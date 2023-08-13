Монетное обращение, торговля и денежно-весовая система Крымского ханства

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Фото: использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

12.5. Монетное обращение, торговля и денежно-весовая система

А.В. Якушечкин

О функционировании монетных дворов в Крымском ханстве



С самого начала изучения нумизматики Крымского ханства одной из важнейших проблем был вопрос функционирования монетных дворов. Важным фактором развития монетного дела было также отсутствие в то время необходимого монетного материала, многие монеты, а также эмитенты и ханы были неизвестны тому же О.Ф. Ретовскому — автору самого полного до настоящего времени корпуса монет крымских ханов. Очень плохое качество чекана монет, особенно монет середины XVI — первой половины XVII веков затруднило чтение монетных дворов в легендах монет.



В последние двадцать лет у исследователей появилась огромная масса монетного материала, которая позволила переосмыслить и систематизировать наши знания о том, как функционировало монетное дело в Крымском ханстве.

Хаджи Герай I (845—871 / 1441/2—1466 гг.)

Сразу после прихода к власти Хаджи Гераем была выпущена серия монет с датой 8453 г. х. Все монеты биты на монетном дворе Крым, о чем говорит их легенда оборотной стороны.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Выпуск 845 года был очень ограничен, использовалось всего 5 штемпелей лицевой стороны и четыре — оборотной. Данные монеты довольно редкие, и, несомненно, цель эмиссии была именно декларативной, дополнительным подчеркиванием законности власти нового хана.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Монеты выпуска Орду-Базара

Судя по всему, следующей монетной эмиссией Хаджи Гераем была серия монет монетного двора Орду-Базар. На монетах этого эмиссионного центра дата отсутствует.



Данная эмиссия была также чрезвычайно ограничена. Известно три лицевых и восемнадцать оборотных сторон. Интересно и то, что один лицевой штемпель сопрягается сразу с двенадцатью оборотными.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

О времени выпуска данных монет и о месте локализации монетного двора Орду-Базар.

Из генуэзских источников нам известно, что в 1446 году резиденция Хаджи Герая находилась в Кырк-Йере.

О переносе резиденции Хаджи Герая в окрестности Кырк-Йера в районе 1446—1447 годов говорит и И.В. Зайцев: «Сейчас мы уже знаем, что Менгли Герай, родившийся около 850 г. х. (1446/1447 гг.), был сыном Хаджи Герая от аланской княжны, дочери князя Индиаву. В рамках идеи о татаро-аланском (готаланском) династическом союзе перенос столицы из космополитичного многонационального Солхата в неприступную аланскую крепость на каменистом плато выглядит очень логично и оправданно.

К 1453 году в окрестностях Кырк-Йера возводится целый дворец, в котором «Хаджи жил не как подобает хану татар, а подобно латинскому купцу». Мартом 1453 года датируется и ярлык Хаджи Герая, который был написан «в Великой Орде в Кырк-Ере во дворце».

В 858 г. х. (1 января — 21 декабря 1454 г. н.э.), как будет показано далее, начинается выпуск новой серии монет Хаджи Герая с указанием монетного двора «Кырк-Йер».

Все эти факты позволяют нам сделать предположение о том, что монетный двор «Орду-Базар» можно локализовать со ставкой Хаджи Герая в окрестностях Кырк-Йера. Возможно, и сам этот кратковременный выпуск монет ознаменовал собой именно переезд хана из Крыма в новую свою резиденцию. В этом случае и монеты «Орду-Базар» можно датировать периодом около 1446 года.

Монеты 858 г. х.

Следующая эмиссия Хаджи Гераем была осуществлена в 858 г. х.

Монеты этого года выпущены на новом монетном дворе — Кырк-Йер.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Следует отметить, что в данном случае эмиссия была обильной, использовалось около сотни штемпелей лицевых и оборотных сторон. Выпуск 858 г. х. близок по времени известному ярлыку Хаджи Герая, написанному в 857 году, «в Великой Орде в Кырк-Ере во дворце написано». Возможно, создание монетного двора «Кырк-Йер», наряду со строительством дворца, окончательно закрепляет за резиденцией Кырк-Йер столичный статус.

Дата на монетах, «858», является, без сомнения, «застывшей», т.е. монеты с данной датой бились на протяжении нескольких лет реальной эмиссии. В последнее время предпринимаются попытки выделить в общей массе этих монет даты «857», и даже «859». Мы пока не видим серьезных оснований для подобной дифференциации дат на монетах данного выпуска.

Отдельно хочется отметить, что написание название города Кырк-Йер также с течением времени подверглось некой эволюции.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Монеты 867 г. х.

Следующая эмиссия монет Хаджи Герая несет на себе дату «867» (г. х.). Данная серия монет бита на двух монетных дворах — Крыме и Кырк-Йере.

