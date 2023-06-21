Крымское ханство и Малая Ногайская Орда

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Фото: использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

8.6. Крымское ханство и Малая Ногайская Орда

Когда в середине XVI в. в степном Предкавказье развернул свои кочевья выходец из Ногайской Орды мирза Гази б. Урак, к нему стали прибывать из-за Волги другие, недовольные политикой биев, ногайские мирзы, и в скором времени на Северном Кавказе появился самостоятельный Казыев улус или Малая Ногайская Орда. Это кочевое политическое образование стало объектом пристального внимания соседей, в первую очередь Крымского ханства и Московского царства. Каждое из этих государств рассматривало Северо-Кавказский регион как сферу исключительно своих интересов и поэтому пыталось втянуть это новое военизированное сообщество в орбиту своего влияния.

Что касается самих Малых Ногаев, то они далеко не сразу определились, на кого из могущественных соседей ориентироваться в вопросах своей внешней и внутренней политики. Так сложилось, что выбор этот был сделан в пользу Крыма. Как покажет дальнейшая история, этот выбор предопределил быстрое исчезновение Малой Ногайской Орды как единого политического образования с исторической сцены уже к концу 30-х гг. XVII в.

Первое упоминание в источниках о Гази-мирзе относится к 1551 г. Окольничий Федор Нагой писал царю, что к нему, в Касимов, в понедельник 14 сентября 7060 г. (1551) прибыли ногайцы, а с ними вместе бастановский татарин, «а взял его на поле сее весны Казы мирза Ураков на Ахматовых горах». Если под «Ахматовыми горами» имелся в виду Донецкий кряж, то можно предположить, что к весне 1551 г. Гази-мирза уже обособился от Ногайской Орды, перебрался на крымскую (правую) сторону Волги и стал «казаковать на Поле». Причем он не просто сам промышлял в степи, а собрал вокруг себя таких же казаков-изгоев, порвавших связь со своей улусно-эльной системой и ставших ядром Казыева улуса, сделавшись серьезной силой, о чем свидетельствует сам факт попадания его имени в государственные документы.

Фото: realnoevremya.ru

Уже к маю следующего, 1552 года, отряд Гази-мирзы насчитывал 400 человек. Впервые о совместных действиях казыевцев с крымскими татарами говорится под 1555 г., когда свергнутых хан Ямгурчи б. Бирдибек попытался захватить Астрахань. Гази-мирза упоминается как один из участников этого похода наряду с сыновьями ногайского бия Юсуфа. Помощь Ямгурчи оказал и крымский хан Девлет Герай, отправив под Астрахань Шигай-богатыря Антулова с конницей и янычарами. Однако вскоре между союзниками произошел раскол, и Гази-мирза убил хана Ямгурчи, поддерживаемого Девлет Гераем.

В грамоте ногайского бия Исмаила 1560 г. впервые был отмечен факт союза между Казыевым улусом и Крымским ханством: «с крымским царем Казы мирза содиначился». Следовательно, понадобилось около десяти лет, чтобы Гази-мирза смог преодолеть традиционную неприязнь ногаев к крымцам и встать на сторону крымского хана Девлет Герая. Этот выбор определит всю последующую судьбу Малой Ногайской Орды, которая все прочнее будет входить в орбиту крымского влияния. Исследователи по-разному расценивали крымско-казыевские отношения. От «интимной дружественной связи» до прямого подчинения крымским ханам и от союзнических отношений до военно-политического альянса, направленного против общих врагов — России и Большой Ногайской Орды.

В 1560 г. крымский хан прислал к Малым Ногаям Суртаи-аталыка, Гази отправил в Крым «Илдебола да Ян-мирзу на уверенье». Теперь Малые Ногаи защищали владения Крыма с востока и мешали Большим Ногаям организовывать набеги на крымские улусы.

Уже в ноябре 1560 г. Девлет Герай и Гази-мирза договаривались о каких-то совместных действиях в устье Северского Донца. Выгодное стратегическое положение на «промежке» (между Азовом и Кабардой), которое занимал Казыев улус, позволяло ему создавать постоянную угрозу улусам Больших Ногаев. По этой причине Исмаил отказывался выступать в поход на Крым, пока Иван IV не сгонит Гази-мирзу «с того промежка» любым приемлемым способом. Ногайский бий сообщал царю, что Девлет Герай и Гази-мирза договорились на том, что «Казы мирзе деи Крыму недружбу никак не делати, то б еси ведал». Таким образом, можно с уверенностью говорить, что между Казыевым улусом и Крымским ханством сложился прочный и искренний союз, вызывавший зависть у Больших Ногаев.

