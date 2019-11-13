Профессор Бахтин: «Делать стояние на Угре «красным днем календаря» не надо. История была драматичная»

В Татарстане презентовали книгу марийского ученого об истории Казанского и Касимовского ханств

Фото: Ринат Назметдинов

В Институте истории им. Ш. Марджани прошла презентация книги «Начало царства Казанскаго… (Образование Казанского и Касимовского ханств)». Автором монографии выступил йошкар-олинский профессор Александр Бахтин — известный исследователь средневековой истории Поволжья и Урала. Выступая в столице Татарстана, он сделал ряд заявлений, которые вызвали споры среди казанских коллег. Также в беседе с корреспондентом «Реального времени» он прокомментировал идею празднования окончания Стояния на реке Угре.

«Я вообще планировал стать писателем»

Накануне в Казани состоялась презентация книги историка Александра Бахтина «Начало царства Казанскаго… (Образование Казанского и Касимовского ханств)». Встреча ученого с коллегами состоялась в Институте истории им. Ш. Марджани. Основное место работы профессора — кафедра методики преподавания социально-гуманитарных дисциплин Марийского государственного университета. Он подробно исследовал восточную политику Русского государства в XIII—XVI веках, национальные отношения, историю народов Поволжья, Золотой Орды и постзолотоордынских государств, Урала и Западной Сибири.

Перед представлением монографии ученый побеседовал с корреспондентом «Реального времени». Гость из Йошкар-Олы сообщил, что историей Казанского ханства занимается довольно давно — со студенческих времен, начала 1980-х годов. Но профессионально начал трудиться над темой, когда писал кандидатскую диссертацию, посвященную черемисским войнам в Среднем Поволжье и в Приуралье.

— Я вообще планировал стать писателем, писать на исторические темы, — признался Бахтин нашему журналисту. — И хотел написать историческую повесть. Стал собирать материал, тем временем защитил кандидатскую, потом докторскую диссертацию «Русское государство и Казанское ханство: межгосударственные отношения в XV—XVI веках», а книжку так и не написал. Первая диссертация, по сути, открыла дорогу второй.

Бахтин подробно исследовал восточную политику Русского государства в XIII—XVI веках, национальные отношения, историю народов Поволжья, Золотой Орды и постзолотоордынских государств, Урала и Западной Сибири

Он отметил, что при подготовке учитывал все работы, в том числе казанских историков (Анвара Аксанова, Булата Хамидуллина, Дамира Исхакова), московских исследователей (Вадима Трепавлова) и других авторов. Фактически это у него второе издание. Первая такая монография (под другим названием) была опубликована в 2008 году. «Начало царства Казанскаго…» было заметно дополнено — и книга, напечатанная в Нижнем Новгороде, увеличилась в два раза.

На чьи средства издавался труд? Отвечая на этом вопрос, он сказал, что «есть заинтересованные люди, в том числе представители национального движения».

«Делать Стояние на Угре «красным днем календаря» не надо»

Также корреспондент интернет-газеты узнал мнение историка относительно инициативы калужских властей учредить в России новую памятную дату — День окончания Великого стояния на реке Угре.

— Мое мнение совпадает с позицией ученого Горского (Антон Горский — отечественный историк, — прим. ред.), — ответил Бахтин. — Ликвидация зависимости от Орды произошла раньше — в 1472 году. Именно в этом году прекратилась выплата дани. А в 1480 году была очередная попытка заставить Русь платить, она не платила. Представьте, Соединенные Штаты Америки объявили Декларацию о независимости в 1776 году. Еще до 1783 года они воевали. Какая же дата основания американского государства? Когда они победили англичан или с момента объявления декларации? Американцы празднуют именно с Декларации. Они исходят от Декларации. А мы почему-то 1480-й год.

По его мнению, эту дату нет стоит отмечать как праздник. Он предостерег от политизации вопроса.

«История была сложная, драматичная. Но мы сейчас живем вместе, поэтому надо работать над тем, что нас сближает, а не разделяет», — считает ученый

— Делать его «красным днем календаря» не надо, потому что татары — один из государствообразующих народов, — подчеркнул историк. — История была сложная, драматичная. Но мы сейчас живем вместе, поэтому надо работать над тем, что нас сближает, а не разделяет. Нужно учитывать, как это будет воспринято.

Напомним, законопроект о внесении в перечень памятных дат Дня окончания Великого стояния на реке Угре как «символа выхода России из-под ига Золотой Орды», поступивший летом на рассмотрение в Госдуму, вызвал критику со стороны президента Татарстана Рустама Минниханова, Госсовета республики, ряда политологов, историков и религиозных деятелей. Позже его сняли с повестки. Инициатор документа Геннадий Скляр объяснил «Реальному времени», что вопрос нужно проработать с учетом мнения татарстанской стороны. Однако в понедельник, 11 ноября, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на праздничном концерте, посвященном окончанию стояния на Угре, заявил, что его инициативу поддержали федеральные власти и «абсолютное большинство жителей» России, чем опять вызвал споры.

История Казани и народ-победитель

Перед презентацией директор Института истории Рафаэль Хакимов и его заместитель Радик Салихов выразили благодарность коллегам из соседних регионов, которые занимаются историей татарских ханств, в том числе Казанского.

Бахтин, выступая перед историками, признал, что в книге «остались недоделки, но нужно было остановиться». В своей монографии он подробно описал историю Казанского и Касимовского ханств. При сборе материала он лично объездил места, где происходили описываемые им события, — Булгар, Касимов, Белев, Куликово поле, Старая Рязань.



Бахтин признал, что в книге «остались недоделки, но нужно было остановиться»

Выступавший после марийского историка заведующий отделом средневековой археологии Института археологии АН РТ Искандер Измайлов раскритиковал ряд тезисов автора книги.

Также Бахтин подчеркнул, что «русские — народ-победитель», который больше выигрывал, нежели проигрывал в различных сражениях. И поражениям в русских источниках отводилось особое внимание. Поэтому, по его мнению, в России восхищаются фактически проигранной Бородинской битве, гибелью крейсера «Варяг», поражению от половцев, что нашло отражение в «Слове о полку Игореве». Собственно, в русских летописях осмысливается Белевщина (сражение войск изгнанника Улуг-Мухаммеда с московским князем Василием II): в 1437 году, несмотря на значительный численный перевес русской рати, окончилась победой татарского хана.

Кроме того, он выразил недоумение тем, что в Касимове Рязанской области на месте Старого татарского кладбища, где покоятся служилые татары — «защитники Русского государства», планируют построить жилой комплекс. Он заявил, что хотел бы видеть в городе памятник основателю Касимовского царства Касыму, а не царице Сююмбике, как того желают местные власти.

Казанские историки Булат Хамидуллин, Ильнур Миргалеев, Искандер Измайлов и Анвар Аксанов отметили достоинства и недостатки монографии. В целом они сошлись во мнении, что труд Александра Бахтина восполняет белые пятна истории. Не исключено, что в ближайшем будущем они проведут круглый стол, в котором эксперты подробно обсудят все дискуссионные моменты книги.

1 / 15 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов