Восстание луговых марийцев и татар во второй половине XVI века

Марийский край во второй половине XVI — в начале XVII вв.

Фото: из серии работ татарского художника Равиля Загидуллина '«Черемисская война»

Классовая борьба во второй половине XVI в. Реакционные выступления марийской феодальной верхушки против присоединения края к Русскому государству

Во второй половине XVI в. обострялась классовая борьба. Наряду с классовой борьбой, игравшей важную прогрессивную роль, в крае имели место реакционные выступления феодальной верхушки. В декабре 1552 года марийские ясачники, не уплатив ясак, побили сборщиков ясака, соединились с арскими татарами, вместе с ними пошли по направлению к Казани, дошли до Высокой Горы и остановились у засеки. Казанская администрация выслала отряды казаков и стрельцов. Однако, вследствие несогласованности действий, они потерпели поражение, потеряв 350 стрельцов и 450 казаков. Так началось восстание луговых марийцев и татар.

Отряды восставших под предводительством Зензеита и Сарый-богатыря нанесли поражение воеводе Б.И. Салтыкову. При этом было убито 250 человек, захвачены в плен воевода и 200 подчиненных ему людей. А.М. Курбский писал, что восстание распространилось до Нижнего Новгорода и даже дальше на запад — вплоть до Муромской земли. Восстание ясачников приняло такие размеры, что правительству пришлось послать 30-тысячное войско, которое и развернуло карательные действия, продолжавшиеся до 1554 года включительно. Воеводы С.И. Микулинский, Ю.И. Кашин и Д.М. Плещеев посланы были на Арск — Шурму — Уржум, «воевали и жгли во всех местах», забирая тысячи пленных татар и марийцев. «На изменников на черемису» посланы были воеводы И.Ф. Мстиславский и Д.Г. Плещеев. Воеводы выделили особый отряд на Ошлу, на Ветлугу и Рутку, который прошел многие волости и «всех повоевал». «Большие воеводы» прошли с боем по другим марийским волостям, где «многих людей повоевали и побили».

Летописные сведения вполне определенно говорят о том, что движение марийцев имело массовый, народный характер: восстание было направлено против безудержной феодальной эксплуатации ясачного населения. В этом движении на первый план выступал его социальный, антифеодальный характер. Царские войска принесли ясачникам большое разорение, возвратившись домой, как указывал А.М. Курбский, «со множайшими корыстьми», т. е. со многими ценностями. Восстание было подавлено окончательно лишь в 1557 году. Восставшие марийцы потерпели жестокое поражение.

Однако после этого стало назревать новое восстание. Эксплуататоры, представители царской администрации снова довели трудовое население до предела терпения. В 1572 году трудящиеся татары, марийцы и удмурты опять поднялись против притеснителей и перестали платить налоги и сборы. Правительство было сильно обеспокоено. Оно подготовило большой отряд карателей для подавления восстания (отряд находился в Муроме). Начались переговоры с восставшими. В 1574 году восстание прекратилось. Войско было отозвано из Мурома.

Антифеодальный характер носило в целом и восстание 1582—1584 годов. Марийцы стойко сражались с отрядами русских войск. «Повесть» о житии царя Федора Ивановича указывала, что марийцы не вступали в бой с большими отрядами царских войск, но нападали на малые подразделения, большей частью на станах или во время похода. «Повесть» отмечала также, что восставшие сильно противились принятию православия. Московским воеводам весьма трудно давалась победа над восставшими.

С возведением на престол нового царя Федора Ивановича марийские крестьяне прекратили борьбу, надеясь, что новый царь улучшит их положение. Однако отношение к марийцам, чувашам и татарам почти не изменилось. Это привело к тому, что в 1587 году в Унженском уезде марийцы вновь «побили» представителей власти. В 1592 году волнение происходило в 12 марийских волостях. В эти волости были посланы карательные отряды, подавившие выступления.

В последующие годы классовая борьба ясачного населения сливалась с антифеодальной борьбой русских крестьян.

Недовольство народных масс угнетательской политикой царизма, классовую борьбу в крае во второй половине XVI в. пыталась использовать в своих корыстных целях часть марийской феодальной верхушки. В то время как классовая борьба была прогрессивным явлением, выступления части марийской феодальной верхушки являлись реакционными.