За два года до этого Исмаил регулярно посылал к Гази-мирзе с предложением объединиться для совместных действий против исконного ногайского врага — Крымского ханства. Однако Гази не принял предложение Исмаила и не встал на сторону противников крымского хана. «И ныне деи он з Девлеткиреем царем зговорился, верь тому». Гази-мирза стремился поддерживать дружественные отношения с крымским ханом, стараясь наладить равноправные отношения, не имеющие ничего общего с отношениями вассальной зависимости.

Фото: realnoevremya.ru

В 1561 г. Гази-мирза вел переговоры с могущественным крымским карачи-беком мангыт — Дивей-мирзой о совместных действиях против заволжских ногаев и России. Поэтому первоочередной задачей Исмаил считал совместную с Иваном IV войну против Малой Ногайской Орды. А расправившись с Гази и его улусом, можно было бы приняться и за Крым.

Уже в январе 1562 г. Исмаил в своей грамоте к русскому царю фразу «а Казы мирза с Крымским заодин» употребит три раза. Складывается впечатление, что союз между Крымом и Малой Ногайской Ордой превратился в навязчивую идею для бия Больших Ногаев. В это время Гази-мирза отправляет в Крым мирзу Мехмед Кула б. Саид-Ахмеда для заключения нового соглашения, по которому если Девлет Герай соберется идти войной на «белого царя», то впереди ханского войска будет идти Гази со своими воинами. В свою очередь Девлет Герай обещал выделить рать Гази для набега на Большую Ногайскую Орду.

К этому времени к военно-политическому альянсу между Крымским ханством и Малой Ногайской Ордой присоединяются и некоторые черкесские князья. Направлен этот альянс был против Больших Ногаев и России. В грамоте Исмаила 1562 г. сообщается, что Гази-мирза посылал к Девлет Гераю своих людей просить войско, оснащенное пушками и пищалями, под руководством двух мирз, для похода на Астрахань «сего году». Здесь же говорится о том, что черкесы, примкнувшие к крымско-казыевскому союзу, «Казыевой жене племя». Следовательно, альянс с черкесами был скреплен браком между Гази-мирзой и дочерью кабардинского князя Пшеапшоки Кайтукина. Незадолго до этого, в 1561 г., другой кабардинский князь и противник Пшеапшоки Темрюк Идаров выдал замуж своих дочерей — Кученей (Марию) за Ивана IV, а Малхуруб за Дин-Ахмеда, сына бия Исмаила. Таким образом, в 1562 г. на Северном Кавказе сложилась сильная коалиция Девлет Герая, Гази Уракова и Пшеапшоки Кайтукина, противостоящая другой коалиции Ивана IV Васильевича, Исмаила Мусаевича и Темрюка Идарова. Не смотря на это, в Москве не оставляли надежды заполучить к себе в союзники Гази-мирзу и тем самым разрушить крымско-казыевский союз.

В начале января 1964 г. стало известно, что Гази-мирза отправил в Крым двух своих младших братьев для подтверждения заключенного ранее союза. Чуть позже Гази отправил ко двору крымского хана и кого-то из своих детей. А спустя три года, в 1567 г., в Крым был послан мирза Ислам-Гази б. Саид-Ахмед просить прислать к Гази-мирзе царевича, и Девлет Герай отправил к Малым Ногаям своего сына Мурада. В Москве старались узнать всеми способами, для какой цели крымский хан отправил сына в Казыев улус и сопровождалось ли это заключением нового договора. В декабре 1569 г. Мурад Герай вернулся в Крым. Русские информаторы доносили в Москву, что «царевич у Казыя-мурзы житии не хочет», а вместо него Девлет Герай собирается отправить в Казыев улус «царевича меншого» — Фетих Герая. Однако известно, что в 1571 г. Мурад Герай находился в Малой Ногайской Орде. Таким образом, Гази-мирза стал аталыком для сыновей своего крымского союзника. Позже крымский калга Шагин Герай заявлял, что он сам и его отец Саадет Герай родились в Казыевом улусе.

Использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Малые Ногаи доставляли в Крым и важные сведения. Так, в 1567 г. к Девлет Гераю от Гази-мирзы приезжал мирза Маметкул Бутаков с известием о том, что весной к русскому царю прибыл кабардинский князь Мамстрюк Темрюкович за военной помощью против черкесских князей, служащих крымскому хану и турецкому султану, в том числе и против Пшеапшоки, «Казыева тестя». Гази сообщал через своего посла и о намерении Ивана IV ставить крепость на Тереке.

В конце мая 1569 г. в Крым прибыл казыев посол Ах-Кула Татарин с сообщением, что к Гази примкнул мирза Ак б. Юсуф с тремястами людьми, оставив бия Дин-Ахмеда, который, как и его отец, находился в состоянии войны с Малыми Ногаями. А уже в середине июня у Девлет Герая был сам Ак-мирза, которому хан велел кочевать вместе с «Казыевым князем». Перепутать титул мирзы с княжеским русские информаторы не могли. Следовательно, в начале июня 1569 г. Гази б. Урак был провозглашен бием Малой Ногайской Орды, причем без всякого причастия к этому крымского хана.

В этом же году Гази со своими людьми примкнул к турецко-крымской экспедиции на Астрахань. По сообщениям источников, Малые Ногаи подошли к Азову — месту сбора всех участников похода, где присоединились к крымской коннице Девлет Герая. Количество воинов, выставленных Гази б. Ураком, составляло 30 тыс. человек. Согласно же сведениям, полученным русским послом Иваном Новосильцевым, с Гази-мирзой было тысяча человек. В походе казыевцы располагались в полку левой руки под командованием Адиль Герая. После неудачи под Астраханью Гази сговорился с крымским ханом повести турецкое войско обратно к Азову окружным путем по безводным степям, где турки понесли большие потери от нехватки продовольствия и запасов воды.

С начала 70-х гг. XVI в. Малые Ногаи участвуют во всех военных мероприятиях Девлет Герая. За это бий Гази был щедро жалован крымским ханом, чем вызывал зависть у своих заволжских сородичей. Причем оба союзника обещали сохранять верность друг другу. Поэтому ни о каком союзе «полувассального» характера и тем более «фактическом подданстве» Малой Ногайской Орды Крыму говорить не приходится. В 1571 г. Малые Ногаи принимали участие в крымском нашествии на Москву. Были они в составе крымского войска и во время неудачного похода Девлет Герая 1572 г. Однако в дальние походы с крымским ханом бий Гази не ходил. Так, он отказался участвовать в походе против молдавского господаря Иона Воды, организованного турецким султаном в 1574 г.

Со своей стороны крымские царевичи принимали участие в набегах Гази б. Урака. В частности, в нападении Гази на кабардинцев в 1576 г., в котором он и погиб, участвовал Иман Герай со своими людьми. Поход был организован бием в поддержку своего тестя — черкесского князя Пшеапшоки. Оставшийся в живых сын Гази — Хан-мирза — ушел из Казыева улуса. 15 августа 1576 г. он прибыл ко двору Девлет Герая и попросил для себя царевича Сахиб Герая б. Мехмед Герая. Известные слова Девлет Герая по поводу гибели своего верного союзника и воспитателя его сыновей показывают, как высоко ценил крымский хан Гази б. Урака: «Только-де на Казее царьского имени не было! А камена был стена Крымскому юрту и Азову!». Столь же высокой оценки от современников заслужили и воины Казыева улуса: «А то были у него (Девлет Герая. — М. Ш.) на всякой войне первые люди Казыевы».

Использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Таким образом, можно сказать, что первоначально взаимоотношения между Малой Ногайской Ордой и Крымским ханством строились именно как союзнические с полным равноправием сторон. Правда, сложились они не сразу. Но чем дальше, тем крепче становился этот союз. И несмотря на все попытки бия Исмаила и царя Ивана IV переманить Гази-мирзу на свою сторону, он так и не примкнет к ним, и до конца будет верен крымскому хану. После гибели Гази в 1576 г. и смерти Девлет Герая в 1577 г. отношения между Малой Ногайской Ордой и Крымским ханством будут меняться. Тем не менее выбор, сделанный первым вождем Казыева улуса, окажется судьбоносным для всей последующей истории этого политического образования на Северном Кавказе.

