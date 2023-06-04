Крымско-османские отношения в XVII веке

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

8.2. Крымско-османские отношения в XVII в.

Н. Кавак, Р.Р. Абдужемилев, Ш.Э. Сейт-Маметов, А.А. Шехумеров

Теснейшие отношения двух могущественных мусульманских стран — Крыма и Османского государства — носили весьма специфический характер. Один из контрагентов — Турция — занимала более высокое положение, будучи сюзереном юрта. Вместе с тем формально в Стамбуле признавали за Гераями атрибуты независимой власти и даже имперский статус «мировых властителей». На развитие крымско-османских отношений в XVII в. оказывал влияние ряд факторов.

Фактор первый: усиление османского влияния. На протяжении XVII в. постепенно усиливается османское влияние на Крым. По мнению А. Галенко, к середине XVII в. Крымское ханство было уже не союзником, а зависимым от Турции государством. Н. Круликовская-Едлиньская считала, что во второй половине XVII в. имеет место перелом в крымско-османских отношениях, повлекший за собой ослабление позиций ханов, более не рисковавших вступать в открытое противостояние с Османами. В конце XVII в. дело доходит до невероятно быстрой смены ханов, некоторые из которых не успеют править и год.

Фактор второй: военная помощь. Источники XVII в. постоянно подчеркивали, сколь важным было для османцев участие крымских татар в султанских завоевательных походах. Крымские татары также постоянно запрашивали османскую помощь для своих нужд, в первую очередь для обороны полуострова.

По замечанию австрийского историка А. Каппелера, «тюркоязычные крымские татары-мусульмане владели обширными степями к северу от Черного моря благодаря своим чрезвычайным военным и организаторским способностям, хотя также и благодаря прикрытию, которое обеспечивала им Османская империя». Дипломатическая и военно-техническая поддержка османцев, с одной стороны, и военные усилия юрта по защите империи, с другой, означали, что Крым был мечом Турции, а Турция — щитом Крыма.

Иностранные политики и военачальники писали о важной роли крымцев в османских войнах. Австрийцы говорили русским послам на переговорах в Вене в 1599 г., что «турской салтан всю надежу держит на крымского царя, и все убытки и шкоты Цесарской земле чинятся от крымских людей, [потому] что они люди военные». Польский посол в Турции К. Збаражский в 1623 г. отмечал: «Если на какую-нибудь христианскую страну обрушится турецкая война, следует опасаться не основного турецкого войска, а татар». В грамоте московских царей Ивана V и Петра I и царевны Софьи Алексеевны валашскому господарю Щербану Кантакузино (1688) значится: «А о том вам и самим ведомо подлинно, что у Турции в воинских поведениях лучшая надежда и оборона — крымской хан и Белгородцкая орда». Шотландский военный на русской службе П. Гордон писал про татар: «без коих турка словно птица без крыльев».

В польской реляции 1684 г. сообщалось: «Тартары числом в более двадцати тысяч составляют передовое турецкое войско и денно и нощно не дают покоя христианам, для них нет преград и препятствий: переплывая реки и проходя через густейшие леса, они нападают на христианские войска, стесняя их одновременно недостатком провианта. Уничтожить их — значит потрясти до основания всю оттоманскую империю, ибо для турок тартары то же, что крылья для птицы, и потому лишним будет стараться доказывать, какая обоюдная польза заключается в союзе этих двух народов». Посланцы украинского гетмана П. Дорошенко в Москве П. Яненко и С. Тихой в январе 1676 г. заявляли: «А без хана де крымского турки, как ни к ним смотрилися, к воинскому делу зело весьма слабы, и естли хана при них не будет, то поляки победу над ними подлинно одержат». Сами турки высоко ценили крымскую помощь и гордились татарским войском.

