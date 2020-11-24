Казанская мечеть «Иске Таш»: легенды о «старом камне» и анархия с массовыми драками
История 9-го соборного мусульманского храма Ново-Татарской слободы
«Реальное время» продолжает рассказывать о знаковых мусульманских храмах Казани. Старинную мечеть «Иске Таш» в Ново-Татарской слободе, в которой трудится вторым имамом Рамиль Юнусов, как сообщала наша интернет-газета, отреставрируют за 200 млн рублей. С этим «домом Аллаха» связаны татарские известные купцы, богословы и литераторы, случались здесь и курьезы. Об имамах мечети и ее меценатах повествуют историки Радик Салихов и Рамиль Хайрутдинов в книге «Исторические мечети Казани», отрывки из которой приводит наша интернет-газета.
Древние камни новой слободы (мечеть «Иске Таш», 9-я соборная, ул. М. Гафури, 34а)
Почти одновременно с первой махаллей Ново-Татарской слободы возникла и вторая, объединявшая мусульман, заселявших территорию от левой стороны современной улицы Эш Урам на востоке, ул. Камиля Якуба на севере, улицы Татарстан на западе и улицы Меховщиков на юге. Здесь также с середины XVIII века существовала деревянная мечеть, на месте которой в 1802 году малмыжский первой гильдии купец Габдулла Абдулсалямович Утямышев возвел большой каменный храм (ныне ул. М. Гафури, д. 34а), девятый по счету в городе.
Новое культовое здание второго новослободского прихода возникло по преданию на месте захоронения мусульман, павших при обороне Казани в 1552 году, на котором имелся старинный камень. Отсюда и название мечети — «Иске Таш» (старокаменная). В тоже время это могла быть могила татар, погибших при осаде города крестьянским вождем Е. Пугачевым. Не исключена и версия о том, что при закладке здания строители использовали камень от одной из древних разрушенных завоевателями казанских мечетей.
Интересна личность строителя храма. Габдулла Абдулсалямович Утямышев (ум. в 1832 году) — родоначальник знаменитой купеческой династии из деревни Маскара Малмыжского уезда Вятской губернии (ныне Кукморский район Татарстана) — за свою долгую жизнь возвел несколько десятков мечетей в татарских селениях России. Прославился он и как весьма просвещенный человек, написав несколько книг по вопросам религии. Кстати, жена Г.А. Утямышева была родной сестрой выдающегося богослова-реформатора Габденасира Курсави, который при строительстве мечети «Иске Таш» указал «кыйблу» — направление на Мекку.
Первым известным имамом махалли был Шамсутдин ахун Мухаметшариф (ум. 1792), получивший образование в Дагестане и занимавшийся изучением истории ислама и Волжской Булгарии. Вероятно, именно он значится в архивных документах как Шамсутдин Абдрашитов, обосновавшийся в мечети в 1770 году. Однако первым муллой каменной мечети стал известный богослов, учившийся в Бухаре у прославленного мударриса Ниязколыя Туркмени Фазыл Сайфутдинова (ум. в 1812 году), прозванный казанскими мусульманами Фазыли хазретом. После его кончины в махалле «Иске Таш» наступила своеобразная «анархия».
Так как семья Утямышевых фактически перестала контролировать общину, в ней начали конкурировать между собой две богатые купеческие семьи Уразовых и Шатуновых. Когда первые из них временно поставили «своего» муллу, вторые организовали самое настоящее побоище в мечети, развязав массовую драку, в которой досталось как самому священнослужителю, так и верующим, пришедшим на намаз. Противостояние длилось до тех пор, пока мусульмане не договорились об устраивавшей обе стороны кандидатуре.
Таким «компромиссным» имамом стал в 1813 году Амирхан бин Габдельманнан (1771—1828), уроженец деревни Толкиш (ныне Чистопольский район РТ), основатель знаменитой фамилии казанских священнослужителей. Он получил прекрасное образование в медресе деревень Сасна и Маскара, а затем в Бухаре. До переезда в Казань проповедовал в ряде сел Казанского уезда. После смерти Амирхана хазрета главой махалли стал сын Ф. Сайфутдинова — Мухаметвафа (ум. 1848), который в связи с избранием его казыем Оренбургского Магометанского Духовного Собрания покинул Казань в 1838 году. С этого времени, вплоть до 1848 года, должность муллы в мечети «Иске Таш» занимал Баймурат Мухарямов. Будучи выходцем из семьи купца третьей гильдии, проживавшего в деревне Большой Менгер (ныне Атнинский район РТ), Б. Мухарямов успешно совмещал деятельность священнослужителя с занятием коммерцией. При своем доме он имел китаечную фабрику, продукцией которой торговал на Сенной площади. Одновременно Баймурат мулла держал большое медресе в приходе, отдавал много времени преподаванию в нем. Его перу принадлежит множество сочинений самого различного характера. Мулла был также известен своим непримиримым отношением к так называемым «черным» ишанам, своей деятельностью дискредитировавшим суфистских шейхов.
Новым имам-хаыбом мечети, получив указ №7798 от 12 мая 1848 года, стал сын Амирхана бин Габдельманнана — Хусаин (1816—1893). Он учился в медресе Чистополя, Казани, Маскары, Бухары и вскоре заявил о себе как талантливый проповедник, ученый. Долгие годы, изучая восточные исторические источники, X. Амирхан написал несколько книг, посвященных истории тюркских народов: «Тавэрихе Болгария» («История Булгарии») — 1883 год, «Беек шэжэрэ, яки нэселлэр бэяны» («Великая шаджара или изложение родословных») — 1884 год. В 1889 году X. Амирхан оставил должность священнослужителя мечети «Иске Таш». С этого времени до революции 1917 года духовными наставниками махалли были его сыновья Мухаметназип (1859—1921) и Мухаметзариф Амирхановы (1853—1921). Первый из них вскоре уехал в Чистополь, где стал имамом 1-й соборной мечети; второй же, исправно исполняя с 10 июня 1875 года — указ №4274 — обязанности второго муллы, уже к концу XIX века превратился в авторитетного лидера не только своей махалли, но и всей мусульманской части Казани. Кстати, Мухаметзариф хазрет получил должность второго муллы после смерти имама Мухамедсафы Мухамедвафина (ум.11.09.1869) — внука первого муллы каменной мечети Фазыла Сайфутдинова.
М-З.Х. Амирханов был приверженцем реформ в области образования, сам написал несколько учебников для новометодных медресе. В его семье родился выдающийся татарский писатель Фатих Амирхан. Помощником хазрета в мечеть «Иске Таш» в 1893 году был избран почетный потомственный гражданин Мухаметсадык Шагиахметович Иманкулов (20.09.1870 — 1932), сын имама 10-й соборной мечети, учившийся в 1886—1893 годах в Бухаре. В Казани же он стал известен как поэт, писавший в основном на религиозные темы, и как ученый-богослов. Муэдзином махалли с 1872 года бессменно трудился уроженец д. Зимница Хвалынского уезда Саратовской губернии Абдулвахит Галеев (р. 15.11.1847) — указ №7943 от 10 октября 1872 года, сменивший на этой должности Камалетдина Мухамадиева (ум.1871).
Приход девятой мечети, объединявший часть Большой и Малой Симбирских улиц, являлся самым крупным в Казани. Здесь в 1916 году насчитывалось 1 200 душ мужского и 1 170 душ женского пола при 157 домовладельцах. Медресе махалли, известное под названием «Амирхановское», считалось одним из передовых мусульманских учебных заведений. Ежегодно в нем училось 80 шакирдов. Причем, по данным властей, все учащиеся являлись уроженцами Казанской губернии, преимущественно Казанского и Тетюшского уездов. Несмотря на нововведения в учебном процессе этого училища, оно оставалось по своему характеру сугубо конфессиональным. Шакирды обучались здесь грамоте, шариату, Корану, истории ислама, татарскому и русскому языку. Мударрисы активно использовали джадидские учебники и современные методики преподавания. В этом муллам помогали два учителя: крестьянин Саратовской губернии Хвалынского уезда д. Зимницы Хуснутдин Сайфутдинов, получивший образование при 10-й собороной мечети, и крестьянин Казанской губернии Тетюшского уезда д. Янасалы Абдулла Миннуллин.
В двадцатых-тридцатых годах ХХ столетия духовным наставником прихожан оставался М-С.Ш. Иманкулов. Однако, он был репрессирован, а сама мечеть закрыта указом Президиума Верховного Совета ТАССР от 22 апреля 1939 года.
В настоящее время легендарная мечеть «Иске Таш» вновь распахнула свои двери для верующих. Но в связи с тем, что Ново-Татарская слобода как жилой район практически перестала существовать, древняя община крайне слаба и малочисленна.
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