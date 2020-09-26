Рафаэль Хакимов: «Татаро-башкирский фронт распался»
«Великая Татария» казанского историка. Часть 25-я
Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Как возникла Великая Татария и чем она стала». В ней казанский ученый делится своей интерпретацией исторических событий в Евразии, заметное место в которых занимали татары и их предки. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.
Возвращение идеи государственности
В конце ХIХ — нач. ХХ веков среди татарской интеллигенции был популярен вопрос: «Нация все еще спит или уже проснулась?» Немало было написано стихов и статей с призывом к татарам: «Проснись!» или «Вставай с колен!».
Несмотря на давление со стороны столыпинской реакции, в недрах татарской мысли зрели семена будущей государственности. Если русская мысль развивалась сама по себе в отрыве от политики и богоискательства, то у татар интересы были более приземленными. Речь шла не о физическом выживании, а о политических правах.
Исламская реформация, начатая Курсави и Марджани, а затем выраженная блестящей плеядой джадидов в лице Галимджана Баруди, Зия Камали, братьев Буби, Мусы Бигиева, стала философской школой для всех татарских политиков, начина с Юсуфа Акчуры и заканчивая Мирсаидом Султан-Галиевым.
Юсуф Акчура сделал выбор в пользу тюркского пути, не отрицая роли ислама. Он писал: «Религии как таковые постепенно теряют свое значение и силу. Они все более и более переносят свою деятельность из общественной сферы в личную сферу жизни человека. В обществе свобода совести начинает занимать место, ранее принадлежавшее объединявшей всех религии. Религии, отказываясь от общественных функций, занимаются тем, что исполняют роль предводителя, указывающего правильный путь сердцам, становятся лишь добросовестным посредником между Творцом и его созданиями. Вследствие этого религии могут сохранить свое политическое и общественное значение, лишь объединяясь с этносами, помогая и даже служа им».
Он верно уловил основную тенденцию изменения роли ислама. Светские институты оказываются более эффективными для развития нации, чем религиозные учреждения.
В большую политику татары вступили в конце ХIХ — начале ХХ веков. Политические свободы после Первой русской революции позволили татарам открывать газеты, журналы, издательства и типографии. Затем была создана первая татарская партия «Иттифак». В Государственной думе появилась мусульманская фракция во главе с Садри Максуди.
С началом революции 1917 года появляются различные проекты переустройства России. Именно в это время Садри Максуди и Гаяз Исхаки выдвинули проект создания штата «Идель-Урал». Проработка этой идеи была столь глубока, что представляет интерес и сегодня. Она совмещалась с федеративным принципом государственного устройства России и не делала акцент на этническом факторе. Хотя организаторы штата были достаточно лояльны к советской власти, но они не были коммунистами. Большевики не могли допустить провозглашения большой республики в сердце страны и воспользовались разногласиями в татарском мире, чтобы предотвратить его учреждение.
Вахитов и Султан-Галиев выдвинули альтернативный проект Татаро-башкирской республики. Это собственно та же концепция штата Идель-Урал, но на базе социалистической идеологии. Но и этот вариант не устраивал большевиков, и они умело разыграли «башкирскую карту», подписав с Заки Валиди договор о создании самостоятельной Башкирской автономии. Татаро-башкирский фронт распался, пропустив на историческую арену агрессивный большевизм.
Эти политические события стали личной трагедией Султан-Галиева. Его нельзя обвинять в том, что он оказался с большевиками, ведь в то время социал-демократы выступали за права народов в России, за самоопределение наций. Тогда еще не было оснований для того, чтобы сомневаться в реализуемости этих лозунгов, тем более белогвардейцы призывали просто к восстановлению монархии со всеми последствиями для нерусских народов.
Только такой прозорливый человек, как Михаил Бакунин, мог задолго до появления социалистического государства предсказать его порочность. Бакунин предупреждал, что если какой-нибудь народ попробует осуществить в своей стране марксизм, то это будет самая страшная тирания, какую только видел мир.
Султан-Галиев не был традиционным большевиком, можно даже сказать, что он вовсе не был большевиком, хотя и состоял в партии и работал в Наркомнаце. Он пытался соединить социализм с исламом, создать коммунистическую партию в Туркестане, разрабатывал советскую антиколониальную политику. Влияние Султан-Галиева на восточную политику большевиков ощущалось даже после его ареста в 1923 году. Теория «исламского социализма» стала знаменем для революции во многих колониях.
Султан-Галиев соединил исламские ценности с идеями социализма, что нашло отклик в арабских странах. Неслучайно Александр Беннигсен назвал его идеологом «третьего мира». Наконец, будучи в тюрьме, в 1929 году он предсказал распад Советского Союза. Султан-Галиевым завершается самостоятельная общественная мысль татар. То, что писали татарские ученые в эмиграции, было всего лишь продолжением начатых в России проектов и в большей степени касалось общетюркских тем, нежели собственно татарских.
Социализм прервал естественное течение событий. Российское общество вступило в стадию такой метаморфозы, которая отвергла и ислам, и православие, взяв на вооружение агрессивный атеизм.
Продолжение следует
комментарии
Если бы диктаторы-марксисты Ленин и Троцкий не потопили в крови идею создания буржуазного территориального Волго-Уральского штата в составе свободных демократических Соединённых Штатов России, не разделили бы поволжских тюркских мусульман с единым литературным языком на "башкир" и "татар", то к концу 20 века поволжских тюркских мусульман было бы 35-40 миллионов.
