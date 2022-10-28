Почта, телеграф и ростовщичество: как зарабатывали актанышцы в начале XX века

Институт истории Марджани — о происхождении татар на северо-востоке республики и острых дискуссиях с коллегами

Фото: Лариса Айнутдинова, Булат Хамидуллин (Актаныш)

Поставить точку в спорах с башкирскими коллегами о национальном происхождении жителей северо-востока Татарстана постарались в своем коллективном труде сотрудники Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. В новой книге «Татарские селения Восточного Закамья» представлены неизвестные страницы истории Актанышского района, результаты исследования татарских населенных пунктов с богатым историческим наследием, сыгравших заметную роль в экономике и культуре края, давших татарскому народу ряд выдающихся личностей. Как считают авторы, издание расширит представление читателей об истории северной части Восточного Закамья и поможет разобраться с особенностями формирования местного татарского населения. «Реальное время» продолжает пятую главу книги о торговле и промыслах в Восточном Закамье в XIX — начале ХХ вв.

Развитие торговли, высокая социальная мобильность и вовле­ченность в товарно-денежные отношения местного населения, спо­собствовали появлению в начале ХХ в. в Актанышском крае новых форм экономической деятельности. В крупных населенных пунктах создаются товарищества мелкого кредита. Эти организации выдавали кредиты из средств фонда, собранного из членских взносов, и при­были, полученной в ходе микрофинансовой деятельности. Деньги выдавались для ведения торговой или иной экономической деятель­ности, а также нуждающимся в средствах сельчанам, состоявшим в товариществе.

Наряду с кредитованием товарищества принимали участие в торговых и иных экономических операциях. В результате своей деятельности эти финансовые организации получа­ли хорошую прибыль. Например, Ново-Алимовское кредитное това­рищество в 1910 г. получило чистую прибыль в размере 58 руб. 22 коп. Данные средства были получены от процентов по выданным ссудам (в это время товарищество выдавало ссуды на У года под 6% годовых, на 1 год — 7%, свыше 1-го года до 3 лет — 7 У%, свыше 3 лет — 8%).

Приведем список жителей дер. Новое Алимово получивших такие ссуды в 1910 г.: Мансуров Лутфулла — мулла, земледелец, тор­говец (100 руб.), Мансуров Габдулла — мулла, земледелец (100 руб.), Мансуров Викаятулла — мулла, земледелец (100 руб.), Ишметев Бурганетдин — земледелец, торговец (50 руб.), Ишметев Ахметьян — зем­леделец, учитель (100 руб.), Нуриманов Губайдулла — мулла (100 руб.), Сайранов Ахмадиша — земледелец, мельник (60 руб.), Ишметев Шагимурза — земледелец, торговец (100 руб.), Мухаметга- лиев Мухаметдин — земледелец, торговец (80 руб.), Ишметев Салимгарей — земледелец, торговец (70 руб.), Ишметев Идрис — земледелец (100 руб.), Хабиров Гафар — земледелец, торговец (80 руб.), Галимов Зариф — земледелец, плотник (25 руб.), Нуриманов Рабиг — мулла (70 руб.), Ахматов Шагисултан — земледелец, торговец мукой (30 руб.), Саматов Кашафутдин — земледелец, плотник (20 руб.), Сагабутдинов Хайретдин — земледелец, пильщик (15 руб.), Габдуракипов Шагигардан — земледелец, портной (15 руб.), Мухамадьяров Давлетьяр — земледелец, торговец мукой (40 руб.), Юсупов Имамгали — земледелец, мельник (40 руб.), Хакимов Минлихазий — земледелец, плотник (15 руб.), Мухамадеев Минлимухамат — земледелец, плотник (30 руб.), Юсупов Нургали — земледелец, мельник (30 руб.) Мухаметвалиев Гадий — пильщик, земледелец (15 руб.), Насыров Хасан — плотник, земледелец (25 руб.), Назмутдинов Ахметвали — земледе­лец, пильщик (15 руб.), Маликов Салихъян — печник, земледелец (15 руб.), Ишметев Салимгарей — земледелец, пильщик (15 руб.), Габдуракипов Габдурашид — земледелец, пильщик (15 руб.), Гайнул­лин Самигулла — земледелец, сапожник (15 руб.), Мадатьяров Муллаяр — приказчик, земледелец (20 руб.), Юсупов Вильдан — земледе­лец, пильщик (15 руб.), Багаутдинов Гафифутдин — азанчей, земледе­лец (70 руб.), Нуриманов Нуриахмат — земледелец, разносчик (15 руб.), Мухамеднабиев Мухамедали — земледелец, сапожник (15 руб.), Мухзянов Мухаматалип — земледелец, пильщик (15 руб.), Габдулханнанов Габдулманнап — земледелец, плотник (15 руб.).

Ссу­ды предоставлялись и жителям дер. Актаныш: Гадыльшин Гильмигаян — мулла, земледелец (100 руб.), Мухахамтьянов Мухамедияр — земледелец, торговец углем (15 руб.), Шагабутдинов Лукман — зем­леделец, торговец солью (25 руб.), Шайхетдинов Хайретдин — земле­делец, торговец мукой (40 руб.), Арсланов Габдулвакиль — земледе­лец, торговец мясом (50 руб.), Мухаметьянов Ахматьялал — земледе­лец, торговец дегтем (15 руб.), Шагабутдинов Сахибгарей — земледе­лец, торговец дегтем (30 руб.), Фатахов Басыр — земледелец, торговец мясом (40 руб.), Зинанов Гусман — торговец хлебом (30 руб.), Га- дыльшин Габдурахим — земледелец, азанчей (100 руб.), Ардаширов Фаттах — землевладелец, торговец хлебом (100 руб.), Шайхетдинов Тимиршаих — земледелец, торговец (25 руб.), Габдулнасыпов Габдулхай — торговец яйцами и фруктами (100 руб.), Маннанов Малик — земледелец, хлебопек (20 руб.), Вильданов Суфиян — торговец, зем­леделец (30 руб.), Садыков Хусаин — земледелец, торговец мукой (30 руб.), Габидов Хафазетдин — мулла, земледелец (50 руб.), Габд­рахманов Халилурахман — земледелец, красильщик (25 руб.). Полу­чателями ссуд были также жители селений Старое Алимово, Аишево, Кадыкеево, Чуганак, Тонламасово, Узункулово. Всего же было выда­но ссуд на общую сумму 14 495 руб.

Извлечения «Из выписки лицевых счетов по ссудам Ново-Алимовского кредитного товарищества за №3037 (январь — декабрь 1910 г.)»



* Всего в списке 511 человек. Кроме крестьян из рассматриваемых в книге населенных пунктов кредитами пользовались жители деревень Старое Алимово, Аишево,

Кадыкеево, Чуганак, Тонламасово, Узункулово. В списке из дер. Новое Алимово — земледельцев 179 человек, из Актаныша — 55 человек.



За просрочку выплаты ссуды и процентов по ней без уважитель­ной причины лицо исключалось из товарищества и лишалось воз­можности в дальнейшем получать кредиты. Такие же санкции накла­дывались на членов Ново-Алимовского товарищества, бесполезно израсходовавших взятые деньги или явившихся в правление в не­трезвом виде. Из полученной чистой прибыли товарищества 24 рубля были отчислены в собственный основной капитал, 12 руб­лей переведены в запасный капитал, из остальной прибыли 4 руб. 50 коп. были назначены в качестве премии счетоводу, 6 руб. — двум членам правления, 5 рублей 22 коп. — трем членам поверочного совета и 6 руб. было израсходовано на покупку шкафа. Основная часть прибыли уходила на текущие расходы. Так, смета расходов товари­щества на 1911 г. составила 436 руб., из них было назначено на вознаграждение счетовода и делопроизводителя — 96 рублей, трем чле­нам правления — 180 руб., трем членам совета — 72 руб., на канцеляр­ские надобности и расходы 40 руб., на наем квартиры 48 руб.

Часть жителей была занята в сфере перевозок, обеспечивая функционирование почтовых станций. Такие станции находились в деревнях Такталачук, Байсарово, Актаныш. В 1884 г. за содержание лошадей и доставку почты Мензелинским земством ежемесячно выделялось жителям Байсарово 11 руб. 69 коп., Такталачука — 91 руб. 96 коп. Почта отправлялась по вторникам и пятницам до 11 часов. В последней трети XIX в. содержателем Байсаровской почтовой станции был местный житель Абулгали Самигуллин. В на­чале ХХ в. на Актанышской почтовой станции содержалось пять ло­шадей, поставляемых жителем дер. Новое Алимово Актанышевской волости Салихьяном Фархитдиновым за плату 354 рубля в год из мирских сумм. По ходатайству местных жителей, в 1907 г. почто­вая станция была открыта и в дер. Поисево.

В начале ХХ в. на почтовой станции в дер. Актаныш стало ра­ботать телеграфное отделение, которым заведовал Петр Тимофее­вич Шишкин. Телеграфное отделение действовало также на Бай­саровской и Поисевской почтовых станциях. Согласно данным на 1917 г., телефонистками на Актанышской телефонно-телеграфной станции работали: Бежалова Екатерина Васильевна (жалование 235 руб. 9 коп.) и Устюжина Евдокия Адриановна (жалование 325 руб. 11 коп.), на Поисевской телефонной станции телефонистом числил­ся Филипов Федор Васильевич (жалование 134 руб. 60 коп.).

Административный статус центра волости предоставлял его жи­телям важные преимущества. В разное время такой статус имели дер. Актаныш, Старое Байсарово, Верхний Такталачук, Поисево. Именно в волостных центрах устраивались базары, открывались почтовые станции, земские и государственные учреждения, больницы, госу­дарственные учебные заведения, находилась волостная и кантонная администрация. Это давало местным жителям дополнительные рабочие места , как правило хорошо оплачиваемые.

Для примера приве­дем данные о волостных расходах на 1905 г. В Поисевской волости волостной заседатель Нугуман Садыков получил жалованье в разме­ре 30 руб. в год, председатель волостного суда Шагисултан Шагимухаметов — 50 руб., волостные судьи: Давлетгарей Мухаметгареев, Миникай Япиев, Ислам Изибаев — по 30 руб., волостной старшина — 240 руб., волостной писарь Иван Филипович Кузнецов — 480 руб., помощники писаря: Борис Семенович Никонов — 18 руб., Исамет Уразгильдин и Григорий Иванович Сахарников по 20 руб., сельские старосты дер. Поисево Галимардан Назмутдинов — 40 руб., дер. Аняково Ахунзян Камалетдинов — 20 руб. Без оплаты работали сборщики податей Маннян Насыров (дер. Поисево), Бадретдин Хасанов (дер. Аняково), сотские дер. Поисево: Гардихан Галиуллин, Талип Рахма­туллин, Минлихан Фатхитдинов, Газиз Бикбатыров, десятские: Мингазетдин Фатхитдинов, Хазисамат Шарафутдинов, Гизатулла Вали­уллин, Шагигардан Шаймарданов, Шарафутдин Шамсутдинов, Насретдин Абдулкаюмов, Ахметлатып Зарипов, Вазетдин Шириазданов, Шагабутдин Манняфов, Сарваретдин Таипов, Латып Насыров, Мауляутдин Шайхитдинов, Хуснутдин Гарифуллин, Салимгарей Аб- дулкабиров, Ахметгадый Асядуллин. Кроме жалования местным жи­телям на ремонт, наем и содержание здания волостного правления было выделено 180 руб., на канцелярские и почтовые расходы было израсходовано 300 руб., на наем сторожей и рассыльных смотрите­лей — 50 руб., на разъезды волостных должностных лиц — 350 руб., на выписку изданий — 4 руб.

Поисево. Фото: Лариса Айнутдинова, Булат Хамидуллин

Не всем выше обозначенным населенным пунктам удалось со­хранить за собой статус центра волости. Так, в 1874 г. правление Шарыповской волости было переведено из дер. Верхний Такталачук в дер. Уразаево. Выбор именно этого селения был связан с тем, что в описываемое время волостными старшинами являлись уро­женцы данного населенного пункта. Перенос волостного центра вызвал протест со стороны такталачукцев и населения других та­тарских деревень волости. Наряду с материальным ущербом, кото­рый понесли многие жители Верхнего Такталачука, их недовольст­во вызывало подчинение бывшим башкирцам Азякулевской тюбы, с которыми у них были непростые отношения со времен кантонной системы. Выбор дер. Уразаево, которая во время весеннего полово­дья оказывалась отрезанной от окружающих деревень разливом ре­ки Белой, что лишало жителей волости связи с местной админист­рацией, ее отдаленность от крупных трактов, также вызывало серь­езные вопросы.

