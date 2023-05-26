«И преж сего такие примеры бывали»: как можно было стать «башкирцем» в XVII веке

Фото: Семья вотчинника / wikipedia.org

После падения Казанского ханства территория Западного Приуралья стала составной частью Московского государства. Местному населению сохранили те же права в области землевладения, которые они имели при «казанских царях». Подробнее об интеграции татар-бобылей в состав башкирцев продолжает рассказывать заведующий отделом истории Поволжья и Приуралья Института истории Марджани Радик Исхаков.

«Усыновление»

Знакомство с архивными источниками XVII в. позволяет выявить механизмы инкорпорации в состав башкирцев других страт ясачного населения региона. Вхождение бобылей в состав башкирцев происходило путем «усыновления» вотчинником лица, стремившегося получить статус башкирца. Как правило, это происходило в случае, если у башкирца не было близких родственников по мужской линии и ему было сложно выплачивать ясак. «Усыновленный» бобыль брал на себя обязательства по несению повинностей и уплате окладного ясака и таким образом становился полноправным членом башкирского сообщества. В документах встречаются случаи, когда после смерти бездетного башкирца его родственники, сами не желая или не имея возможности платить его окладной ясак, просили уфимского воеводу передать его вотчину татарину-бобылю. Обедневший башкирец и сам мог отказаться от своих вотчинных прав в пользу лица, готового вместе с его землей взять на себя обязательства по уплате окладного ясака.



Челобитные бобылей

Но, пожалуй, наиболее распространенным способом получения вотчинных прав было официальное обращение (челобитная) бобыля о переводе его на окладной ясак. Часто просители кроме выплаты окладного ясака обязались давать за это дополнительный ясак в «прибыль». Как правило, все такие просьбы удовлетворялись. Единственным препятствием в переводе вчерашних бобылей в башкирцы в глазах уфимской администрации могла стать уплата ими ранее бобыльского ясака. При таких обстоятельствах обязательным условием перевода в башкирцы было сохранение выплаты бобыльского ясака, то есть приискание просителем на свое место безъясачного бобыля.

«Живописная Россия», т. 8, ч. 1, 1899.

Заселение пустошей

Также статус башкирца и особые права на земли получали путем заселения пустующих земель («в диком поле») и особым решением государственных структур. Данный процесс усилился и приобрел довольно высокую динамику в последней трети XVII — начале XVIII в., что было связано с курсом на расширение экономической базы Уфы и подчинением ей в фискальном отношении всех групп ясачного населения Уфимского уезда. Об этом свидетельствуют многочисленные документы, сохранившиеся в фонде Уфимской приказной избы Российского государственного архива древних актов.

В окладной ясак записывались как отдельные лица, так и целые группы бобылей

Для примера приведем данные одного документа (д. 1152). Согласно ему, в 1688 г. в окладной ясак был записаны татары-бобыли Казанской дороги д. Сабаевы: Утяч и Кимеч Еникеевы, Баймяч Тохтамышев, д. Шайчюрины Утемыш Байтереков, д. Енабердины и д. Камаевы Байкач Ишмяков, Утяч Андрюшев, д. Кубады Мряс Чолпанов, Килмет Утешев, Ылгилда Баушев,

в 1689 г. — Ногайской дороги д., что на речке Урунде, Иликей Бекчюрин, Казанской дороги Ички-Иланские волости Тойбулату Урмасев, д. Улуй Именли Кулмяш Тохтамышев, д. Маты Кручка Абызов, Ибрай Уразбаев,

Деревня Юрактау. Фото: photos.wikimapia.org

в 1690 г. — Казанской дороги д. Юряктав Бимей Иштуганов, д. Каракул Булат Ахметьев,



в 1692—1693 г. — Ногайской дороги д. Сахаевы Иликей Миликеев, Акберда Тингуатов, Ештуган Чюрин, д. Бурлы Бекмет Тенеев, д. Елим Кинзягул Дулатов, Кадырка Тоишев, Мамекей Маметев, Урсай Батырев, Исенгул Дулатов, д. Бешаул Утеш Уразимбетев, Кинзегул Кинзебаев, Казанской дороги д. Полского Кыргизу Шайбулат Шаймурзин, Досай Иванаков, Аймяч Янгилдин, д. Маткауского устья Илтудач Иштуганов, Елдяцкой волости Багиря и Трошка Иткасевы, д. Сабаевы Досмет Токусев, Байлярской волости д. Исенсубины Иштуган Ишмаметев, Сафар и Урмекей Иштугановы, Осинские дороги д. Болшой Иняк Исенбай Сейтяков.

В своих резолюциях о переводе данных лиц в состав башкирцев уфимская администрация отмечала, что

«и преж сего такие примеры бывали, безясашные люди в окладные ясаки писаны, да и бобылскому ясаку убыли в том не будет и прибыль (будет казне, — Р.И.)».

Итак, только в одном взятом документе говорилось о записи в окладной ясак за шесть лет (с 1688 по 1693 г.) 40 семей татар-бобылей. А таких примеров можно привести довольно много.