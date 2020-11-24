Казанская мечеть «Иске Таш»: легенды о «старом камне» и анархия с массовыми драками

История 9-го соборного мусульманского храма Ново-Татарской слободы

«Реальное время» продолжает рассказывать о знаковых мусульманских храмах Казани. Старинную мечеть «Иске Таш» в Ново-Татарской слободе, в которой трудится вторым имамом Рамиль Юнусов, как сообщала наша интернет-газета, отреставрируют за 200 млн рублей. С этим «домом Аллаха» связаны татарские известные купцы, богословы и литераторы, случались здесь и курьезы. Об имамах мечети и ее меценатах повествуют историки Радик Салихов и Рамиль Хайрутдинов в книге «Исторические мечети Казани», отрывки из которой приводит наша интернет-газета.

Древние камни новой слободы (мечеть «Иске Таш», 9-я соборная, ул. М. Гафури, 34а)

Почти одновременно с первой махаллей Ново-Татарской слободы возникла и вторая, объединявшая мусульман, заселявших территорию от левой стороны современной улицы Эш Урам на востоке, ул. Камиля Якуба на севере, улицы Татарстан на западе и улицы Меховщиков на юге. Здесь также с середины XVIII века существовала деревянная мечеть, на месте которой в 1802 году малмыжский первой гильдии купец Габдулла Абдулсалямович Утямышев возвел большой каменный храм (ныне ул. М. Гафури, д. 34а), девятый по счету в городе.

Новое культовое здание второго новослободского прихода возникло по преданию на месте захоронения мусульман, павших при обороне Казани в 1552 году, на котором имелся старинный камень. Отсюда и название мечети — «Иске Таш» (старокаменная). В тоже время это могла быть могила татар, погибших при осаде города крестьянским вождем Е. Пугачевым. Не исключена и версия о том, что при закладке здания строители использовали камень от одной из древних разрушенных завоевателями казанских мечетей.

Новое культовое здание второго новослободского прихода возникло по преданию на месте захоронения мусульман, павших при обороне Казани в 1552 году. Фото: blogger.com (Штурм Казани. Художник О.Ю. Брандуков)

Интересна личность строителя храма. Габдулла Абдулсалямович Утямышев (ум. в 1832 году) — родоначальник знаменитой купеческой династии из деревни Маскара Малмыжского уезда Вятской губернии (ныне Кукморский район Татарстана) — за свою долгую жизнь возвел несколько десятков мечетей в татарских селениях России. Прославился он и как весьма просвещенный человек, написав несколько книг по вопросам религии. Кстати, жена Г.А. Утямышева была родной сестрой выдающегося богослова-реформатора Габденасира Курсави, который при строительстве мечети «Иске Таш» указал «кыйблу» — направление на Мекку.

Первым известным имамом махалли был Шамсутдин ахун Мухаметшариф (ум. 1792), получивший образование в Дагестане и занимавшийся изучением истории ислама и Волжской Булгарии. Вероятно, именно он значится в архивных документах как Шамсутдин Абдрашитов, обосновавшийся в мечети в 1770 году. Однако первым муллой каменной мечети стал известный богослов, учившийся в Бухаре у прославленного мударриса Ниязколыя Туркмени Фазыл Сайфутдинова (ум. в 1812 году), прозванный казанскими мусульманами Фазыли хазретом. После его кончины в махалле «Иске Таш» наступила своеобразная «анархия».

Так как семья Утямышевых фактически перестала контролировать общину, в ней начали конкурировать между собой две богатые купеческие семьи Уразовых и Шатуновых. Когда первые из них временно поставили «своего» муллу, вторые организовали самое настоящее побоище в мечети, развязав массовую драку, в которой досталось как самому священнослужителю, так и верующим, пришедшим на намаз. Противостояние длилось до тех пор, пока мусульмане не договорились об устраивавшей обе стороны кандидатуре.

Фото pastvu.com

Таким «компромиссным» имамом стал в 1813 году Амирхан бин Габдельманнан (1771—1828), уроженец деревни Толкиш (ныне Чистопольский район РТ), основатель знаменитой фамилии казанских священнослужителей. Он получил прекрасное образование в медресе деревень Сасна и Маскара, а затем в Бухаре. До переезда в Казань проповедовал в ряде сел Казанского уезда. После смерти Амирхана хазрета главой махалли стал сын Ф. Сайфутдинова — Мухаметвафа (ум. 1848), который в связи с избранием его казыем Оренбургского Магометанского Духовного Собрания покинул Казань в 1838 году. С этого времени, вплоть до 1848 года, должность муллы в мечети «Иске Таш» занимал Баймурат Мухарямов. Будучи выходцем из семьи купца третьей гильдии, проживавшего в деревне Большой Менгер (ныне Атнинский район РТ), Б. Мухарямов успешно совмещал деятельность священнослужителя с занятием коммерцией. При своем доме он имел китаечную фабрику, продукцией которой торговал на Сенной площади. Одновременно Баймурат мулла держал большое медресе в приходе, отдавал много времени преподаванию в нем. Его перу принадлежит множество сочинений самого различного характера. Мулла был также известен своим непримиримым отношением к так называемым «черным» ишанам, своей деятельностью дискредитировавшим суфистских шейхов.

Новым имам-хаыбом мечети, получив указ №7798 от 12 мая 1848 года, стал сын Амирхана бин Габдельманнана — Хусаин (1816—1893). Он учился в медресе Чистополя, Казани, Маскары, Бухары и вскоре заявил о себе как талантливый проповедник, ученый. Долгие годы, изучая восточные исторические источники, X. Амирхан написал несколько книг, посвященных истории тюркских народов: «Тавэрихе Болгария» («История Булгарии») — 1883 год, «Беек шэжэрэ, яки нэселлэр бэяны» («Великая шаджара или изложение родословных») — 1884 год. В 1889 году X. Амирхан оставил должность священнослужителя мечети «Иске Таш». С этого времени до революции 1917 года духовными наставниками махалли были его сыновья Мухаметназип (1859—1921) и Мухаметзариф Амирхановы (1853—1921). Первый из них вскоре уехал в Чистополь, где стал имамом 1-й соборной мечети; второй же, исправно исполняя с 10 июня 1875 года — указ №4274 — обязанности второго муллы, уже к концу XIX века превратился в авторитетного лидера не только своей махалли, но и всей мусульманской части Казани. Кстати, Мухаметзариф хазрет получил должность второго муллы после смерти имама Мухамедсафы Мухамедвафина (ум.11.09.1869) — внука первого муллы каменной мечети Фазыла Сайфутдинова.

М-З.Х. Амирханов был приверженцем реформ в области образования, сам написал несколько учебников для новометодных медресе. В его семье родился выдающийся татарский писатель Фатих Амирхан. Помощником хазрета в мечеть «Иске Таш» в 1893 году был избран почетный потомственный гражданин Мухаметсадык Шагиахметович Иманкулов (20.09.1870 — 1932), сын имама 10-й соборной мечети, учившийся в 1886—1893 годах в Бухаре. В Казани же он стал известен как поэт, писавший в основном на религиозные темы, и как ученый-богослов. Муэдзином махалли с 1872 года бессменно трудился уроженец д. Зимница Хвалынского уезда Саратовской губернии Абдулвахит Галеев (р. 15.11.1847) — указ №7943 от 10 октября 1872 года, сменивший на этой должности Камалетдина Мухамадиева (ум.1871).

В его семье родился выдающийся татарский писатель Фатих Амирхан. Фото tatarica.org

Приход девятой мечети, объединявший часть Большой и Малой Симбирских улиц, являлся самым крупным в Казани. Здесь в 1916 году насчитывалось 1 200 душ мужского и 1 170 душ женского пола при 157 домовладельцах. Медресе махалли, известное под названием «Амирхановское», считалось одним из передовых мусульманских учебных заведений. Ежегодно в нем училось 80 шакирдов. Причем, по данным властей, все учащиеся являлись уроженцами Казанской губернии, преимущественно Казанского и Тетюшского уездов. Несмотря на нововведения в учебном процессе этого училища, оно оставалось по своему характеру сугубо конфессиональным. Шакирды обучались здесь грамоте, шариату, Корану, истории ислама, татарскому и русскому языку. Мударрисы активно использовали джадидские учебники и современные методики преподавания. В этом муллам помогали два учителя: крестьянин Саратовской губернии Хвалынского уезда д. Зимницы Хуснутдин Сайфутдинов, получивший образование при 10-й собороной мечети, и крестьянин Казанской губернии Тетюшского уезда д. Янасалы Абдулла Миннуллин.

В двадцатых-тридцатых годах ХХ столетия духовным наставником прихожан оставался М-С.Ш. Иманкулов. Однако, он был репрессирован, а сама мечеть закрыта указом Президиума Верховного Совета ТАССР от 22 апреля 1939 года.

В настоящее время легендарная мечеть «Иске Таш» вновь распахнула свои двери для верующих. Но в связи с тем, что Ново-Татарская слобода как жилой район практически перестала существовать, древняя община крайне слаба и малочисленна.