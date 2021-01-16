Рафаэль Хакимов: «Сталин, по слухам, собирался провести экзекуцию татар в 1944 году»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 11-я

Фото: кадр из фильма «Татарская пустыня»

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» завершает публикацию отрывков из этого сочинения.

Злой татарин

В обществе сложились стереотипы о татарах, навязанные царским режимом и советской властью. Татарин всегда злой. Удалой молодец — всегда русский, причем это добрый молодец с широкой душой. Удалой татарин звучит угрожающе. Он должен быть жестоким, коварным, злым.

Ментальность россиян построена на штампах, которыми пропаганда пичкала население столетиями. Все, что видит глаз, как правило, оказывается «русским»: русский лес, русское поле, русская баня, русские блины, Великая русская река Волга, которая называлась раньше просто Итиль, а по-татарски и сегодня называется Идель. Если прилагательное «русский» заменить на «татарский», то смысл слов становится абсурдным. Русская удаль звучит позитивно, а татарская удаль звучит угрожающе. Русское поле всегда широкое, привольное, а татарское поле таит в себе угрозу, неведомую силу, внезапно появляющуюся невесть откуда и разоряющую святую Русь.

В свое время на экраны вышел итальянский фильм по роману Буццати «Татарская пустыня». Там ничего не происходит. Герой много лет живет в крепости в ожидании нашествия татар, которые так и не появляются, но все их ждут и ждут, сочиняя о татарах страшилки. Так проходит пустая жизнь в страхе и ожидании неведомых татар.

Фраза «Волга — великая русская река» на первый взгляд совершенно безобидное выражение. Но когда человек с детства слышит о «великой русской реке», то он на Волгу начинает смотреть через языковые штампы. На татарском Волга означает просто Идель без эпитетов. Русская береза ассоциируется с лирикой, а татарская береза — непонятно, о чем идет речь, ведь нет такой породы дерева.

Штампы формируют психологию. В советское время в трамвае можно было услышать фразу про татар: «Понаехали тут…» или: «Лучшие земли захватили…». Получалось, что татары на своей земле стали пришлым народом, да еще захватчиком. Сталин считал, что татар нужно «вернуть назад», куда-нибудь в Туву, поближе к монголам. Они же татаро-монголы. «Вот пусть и живут у себя в Монголии!». Так выстраивалась подспудная логика.

В свое время я интересовался наличием документов, подтверждающих эту информацию, но не нашел. Я бы разговоры о планах выселить татар в Туву посчитал домыслами, если бы не депортировали крымских татар и еще целый ряд тюркских народов именно в эти годы. Разговоры о якобы массовом предательстве крымских татар сильно смахивают на оправдание Сталина. У Власова под ружьем была целая армия из русских, но это не стало поводом для очернения самого народа.



Сталин, по слухам, собирался провести такую экзекуцию в 1944 году (в разгар войны!), но операцию трудно было контролировать из-за дисперсного расселения казанских татар, да и Западный фронт мог оголиться. Кто же будет брать Берлин?! Ограничились Постановлением ЦК КПСС 1944 года, запретившим изучение Золотой Орды и татарских ханств, заодно запретили и публикацию дастана (эпоса) «Идегей», а крымских татар выселили с родных мест, где они жили с незапамятных времен.

С кем воевал Наполеон?

Поговорка «поскреби русского и обнаружишь татарина» известна всем, хотя генетики всячески ее отрицают, да еще ссылаются на свои исследования. А вот Наполеон, в отличие от романовских историков и прикормленных генетиков, сидя в 1812 году в захваченной им Москве, писал своей жене Жозефине в Париж: «Дорогая Жозефина! В этой Москве поскреби любого русского — и увидишь татарина». Он ничего не слышал о гаплогруппах … В то время этничность, вообще, была не существенна. Сословие, язык, религия были более важными факторами.

Однако почему Наполеон сидел в Москве, а не Петербурге, ведь столица была в другом направлении. В любой войне основное направление удара организуют вокруг столицы с тем, чтобы обезглавить противника и тем самым выиграть войну.



Какую страну хотел завоевать Наполеон? Уж точно не тайгу Сибири и степи, протянувшиеся до Татарского пролива. В то время граница России проходила где-то возле Урала. Сибирь начиналась вовсе не за Уралом, а гораздо западнее.

Сибирский тракт в Казани назван не случайно, и на ряде русских карт Сибирь начинается именно в Казани и заканчивается на Урале, занимая северную часть Урала и кусок нынешней Западной Сибири. По сей день существует ул. Сибирский тракт в Казани. Когда-то там у каторжан снимали кандалы, поскольку считалось, что бежать не имело смысла.

По картам видно, что Наполеон не собирался захватывать территорию, вплоть до Татарского пролива, но он шел именно на Москву, а не на столицу России. Тогда чья была Москва и почему Сибирь начиналась в Казани?

На сегодняшний день нелегко ответить на эти вопросы, поскольку официальная версия войны 1812 года настолько устоялась, обросла художественными произведениями, картинами, фильмами и т. д., что их корректировать будет непросто. Пусть эта тема останется загадкой…

