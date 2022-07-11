Шейх Нургали Хасанов: выдающийся ученый-богослов и герой татарского народа

Фото: Нургали хазрат Хасанов. Фото 1908 года

Институт истории им. Марджани выпустил книгу кандидата исторических наук Рашида Амишова «Мусульманский богослов Нургали Хасанов», в которой представлена биография известного мусульманского ученого (1852–1919). Благодаря этому исследованию впервые раскрывается увлекательный жизненный путь религиозного деятеля на основании широкого круга исторических источников и литературы. Нургали Хасанов более 30 лет руководил медресе в Буинске, обучил и воспитал большое количество выдающихся учеников, оставил заметный след в истории татарского народа. Его заслуги признавали власти Российской и Османской империй, от которых он получил высокие правительственные награды.

Введение

История татарского народа богата своими героями: известными учеными, общественными деятелями, писателями, меценатами, личностями, которые внесли неоценимый вклад в развитие народа и нашей родины. В духовном воспитании, просвещении и сохранении национальных традиций огромную роль играли религиозные деятели, ишаны и имамы. В их числе был авторитетный ученый-богослов, просветитель Нургали Хасанов. Он получил классическое исламское образование в г. Казани и Бухаре. Более 30 лет руководил Буинским медресе, был одним из ярких суфийских лидеров своего времени. Он обучил и воспитал большое количество выдающихся учеников, религиозно-идеологических кадров, сыгравших важную роль в просвещении и морально-духовном воспитании татар Среднего Поволжья конца XIX — начала ХХ вв. Нургали хазрат оставил яркий след в общественной жизни мусульман и успел издать более 10 богословских трудов. Успешная деятельность ученого была признана властями Российской и Османской империй, он был отмечен высокими правительственными наградами.

В советский период вследствие антирелигиозной политики властей имя Нургали Хасанова, как и многих выдающихся религиозных деятелей, было незаслуженно забыто. Целью нашего исследования является раскрытие основных сведений жизни богослова. По историографии небольшие упоминания о Нургали Хасанове встречаются в трудах Ризаэтдина Фахретдинова (XIV, б. 328), [1, б. 444], Мурада Рамзи [2, с. 486], Галимджана Баруди [3, б. 63], Миркасыма Усманова [4, б. 227], Рамиля Хайрутдинова и Радика Салихова [5, с. 98; 6, с. 241], Габделхака Саматова [7, б. 152], Александра Кобзева [8, с. 285], Ибрагима Мараша [17, с. 154], Рифата Каюмова [18] и других. Более глубоко была изучена зарубежным исследователем Омаром Хаканом Озалпом (Турция), и им на турецком языке издано два труда Нургали Хасанова [19]. В Государственном архиве Ульяновской области, Национальном архиве Республики Татарстан, Центральном государственном историческом архиве Республики Башкортостан, Архиве Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан и в Отделе редких рукописей Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета сохранились документы, публикации, газетные статьи о жизни и деятельности богослова. Сам Нургали Хасанов частично изложил свою жизнь в автобиографических сочинениях «58 ел гасырда җәүәлән» («В одном столетии 58 лет путешествий») (XII) и «Ал-гауатыф ал-хамидия фиссаяхати нурия» («Благодарные чувства светлых путешествий») (XI). Опираясь на эти труды, архивные источники, дореволюционную татарскую печать, литературу, воспоминания современников, наследников и старожилов, предлагаем вашему вниманию его краткую биографию. Более подробная информация и труды богослова представлены в монографии: Амишов Р.И. Татарский богослов Нургали Хасанов. — Казань: Изд-во «Магариф — Вакыт», 2022. — 336 с.



Могила Хасан хазрата — отца Нургали Хасанова, д. Мурзино Апастовского района Республики Татарстан. Фото 2020 года

Детство и годы учебы

Хасанов Нургали Хасанович родился 8 ноября 1852 года в деревне Мурзино (тат. Морзалар) Тетюшского уезда Казанской губернии (ныне Апастовский район) в знатной семье. Он является потомком древнего рода татарских мурз (дворян). Его родословная (шежере) выглядит следующим образом: «Идегей мурза (Золотая Орда) Мурадин Оказ Муса Исмагил Ырыс Иши Гали Ибрагим Асан Муслим Дауд Муэмин Исмагил Хасан Нургали» [1, б. 444; 9, б. 24].



Его отец Хасан ибн Исмагил (1810?—1882) был видным религиозным деятелем, ишаном и около 40 лет служил имамом мечети в деревне Мурзино. До появления на свет Нургали его родители по каким-то причинам расстались. Он остался с матерью. В скором времени она в связи с замужеством переехала в Казань. Но долго жить ей было не суждено, она умерла. Нургали остался на попечении родителей своей матери. В шесть лет его устроили на обучение в медресе Четвертой соборной мечети (совр. Голубая мечеть) Казани к ученому, поэту Гаясетдину бин Хабибуллаху (1830—1870). Дед и бабушка уделяли большое внимание его воспитанию и образованию. Спустя некоторое время один за другим и они покинули этот мир. Нургали остается в очень тяжелом положении. Несмотря на свою бедность и лишения, он с еще большим усердием продолжил обучение в медресе. Нургали не просто изучал классические книги и комментарии, предусмотренные программой обучения, а заучивал их все наизусть. К примеру, он выучил такую объемную книгу, как «Ан-Нукая мухтасар аль-Викая» («Краткое изложение книги аль-Викая») по основам мусульманского права (ХII, б. 1-2, 6).

Голубая мечеть, г. Казань. Фото 2020 года

Родственник со стороны матери отправляет Нургали Хасанова в медресе Госман хазрата в Оренбург, где его наставником становится Галиасгар ибн Габдуллах. Спустя два года при поддержке своего отца Нургали продолжил свое обучение в знаменитом и старейшем медресе Казани — Апанаевском (другие названия: Күл буе, Касымия). В то время руководителем этого учебного заведения был известный мусульманский ученый Салахутдин ибн Исхак (1820—1875) (ХII, б. 1-2).

Здание Апанаевского медресе и мечети г. Казани. Фото 2020 года

Среди наставников Нургали Хасанова в медресе были: по вероубеждению (акыйде) дамулла Салахутдин ибн Исхак; по арабскому и персидскому языкам Джамад ибн Халид; по логике (ысул-хикмат) дамулла Таджетдин ибн Башир (III, оп. 7, д. 909, л. 86 об.); по правильному чтению Корана кари (знающий Коран наизусть) Шамсутдин ибн Шарафутдин, Мукаддам хальфа Ашнаки, Хайрутдин хальфа; по грамматике арабского языка (наху, сарф) Гыймадеддин аль-Беденки; по мизану (наследству) Нургали ибн Габдерракыйб аль-Баруди (1836—1895). У Камалетдина хазрата он изучал разные вспомогательные религиозные науки (ХII, б. 6), [1, б. 444]. Среди его однокурсников были будущие видные религиозные деятели, такие как муфтий Галимджан Баруди, имам деревни Земницы Джалялетдин хазрат, имам деревни Гурьевка Саляхеддин хазрат, имам Стерлитамака Гариф Бахтияров и другие [1, б. 241].

Преподавательскую деятельность Нургали хазрат начал рано. Еще во время учебы он стал давать уроки в медресе молодым шакирдам и изучил множество дополнительных книг. Он «открыл» в себе талант педагога и постепенно заслужил признание окружающих. После окончания учебы продолжил преподавательскую деятельность в Апанаевском медресе и стал одним из видных молодых мугаллимов, хальфой города Казани (ХII, б. 6).