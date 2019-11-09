Рафаэль Хакимов: «Чан Кайши сделал председателем правительства Синьцзяна татарина Бургана Шахиди»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 62-я (заключительная)

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов продолжает публиковать на страницах «Реального времени» отрывки из своей книги «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается завершающий фрагмент из главы «Трудное возрождение».

Уйгурские республики. Восточно-Туркестанская Исламская республика. (1933—1934 годы)

В начале XX века среди сторонников независимости Уйгурии весьма влиятельным было движение джадидизма. Провозглашение СССР и социалистических центральноазиатских республик также повлияло на увеличение популярности сепаратистских настроений и распространение коммунистических идей. Хотя местная коммунистическая организация была основана в 1921 году, Восточный Туркестан был также убежищем беженцев из СССР, которые сформировали тюркское националистическое движение.

С упразднением китайскими властями автономных Комульского и Турфанского княжеств в Восточном Туркестане началось уйгурское восстание, которое сначала охватило район Комула, затем перекинулось на Турфан. Практически параллельно восстание началось в Хотане. С взятием восставшими города Кашгара 12 ноября 1933 года была провозглашена Тюркская Исламская Республика Восточный Туркестан (ТИРВТ) со столицей в городе Кашгар. Хотя ведущую роль в образовании государства играли национальные и исламские устремления уйгуров, население государства было многонациональным, имелось немало казахских, киргизских и других тюркских представителей, как в правительстве, так и среди населения.

Усилия молодого государства получить международное признание оказались напрасными. Посланники были отправлены в СССР, Афганистан, Иран, Турцию и Британскую Индию. Советский Союз отказался иметь дело с исламистами. В Афганистане решили не вмешиваться в дела Китая. Так же отреагировали все другие государства, не желая иметь дело с сепаратистами. Никто не хотел противодействовать Китаю и СССР в их политике и вмешиваться в войну в Синьцзяне. Таким образом, новосозданная республика имела мало шансов, чтобы выжить.

Карта uyghurcongress.org

С взятием Кашгара в 1934 году хуэйскими полевыми командирами (союзниками нанкинского китайского правительства) при помощи советских и китайских войск ТИРВТ была упразднена, но фактически она продолжила свое существование до 1937 года, когда совместно советскими и китайскими войсками была уничтожена 6-я уйгурская дивизия, контролировавшая Кашгар и его окрестности после 1934 года.

Независимое существование первой уйгурской республики стало примером для создания Второй Восточной Туркестанской республики десятилетием позже.

Восточно-Туркестанская Республика (1944—1949 годы)

В начале 1940-х годов в Синьцзяне под давлением Гоминьдана начались репрессии по отношению к коммунистам и демократическому движению. В ответ на ужесточение политического режима весной 1942 года на Алтае восстали казахи. К 1943 году там сформировались партизанские отряды, которые повели планомерную борьбу против гоминьдановских гарнизонов.

Воспользовавшись ситуацией, организация кульджинских революционеров подняла восстание, окружила и блокировала армейские части Гоминьдана в Кульдже, а 12 ноября 1944 года объявили о создании Восточно-Туркестанской Республики. В состав правительства вошли уйгуры, татары, казахи, русские и один калмык. Фактическим руководителем восстания являлся уйгур Ахметжан Касымов. Сразу же после образования республики правительство обнародовало демократическую программу равноправия народов, населяющих Синьцзян, развития экономики и культуры, поддержки ислама и других религий, установления дружественных отношений со всеми государствами. Отдельным пунктом в программе стояло создание регулярной армии из представителей всех народов Синьцзяна.

Стараниями Ахметжана Касымова из добровольческих повстанческих отрядов была сформирована армия Восточно-Туркестанской Республики. В армию набирались представители всех национальностей республики, кроме китайцев.

В сентябре 1945 года Чан Кайши выступил по радио и признал за «Революционной базой трех округов» право на «местную автономию». Он призвал начать переговоры с целью создания единого коалиционного правительства в Синьцзяне. Руководство Восточно-Туркестанской Республики приняло это предложение. В октябре 1945 года правительственная делегация Восточно-Туркестанской Республики прибыла в Урумчи. В результате переговоров 2 января 1946 года было подписано «Соглашение из 11 пунктов», в соответствии с которым создавалось коалиционное правительство. 15 человек в правительстве должны были представлять местных жителей, 10 — гоминьдановское руководство. Провозглашались равенство языков, свобода слова, печати, собраний, организаций, свободное развитие внутренней и внешней торговли и т.п. Восточно-Туркестанская Республика сохранила свою армию.