Вместе с тем участие в далеких походах постоянно вызывало недовольство крымских татар. Это было связано с затратами на экипировку и коней, людскими потерями и вынужденным лишением полуострова должной защиты. По мнению Б.Н. Флори, «фактором, омрачавшим в целом дружественные и взаимовыгодные отношения ханства и империи, было периодически выдвигавшееся османской стороной требование высылать войска для военных действий на иранском фронте». То же относилось и к дунайскому фронту.

Источник wikipedia.org

Фактор третий: столкновение геополитических интересов. Важное место в системе турецко-татарских отношений занимало разделение сфер влияния в Причерноморье и Приазовье. Эти регионы, входившие некогда в состав Золотой Орды, традиционно рассматривались властями юрта как сфера крымских интересов. И если в XVI в. Стамбул признавал приоритет крымских интересов в Причерноморье, то в XVII в. ведется наступление султанского правительства. Попытка османцев усилить свое влияние наталкивалась на недовольство и сопротивление крымских татар. Недаром польский историк Я. Волиньский писал о «турецко-татарском геополитическом антагонизме» в землях к северу от Дуная. Двойное подчинение северных земель империи принимало различные формы: от небольшой дани в пользу Крыма при подавляющем османском превосходстве (Молдавия, Валахия) до сохранения определенного политического контроля со стороны Крымского ханства при признании верховной власти Стамбула (Гетманщина, Черкесия). Что касается Украины, то до 1668 г. османское правительство соглашалось признавать ее находящейся под протекторатом крымского хана и через это — частью Османской империи. С 1668—1669 гг. Украина воспринималась в Стамбуле непосредственно как часть Турции, без необходимости посреднической роли Крыма.

В XVII в. растет активность турецкой внешней политики на северном направлении. Если в XVI в. Стамбул не воевал ни с Польшей, ни с Россией, предпочитая сохранять с обеими странами мир, то в XVII в. султаны несколько раз возглавляют армии в грандиозных походах на север. В 1620—1621, 1672—1676 и 1683—1699 гг. Османское государство воюет с Речью Посполитой, в 1672—1681 и 1686—1700 гг. — с Московским государством. Крыму приходится воевать бок о бок с турками даже в тех кампаниях, которые противоречили интересам самого ханства. В связи с этим показательны слова Эвлии Челеби о Чигирине: «Когда в разговоре с ханом Мухаммед Гераем я сказал: «Пусть Аллах дарует османам легкую победу [и вручит им эту крепость]», татарские старшины остались недовольны этой мольбой и ответили: «Эвлия Челеби, если эта крепость перейдет в руки османов, то уважения к татарам совсем не останется, а их самих разве будет тогда кто-нибудь считать за людей?» Эти слова показывают, что в Бахчисарае опасались чрезмерного усиления Турции и стремились ограничить ее экспансию на север (подобно тому, как стремились ограничить экспансию Москвы на юг).

В связи с этим показательно, что крымские ханы и знать во время мятежей высказывали идеи о взятии Стамбула, как, например, калга-султан Шахин Герай. Собираясь пойти в набег на османские владения в 1702 г., ногайцы говорили своим женам, спрашивавшим, куда те идут: «На Стамбул делать набег». Возмущенные решением султана отстранить от власти хана Мехмеда Герая IV в 1666 г., некоторые мурзы говорили: «Как в горах Янболи, Слована и Провадии охотятся на зайцев, так и мы, оседлав коней, придем в Эдирне или в Салоники и будем охотиться на людей!» Гази Герай II вообще грозился завоевать все турецкие земли вплоть до Эдирне. Однако эти громкие угрозы никогда не воплощались в реальность.

Источник wikipedia.org

Фактор четвертый: посредники между Севером и Югом. Ханство стремилось сохранить контроль над политикой Стамбула в северном направлении. Оно выступало посредником в дипломатической связи между Москвой и Османским государством. В случае отправления посольской делегации в турецкую столицу цари согласно принятым правилам должны были предварительно ставить в известность ханов о своих намерениях. Упоминания по этому поводу мы находим в ярлыке хана Джанибека Герая I, адресованном царю Михаилу Федоровичу за 1042 г. х. / 1632 г. Крымский монарх получил сведения о делегации, отправленной от царя к султану, и выражал свое недовольство: «В тысяча двадцать третьем году втайне от нас начали отправлять послов к великому падишаху, хункяру [султану]. Зачем же Вы начали попирать нашу с Вами дружбу, в то время как край Ваш только-только начал обретать благополучие?..» Хан просил царя впредь не совершать таких неподобающих дел. Султан же одобрял подобный порядок вещей, занимаясь другими вопросами. Со слов хана: «От того великого хазрет падишаха нет никому зла, и благо не всем дано. Вы же, наш брат, не сможете услужить тому великому хазрет падишаху».

Переговоры между царем и султаном не вписывались в общую внешнеполитическую линию Стамбула априори: «Вразумив, что не может быть у московского падишаха общих слов с османским, и уяснив неприемлемость такого дела, сами хорошо ведаете о том, что представляют из себя Ваши послы». Вместо того существовала прямая связь между Бахчисараем и Москвой. Джанибек Герай велел царю, в качестве условия дружбы, не отправлять своих послов к султану. Статус субъекта дипломатии обусловливал следование определенному порядку. Крымское ханство выполняло роль медиатора (посредника) в дипломатических контактах между Москвой и Стамбулом, а крымские ханы ходатайствовали перед османской стороной в решении царских дел. Вопросы, связанные с Москвой, находились в компетенции крымского хана. Таким образом, выстраивалась дипломатическая иерархия, в которой последовательное прохождение степеней являлось обязательным условием для успешного ведения переговоров.

Такой порядок прописан в мухаббетнаме (Акмесджид-Сарай, 1046 г. х. / 1636 г.) от калга-султана Хюсама Герая к Михаилу Федоровичу. В былые времена цари не отправляли послов к султану: «прежде Вы, великий падишах, и Ваши братья, падишахи Москвы до Вас, в случае необходимости обращения к Стамбулу, не отправляли великих послов в Стамбул». Вместо этого полагалось отправление толмача с письмом из Москвы в Крым: «отправив одного толмача, написав о всех вопросах и просьбах нашему брату, падишаху в Крыму, известив его». В дальнейшем прибывший из Москвы человек отправлялся в Стамбул в сопровождении ханского слуги (с письмом): «а наш брат же, великий падишах, назначив добросовестного и доверенного слугу для Ваших дел, написав записку в Стамбул, к великому падишаху, хазрету хункяру [султану], отправлял вместе с толмачом из Москвы».

«Цецорская битва». Худ. Витольд Пивницкий (1878). Источник muzeum.krakow.pl

Хронология отношений. Этап первый (1607—1623): спокойное соседство. В начале XVII в. Крым и Турция являлись стратегическими партнерами. Ханство оказывало помощь в ведении войн и подавлении восстаний. В 1607 г. Куюджу Мурад-паша, принявший меры для подавления мятежа Джанболат-оглы, написал письмо Гази Гераю II, в котором просил направить на помощь ханского сына Тохтамыша Герая. В 1615—1618 гг. крымскотатарские войска принимают участие в боевых действиях против Ирана. Совместные действия турецких и татарских сил позволили одержать верх над Польшей, пытавшейся во время «молдавских авантюр» 1607—1620 гг. утвердить свое влияние над Молдавией. После победы под Цецорой огромная османская армия при поддержке крымских татар и ногайцев блокировала польское войско под Хотином в 1621 г., и после ряда боев был заключен компромиссный мир. В долгосрочной перспективе это был успех мусульманских монархий: поляки на долгие годы отказались от вооруженного вмешательства в дела Молдавии.

Этап второй (1623—1647): эпоха смут. Утверждение во власти в ханстве братьев Мехмеда Герая и Шахина Герая привело крымцев к конфликту со Стамбулом. В 1624 г. турецкое войско предприняло вторжение в Крым, чтобы силой усадить на трон лояльного Османскому государству Джанибека Герая. Однако в решающей битве неподалеку от Карасубазара братья при поддержке казаков и ногайцев нанесли туркам поражение и, преследуя бегущих, овладели Кефе. Султан был вынужден признать Мехмеда Герая ханом. В 1628 г. турецкие силы при помощи ногайцев Кантемира вытеснили с полуострова Мехмеда и Шахина и их союзников-запорожцев. После этого ханство некоторое время проводит более сдержанную политику в отношении своего заморского сюзерена, посылает войска для участия в османских кампаниях против Ирана и донских казаков. Османские военачальники высоко ценили татарскую поддержку. В1638 г. крымцы сражаются бок о бок с турками, захватившими Багдад. Об этом событии народная память в Крыму сохранялась даже в конце XIX века.

Однако ханство продолжало курс на самостоятельность во внешней политике, что наглядно проявилось во время событий 1632—1634 гг., когда, невзирая на русско-турецкие соглашения о совместной войне с Польшей, юрт поддержал Варшаву и отправил войска против Москвы.

А. А. Новосельский отмечал, что «в намечавшемся военном союзе Турции с Московским государством Крым предусматривался в качестве непременного его члена. Между тем крымцы нарушили весь помимо них построенный план, сами избрали себе роль и, нанеся Московскому государству «удар в спину» двумя крупными нападениями в 1632 и 1633 гг., если не решили, то, во всяком случае, существенно повлияли на ход войны».

Новую попытку вооруженным путем противостоять османскому влиянию предпринял Инайет Герай I, чьи войска в 1637 г. опустошали султанские владения в Буджаке. Хан требовал у турок выдачи старого врага ханов — Кантемира. Конфликт между Бахчисараем и Буджаком был решен Стамбулом довольно кроваво, посредством казни Инайета Герая I и Кантемира. Впервые в истории турки решились убить крымского хана, что продемонстрировало падение престижа ханской власти в их глазах. Тем не менее даже это беспрецедентное событие способствовало укреплению позиций ханства: в отличие от Крыма, мощь Буджака держалась в первую очередь на личных способностях и харизме Кантемира, и его гибель привела к восстановлению гегемонии юрта над татарским миром Причерноморья.

Этап третий (1648—1668): Крым наступает на север. В середине XVII в. «окно возможностей», открывшееся для ханства благодаря тесному сотрудничеству с украинскими повстанцами, привело к временному росту мощи Бахчисарая. В этот период сотрудничество Гераев и Стамбула продолжало оставаться одним из важнейших факторов международной политики. Это наглядно проявилось в событиях, произошедших в Дунайских княжествах (Молдавии и Валахии) и Трансильвании в 1657—1661 гг. По указанию султана силы хана Мехмеда Герая IV разгромили трансильванского князя Дьердя II Ракоци. Военное вмешательство татар привело также к свержению мятежных господарей Молдавии и Валахии. В 1661 г. вопрос Трансильвании был решен после разгромной победы и смерти Ракоци на поле боя. Крымцы участвовали в австро-турецкой войне 1663—1664 гг. Войска ханского сына Ахмеда Герая присоединились к армии великого везиря Фазыла Ахмеда-паши. Наряду с крымскими воинами в походе приняли участие казаки.

Этап четвертый (1668—1681): украинский вопрос. В этот период наступает кризис в отношениях ханства и Турции. Стремление османского правительства усилить свое влияние в Восточной Европе совпадает с пиком крымской экспансии в украинском направлении. Наглядно противоречия между двумя союзными странами проявились во время событий 1668—1669 гг., когда в борьбе за Украину сошлись два гетмана — проосманский П. Дорошенко и прокрымский П. Суховий. Даже зная о вассальной присяге Дорошенко на верность падишаху, крымцы продолжали воевать против него, поддерживая свою креатуру. Таким образом, в 1668—1669 гг. дошло до настоящего вооруженного противостояния между Крымом и Турцией (использовавшей, правда, войска своих подданных — буджакцев и казаков Дорошенко) за влияние на Украину.

«Когда П. Дорошенко заявил татарам, что находится под покровительством султана, предводитель татар ответил, что гетман теперь на деле убедится, чего стоят знаки власти, полученные от султана, и что принесет для него больше пользы, покровительство османов или татар, если он не станет просить милостей у хана, то вся его страна будет разорена» [Флоря].

Тем не менее в итоге крымцам пришлось признать Дорошенко гетманом, хотя они и показали свое отношение к султанской политике, перебив казацкий эскорт чауша. Ханство было недовольно усилением Османского государства — и Стамбул был недоволен усилением Крыма. Еще в 1667 г. султан говорил послам Дорошенко, что гетман опирается на крымского хана, хотя тот подобен деревянному столбу, и казакам лучше опереться на каменную стену — самого османского падишаха Мехмеда IV.

В 1672 г. Турция вступила в войну с Польшей, в которой участвовало и Крымское ханство. Союзные силы взяли стратегически важную крепость Каменец-Подольский, переименованную в Каманиче. Уступленное Польшей в пользу Турции Подолье стало операционной базой для татарских рейдов на территорию Речи Посполитой. Вскоре после фактического поражения Варшавы в польско-турецкой войне 1672—1676 гг. мусульмане были втянуты в новую войну на севере. Осенью 1676 г. русские предприняли наступление на Чигирин. Лишившись поддержки казачества, гетман П. Дорошенко сдался и принес присягу Русскому царству. На место Дорошенко Турция решила поставить гетманом Ю. Хмельницкого. Поход на Чигирин под командованием Шайтана Ибрагима-паши и хана Селима Герая I в 1677 г. закончился неудачей, за что оба были смещены со своих постов. Новый поход в 1678 г. возглавили великий визирь Кара Мустафа-паша и хан Мурад Герай I. После тяжелой осады крепость Чигирин была взята, а подоспевшее подкрепление было вынуждено отступить под натиском крымско-османских войск. Бахчисарайский договор 1681 г. разделил Украину между Турцией и Россией, границей между империями стал Днепр, кроме этого, Москва сохраняла за собой Киев и Запорожье.

План крепости Чигирин, 1678 год из дневника Патрика Гордона. Источник wikipedia.org

Этап пятый (1681—1700): борьба за сохранение империи. В 1683 г. крымское войско участвовало в османском походе на Вену, положившем начало грандиозной войне между Турцией и Крымом с одной стороны и коалицией христианских государств Европы с другой. В военном совете, собранном везирем в начале кампании, принял участие хан Мурад Герай I. В своей речи он призывал отложить захват австрийской столицы на следующий год и ограничиться взятием крепостей Комарно и Дьер, как и планировалось изначально. Кара Мустафа-паша, жаждавший захватить Вену, негативно воспринял слова хана. 1 июля 1683 г. османские войска достигли реки Раб, где против них выступили 12 тыс. австрийцев. Однако в битве у Петронелля крымско-турецкие силы разбили противника. Великий везирь оставил часть армии для осады Дьера и достиг Вены. Несмотря на все возражения хана, 14 июля 1683 г. она была осаждена.

В решающей битве против союзной польско-немецкой армии, двигавшейся на выручку Вене, Мурад Герай I, раздраженный диктатом Кара Мустафы-паши, увел своих воинов с поля боя, что стало одной из причин поражения турецких войск. Везирь объявил новым ханом Хаджи Герая II, но и этот правитель оказал лишь незначительную помощь османским силам в битве под Парканами, что с удовлетворением отмечал Ян III.

Тем не менее в последующем татары активно участвовали в войне против христианской коалиции. Уже в 1684 г. крымская конница активно действовала на польском направлении, совместно с турецкими союзниками вытеснив осадившую Каменец (Каманиче) королевскую армию за границу. В следующем году войска Речи Посполитой вторглись в Молдавское княжество. Объединенные крымско-османские силы умелыми действиями сорвали наступление противника и вынудили его отступить. Кампания была завершена в ноябре 1685 г. татарским рейдом на территорию Польши. В июле 1687 г. польские войска под командованием Якуба Собеского, старшего сына короля Яна III, направились к Каманиче. Комендант крепости Босняк Гусейн-паша, понимая, что своими силами ему не справиться, попросил поддержки у главнокомандующего Бозоклу Мустафы-паши. Однако на помощь подоспели лишь крымские войска, предотвратив захват крепости (2 сентября 1687 г.). Неоднократно спасавший султанские армии в сложных ситуациях, верный союзник Османской империи Селим Герай I 31 декабря 1688 г. был приглашен в Эдирне для обсуждения дальнейших военных планов. Во время встречи с высшими чиновниками империи хан обвинил сердара Йеген Османа-пашу в неудачах военной кампании. К его мнению прислушались, а Османа-пашу сместили с занимаемой должности.

Источник wikipedia.org

Ярким примером турецко-крымско-татарского военного сотрудничества стала кампания на Балканах в 1689—1690 гг. Армия Селима Герая I принимала деятельное участие в подавлении восстания «кумановского короля» Карпоша и вытеснении австрийских войск из Сербии. Крымцы были задействованы в осадах Белграда, Ниша и Видина, побеждали в битвах при Качанике и Зэрнешти, наступали в Трансильвании. Войска обеих мусульманских стран эффективно очистили от противника земли к югу от Дуная и перенесли боевые действия в Валахию и Трансильванию. Несмотря на отдельные успехи, ход боевых действий складывался не в пользу турок и крымцев. После ряда поражений османских войск в 1699 г. был заключен Карловицкий договор, завершавший войну со Священной Римской империей, Польшей и Венецией. Спустя год была окончена война с Россией.

Вывод. Продолжительное проживание крымских мусульман под духовной властью османских халифов привело к постепенному привыканию крымцев к соответствующему миропорядку. Нахождение большого количества Гераев в пределах империи давало туркам уникальные возможности для обеспечения своего контроля над Крымом. Османы, имея фактор единой веры (чем больше Крым жил в тени Турции, тем этот фактор становился сильнее) и «своего кандидата», позволяли себе успешные интервенции на полуостров с такими силами, которые для северных соседей ханства были немыслимо маленькими. Так, в 1584 и 1624 гг. они отправили 3 и 6 тыс. воинов соответственно (для сравнения — в 1687 и 1689 гг. русские пытались захватить Крым 100-тысячными армиями). Впрочем, ставку на собственную популярность при незначительной внешней поддержке делали не только протурецкие кандидаты: Шахин Герай после 1628 г. строил планы захвата власти в юрте с помощью иранцев и 4 тыс. царской помощи (1 тыс. казаков и 3 тыс. ногайцев).

Несмотря на отдельные противоречия, и Крым и Турция извлекали свою выгоду из союза. Ханы получали османское жалование (сальяне), защиту от возможного поглощения северными соседями, благодаря османцам Крым получил возможность взимать дань с Дунайских княжеств и черкесов. Как бы ни тяготились крымские ханы турецким сюзеренитетом, они все же осознавали, что лучшего выбора у них не было. Польский историк Д. Милевский писал: «В долгосрочной перспективе ни Речь Посполитая, ни Москва не принесли бы татарам таких выгод, как союз с Османами — оттого и попытки заполучить какое-либо из этих государств [в качестве сюзерена] никогда не доводились до конца».

З. Вуйчик отмечал: «Турецкое покровительство, несмотря на все его негативные стороны, казалось, однако, легче сносить, хотя бы и благодаря религиозному единству, чем вероятное польское или российское управление. История ближайших ста лет полностью показала правомерность подобного взгляда, ибо, подчинив Крым в 1783 году, Россия полностью уничтожила его независимость, окончательно ликвидировав татарскую государственность».

И действительно, османцы не вмешивались во внутреннюю жизнь полуострова, сохраняя веками традиционный уклад жизни в Крыму, в то время как российская оккупация 1771 г. привела к стремительному разрушению Крымского ханства.