Какое-то время в посольских документах от лица Малых Ногаев выступают «Казыевы дети». Так, в 1577 г. большеногайский мирза Урус б. Исмаил сообщал русскому послу, что «съ Казыевыми детми и съ Крымским дей Царемъ у насъ договоренося», «а то де отъ меня бежали Тумаки въ Крымъ и хъ казыевым дътемъ». О каких-то совместных действиях на российской «украйне» казыевцев и крымцев в 1577 г. оповещал детей боярских мирза Хан Бай б. Исмаил. Фактически же каждое лето Малые Ногаи совместно с крымскими татарами совершали набеги на российские приграничные территории. Присоединялись к этим набегам и выходцы из Большой Ногайской Орды. В 1578 г. царевич Мурад Герай б. Мехмед Герай, совместно с мирзами Малых Ногаев, организовал большую экспедицию против Московского государства, отказавшись выполнить приказание отца напасть на территорию Речи Посполитой.

Под 1580 г. в русских источниках впервые встречается имя нового бия Малой Ногайской Орды — Якшисаата б. Мамая б. Саид-Ахмеда. Он приходился троюродным братом Гази б. Ураку. Несмотря на то, что в живых оставался сын Гази — Хан, мирзы Малых Ногаев избрали бием именно Якшисаата. Он продолжал придерживаться союзнических отношений с Крымом, участвуя в совместных набегах на русское пограничье. Хотя в 1559 и 1560 гг. он возглавлял такие же набеги, только на Крым, организованные бием Исмаилом. За эту службу Якшисаат мирза даже был пожалован царем Иваном IV. В 1562 г. Якшисаат рассорился с Исмаилом, покинул Заволжскую Орду и присоединился к Казыеву улусу. А уже в январе 1564 г., в грамоте к Ивану IV от мирз Малой Ногайской Орды имя Якшисаата стоит на втором месте после Гази. Таким образом, можно заключить, что довольно быстро Якшисаат-мирза занял одну из лидирующих позиций среди малоногайской знати.

Во время междоусобной борьбы за крымский престол в 1584 г. бий Якшисаат и Малые Ногаи встали на сторону назначенного из Порты Ислама Герая II против сыновей свергнутого Мехмеда II — Саадета II, Мурада и Сафа Гераев. В своем письме к бию и мирзам Казыева улуса турецкий султан приказывал им поддерживать тесную связь с Ислам Гераем, сохраняя прежний союз и солидарность с Крымом. В случае, если мятежные царевичи окажутся на территории Малой Ногайской Орды, об этом необходимо было незамедлительно сообщить в Бахчисарай и принять все надлежащие меры. Однако крымский хан не доверял Якшисаату и даже вел переговоры с бием Больших Ногаев Урусом о совместных действиях против казыевцев. Но вскоре Ислам Герай II пошел на сближение с Малыми Ногаями и между ними была заключена шерть. В 1586 г. по поручению Крыма бий Якшисаат во главе 30-тысячного войска вторгся в самый центр России, разорив окрестности Белева и Козельска. В то же время он не считал себя чем-либо обязанным крымскому хану и всячески подчеркивал свое независимое положение. Это не мешало ему в 1587 г. просить у Ислам Герая помощи от наседавших на Малых Ногаев со всех сторон пятигорских черкесов, заволжских ногаев и особенно донских казаков.

Фото: realnoevremya.ru

Новый крымский хан Гази Герай II решил покончить с независимостью Казыева улуса. Он со своей армией переправился на ногайский (левый) берег Дона и привел Малых Ногаев к повиновению, повелев им кочевать под Азовом. В 1588 г. Гази Герай с торжеством писал в Москву, что под власть Крыма пришли ногайские улусы «и ныне божею милостию к крымской рати прибыло войска больши 100 тысяч». В разразившейся вскоре войне 1588—1590 гг. с Большими Ногаями, Малую Ногайскую Орду поддерживало Крымское ханство. В результате взаимных опустошительных набегов в 1590 г. погибли оба ногайских бия — Урус и Якшисаат. Эта братоубийственная война привела к тому, что часть улусов Малых Ногаев ушла за Дон, на территорию Крымского ханства. С этого времени Малая Ногайская Орда перестанет играть роль мощной военной силы на Северном Кавказе, и ее влияние в регионе будет постепенно снижаться. Источники сообщают о запустение Казыева улуса в конце XVI в.

В 1590 г. знатнейшие из оставшихся малоногайских мирз — Хан б. Гази и Баран-Гази б. Саид-Ахмед снова шертовали крымскому хану на верность. В то же время в шерти Гази Герая 1594 г. говорится, что хан берет на себя обязательство соблюдать мир с Русью за весь Крым, за исключением Казыева улуса, который «кочует себе», то есть ни кому не подчиняется. Однако это не мешало участвовать Малым Ногаям в походах Гази Герая на Москву в 1591 г., в Венгрию в 1594 г. и т. д.

