царского войска. Польское командование согласилось выпустить русских при условии сдачи ими знамен и пушек. Однако крымские татары вели эту кампанию с твердым намерением полностью уничтожить русскую армию и потому они отрицательно отнеслись к факту польско-русских переговоров. Даже крымское командование согласилось на переговоры с трудом: «султан созвал своих мурз и сообщил им сию весть, причем все они выказали крайнее недовольство и вскричали, что если поляки заведут дружбу с московитами, то станут врагами [татарам]. Так [они говорили] не только меж собою, но и открыто, в польском лагере. Однако их, особенно людей начальных, успокоили подарками, и те нехотя согласились».

«Татары были крайне недовольны этим договором, хотя с султаном и главными мурзами [поляки] советовались, и те согласились. Однако низкородные открыто роптали против оного и кричали на базаре, или рыночной площади, что раз уж и казаки, и московиты сдружились с нами, то мы им враги» [Гордон].

Битва под Чудновым. Источник: wikipedia.org

В ночь с 4 на 5 ноября 1660 г. крымские татары все же ворвались в русский лагерь. Пытавшиеся оказать сопротивление были убиты, большая часть попала в плен. «Коронные гетманы не только не протестовали против такого нарушения условий капитуляции, но по требованию нурадина выдали Шереметева и еще 10 знатных лиц из числа пленников, которых татары увели с собой в Крым — свидетельство глубокой зависимости Речи Посполитой в тот период времени от своих татарских союзников» [Флоря].

В последующие годы Крым продолжает активно воевать с Россией. В 1662 г. войска ханства наносят поражение русским силам и левобережным казакам в битве под Бужином. Как отмечал И.Б. Бабулин, главную роль в вытеснении русской армии с Правобережья сыграла крымско-татарская конница во главе с Селим Гераем и Мегмет Гераем, действия которой позволили сохранить фактическое разделение территории Украины по Днепру, при котором Правобережье осталось под властью короля, а Левобережье — под властью царя.

В 1664—1665 гг. Крымский юрт усиливает свое присутствие на Украине. В 1667 г. московская сторона приняла новую политическую реальность, де-факто признавая, что «правобережное гетманство находится под патронатом Крымского ханства».

Заключение в 1667 г. Андрусовского мира между Россией и Польшей, подобно заключению договора 1647 г., вызвало недовольство крымских элит, справедливо усмотревших в этом угрозу своим государственным интересам. Вместе с тем русские и польские дипломаты делали юрту предложение превратить двусторонний мир в трехсторонний. Так, ст. 18 Андрусовского договора предусматривала, что «обои великие государи» должны сообщить крымскому хану о заключенном соглашении и предложить ему, чтобы хан «хотел третьим быть с великими государи нашими в приятстве».

В 1668 г. состоялось масштабное наступление крымскотатарских войск на Левобережье. Обращение левобережного гетмана И. Брюховецкого за помощью к Адилю Гераю I позиционировалось Крымом как избрание хана «протектором казаков». Однако ряд факторов (противодействие московских войск, противоречия в среде украинского казачества) не позволил ханству удержать Левобережье. Русско-крымский договор 1670 г. положил конец затянувшейся войне. Крым признавал за Россией Левобережье, Россия обязывалась платить ханству фиксированные поминки.

Этап пятый (1671—1681). Опасаясь усиления османского могущества после победного похода османских и татарских войск на Речь Посполитую в 1672 г., Москва начала военные действия против Турции и Крыма.

Как отмечал Б.Н. Флоря, «в мае 1672 г. был послан приказ донским казакам предпринять нападения с моря на владения хана и султана. В июне такое же распоряжение было послано запорожцам». Ввиду значимости Крымского ханства разрабатываются планы вторжения на полуостров, и в 1675 г. небольшой русско-калмыцко-казацкий отряд даже осуществил нападение на северную часть Крыма.

Стремление Москвы воспользоваться польско-турецкой войной для установления своей власти на Правобережье обеспокоило хана Селима Герая I. Ему удалось убедить турецкое командование в июле 1674 г. вместо похода на Польшу направить войска против перешедших Днепр русских. Известие о приближении ханской кавалерии, наступавшей в авангарде армии Кара Мустафы-паши, вынудило московские и левобережные полки снять осаду Чигирина, в котором оборонялся правобережный гетман П. Дорошенко. Надеясь воспользоваться наличием на правом берегу Днепра крупных сил противника, Селим Герай I строил планы их разгрома, не поддержанные, впрочем, османским командованием.

Однако в 1676 г. П. Дорошенко сдался русским властям. Крымские войска приняли участие в двух османских походах на Чигирин в 1677 и 1678 гг., хотя источники отмечали их нежелание содействовать усилению османского влияния в регионе. При этом во время войны «на Левобережье и центральном участке Белгородской черты боевые действия практически не велись, лишь в 1673, 1676 и 1677 гг. небольшие отряды крымских татар прорывались через выгоревший участок пограничных укреплений между Новым Осколом и Верхососенском, но были отбиты местными ратными людьми».

Война завершилась подписанием в январе 1681 г. Бахчисарайского договора. Границей между Турцией и Россией стал Днепр, также Россия сохраняла за собой Киев и его окрестности. Более того, российское правительство должно было возобновить выплаты поминок юрту, в том числе выслать их за три предшествующих года. В том же 1681 г. русское правительство ликвидировало Касимовское ханство. Эта новость была воспринята в Крыму негативно, а польский король Ян III даже предлагал хану Мураду Гераю I начать вторжение в московские пределы и вступиться за касимовских татар, «не забывших давние вольности».

