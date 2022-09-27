«Узнав про Бездну, Щапов говорил студентам: «Ну вот вам и деятельность!»

Из истории классовой борьбы в России в 60-х годах XIX века на примере событий в селе Бездна Казанской губернии

Фото: museum.ru (рисунок "Восстание крестьян в селе Бездна". Худ. И.А. Владимиров)

После цикла очерков о крестьянском движении в Казанском крае в 1917 году историк-архивист начала XX века Евгений Чернышев продолжает описывать бедственное положение сельчан. Серия его статей представлена в книге «Народы Среднего Поволжья в XVI — начале XX века». Издание выпустил коллектив авторов Института истории им. Марджани*. В этой части приведены материалы по истории классовой борьбы в России в 60-х годах XIX века.

Публикуемые ниже материалы касаются, главным образом, 1) событий в с. Бездне, Казанской губернии, 2) казанской панихиды по убитым в с. Бездне крестьянам и 3) А.П. Щапова, общественного деятеля и преподавателя русской истории в Казанском университете. Силен в них и местный колорит; тем не менее это не лишает их значения общего, т.к. своим содержанием они обнимают явления всероссийского масштаба. Научная литература давно уже оценила события в с. Бездне как одно из самых ярких проявлений крестьянской борьбы в России в 60-х годах прошлого столетия; равным образом и личность А.П. Щапова, особенно в наше время, ставится на ряду с выдающимися деятелями России той эпохи. Это и дает нам полное основание объединить результаты наших архивных разысканий летом 1926 года под вышеуказанным заглавием.

Богатое собрание исторических источников — архив III отделения канцелярии его величества заключает в себе и дело бакалавра казанской духовной Академии А.П. Щапова. Это «дело» состоит из собственноручных бумаг Щапова и подлинных материалов тех учреждений и лиц, которые были творцами этого дела. Материал рисует нам 1) ту социально-политическую обстановку, в которой находился Щапов в Казани, и ту классовую борьбу, в которой были слишком на виду «возмутительные» действия преподавателя Казанского университета; 2) эти же материалы рисуют нам вполне отчетливо и взгляды Щапова на злободневные вопросы социально-политической действительности.

Материалы первой группы чрезвычайно удачно дополняют «Воспоминания» мирового посредника Крылова, которые положены в основу освещения событий в с. Бездне в исследовании Игнатович, и архивные материалы Государственного Совета, изученные Попельницким.

Сергей Васильевич Иванов. Бунт в деревне. 1889. Фото commons.wikimedia.org

Деятельность казанского губернского комитета об улучшении быта крестьян известна уже из «заключения» губернатора Козлянинова на проект, в котором устанавливается, что крестьяне попадут в условия «стеснительнее прежнего», которые могут только «расстроить, а не улучшить их быт», что крестьянин будет работать на помещика «более прежнего».

Тот же Козлянинов в приводимом нами письме дает прекрасное обоснование этих тенденций дворянства: «совершенное отсутствие сочувствия к освобождению крестьян, т.к. большинство дворян, устроившее службой свое состояние», — «самые вредные и упорные поборники старины, упрочившей их состояние». Дворянство было «в неприязненном положении к ученому сословию, чиновничьему и купеческому», а вместе с тем и к крестьянству. Собещанский, чиновник особых поручений Мин. внутр. дел, дает аналогичную оценку положения: крестьянская свобода в проекте дворян была «пустым звуком», а самый проект был значительно консервативнее «Положения о крестьянах».

Между тем ожидания крестьянства простирались на помещичьи земли и леса, господские выпуски и выгоны и даже на хлеб в господских амбарах. Столкновение казалось неизбежным. И оно началось прежде всего расправами, экзекуциями и ссылками крестьян, о чем красноречиво повествует приводимое нами «донесение полковника Ларионова».

Интересные для историка детали в освещении безднинского расстрела и казанской панихиды вносят бумаги Козлянинова и Собещанского, противопоставляя и подчеркивая взглядам дворянства взгляды общества и крестьянства, даже с некоторой долей предпочтения последним перед первыми в целях охранения государственного правопорядка и общественного спокойствия. Эти же материалы служат средством для анализа позиции Щапова и правдивости его показаний.

Афанасий Прокофьевич Щапов. Фото: wikipedia.org

Более богата содержанием вторая группа материалов — о А.П. Щапове. Как историк и общественной деятель А.П. Щапов приобрел общероссийское значение несмотря на то, что его взгляды и деятельность были в противоречии с господствующими направлениями как в либеральных, так и в некоторых революционных кругах. С 1917 года интерес к А.П. Щапову пробуждается особенно сильно. Доступность архивных материалов особенно импульсировала разыскания новых источников о нем для освещения его научной и революционной деятельности. Публикуемые ниже материалы не заканчивают этих разысканий, но ярче освещают нам личность Щапова, его общественно-политические взгляды и его место в революционной обстановке 60-х годов XIX века.