Новый бий в Малой Ногайской Орде появился, по-видимому, между 1598 и 1600 гг. Так, глава Больших Ногаев Иштерек в 1604 г. сообщал, что «к брату де его, к Тин-Магметю князю (бий Дин-Мухаммед (1598-1600). — М. Ш.), и к нему, к Иштереку, Барангазый князь и все мурзы Казыева улуса присылали многих послов». По крайней мере, Баран-Гази б. Саид Ахмед стал бием не позднее 7107 г. с. м. (1 сентября 1598 — 31 августа 1599), поскольку в «107-м году был он, Иштерек, в Казыеве улусе и о том Барангазыю князю и всем мурзам говорил». Новый бий продолжил ориентироваться на союз с Крымским ханством, хотя есть сведения, что в начале XVII в. Гази Герай II находился в неприязненных отношениях с Малыми Ногаями.

Во время тайных переговоров в ноябре 1604 г. в Астрахани русских воевод с бием Иштереком обсуждался вопрос о приведении казыевцев в «прямое холопство» русскому государю. Предлагалось, в начале, воздействовать на них уговорами, в противном случае Иштерек должен был «вконец» разорить Казыев улус и отбить у казыевцев всякую охоту служить крымскому хану. Однако до реальных действий дело тогда не дошло в связи с нежеланием Иштерека действовать против Малых Ногаев в одиночестве и с разразившейся на Руси Смутой.

В Смутное время Малые Ногаи продолжали действовать на русских «украйнах» самостоятельно, что видно из текста шерти о вечной дружбе и мире, принесенной крымским представителем в 1614 г. за царя, царевичей и за весь Крым, «опричь Казыева улуса». Нападения казыевцев на Русь продолжались вплоть до 1617 г. В 1615 г. послы Малой Ногайской Орды в Москве вели себя как представители совершенно независимого политического образования. По мнению А.А. Новосельского, казыевцы того времени представляли собой «наиболее анархическую часть среди всех татар», не подчиняющуюся ни Крыму, ни Турции.

Фото: realnoevremya.ru

Как таковая Малая Ногайская Орда в первой четверти XVII в. представляла, по сути, конгломерат трех «родств» — Шейдяковых, Мамаевых и Ураковых, которые слабо подчинялись бию Баран-Гази и самостоятельно сносились с Крымским ханством. В конце 1610-х гг. между Малыми Ногаями и Крымом разразился открытый конфликт. Причиной конфликта стало то, что в 1619 г. казыевцы встали на сторону мятежного царевича Шагин Герая б. Саадет Герая, вместе со своим братом Мехмедом оспаривавшего право на крымский престол. Сыновья Саадет Герая, как и он сам, родились в Казыевом улусе. Их мать — Ертуган, была дочерью Гази б. Урака. Поэтому неудивительно, что Шагин Герай нашел среди Малых Ногаев искреннюю поддержку.

Активные действия начали именно Малые Ногаи, погромив турецко-крымскую рать Сайдар-паши по наущению Шагин Герая. В отместку весной 1619 г. Джани- бек Герай послал калгу Девлет Герая против Малой Ногайской Орды. В итоге казыевские улусы были разорены и мирзы вынуждены были бежать к Астрахани и на Терек под защиту русских воевод. Однако крымский хан не желал перехода Малой Ногайской Орды под протекторат Московского государства и поэтому обратился к фактическому лидеру Малых Ногаев — мирзе Касиму б. Исламу, родному племяннику бия Баран-Гази, с предложением мира и просьбой начать войну с Шагин Гераем, бежавшим к кумыкам.

Мир между Крымом и Малой Ногайской ордой был достигнут, поскольку уже в 1621 г. мы видим Малых Ногаев в войске Джанибек Герая, собранного по приказу султана Османа II для войны с Польшей. Приблизительно в это же время в Малой Ногайской Орде сменился бий — им стал Касим б. Ислам. Это был последний верховный правитель Казыева улуса. Время княжения Касима (н. 20-х — н. 40-х гг. XVII в.) отмечено сложными отношениями с Крымским ханством. В 1623 г. Малые Ногаи участвовали в походе крымцев на Кабарду и Бесленей. В начале 1624 г. казыевцы были вовлечены в поход Девлет Герая и Кантемира мирзы против Польши.

