Рафаэль Хакимов: «Немецкой династии российских царей нужна была именно победа над татарами»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 7-я

Фото: Максим Платонов

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.

Как называлась страна россов/русских?

В. Ключевский отмечал, что «В XI и XII веках под Русью или Русской землей в тесном смысле слова разумелась Киевская область с полосой по правому берегу Днепра на юг от Киева». Никто из русских князей до начала XIV века не считал себя князем «всея Руси».

Первым светским властителем, кто назвал себя великим князем всея Руси, был тверской (1285—1318) и владимирский (1305—1318) князь Михаил Ярославич. По-видимому, он принял этот титул, по аналогии с митрополитами, вскоре после получения от хана Золотой Орды ярлыка на великое княжение Владимирское (1305). В письмах к константинопольскому патриарху Нифонту (1310) он величает себя по-новому, заявляя о своих амбициях. С тех пор слова «и всея Руси» стали добавлять к своей титулатуре князья, занимавшие владимирский престол, пока с московского князя Ивана III (1462—1505) этот титул не стал у них постоянным, наследственным.

Вместе с тем, есть свидетельство, что сам Иван III до того, как начал усваивать для своей страны грецизм «Росия», называл себя князем Белой Руси. В письме к римскому Папе Сиксту IV в 1472 году он писал: «Сиксту, первосвятителю римскому, Иоанн, великий князь Белой Руси, кланяется и просит верить его послам».

Белая Русь (Russia Alba) около озера Ильмень (Lacus Irmen). Фрагмент карты Carta Marina, 1539. Источник: wikipedia.org

Московия, укрепив свои позиции, начала повышать свой статус благодаря наличию в ее составе Касимовского ханства, как законного претендента на ордынское наследство. Затем появилась идеология Москвы как Третьего Рима. Но Москва вовсе не собиралась отделяться от Орды, она мечтала доминировать в империи.

Амбиции россов/русских росли, но не настолько, чтобы претендовать на земли Татарии. Такого замысла не могло быть, поскольку русские считали его своим (совместно с татарами) государством. Будущее Московии зависело от внутренних процессов и династических браков, а не военных сражений. Лишь со временем по мере ослабления татар и укрепления славянской составляющей у Москвы появляются далеко идущие замыслы.

Иначе предстала история в официальной трактовке. Немецкой династии российских царей нужна была именно победа над татарами. Поэтому одну из стычек назвали судьбоносной и поставили памятник на Куликовом поле, причем там, где никаких битв ни в какие времена не происходило. К тому же и о самой Куликовской битве к тому времени успели забыть. Однако идеология требовала победы и ее придумали, приукрасив подробностями, а затем растиражировали.

Вторую «победу» над татарами назвали «Стояние на Угре». На самом деле татары появились на Угре и угрожали Москве по одной простой причине: Москва 2 года не платила налоги, то бишь дань. Надо было ее наказать. Но до этого не дошло, дань заплатили, и все потекло по-прежнему.

Стояние на Угре. Миниатюра Лицевого летописного свода. XVI век. Источник: wikipedia.org

Как называлась страна татар?

В работе Антония Галланда Histoire de la Tartaria («История Тартарии») (1780) записано: «Китайцы называют ее [страну] Татал или Та-та по имени реки, где проживал этот народ. Мы же [европейцы] называем их Тартары, добавляя «Р». Далее он утверждает: «Латиняне, следуя грекам, называют [их землю] Скифией. Но сегодня мы называем ее Тартарией. Населяющие ее магометане называют Тюркистан, потому что все народы этой страны тюрки. Но они, как и прежде, сохраняют имя Туран». И, наконец, он делает вывод: «Скифия, Тартария, Тюркистан и Туран — это название одной страны, где проживает один народ — тюрк».

На карте Московской Тартарии мы видим такие названия, как Kasan Tartars или Kalmucki Tartati. Очевидно, это уже не государственные образования, а места расселения татар. На территории Казахской (Kasacce) Тартарии расположились ногайские, узбекские и казахские татары. Ногайские и узбекские татары получили самоназвание по хану Узбеку и князю Ногаю, а казахские татары — это те, кто бежал от ханской власти в Степь. «Казак» на татарском языке означает вольный человек.

Множество наименований не говорит о существовании множества разных народов, просто разные группы татар назывались по-разному в зависимости от места проживания. Даже сегодня могут сказать он — «казанский татарин», или же — «московский татарин», при этом нет никаких этнических различий, просто они живут в разных городах. Поиски различий в одежде, в языке, элементах культуры из области сталинских традиций, когда нужно было расчленить татар и сделать любые нюансы поводом для выделения самостоятельного народа. В ряде случаев это удалось сделать. Теперь их называют узбеками, казахами, ногайцами, балкарами, карачаевцами, хакасами и т. д.

Карта Августина Хиршфогеля (1546) из «Записок о Московии». Источник: wikipedia.org

Что делать с буквой «р»?

На европейских картах XVII—XVIII веков Татария пишется с лишней «р», как «Тартария», а на русских картах — Татария. При этом страна занимает территорию от Восточной Европы до Татарского пролива. Возникает вопрос: что это за страна? И какое отношение она имеет к современным татарам? Кое-кто из историков отделывается простым утверждением: «Это, мол, другая Тартария, историческая. Там жили русские». Действительно, в Татарии/Тартарии жили не только татары, но и другие народы, однако, если бы там преобладали русские, они бы Татарский пролив назвали «Русским», а страну по-славянски — «Русией», а не Татарией и не Россией.

Изначально на севере европейской части нынешней России жили «русы» скандинавского происхождения, окруженные славянскими племенами полян, словен, полочан, древлян, бужан, тиверцев, уличей, радимичей, северян, вятичей и др. Экспансия Новгорода Великого с преобладанием русов/россов шла на земли славян, вследствие чего население этих земель приобретает название русские, т. е. народа при россах в качестве податного населения. Таким образом, русские — это те люди, что были при россах. Этим объясняется самоназвание, которое звучит как прилагательное, со временем ставшее этнонимом.

Термин «Россия» — производное от «россов», а не «русских», иначе надо было бы называть страну «Русией». Здесь опять-таки сказалось влияние русских царей с немецкими корнями. Название «Россия» скорее всего изобретение немецких политиков, исходивших из скандинавско-прусского происхождения русских — от россов, росов.

Слово «Россия» — греческая транскрипция слова «Русь». Сами византийцы изначально писали и говорили именно так. В России оно постепенно входит в употребление в XVII веке. Затем в XVII—XVIII веках «Россия» окончательно вытесняет «Русь». Тогда же появилось слово «россияне» (вместо «русские люди»). Вводит его, видимо, Симеон Полоцкий — богослов, драматург, наставник детей царя Алексея Михайловича от Марии Милославской. Причем для него «россияне» — это жители всей Руси: Великой, Белой, Малой.

Продолжение следует