И дискуссионно - потому и интересно.
"Именно в это время Садри Максуди и Гаяз Исхаки выдвинули проект создания штата «Идель-Урал». Проработка этой идеи была столь глубока, что представляет интерес и сегодня. Она совмещалась с федеративным принципом государственного устройства России и не делала акцент на этническом факторе. Хотя организаторы штата были достаточно лояльны к советской власти, но они не были коммунистами. Большевики не могли допустить провозглашения большой республики в сердце страны и воспользовались разногласиями в татарском мире, чтобы предотвратить его учреждение".
Марксисты-"интернационалисты" Ленин и Троцкий боялись не столько провозглашения Волго-Уральского Штата -республики, в составе Соединённых Штатов России - Автономные СС республики они все же создали, сколько они боялись потерять власть при демократии и политических свободах.
Поэтому они все демократические свободные государственные образования уничтожили, потопив их в крови.
А взамен марксисты Ленин и Троцкий создали диктаторские, "классовые" "красные" автономные СС республики, державшиеся на массовом терроре.
Международные марксисты-террористы Ленин и Троцкий разрушили единый этнос поволжских тюркских мусульман с единым литературным языком, разделив их на "башкир" и "татар".
Страшную цену заплатили народы Поволжья, соблазнившись, на провокации марксистских диктаторов Ленина и Троцкого - только в Красной Татарии в 1921 году погибло страшной смертью от голода около 1 миллиона человек, в основном "татар".
Спасибо уважаемым автору и РВ.
Но можно и подискутировать.
Например:
"Вахитов и Султан-Галиев выдвинули альтернативный проект Татаро-башкирской республики. Это собственно та же концепция штата Идель-Урал, но на базе социалистической идеологии".
Территориальный свободный, демократический Штат Идель-Урал и национальная диктаторская, "классовая" Татаро,-Башкирская Республика это две совершенно разные концепции, совершенно два разных подхода к организации общества.
Первый подход основан на свободе и демократии - второй на диктатуре и тирании.
Да, Султан-Галиев не был в "чистом" виде "большевиком" - т.е. международным марксистам-террористам.
Он был национал-социалистом, национал-коммунистом - пытавшимся построить социализм, коммунизм для одной нации, одного этноса.
Он был одновременно и национал-исламистом, пытавшимся объединить тюрков на основе "исламского марксизма".
Конечно международные марксисты-террлристы, диктаторы Ленин и Троцкий воспринимали Султан-Галиева как конкурента в борьбе за власть и пытались его не только использовать для укрепления своей власти, но и уничтожить - арестовал Султан -Галиева первый раз Ленин и Троцкий.
Их лучший ученик марксист Сталин лишь завершил дело своих учителей - вырезал всех конкурентов, в том числе и националистов.
Султан-Галиев был типичный националист, самосознание которого стало пробуждаться, когда он из многоэтнической деревни попал в интернациональный город - чтобы выжить люди группировались в крупных городах по этническому признаку.
Конечно не "из многоэтнической деревни", а "из МОНОэтнической деревни".
Спасибо за доставленное интеллектуальное удовольствие.
Но возникает несколько вопросов.
Например - кому принадлежит плакат о провозглашением "Идэль-Уральской республики"?
Её не провозглашали ни марксисты-террористы Вахитов с Султан-Галиевым, ни демократы Максуди и Исхаки.
Тогда кто провозглашал?
Разгоняли Идэль-Уральскую республику как раз сторонники этих двух противоборствующих сил.
Может эту "загадочную" республику провозглашал Ваисов, который до этого провозглашал Булгарскую Народную Республику тоже разогнаную марксистами и националистами?
Хотелось бы узнать ответ на эту историческую "загадку".
Может кто-то из читателей уважаемого РВ знает ответ?
Тем более, что этот "загадочный" плакат "кочует" из одной статьи в другую с 1960-х годов без всяких объяснений.
В следующем продолжении, наверное, будет написано и ещё о нескольких "республиках",. существовавших, на территории бывшей Казанской губернии в 1918-1920 гг.
Уже жду с нетерпением и можно даже сказать с вожделением.
Читательским.
Спасибо за интересные познавательные тексты, заставляющие задуматься о Прошлом, Настоящем и Будущем.
Но потом, укрепившись у власти, марксисты вырезали, как они обычно и поступали", всех своих "союзников", ставших политическими конкурентами, в том числе вырезали и националистов - от национал-социалистов до национал-коммунистов.
А диктаторские, классовые, красные СС республики довольствовались лишь номинальной "самостоятельностью", выполняя беспрекословно все приказания марксистской партии РСДРП(б), ркп(б), ВКР(б), КПСС.
Если бы националистам удалось создать на месте России 40-70 "национальных государств", то История пошла бы совершенно другим "путем".
Мне кажется, что тогда сейчас бы не существовали эти 40-70 "национальных государств" - а территория России была бы поделена между сильными соседями.
Вполне вероятно, что я ошибаюсь.
Надеюсь уважаемый академик Р.С.Хакимов в своем продолжении рассмотрит все возможные варианты развития событий тех времён.
Все же История может иметь и сослагательное наклонение.
Вспомним "Остров Крым" казанско-московского диссидента и а американо-французского писателя В.Аксенова.