Царь Федор Иванович. Парсуна. Неизвестный художник. Россия. 1630-е г. Источник: wikipedia.org

Эти реакционные выступления были вызваны тем, что часть местных феодалов, в свое время тесно связанная с феодальной верхушкой Казанского ханства, лишилась своих прежних привилегий с присоединением края к Русскому государству и потеряла власть над населением. Таких феодалов в пределах Волжско-Камского края после 1552 года оставалось довольно значительное число, особенно среди татарских и марийских сотников. После падения Казани в 1552 году и установления царской власти в крае эти марийские феодалы не могли примириться с потерей своей власти и своего влияния на тяглое население, которое к тому же очень рано испытало на себе тяжесть корыстных стремлений царской администрации и русских служилых помещиков. С целью отторжения края от Русского государства некоторые марийские сотники предпринимали попытки склонить восставших крестьян на свою сторону и, вопреки стремлениям народных масс, искали помощи в борьбе с Москвой у крымских, сибирских и ногайских ханов и даже в Турции.

Однако московские полки нанесли тяжелые поражения реакционным элементам и примкнувшим к ним крестьянам в боях по Казанке, Вятке, Меше, Ветлуге, Б. и М. Кокшагам. Самые сильные удары по татарским и марийским феодалам, поднявшимся на борьбу с Русским государством, были нанесены в 1553—1556 гг., когда феодалов отказались поддерживать ясачники, частично вовлеченные в эту неравную борьбу. Например, марийский сотник Мамич-Бердей был схвачен и выдан московским воинам в 1554 году. Несколько позже был пленен ясачниками марийский сотник Ахмачек. В 1557 году были разбиты малмыжские феодалы.

Отдельные проявления сепаратизма имели место и впоследствии. Но они легко подавлялись. Таким образом, феодальная верхушка из татар и марийцев первые два десятилетия после присоединения к Русскому государству старалась повернуть колесо истории назад. Однако Русское государство подавило все сепаратистские стремления и закрепило за собой бассейны Волги и Камы. Попытки местных феодалов восстановить Казанское ханство представляли опасность, пока феодалы могли пользоваться народным протестом против социального и национального угнетения. Но как только ясачники поняли, что им не по пути с феодалами бывшего Казанского ханства, и отошли от них, феодалы оказались бессильными в своих намерениях.

Антинародные действия феодалов вызвали такое разорение хозяйства крестьян, какого не приносила даже большая война, например, Ливонская.

С.В. Иванов. «В Смутное время». Источник: wikipedia.org

Участие трудящихся края в крестьянской войне в начале XVII в.

Классовая борьба нерусского населения сливалась с антифеодальной борьбой русских крестьян. Самым ярким и выдающимся событием этой борьбы в рассматриваемый период явилась крестьянская война начала XVII века, в которой трудящиеся Марийского края приняли самое активное участие.

В Среднем Поволжье народное движение началось в середине 1606 года, когда в Свияжске появился со своим отрядом самозванец «царевич Петр» — Илейка, бывший кабальный холоп свияжского помещика Г.Елагина. Пребывание Илейки под Свияжском содействовало пробуждению народного недовольства и в Марийском крае.

Массовое восстание ясачных крестьян в Среднем Поволжье началось во второй половине 1606 года. Все трудовое население между Нижним Новгородом и Казанью встало на сторону Болотникова. В числе 70 восставших городов были Арзамас, Алатырь, Курмыш, Ядрин, Чебоксары и Свияжск. В этих уездах было много и марийцев, принимавших участие вместе с мордовскими, чувашскими и русскими крестьянами в осаде Нижнего Новгорода в конце 1606 — в начале 1607 гг.

К Нижнему Новгороду пришли русские, мордовские, чувашские и марийские крестьяне под командованием мордвина Воркадина и марийца Енбахты Москова. Царские воеводы, совершив поход на Муром, Арзамас и Алатырь, повернули на Нижний Новгород и сняли с него осаду, а потом длительное время боролись с восставшими в Нижегородском, Арзамасском и других уездах.