Негласным лидером такталачукской сельской общины, отстав­ным урядником Ибрагимом Мутиным, было подано прошение в Уфимское губернское по крестьянским делам присутствие с просьбой, восстановить прежний статус дер. Верхний Такталачук как во­лостного центра. Для выяснения обстоятельств дела в 1879 г. в Шарыповскую волость был командирован непременный член Мензелинского уездного присутствия Пивоваров. В результате опроса населения выяснилось, «что большинство их недовольно существо­ванием Волостного правления в дер. Уразаевой, но в ввиду взаим­ной вражды и не удовольствия между башкирами дач Гарейской волости Азякулевой тюбы с таковыми же Такталачуковской, со­ставляющих Шарыповскую волость, и боязни, конечно не основа­тельной, что в случае перевода Правления в дер. Такталачуковову, последнее будут стеснять Азякулевцев в поземельном пользовании за рекой Белой в дачи Янзигитовой и Буртюковой тюбы, Азякулевцы не заявляют желания на перевод Правления в дер. Такталачукову, а склоняются перевести оное в дер. Шарыпову». Но дер. Шарыпово в связи с малочисленностью жителей (по данным Х ревизии 1859 г. в ней проживало 196 душ м. п.) не могла стать центром во­лости, в то время, как дер. Такталачук, по мнению уездных чинов­ников, представляла «все удобства для помещения Волостного правления, расположена на возвышенной местности, удобна для сообщения во всякое время года, селение многолюдное (861 душа по Х ревизии) и одно из центральных селений волости». В связи с этим, предлагалось вернуть административный центр в Верхний Такталачук. Постановлением от 30 сентября 1881 г. уездное присут­ствие определило: «перевести Шарыповское волостное правление из деревни Уразаевой в дер. Верхний Такталачук той же Шарыповской волости, как более центральную по отношению к другим селе­ниям той волости и более многолюдную и представляющую боль­шие удобства к помещению Волостного правления».

За пользование землей местные крестьяне платили высокие на­логи и сборы. В 1884 г. в пользу государственной казны, земства и волостной администрации жители дер. Актаныш заплатили 1242 руб. 35 коп., Мастеево — 782 руб. 83 коп., Байсарово — 3270 руб. 68 коп., Верхний Такталачук — 3315 руб. 86 коп., Поисево — 2896 руб. 47 коп., Новое Алимово — 3142 руб. 63 коп. По формам налогообложения эти средства распределялись следующим образом:



Наряду с налогами на крестьян налагались натуральные повин­ности — строительство дорог и мостов, предоставление подвод, зем­ляные работы. В перечень общественных работ, исполняемых в 1907 г. жителями Актанышского края, входило срытие холма около дер. Актаныш, исправление гати и устройство моста, подго­товка запруды в деревнях Поисево и Айманово, устройство водо­ема в дер. Такталачук. К числу наиболее тяжелых для населения повинностей относилось содержание подвод для разъездов государ­ственных и земских служащих, и для земской почты. В Уфимской губернии эта повинность была отнесена к числу уездных земских потребностей и за исполнение ее Мензелинским земством взимался особый денежный сбор.