Во время попытки османов в 1624 г. сменить крымского хана Мехмед Герая III казыевские ногаи, как и прежде, пришли на помощь калге Шагин Гераю. При участии Малых Ногаев Шагин Герай совершил поход против Буджакской орды Кантемира-мирзы. В 1625 г. крымский калга приостановил готовящийся казыевцами набег на Русь. В самом Казыевом улусе говорили, что «если бы не Шагин Гирей, то им не было бы житья от казаков и астраханских людей». У хана и калги были разные взгляды на отношения с Малой Ногайской Ордой. Мехмед Герай III отрекался от казыевцев, а Шагин Герай стоял за Малых Ногаев, считая, что они ему подчинены и находятся в его владении: «А казыев де улус наш».

В 1625 г. конница малоногайского бия Касима под руководством его сына участвовала в походе Мехмед Герая на Дагестан. По повелению калги Шагин Герая казыевские мирзы совершали набеги на Русь. В 1627 г. Касим присоединился к крымской армии, выступившей на «бесленеевских черкес».

Использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

После изгнания братьев из Крыма в 1628 г. Шагин Герай посылал из Запорожья брата Мехмеда к Малым Ногаям за помощью, и те, как обычно, снова ему не отказали. В ноябре того же года казыевцы принимали участие в неудачной попытке Мехмед и Шагин Гераев прорваться в Крым. В новой попытке овладеть Крымом в апреле — мае 1629 г. с Шагин Гераем было три малоногайских мирзы с 2 тыс. своих воинов. Разгром братьев-изгоев был полным, казыевцы по большей части все погибли, Шагин Герай снова бежал в Малую Ногайскую Орду.



За поддержку мятежников Джанибек Герай организовал карательную экспедицию против Малых Ногаев во главе с сыном Мубарек Гераем. Ногайские улусы подверглись погрому, и большинство мирз признали себя в полной власти крымского хана. Пятитысячный отряд казыевцев примкнул к войску Мубарек Герая, отправившегося затем на черкесов, выбивать укрывшегося у них Шагин Герая. Правда, вскоре мирзы отказались выступить в поход против Польши по призыву бия Касима, выполняющего приказ Джанибек Герая. Но они также отказались поддерживать и Шагин Герая, в 1632 г. вновь оказавшегося в их улусах.

В 1632 г. казыевцы участвовали в серии нападений на Русь под общим руководством крымских мирз. В ответ русское правительство организует в 1633 г. поход объединенных сил под руководством князей В. И. Туренина и П. И. Волконского против Малой Ногайской Орды, несколько месяцев разоряя и громя её улусы. В 1634-1635 гг. Москва ставит перед донскими казаками задачу «до конца разорити и искоренити» казыевцев. Не выдержав этих ударов, осенью 1635 г. значительная часть улусов Малых Ногаев, с боями против сдерживающих их донских казаков, начинает прорываться на правый берег Дона и уходить во владения крымского хана. К марту 1636 г. родства Ураковых и Мамаевых были расселены в Крыму. На Кубани остались только улусы Шейдяковых с князем Касимом. Таким образом, степи Северо-Западного Предкавказья опустели, а Азов лишился своей опоры.

Когда в 1635 г. Джанибек Герай был смещен Портой с ханского престола, он находился на Кубани, в улусах Малых Ногаев, готовясь к походу на Иран. Ногаи, решив, что они свободны от присяги, данной теперь уже бывшему хану, хотели отплатить ему за недавний погром, и только бегством Джанибеку удалось спастись. Новый хан — Инает Герай, сумел сплотить под своей властью улусы Малой и Большой Ногайских Орд, перекочевавшие на территорию Крымского юрта.

Тем временем, воспользовавшись массовым исходом Малых Ногаев, 28 июня 1637 г. донские казаки взяли османский Азов. Оставшийся на прежних кочевьях бий Касим пытался сохранить распадающийся улус. Он балансировал между Крымом и Москвой, объявляя себя то «холопом крымского царя», то заверял московское правительство в своей лояльности. В 1640 г. в Москве стало известно, что «ныне Касая князя Исламова не стало, а остались дети его Салтан мурза с братьею». Больше у Малых Ногаев верховных правителей не появилось. Поэтому со смертью последнего бия Малой Ногайской Орды можно с уверенностью констатировать прекращение её существования как самостоятельного политического образования.