По дороге от Яранска в Козьмодемьянск шли разговоры о том, что стоят под Нижним «воры» (т.е. повстанцы), гонцов ловят, а иных побивают. Дорога на Москву из Перми через Яранск — Нижний Новгород была прервана восставшими, что вынуждало направляться через Унжу и Галич. Неспокойно стало на Вятке. В числе восставших были русские крестьяне, холопы и бортники. Участие марийцев, мордвы, чувашей и татар в восстании придавало антифеодальному движению также национально-освободительный характер.

Крупными центрами восстания были Курмышский район и Чебоксарский уезд.

Лжедмитрий II. Гравюра. 1698 г. Источник wikipedia.org

С конца 1607 года, после ликвидации главных очагов восстания И.Болотникова, наметился некоторый спад антифеодальной борьбы в центре государства в связи с появлением Лжедмитрия II и дальнейшим развитием польской интервенции. Однако этот спад нельзя принимать за затухание классовой борьбы, особенно в Поволжье.

В конце 1608 года Лжедмитрий II был признан, кроме центральных уездов, в Муроме, Арзамасе, Костроме и Балахне. Дальше на восток господство поляков не распространялось. Против захватчиков выступили многочисленные отряды.

К осени 1608 года развернулось сильное антифеодальное движение русских, чувашских, марийских, татарских и мордовских крестьян в Козьмодемьянской, Чебоксарском, Цивильском, Свияжском, Кокшайском и Алатырском уездах. Это обстоятельство заставило правительство послать из Нижнего Новгорода на подавление восстания боярина Ф.И. Шереметева с большим войском. 22 декабря 1608 года Шереметев разбил восставших под Чебоксарами и отправился к Свияжску, но был вынужден часть своих войск направить снова в Чебоксарский уезд, т.к. после ухода Шереметева рассеянные отряды восставших вновь соединились и активизировали борьбу. В приказе Шереметева говорилось, что если не удастся привести к присяге татар и марийцев, то волости нужно «воевать», татар и «черемису» побивать, жен и детей их брать в плен, имущество «грабити», деревни жечь. Отряды солдат разбили восставших.

В январе 1609 г. Ф.И. Шереметеву удалось разбить отряды восставших также под городом Свияжском. Но в марте отряды повстанцев вновь основательно дали себя почувствовать. Шереметев не мог сражаться с ними. Он должен был следовать со своими войсками к Москве.

В конце 1608 года на помощь восставшим крестьянам поволжских уездов пришли из Арзамасского уезда мурзы Бибай и Теребердей, которые после сражения с Ф.И. Шереметевым под Чебоксарами переправились у Козьмодемьянска на левый берег Волги, подняли марийцев на восстание, в январе 1609 года заняли Царевококшайск, а оттуда направились в Яранск и Санчурск99. В их отрядах были многие «воровские люди», стрельцы, казаки, мордва, чуваши и марийцы. Вскоре восставшие захватили Яранск и опустошили Предтеченский монастырь. Активное участие в этих походах приняли марийские ясачники. Только в 1610 году царские войска окончательно овладели Яранском и Санчурском. Из Казани был послан отряд в 2300 человек по направлению к Царевококшайску через Свияжск, но этот отряд стремился лишь к тому, чтобы не пропустить восставших к Казани. Таким образом, в 1608–1609 годах восстания русских, мордовских, татарских и марийских крестьян против феодалов охватили громадную территорию.

Э.Э.Лисснер. Начало боя войска Ивана Болотникова с царскими войсками у деревни Нижние Котлы под Москвой. Источник wikipedia.org

В марте 1609 года в Свияжский уезд были посланы из Казани стрелецкие отряды, которые встретились с восставшими в селе Бурундуки и разогнали их, но не надолго.

Все три года, пока продолжалось антифеодальное восстание народов Поволжья, ясачные деньги не собирались и в казну не поступали.

В конце 1610 года царские войска сумели рассеять отряды восставших на правом берегу Волги, а потом — на левом. В этих операциях действовали казанские и вятские стрельцы. Правительственные войска жестоко расправлялись с восставшими, избивали крестьян, расхищали их имущество, сжигали целые деревни. Много жертв понесли восставшие, но эти жертвы не сломили народ.