Согласно данным за 1906 г. стоимость содержания подвод в Байсаровской волости составила 774 руб. 37 коп., в Поисевской во­лости — 1656 руб. 33 коп., в Шарыповской волости — 1395 руб. 67 коп. Эти деньги выплачивались жителям, предоставлявшим для «гоньбы» лошадей и ямщиков. Так, в 1914 г. для разъездов должно­стных лиц волостного управления в Поисевской волости содержали «гоньбу» тептяри дер. Поисево Шакир Абдуллин (две пары за 600 руб. в год) и Хуснимардан Гарифуллин (одну пару за 160 руб. в год), при пожарном обозе в дер. Исангупово Галимардан Шагимарданов (одну пару за 150 руб. в год), в дер. Зюбаирово Султан Мандюкеев (одну пару за 150 руб.). В Шарыповской волости житель дер. Верхний Такталачук Исхак Мутин содержал две пары лошадей за 408 руб. в год. В Байсаровской волости этим промыслом занима­лись: в дер. Старое Байсарово Гани Самигуллин и Габдулзямил Габдулганиев, державшие по три пары лошадей за 720 руб. в год, Хабибрахман Валимухаметов (держал три пары лошадей за 801 руб. в год), в дер. Султангулово Мухаметхадый Габдулбашаров (две пары лошадей за 360 руб. в год).

Несмотря на отмену кантонной системы и перевода местных жи­телей в число сельских обывателей, они продолжали нести некото­рые повинности по военному ведомству. Так, по Высочайшему пове­лению в 1875 г. в Мензелинском уезде были образованы военно­конские участки, в том числе в деревнях: Поисево (заведующий ме­стный житель Абдулменян Абдулменяфов), Байсарово (местный жи­тель, есаул Шагимрад Баязитович Султанов), Шарыпово (житель дер. Такталачук, урядник Ибрагим Мутин). Заведующие, из лиц «благо­надежных и преимущественно служивших в военной службе или знающих толк в лошадях», должны были на своих участках вести учет числа лошадей, годных к военной службе, проводить их осмотр, заполнять необходимую документацию для военного ведомства.

По подсчетам земства, на оплату прямых и косвенных налогов сельские обыватели Уфимской губернии тратили более 60% дохода, получаемой с земли. Такое большое налоговое бремя и обеднение крестьянских хозяйств вследствие нарастания «земельного голода» привело к формированию у сельских общин недоимок. Так долг жителей дер. Мастеево перед казной на 1884 г. составлял 69 руб. 45 коп., дер. Верхний Такталачук — 356 руб. 39 коп., дер. Байсарово — 586 руб. 83 коп. Исключение составляли жители дер. Актаныш, Новое Алимово и Поисево, не имевшие никакой налоговой задол­женности. Появление недоимок было связано с сильным неурожаем озимых культур и массовым падежом домашнего скота, отмечавше­гося в предыдущие годы.

Старое Байсарово. Фото: Лариса Айнутдинова, Булат Хамидуллин

По действовавшему в империи законодательству и сложившим­ся традициям, оплату повинностей, сборов и налогов должен был осуществлять институт сельской общины. Вплоть до конца XIX в. община в целом и каждый домохозяин отвечали перед государством за оплату налогов всех членов мира. «Круговая порука», с одной стороны, не позволяла окончательно разориться и лишиться средств к существованию наиболее бедной прослойке деревни, с другой — стимулировала сельских жителей к взаимопомощи, усиленному труду, так как от их деятельности напрямую зависело не только их личное благополучие, но и благосостояние всей деревни, родствен­ников и соседей. Несмотря на «круговую поруку», существенная разница в социально-экономическом положении и возможностях отдельных домохозяйств приводили к тому, что наиболее бедная прослойка деревни не всегда имела возможность внести положен­ные средства на погашение налогов, от чего страдала вся община. В таких случаях у мира имелся широкий круг инструментов воздейст­вия на систематических должников. Наиболее тяжелым было лише­ние при очередном переделе земли отдельных членов общины по­ложенных участков. Эти наделы передавались в общественный фонд, средства с их долгосрочной аренды шли на уплату недоимок. Такую меру воздействия применила в 1899 г. поземельная община дер. Новое Алимово по отношению к 26 своим членам из числа бывших «башкир-вотчинников». Решением схода Гильмулла Гали­уллин, Самигулла Ибатуллин, Сахибгарей Гайнуллин, Гиздыхай Миннигулов, Гарапша Ахматшах, Салимгарей Альмухаметов, Шайхаттар Негаматуллин, Абдулкадыр Абдулвалеев, Минимухамет Валиуллин, Ахметкасим Мухаметсадыков, Зелалетдин Абдулминев, Мухаметгариф Асмандияров, Шайгарзян Абдулгафаров, Махмут Мухаметьяров, Мухаметгали Мухаметнабиев, Минимухамет Биктимиров, Абдулбакир Абдулхабиров, Шахимардан Мардамшин, Мухаметша Гадылшин, Хабибрахман Исхаков, Нуриахмат Миникаев, Мухаметгарей Альмухаметов, Фаткельислам Фахильисламов, Ахиялетдин Купетминов, Ахметвали Мухаметвалеев, Камалетдин Кагарманов сроком на 12 лет лишались прав на землю, их наделы были перераспределены между другими общинниками, за что они обязывались нести дополнительное тягло. Несмотря на попытки опротестовать решение мира, оно осталось в силе.

В определенных случаях государство шло на снижение налого­вого бремени для отдельных категорий лиц. Указом от 26 декабря 1905 г. податной оброк был отменен или значительно уменьшен для военных инвалидов и семей, члены которых погибли на Русско-­японской войне 1905 г. Этой льготой пользовались в дер. Старое Байсарово: инвалид войны Гусман Гиздильисламов, в дер. Актаныш: семьи убитых на войне Гусмана Гайнанова, Лукманхакима Нугуманова, Давлетбай Тимирбаев, инвалид Шамсимухамет Динмухаметов, в дер. Верхний Такталачук — инвалиды Газетдин Садритдинов, Кашафутдин Камалетдинов; семьи погибших Абдулкарима Мирсалимова и Фахрислама Губейдуллина, в дер. Ново-Алимово: инвалиды — Фаткильилгам Шаихильилгамов, Нуриахмет Габдрахманов, Мухаметгали Абдулсадыков.

Находясь в зоне рискованного земледелия, татары-хлебопашцы периодически испытывали на себе последствия неурожая. Холод­ные малоснежные зимы часто сменялись жарким, сухим летом. Урожай страдал от летних заморозков и градобития. Так, в 1884 г. градом было уничтожено: в дер. Верхний Такталачук — 25 дес. яро­вых хлебов, в дер. Байсарово — 45 дес., в дер. Мастеево — 13 дес.; в 1888 г. в дер. Верхний Такталачук — 180 дес. яровых хлебов. На­стоящим бичом для крестьян были болезни злаковых культур и на­секомые (кобылка, озимые и яровые черви, гессенская муха), унич­тожавшие целые поля. В результате сельские труженики, порой ос­таваясь без средств к пропитанию, были вынуждены голодать, брать хлеб в долг у более состоятельных сельчан. Чтобы уменьшить колебания цен на зерновой хлеб и обеспечить крестьян посевным материалом в неурожайные годы, земством внедряет институт хле­бозапасных магазинов. Здесь хранился фиксированный запас зерна, который должен был пополняться в урожайные и распределяться в неурожайные годы. В частности, в дер. Байсарово действовал хле­бозапасный магазин, в котором должно было храниться до 1445 четвертей озимого и 722 четвертей ярового хлеба. Этот магазин был рассчитан на обеспечение хлебом жителей деревень Байсарово, Сафарово, Улуйменево, Якшиево, Мастеево. Кроме того, в «трудные годы» государством выделялись беспроцентные ссуды на покупку хлеба и посевного материала. Так, в 1883 г. на обсеменение озимых полей жителям дер. Байсарово было выдано 1484 руб. 80 коп.

Старое Байсарово. Центр села

Помощь в голодные годы крестьяне получали также от общест­венных организаций и отдельных благотворителей. Неурожай 1906 г. в Уфимской губернии привел в 1907 г. к сильному голоду среди сельского населения Мензелинского уезда, способствовал распро­странению болезней, связанных с систематическим недоеданием. Вот как описывал ситуацию, сложившуюся в Поисевской волости окруж­ной врач А.А. Цареградский в своем отчете от 11 октября 1907 г.: «Первые единичные признаки недоедания появились уже в сентябре месяце, у некоторых было съедено все то скудное, что можно было собирать с полей, продано, что можно, и питаться было нечем, насе­ление неизбежно нуждалось в широкой помощи и неизбежно было обречено на голодные болезни. Но их еще было мало, и они терялись в массе людей как будто на первый взгляд благоденствующих в том, что ощущался недостаток в пище и не было уже корма для скота. На­селение, не думая о завтрашнем дне, разрешало вопрос просто: выво­дило на базар весь свой живой инвентарь на продажу, и в течении нескольких месяцев (октябрь, начало ноября началась мясная вакха­налия: базарные улицы были буквально завалены мясом, и в это вре­мя цены на самое лучшее мясо упали до коп. в фунт. К декабрю все это закончилось, население осталось без скота, цены на все подня­лись и началась голодовка. И в это время появились первые болезни, предвестники тяжелой цинги» .

В этой сложной ситуации для координации земских и благотво­рительных организаций в борьбе с голодом в Мензелинский уезд был командирован уполномоченный общеземской организации по Уфимской губернии граф П.П. Толстой. Он совместно с представи­телями Мензелинского земства Н.П. Товарищевым и Н.В. Катанским развернул работу по открытию бесплатных столовых для нуждаю­щегося населения. Территория уезда была разделена на два района. В 13 волостях уезда было открыто 8 складов, для заведывания кото­рыми пригласили платный персонал из местных жителей. Такие склады были открыты в дер. Байсарово (заведующий О.Н. Нечаева) и Поисево (зав. М.С. Лященко). Заведующим столовыми предостав­лялось право выбирать кашевара и хлебопека, который обязывался готовить пищу на 50 чел., в редких случаях на большое или мень­шее количество. На 50 чел. в день отпускалось: 1 пуд ржаной муки, 12 с половиной фунтов пшена или 15 фунтов гороха, полбы или кру­пы, 6 с четвертью фунтов мяса, 2 фунта соли, 1 фунт сала или масла и приблизительно на 5 коп. перца, лука и лаврового листа. Столо­вые открывались в частных домах крестьян. Как правило, «кашева­ром» являлся сам хозяин квартиры, он получал продукты на неделю и ежедневно обязан был варить горячую пищу между 9 и 12 часами дня. Голодающие приходили со своей посудой, забирали порции и уносили их домой. Раздача горячей пищи происходила один раз в день. За продуктами для столовых на склад должен быль ездить ка­шевар. Если у него не было лошадей, продукты привозились в сто­ловую на земские средства. Владелец столовой получал от земства: за наем квартиры — 1,5-3 руб. в месяц, ежедневно 4 порции каши, за выпечку хлеба 10 коп. за пуд. Кроме того, осуществлялась раздача нуждающимся продуктовых наборов. В Поисевской волости она производилась в земской больнице. Семьям, где были больные, кроме муки выдавались, крупа, чай, сахар .

Наряду с голодом местные жители испытали последствия мас­сового падежа домашних животных от так называемой «оспы овец». В результате значительная часть мелкого рогатого скота умерла от болезней, а рабочий скот был забит на мясо. Для того, чтобы восстановить поголовье скота, уфимским земством была ор­ганизована массовая прививка животных и выделена безвозмездная ссуда в размере 10 тыс. на покупку крестьянами лошадей.

Говоря о благотворительности и помощи нуждающимся в Актанышском крае в дореволюционный период, нельзя обойти внима­нием Ольгинский детский приют трудолюбия в дер. Поисево и Поисевскую земскую больницу. В начале ХХ в. приютом заведовал Алексей Егорович Барабанов, его помощником числился Никита Верин. Содержалось это заведение за счет благотворительных средств и субсидий мензелинского земства. С 1907 г. его полное обеспечение (1 тыс. руб. в год) взяло на себя уездное земство. Земская больница в дер. Поисево была построена в 1905—1907 гг. Кирпичное здание больницы состояло из двух отделений. В народе сохранилась память об одном из врачей этой больницы — Евгении Петровне Казменской, которая своим бескорыстным трудом и по­мощью нуждающимся заслужила уважение и любовь среди поисевцев. Проработав здесь до 1910 г., она переехала в г. Мензелинск. В годы Первой мировой войны Поисевская земская больница была переформирована в военный госпиталь, которым заведывал доктор Белицкий. В 1914 г. двухэтажные земские больницы были по­строены также в дер. Верхний Такталачук и Байсарово.

Настоящим бедствием для татарских крестьян были периодиче­ские пожары. В условиях, когда все жилые строения возводились из дерева, а крыши покрывались сухой соломой, было достаточно лю­бой искры, чтобы в течение считанных часов выгорела целая дерев­ня. В 1883 г. в результате пожара в дер. Поисевой в четырех домохо­зяйствах сгорели две избы, а также надворные постройки и имущест­во общей стоимостью 4910 руб., в 1884 г. в дер. Байсарово сгорела изба стоимостью 100 руб., в 1888 г. там же — 74 дома стоимостью 17535 руб. и имущество на 16173 руб. 16 коп., в дер. Верхний Такталачук у семи домохозяйств — три дома и надворные постройки стоимостью 775 руб. и имущества на 379 руб. 80 коп., в 1897 г. в дер. Мастеево — один дом с имуществом на 600 руб., в дер. Байсарово — крыша амбара на 2 руб., в 1907 г.: 8 апреля в дер. Поисево сгоре­ло имущество трех домохозяйств на сумму 312 руб., 25 мая в дер. Новое Алимово — имущество одного домохозяйства на сумму 17 руб., 13 июня в дер. Верхний Такталачук — один домохозяин понес убытки от пожара в размере 15 руб., 27 июня в дер. Байсарово сгорело имущество четырех домохозяйств, убыток составил 24 руб., в 1911 г. в марте и июле в дер. Байсарово пострадало два домохозяйства, сумма убытка составила 28 руб., 30 сентября в дер. Актаныш — два домохозяйства, сумма убытка составила 39 руб.

Понимая значимость проблемы пожаров, государственные и земские организации принимали меры по профилактике и борьбе с этим бедствием. Во второй половине XIX в. в крупных населенных пунктах открывают пожарные станции, обеспеченные необходимым оборудованием. Поземельные общины обязали содержать эти стан­ции в надлежащем виде, кроме того сельские сторожа должны были следить за противопожарной ситуацией. В 1884 г. уфимским земским собранием было ассигновано 1000 руб. на покупку семи пожарных ма­шин для Мензелинского уезда. Одна из них поступила на пожар­ную станцию в дер. Верхний Такталачук Шарыповской волости. Кроме того, для тканья огнеупорных соломенных ковров на покры­тие крыш было заказано 20 станков. В качестве эксперимента в 1888 г. таким огнеупорным составом в Мензелинском уезде было покрыто 42 строения, в том числе по одному в селениях Байсарово и Актаныш. В начале ХХ в. пожарные станции имелись в дер. Новое Алимово (одна противопожарная машина и брезент), Мастеево (одна противопожарная машина), Байсарово (две противопожарные маши­ны), Поисево (две противопожарные машины и брезент), Верхний Такталачук (одна противопожарная машина), Актаныш (одна про­тивопожарная машина и три брезента.

Социальное напряжение и конфликты, связанные с усилением социального расслоения в деревне и нарастанием «земельного голо­да», в 1917—1918 гг. приняли открытую форму, вылившись в выступ­ления, беспорядки и самовольные захваты земель и другого имущест­ва. Основным объектом недовольства стали богатые крестьяне и по­мещики. В течение второй половины марта 1917 г. в дер. Поисеве, собравшиеся жители удалили из деревни врача и учительницу, а так­же закрыли больницу; в селениях Матвеевка, Новое Мазино и Акта­ныш толпа разграбила лавки. В дер. Арестовка Матвеевской волости из имения помещика Шмидта жителями соседних селений был выве­зен весь хлеб, разграблено имущество и сожжена часть построек.

Подводя итог обзору хозяйственной жизни населения Актанышского края во второй половине XIX — начале ХХ в., отметим сложный, разнонаправленный характер социально-экономического развития татарской деревни. Несмотря на сложные бытовые и соци­альные условия и малоземелье, основная часть жителей продолжала сохранять аграрный характер жизнедеятельности. Сложный соци­ально-сословный состав населения наложил заметный отпечаток на традиции землепользования и общинного хозяйствования. Усиле­ние «земельного голода» способствовало росту значения неземле­дельческих занятий — отхожих промыслов и торговли. Главным на­правлением и «локомотивом» торговли в регионе являлась продажа зернового хлеба. Именно в этой сфере была занята основная масса местного торгового люда.