План крепости Чигирин, 1678 год. Из дневника Патрика Гордона. Источник: wikipedia.org

Этап шестой (1682—1700). В 1686—1700 гг. Крымское ханство активно участвует в русско-турецкой войне. Несмотря на военные действия, Крым и Россия неоднократно рассматривали возможность достижения мирного соглашения. Однако долгое время миротворческие инициативы не могли быть реализованы: в Бахчисарае настаивали на восстановлении довоенного статус-кво, Москва же стремилась добиться для себя более выгодных условий, в отдельных случаях, впрочем, соглашаясь на возврат к договору 1681 г.

Крымские татары приняли деятельное участие в обороне границ юрта и османских владений в Приазовье и Причерноморье. Необходимость отстоять Подолье, Каменец-Подольский и Молдавию от польско-литовских войск, оборона самого Крыма и участие в боевых действиях в Венгрии, Сербии и Трансильвании заставляли ханское командование регулярно распылять свои силы на нескольких фронтах. Напротив, русское командование провело несколько беспрецедентных по своему размаху и замыслу наступательных операций, наиболее известными из которых являлись два похода на Крым русско-украинских войск в 1687 и 1689 гг., осады Азова в 1695 и 1696 гг. и захват крепостей в низовьях Днепра в 1696 г.

Серьезным испытанием на прочность для юрта стал поход более чем 100-тысячной русско-украинской армии на Крым в 1689 г. После крупнейшего по числу участников сражения русско-крымских войн в Черной Долине 16 мая 1689 г., окончившегося, впрочем, без выраженного перевеса какой-либо из сторон, русские подступили к Ферах-Керману. Московский командующий В.В. Голицын начал переговоры с Крымом, требуя возвратить всех пленных, отменить выплату дани и прекратить татарские нападения на Россию и Польшу. Селим Герай I придерживался той позиции, что мир может быть заключен на условиях возвращения к Бахчисарайскому договору 1681 г. Не будучи способным принудить хана к своим условиям и опасаясь трудностей в случае продолжения похода, Голицын увел армию обратно. Бои 1689 г. воспринимались крымской стороной как победа, тем более славная, что после нее почти сразу же ханские войска были переброшены в Сербию, где также отличились в боях против австрийцев и мятежных балканских подданных османского султана. Ханские войска взяли Ускюб (Скопье), подавив восстание Карпоша, и успешно сражались с австрийцами и сербским ополчением под Качаником.

Гравюрное изображение Василия Голицына в походе, 1687 г. Источник: wikipedia.org

То, что Селим Герай I повел свои войска к Дунаю после отражения русского нашествия, показывает, что распространенная точка зрения, будто бы поход 1689 г. отвлек силы крымцев от венгерского фронта, является ошибочной. Провал второго похода на Крым имел важные последствия. Царь Петр I воспользовался им для взятия власти в свои руки, свергнув режим царевны Софьи. Более того, убедившись в том, что ханство трудно сокрушить военным путем, «в Москве начали поиски выхода из войны путем заключения сепаратного мирного договора. Летом 1690 г. тайно через И.С. Мазепу сообщили в Бахчисарай, что русские походы на юг приостановлены ради мира с ханством, попросили раскрыть содержание антирусских депеш, полученных в Крыму из Варшавы, и подписать мир в Москве». В Крыму же сочли походы Голицына показателем слабости российской военной машины. Даже в 1695 г., когда Петр I готовил армию для похода на Азов, слухи об этом не произвели большого впечатления на Бахчисарай, считавшего, что это предприятие провалится подобно предшествующим. Продолжение войны не приносило решительного перевеса какой-либо из сторон. По этой причине в «1693—1694 гг. правительство Л. К. Нарышкина, опасаясь выхода Речи Посполитой из войны (и даже заключения крымско-польского союза), решило поступиться престижем, направить посольство в Крым и вернуться к унизительным условиям Бахчисарайского перемирия 1681 г.», хотя мирное соглашение заключить не удалось.

Татарская конница сыграла видную роль в успешной обороне Азова в 1695 г., не только беспокоя силы неприятеля постоянными налетами, но и уничтожив при отступлении Петра I один из полков русской армии (полк Шварта). Тем не менее из-за военного превосходства противника крымские и ногайские всадники не сумели предотвратить падение Азова в следующем году и остановить русских в низовьях Днепра. К 1699 г. стратегическое положение ханства было тяжелым, Кубань и Буджак из-за падения Азова и днепровских крепостей более не имели сухопутной связи с Крымом.

Договор в Стамбуле 1700 г., окончивший русско-турецкую войну 1686—1700 гг., стал предвестником новой эпохи, в которой Крымское ханство играло все менее самостоятельную и важную роль в отношениях со своим северо-восточным соседом. Успешно осуществляемая Москвой политика продвижения на юг, ослабление Османского государства (и — параллельно с этим — усиление его контроля над Крымом) привели к смещению баланса сил в крымско-русских отношениях. Если в начале XVII в. Крымское ханство и Русское царство находились в относительном равновесии, то к началу XVIII в. Крым оказался в тени своего набирающего силы геополитического противника.