Правительство Восточной Туркестанской республики. 1946 г. Фото mytashkent.uz

В 1948 году гражданская война в Китае вступила в завершающую фазу, гоминьдановские войска начали терпеть поражение на всех фронтах, и им стало не до Восточно-Туркестанской Республики. В декабре 1948 года Чан Кайши сделал председателем правительства Синьцзяна татарина Бургана Шахиди. Бурган, соблюдая статус-кво в Синьцзяне, наладил связь с Пекином.



Летом 1949 года гоминьдановцы в Китае были окончательно разгромлены, и на осень коммунисты назначили созыв Народного политического консультативного совета с целью провозглашения Китайской Народной Республики. Мао Цзэдун назвал революцию в трех округах Синьцзяна частью китайской революции, и делегаты от Восточно-Туркестанской Республики также были приглашены в Пекин. В Пекин прибыла делегация во главе с Сайфутдином Азизовым, которая согласилась на вхождение Восточно-Туркестанской Республики в образуемую Китайскую Народную Республику.

19 сентября 1949 года Бурган Шахиди отправил лично Мао Цзэдуну телеграмму, в которой заявил, что народ Синьцзяна порывает отношения с Гоминьданом и присоединяется к Коммунистической партии Китая. 1 октября 1949 года в Пекине была провозглашена Китайская Народная Республика, а 20 октября части Народной армии (НОАК) вошли в Урумчи. Пекин подтвердил полномочия Бургана Шахиди в качестве главы правительства Синьцзяна, Сайфутдин Азизов вошел в него как представитель Восточно-Туркестанской Республики. Вооруженные силы Восточного Туркестана в январе 1950 года были включены в состав НОАК в качестве 5-го корпуса.

1 октября 1955 года в составе Китайской Народной Республики был образован Синьцзян-Уйгурский автономный район.

Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР (с 1955 года)

Население Синьцзяна составляло 21 813 334 человек (2010 год). В СУАРе проживают 47 национальностей, наиболее многочисленные из них — уйгуры (45,2%), китайцы (40,5%), казахи (6,7%), дунгане (4,5%), ойраты и монголы-чахары (1,1%), киргизы (0,86%), сибо (0,19%), сарыкольцы и ваханцы (0,21), узбеки (12 09 человек), маньчжуры (19 493 человек), русские (8 935 человек), татары (4 501 человек) и другие.

Карта portalostranah.ru

В состав СУАР входят пять автономных округов: Баянгол-Монгольский автономный округ, Боро-Тала-Монгольский автономный округ, Чанцзи-Хуэйский автономный округ дунган (хуэй-цзу), Кызылсу-Киргизский автономный округ, Или-Казахский автономный округ и шесть автономных уездов. В китайско-казахстанском приграничье расположен и некогда знаменитый центр русской и казахской эмиграции — Инин (Кульджа).

Синьцзян славится своими фруктами и другими продуктами сельского хозяйства, в частности такими, как виноград, дыня, груша, хлопок, пшеница, шелк, грецкие орехи.

С конца ХIХ века регион был отмечен как центр производства соли, соды, золота, нефрита и угля. Синьцзян имеет большие залежи полезных ископаемых и нефти. Нефтегазовая промышленность находится на подъеме. Западно-Восточный газопровод доставляет газ в Шанхай. Нефтяной и нефтехимический сектор формируют 60% местной экономики Синьцзяна. Большая часть всего импорта-экспорта идет через Казахстан. Первая на границе Китая зона свободной торговли расположена в синьцзян-казахстанском приграничном городе Хоргосе. Она является крупнейшим «сухопутным портом» в западном регионе Китая и имеет легкий доступ к центральноазиатским рынкам. Синьцзян также открыл свой второй рынок приграничной торговли в Казахстан в марте 2006 года в торговой пограничной зоне Джаминай.