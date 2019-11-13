Профессор Бахтин: «Делать стояние на Угре «красным днем календаря» не надо. История была драматичная»
В Татарстане презентовали книгу марийского ученого об истории Казанского и Касимовского ханств
В Институте истории им. Ш. Марджани прошла презентация книги «Начало царства Казанскаго… (Образование Казанского и Касимовского ханств)». Автором монографии выступил йошкар-олинский профессор Александр Бахтин — известный исследователь средневековой истории Поволжья и Урала. Выступая в столице Татарстана, он сделал ряд заявлений, которые вызвали споры среди казанских коллег. Также в беседе с корреспондентом «Реального времени» он прокомментировал идею празднования окончания Стояния на реке Угре.
«Я вообще планировал стать писателем»
Накануне в Казани состоялась презентация книги историка Александра Бахтина «Начало царства Казанскаго… (Образование Казанского и Касимовского ханств)». Встреча ученого с коллегами состоялась в Институте истории им. Ш. Марджани. Основное место работы профессора — кафедра методики преподавания социально-гуманитарных дисциплин Марийского государственного университета. Он подробно исследовал восточную политику Русского государства в XIII—XVI веках, национальные отношения, историю народов Поволжья, Золотой Орды и постзолотоордынских государств, Урала и Западной Сибири.
Перед представлением монографии ученый побеседовал с корреспондентом «Реального времени». Гость из Йошкар-Олы сообщил, что историей Казанского ханства занимается довольно давно — со студенческих времен, начала 1980-х годов. Но профессионально начал трудиться над темой, когда писал кандидатскую диссертацию, посвященную черемисским войнам в Среднем Поволжье и в Приуралье.
— Я вообще планировал стать писателем, писать на исторические темы, — признался Бахтин нашему журналисту. — И хотел написать историческую повесть. Стал собирать материал, тем временем защитил кандидатскую, потом докторскую диссертацию «Русское государство и Казанское ханство: межгосударственные отношения в XV—XVI веках», а книжку так и не написал. Первая диссертация, по сути, открыла дорогу второй.
Он отметил, что при подготовке учитывал все работы, в том числе казанских историков (Анвара Аксанова, Булата Хамидуллина, Дамира Исхакова), московских исследователей (Вадима Трепавлова) и других авторов. Фактически это у него второе издание. Первая такая монография (под другим названием) была опубликована в 2008 году. «Начало царства Казанскаго…» было заметно дополнено — и книга, напечатанная в Нижнем Новгороде, увеличилась в два раза.
На чьи средства издавался труд? Отвечая на этом вопрос, он сказал, что «есть заинтересованные люди, в том числе представители национального движения».
«Делать Стояние на Угре «красным днем календаря» не надо»
Также корреспондент интернет-газеты узнал мнение историка относительно инициативы калужских властей учредить в России новую памятную дату — День окончания Великого стояния на реке Угре.
— Мое мнение совпадает с позицией ученого Горского (Антон Горский — отечественный историк, — прим. ред.), — ответил Бахтин. — Ликвидация зависимости от Орды произошла раньше — в 1472 году. Именно в этом году прекратилась выплата дани. А в 1480 году была очередная попытка заставить Русь платить, она не платила. Представьте, Соединенные Штаты Америки объявили Декларацию о независимости в 1776 году. Еще до 1783 года они воевали. Какая же дата основания американского государства? Когда они победили англичан или с момента объявления декларации? Американцы празднуют именно с Декларации. Они исходят от Декларации. А мы почему-то 1480-й год.
По его мнению, эту дату нет стоит отмечать как праздник. Он предостерег от политизации вопроса.
— Делать его «красным днем календаря» не надо, потому что татары — один из государствообразующих народов, — подчеркнул историк. — История была сложная, драматичная. Но мы сейчас живем вместе, поэтому надо работать над тем, что нас сближает, а не разделяет. Нужно учитывать, как это будет воспринято.
Напомним, законопроект о внесении в перечень памятных дат Дня окончания Великого стояния на реке Угре как «символа выхода России из-под ига Золотой Орды», поступивший летом на рассмотрение в Госдуму, вызвал критику со стороны президента Татарстана Рустама Минниханова, Госсовета республики, ряда политологов, историков и религиозных деятелей. Позже его сняли с повестки. Инициатор документа Геннадий Скляр объяснил «Реальному времени», что вопрос нужно проработать с учетом мнения татарстанской стороны. Однако в понедельник, 11 ноября, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на праздничном концерте, посвященном окончанию стояния на Угре, заявил, что его инициативу поддержали федеральные власти и «абсолютное большинство жителей» России, чем опять вызвал споры.
История Казани и народ-победитель
Перед презентацией директор Института истории Рафаэль Хакимов и его заместитель Радик Салихов выразили благодарность коллегам из соседних регионов, которые занимаются историей татарских ханств, в том числе Казанского.
Бахтин, выступая перед историками, признал, что в книге «остались недоделки, но нужно было остановиться». В своей монографии он подробно описал историю Казанского и Касимовского ханств. При сборе материала он лично объездил места, где происходили описываемые им события, — Булгар, Касимов, Белев, Куликово поле, Старая Рязань.
Выступавший после марийского историка заведующий отделом средневековой археологии Института археологии АН РТ Искандер Измайлов раскритиковал ряд тезисов автора книги.
Также Бахтин подчеркнул, что «русские — народ-победитель», который больше выигрывал, нежели проигрывал в различных сражениях. И поражениям в русских источниках отводилось особое внимание. Поэтому, по его мнению, в России восхищаются фактически проигранной Бородинской битве, гибелью крейсера «Варяг», поражению от половцев, что нашло отражение в «Слове о полку Игореве». Собственно, в русских летописях осмысливается Белевщина (сражение войск изгнанника Улуг-Мухаммеда с московским князем Василием II): в 1437 году, несмотря на значительный численный перевес русской рати, окончилась победой татарского хана.
Кроме того, он выразил недоумение тем, что в Касимове Рязанской области на месте Старого татарского кладбища, где покоятся служилые татары — «защитники Русского государства», планируют построить жилой комплекс. Он заявил, что хотел бы видеть в городе памятник основателю Касимовского царства Касыму, а не царице Сююмбике, как того желают местные власти.
Казанские историки Булат Хамидуллин, Ильнур Миргалеев, Искандер Измайлов и Анвар Аксанов отметили достоинства и недостатки монографии. В целом они сошлись во мнении, что труд Александра Бахтина восполняет белые пятна истории. Не исключено, что в ближайшем будущем они проведут круглый стол, в котором эксперты подробно обсудят все дискуссионные моменты книги.
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