Еще в Казани Щапов вошел в подпольную революционную деятельность, о чем ясно свидетельствует его старинный друг и знакомый в женевском журнале за 1876 год «Вестник Правды»: узнав про Бездну, Щапов говорил студентам: «Ну вот вам и деятельность! Вы только собираетесь заводить по деревням своих агентов, закупаете шрифты и достаете литографские станки, а жизнь-то бьет своим обычным ключом». «Большее участие принимал он в организации воскресных школ, которые подчас представляли собой очаги для политической и революционной пропаганды и подготовки, как об этом свидетельствуют письма Муравского и «процесс воскресников». К революционной работе не остался он безучастным и в Петербурге; несмотря на свое поднадзорное положение и длительную болезнь, он принимает участие в составлении прокламации «к раскольникам», чтобы пополнить ею серию прокламаций, составленных Шелгуновым, Чернышевским и Михайловым. Влияния Щапова из Казани распространились на Вятку, Пермь, Нижний, Сибирь и др. города. Сенатор Жданов, найдя в 1863 г. у арестованных в Вятке студентов «в высшей степени возмутительную» лекцию Щапова об общине, воскликнул: «Боже мой! сколько погибло молодежи от неуменья останавливать ее и не преследовать таких людей, как Щапов». Между тем культурное и революционное молодое поколение, старалось отдать должное Щапову в их политическом воспитании и революционной его деятельности как агитатора-пропагандиста, ставило его в один ряд с героями 14 декабря 1825 г.

Бумаги, принадлежащие перу Щапова и находящиеся в его «деле» в архиве III отделения, могут быть разделены на две категории: а) записки его лекций, научные заметки и выписки из источников и б) бумаги общественного и революционного значения. К первой категории относятся отрывки лекций о придворном быте во второй половине XVIII ст., об административном управлении в XVIII в., о декабристах, выписки из бумаг Г. Державина, А. Радищева и др. Все это было изъято из большого тюка с его рукописями, доставленными в III отделение вместе со Щаповым из Казани. Рукописи были сильно перепутаны при обыске и в таком виде доставлены были в Петербург; большую часть из них Щапов получил обратно, а указанные нами были приложены к делу как вещественное доказательство. Из них мы помещаем заметки о народных движениях и декабристах, как наиболее цельные по смыслу отрывки.

Вторая категория его собственноручных бумаг заключает в себе «показание» Щапова о казанских событиях, письмо Александру II о реформе государственного строя и отрывки лекции «О конституции». Последняя опубликована нами в 1926 г. целиком, письмо Александру II печатается впервые и лишь из показания Щапова нам был известен один отрывок в статье Попельницкого, который приводит его из рапорта Собещанского. Но этот отрывок далеко не самая существенная часть показаний Щапова.

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Из бумаг, не принадлежащих перу Щапова, но касающихся его, обращают на себя внимание указанные выше письмо Козлянинова и выписка из донесения Собещанского. Интересно и мнение воинствующего реакционера митрополита Филарета о письме Щапова Александру II, в котором мы видим попытку вскрыть вредное для правительства направление взглядов Щапова. Играя словами, не входя в существо мысли Щапова, митрополит, в тон резолюции Александра II, порицает Щапова, видя в нем врага господствующего государственного и социального строя. Отметим и интересные материалы, доставленные в III отделение жандармским полковником из Перми в начале 1862 г.: стихотворение «А.П. Щапову» и копия речи на панихиде; копию речи в печати не воспроизводим, т.к. она отличается от опубликованной в «Красном Архиве» лишь стилистически, но, не сомневаясь, можно утверждать, что эта копия писалась со второго подлинника, о котором читаем в «показании» Щапова. Среди прочих документов этого дела отметим переписку о Щапове с III отделением министра внутренних дел Валуева, министра просвещения Головнина и госпитального начальства, которая вскрывает мелкие, но существенные детали о времени пребывания Щапова в столице и о высылке его в Сибирь.

Эти материалы вполне позволяют нам выяснить политические взгляды одного из пионеров социалистического направления в начале 60-х годов XIX в. Его глубокие исторические познания прошлого России и в особенности крестьянства, живое участие в общественной жизни и критическое отношение к различным направлениям общественной мысли при его живой, восприимчивой и деятельной натуре создали в Щапове не только знатока истории народа, но и борца за его лучшее будущее.

Провозгласив на панихиде демократическую конституцию как идеал в социально-политической борьбе ближайшего будущего, он проявил себя сторонником демократического государственного устройства, как мог его представить себе деятель, всецело проникнутый интересами трудовых классов населения России, и в особенности крестьянства. Его политический демократизм проявился очень сильно в письме к царю, где он, не касаясь функций самодержавной власти, дает вполне ясное понятие о царе царствующем, но не управляющем, если не сказать еще больше. Эта мысль и дала повод митрополиту Филарету в страхе воскликнуть, что при осуществлении проекта Щапова монарху нечего будет делать.

