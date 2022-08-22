Шейх Нургали Хасанов: последний путь и наследие ученого

Из истории о деятельности выдающегося татарского богослова

Институт истории им. Марджани выпустил книгу кандидата исторических наук Рашида Амишова «Мусульманский богослов Нургали Хасанов», в которой представлена биография известного мусульманского ученого (1852—1919). Благодаря этому исследованию впервые раскрывается увлекательный жизненный путь религиозного деятеля на основании широкого круга исторических источников и литературы. Нургали Хасанов более 30 лет руководил медресе в Буинске, обучил и воспитал большое количество выдающихся учеников, оставил заметный след в истории татарского народа. Его заслуги признавали власти Российской и Османской империй, от которых он получил высокие правительственные награды. «Реальное время» завершает публикацию книги частью, в которой автор повествует о последних годах жизни ученого и его наследии.

Уход из жизни

Последние годы жизни богослов Нургали Хасанов часто болел, но продолжал образовательную деятельность в медресе и участие в общественной жизни. В то время в стране произошли большие перемены и потрясения: Первая мировая война, 2 марта 1917 года свержение царской власти и установление временного правительства, 24 октября приход к власти большевиков, начало кровопролитной гражданской войны, переход Буинска в руки то белых, то красных, грабежи, разорения населения и голод... К сожалению, сведений того периода о нем мало сохранилось. Остается только предполагать, что пришлось пережить богослову в эти тяжелые времена в истории страны и какие испытания он перенес. Нургали Хасанов покинул этот мир 19 мая 1919 года после тяжелой болезни в возрасте 67 лет.

Могила Нургали Хасанова, Буинск, 2020 год

Проводить в последний путь известного татарского мусульманского ученого собралось огромное количество людей из сел Симбирского, Буинского, Тетюшского уездов. Нургали Хасанов был похоронен на татарском кладбище города Буинска рядом с самыми уважаемыми людьми. Его благочестивые славные дела продолжили сыновья и многочисленные ученики.

Сыновья Нургали Хасанова Гаясетдин и Ибрагим Хасановы были руководителями Буинского медресе до 1 января 1923 года и мечети Первого прихода до ее закрытия 1 января 1930 года. Вследствие политических репрессий в самом расцвете сил их жизни оборвались в 1937 году.

Габдульмалик Мулюков

Память о богослове Нургали Хасанове сохранилась и имеет продолжение по сей день. В марте 1996 года исторические здания Буинского медресе стараниями Габдульмалик (Малик) Мулюкова (1923—2005) были возвращены мусульманам, и вновь начались религиозные занятия. С 1 октября 1997 года медресе стало функционировать как профессиональное мусульманское учебное заведение Духовного управления мусульман Республики Татарстан. За 73 года часть зданий комплекса медресе не сохранилась, а их земли были переданы в частные руки. В 1999—2002 годах на месте старой полуразрушенной деревянной мечети было построено новое 2-этажное здание медресе с мечетью, с благоустроенными учебными классами, общежитием, столовой и др. В настоящее время здесь ведется преподавание на дневных, вечерних, заочных отделениях и различных образовательных курсах для детей и взрослых. Учебное заведение продолжает дальнейшее развитие — строятся новые корпуса, расширяется образовательная деятельность. Вместе с тем не забывается и славное имя ученого Нургали Хасанова, навсегда вошедшее в историю.



Заключение

Как известно, ислам как мировая религия оказал огромное влияние на исторические судьбы многих народов, в том числе и татар, в значительной мере определив его этнокультурную самобытность. Видные татарские богословы, духовные наставники, имамы и подвижники религии, меценаты внесли неоценимый вклад в развитие духовности своего народа и воспитания его в наилучших идеалах. Среди этих личностей особое место занимает ученый, богослов Нургали Хасанов. В данном научном труде мы постарались представить основные сведения из его многогранной жизни и деятельности.

Исследуя биографию Нургали Хасанова, можно с уверенностью сказать, что он был одним из авторитетных религиозных деятелей, богословов и духовных наставников Среднего Поволжья конца XIX — начала ХХ века. Вся его жизнь с самого детства была связана с религиозной сферой — он как мусульманский богослов получил обширные знания, духовно самосовершенствовался и самоотверженно трудился в области религиозного просвещения. Ученый находился в центре событий мусульманской жизни Буинского уезда и за его пределами. В татарском мире той поры богослов был близко знаком со многими видными деятелями, много общался, переписывался, читал татарские газеты и сам активно печатался. Вся его деятельность была направлена на процветание ислама, татарского народа и Российского государства путем просвещения и морально-духовного воспитания. Поэтому благородное имя и славные дела Нургали Хасанова сохранились до наших дней, как назидание для нас и подрастающего поколения.