Марийский народ в борьбе с иностранной интервенцией

Видное место в общественной жизни России занимала в это время борьба с иностранной интервенцией.

В начале 1609 года по призыву жителей Галицкого уезда горные марийцы собрали и отправили в Галич большой отряд, принявший деятельное участие в борьбе с иностранными интервентами к северу от Москвы.

В 1611 году под Москвой стояло первое ополчение, которым командовали Ляпунов, Заруцкий и Трубецкой. В этом ополчении был и казанский отряд, сформированный из русских стрельцов Казани, Свияжска и всех пригородов, из татарских, марийских и чувашских служилых людей, которые принимали участие в операциях под Москвой и Коломной.

Вскоре в Нижнем Новгороде началось формирование второго ополчения. Посадский староста и выборный голова купец Козьма Минин возглавил подготовку и финансирование второго ополчения. Военное руководство ополчением было поручено воеводе Д.П. Пожарскому. Во второе ополчение вошло значительное число русских, татар, чувашей и марийцев. Из Чебоксар, Козьмодемьянска, Царевококшайска и других городов и деревень поступали деньги и ополченцы. Общая численность ополчения достигала 30 тысяч человек. 15 февраля 1612 г. из Нижнего Новгорода выступил передовой отряд ополчения, а 5 марта двинулись вдоль Волги и главные силы. Ополченцы освободили Ярославль, где был создан «совет всей земли». Ополчение заняло позиции под Москвой и нанесло поражение гетману Ходкевичу, который шел на подкрепление полякам, осажденным в Москве. Польский гарнизон Москвы сдался. Сигизмунд, шедший к Москве с небольшим отрядом, повернул с Волоколамска обратно. Казанский отряд ополчения принимал участие в операциях по освобождению Москвы от интервентов.

После этого в течение ряда лет пришлось ликвидировать последствия польско-шведской интервенции.

В 1614 году служилые люди Казанского Поволжья, а отчасти и из марийского населения, приняли участие в ликвидации попыток Заруцкого организовать из Астрахани поход на Самару и на Казань. Заруцкий и Марина Мнишек были арестованы. В 1615 году войска из Казани, в которых были и марийцы, принимали участие в борьбе с польскими отрядами Лисовского.

Русский и другие народы России отстояли независимость своей страны.

Репродукция картины Эрнста Лисснера «Изгнание поляков из Кремля». Источник: wikipedia.org

Восстание 1615—1616 гг.

После изгнания интервентов классовая борьба в стране продолжалась. Интервенция сильно подорвала хозяйство ясачников. В борьбе с интервентами погибла наиболее трудоспособная часть мужского населения. Правительство Романовых пыталось обеспечить всеми мерами поступление в государственную казну налоговых недоимок. Увеличиваются размеры прежних налогов. Вводятся новые налоги. Особенно тяжело народу было платить пятинные деньги (сбор, равный пятой части доходов хозяйства). Новый нажим на податное обложение и послужил поводом к крупному восстанию в Поволжье в 1615 году. В восстании участвовали татары, чуваши, удмурты, марийцы. Оно продолжалось и в 1616 году, а отдельные вспышки имели место и в 1617—1619 гг. Восстание было жестоко подавлено царскими войсками, что привело к дальнейшему запустению земель и громадному разорению населения.

Народные восстания начала XVII века были попыткой уничтожить феодальный гнет, а выступления нерусских народов, кроме того, преследовали цель ликвидировать национальное угнетение народных масс. Но крестьянские восстания не могли быть успешными. Неорганизованные крестьяне не в состоянии были победить военную силу централизованного государства.

*Редакционная коллегия: доктор исторических наук И.К. Загидуллин (научный редактор), кандидат исторических наук И.З. Файзрахманов, кандидат исторических наук А.В. Ахтямова.

**Марийский край в составе централизованного многонационального государства во второй половине XVI — в XVII вв. Опубликовано в книге «Очерки по истории Марийской АССР» (Йошкар-Ола, 1965. С. 96—139)