Бросаются в глаза чрезвычайно оригинальные мысли Щапова о народном просвещении. Идеи всеобщего обучения, профессионального образования, и особенно с сельскохозяйственным уклоном, идеи всесловности, приоритета общественной инициативы, пропаганды и введения специальных налогов на нужды просвещения, наконец, идея политического значения просвещения — все эти принципы Щапова в вопросе о просвещении нашли себе чрезвычайно полное выражение в письме к Александру II. Однако эти взгляды нельзя назвать окончательными, т.к. позже Щапов еще более их углубил, выдвигая на первый план в преподавании опыт и рисуя прообраз школы фабрично-заводского ученичества нашего времени.

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Изложенные в письме мысли Щапова об областности и федерации, о народосоветии и самоуправлении, о выборности администрации и ответственности ее, о военном и сословном строе, о гласности и других гражданских свободах не являются новыми, за исключением проекта реформы цензуры. Все это было не один раз высказано, как в исторических работах, так и публицистических, но в вопросе о цензуре Щапов идет значительно дальше своих современников, выдвигая ответственность только автора и лишь перед выборном судом.

Но более серьезного внимания заслуживают мысли Щапова по экономической политике. Под влиянием отраженной в русской журналистике европейской экономической мысли преимущественно консервативного направления, Щапов на первый план ставит необходимость экономического развития провинции. Для этого необходимы всесословные земские банки и кредитные компании, для этого нужно устранить вред экономической централизации, которая не дает возможности развития в должной степени провинциальной торговле, сельскому хозяйству, ремеслу и промышленности. Со всей «крестьянской» концепцией Щапова, развитой в вопросах социальных и политических, его экономические взгляды чрезвычайно гармонируют, но находятся в большом противоречии с господствующими течениями экономической мысли как представителей промышленного капитала, так и представителей пролетарского социализма. Крестьянский социализм звал Щапова больше к Сисмонди, чем к Сен-Симону и Фурье. Программа Щапова по экономической политике, данная в письме к Александру II, дает возможность говорить об экономических взглядах Щапова в 1861 г. уже с большей определенностью.

Печатаемые ниже записки Щапова о характере народных движений, которые он именует «инстинктивно-революционными» и «буйно-энергическими», в которых отсутствует в полной мере «разумно-сознательное начало», уточняют еще более взгляд Щапова на значение их в борьбе с существующем строем, а вместе с тем косвенно намечают и роль революционной интеллигенции в этих движениях, задача которой сводится к борьбе с анархичностью народных движений за это «разумно-сознательное начало, но не только предварительно, а и в процессе развития этого движения». Но рядом с этим «показание» Щапова о панихиде по своему тону и смыслу противоречит только что сказанному, что надо объяснить исключительно тактикой подсудимого на допросе.

Публикуемый материал вносит поправки в некоторые доводы Лучинского, например, о времени представления письма и показания о панихиде, что им неправильно отнесено к июлю месяцу 1861 г., о взятии Щапова на поруки Baлуeвым, чего вовсе не было. Служба Щапова в министерстве внутренних дел была больше в интересах надзора за ним, что и указывается в одной из справок III отделению в ноябре-декабре 1861 г.: «Щапов, состоя ныне в ведении министерства, не на службе, но так сказать под надзором, занимается работами по раскольничьим делам». Донос А.Н. Муравьева на Щапова по поводу его книги «Земство и раскол», направленный Долгорукову в начале декабря 1862 г., не имел никакого значения на дальнейшее пребывание Щапова в столице, т.к. высылка его была решена уже в июле месяце 1862 г. Что может навести на изыскания, это — записка Валуева в III-е отделение от 1 марта 1863 г., в которой он настойчиво требует высылки Щапова из столицы «для предупреждения могущих быть вредных последствий от связи его (Щапова) с неблагонадежными людьми». Тут уже, видимо, явилось, иное подозрение, чем то, по которому он привлечен был к допросу в «процессе 32-х» по оговору Ничипоренко.

О перемене с Анги на Иркутск Щапову из Сибири хлопотать не надо было, т.к. вследствие письма Щапова к Головнину и кн. А.А. Суворову, петербургскому генерал-губернатору, еще в 1863 г., Суворов вместе с министром просвещения Головниным добились у Долгорукова смягчения наказания Щапову, что следует из писем Головнина от 5/VII и 15/VIII–1863 г.

*Редакционная коллегия: доктор исторических наук И.К. Загидуллин (научный редактор), кандидат исторических наук И.З. Файзрахманов, кандидат исторических наук А.В. Ахтямова.

**Материалы по истории классовой борьбы в России в 60-х годах XIX века

Опубликовано в издании «Известия Общества археологии, истории и этнографии» (Казань, 1927. Т. 33. Вып. 4. С. 75–79)