Что характерно, есть несколько лицевых штемпелей, сопряженных с оборотными сторонами обоих упомянутых монетных дворов.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Как видим, на монете, выпущенной в Крыме, к слову добавлен артикль «аль». Что же касается написания названия города, то, возможно, сочетание есть ошибочно написанное «Крым» с артиклем — т.е. в форме «ал-Кырым».

Такое же написание названия города известно по монете Токтамыша 785 г. х.

Новый чекан ал-Крыма 328(?) 785

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Какие причины побудили специалистов монетного двора Крым вернуться к подобному написанию названия города почти через 80 лет, пока неизвестно.

Медные монеты Хаджи Герая

Кроме серебряных, нам известны еще два типа медных монет Хаджи Герая.

Тип А.

Монеты этого типа впервые описал Хромов.

Лицевая легенда полностью соответствует монетам 858 и 867 гг.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Цифры года искажены. Хромов предполагает чтения года как «857». М. М. Чореф, датируя выпуск монет данного типа периодом с 858 по 871 г. х., не согласен с выделением их в отдельный номинал, считая, что они «являлись билонными отбеленными или амальгамированными акче».

Известны монеты Хаджи Герая 858 года, битые в Кырк-Йере, лицевой штемпель которых пересекается с одним из лицевых штемпелей медной монеты типа «А».

Тип Б.

Лицевая и оборотная сторона данного типа в точности повторяют соответствующие надписи крымских монет 867 г.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Данный факт может говорить о том, что эта серия монет является не отдельным, самостоятельным медным типом, выпускаемым официальным монетным двором, а неким подражанием, имитацией полновесной серебряной монеты. С другой стороны, довольно большое количество этих монет говорит об их массовом тираже.

Нур-Девлет (871—872/1466—1468 гг., 880—881/1475—1476 гг.)

Монеты чеканились только на монетном дворе Крым. С тем же написанием места чекана в виде:

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Цифры года на монетах сильно искажены, на некоторых типах — вообще отсутствуют.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Кроме серебряных монет, Нур-Девлетом также осуществлен выпуск медной монеты, на оборотной стороне которой полностью отсутствуют данные о месте и времени выпуска.

М.М. Чореф не исключает возможности чеканки данного типа во временной ставке хана. Однако география находок данного типа говорит о том, что монеты чеканились в пределах Крымского полуострова.

Возможно, что эмиссия была осуществлена в г. Крым, так же, как и все остальные монеты этого хана. Большинство известных автору мест находок медных монет Нур-Девлета происходят из окрестностей Бахчисарая и Юго-Западного Крыма. Так что нельзя исключать и чекана этих монет в Кырк-Йере.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Менгли Герай (третье правление: 882—921/1477—1515 гг.)

Нам неизвестны монеты Менгли Герая периода его первого и второго правлений.

Менгли Герай начинает выпуск своих монет в 882 г. х. на монетных дворах Крым и Кырк-Йер.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Оба этих центра работают попеременно до 898 года, когда открывается монетный двор в Каффе. В 900 году осуществляется совместная чеканка в Каффе и Кырк-Йере, затем — в 901, 903 и 904-м — вновь только в Каффе. Можно сделать следующую сводку функционирования монетных дворов при Менгли Герае по годам (см. табл. 1).

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

1. Орду-Базар

Автору известны два экземпляра, битые разными штемпелями.

Вес = 0,58, 0,61 г; номинал — акче.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

2. Хаджике-бек Базар

Название данного монетного двора было полностью реконструировано по нескольким монетам Муртазы Ярославом Студитским (Москва) и Андреем Недайвода (Одесса) на форуме «Портал нумизматики Крыма» в феврале 2012 года.

Позже были обнаружены и монеты Менгли Герая, битые на том же монетном дворе.

Автору известны два экземпляра.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Кроме монет с ясно читаемой оборотной стороной, в Крымском ханстве сразу после попадания под османское влияние появляется феномен так называемых «нерегулярных» монетных дворов.

Часть монет выстраивается в штемпельные цепочки, но с нечитаемой или сильно искаженной оборотной легендой. Возможно, что это явление связано с некими неофициальными выпусками монет где-то на периферии государства.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Возможно, некие центры монетного производства, описанные В.Б. Пиворовичем в Балыклее, как-то связаны с этими «нерегулярными» монетными центрами.

Помимо этого, именно в это время, в третье правление Менгли Герая, появляется целый ряд явно фальшивых монет.

Интересно еще рассмотреть своеобразную эволюцию лицевых легенд монет Менгли Герая.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Именно на монетах Менгли Герая впервые мы видим прибавление слова «Герай» к имени хана. Этого не было на монете Нур-Девлета. Т.е. к 882 г. х. по какой-то причине Менгли Герай решил присоединить к своему имени имя отца, сделал его родовым. Есть подобная монета и 883 года. Титулатура правителя на данной монете типична для предыдущих ханов и вообще для монет Золотой Орды XIV—XV веков — «Султан верховный . хан».

Но на еще одной монете 882 года, выпущенной в Кырк-Йере, мы видим другой формуляр лицевой легенды:

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Как видим, на данной монете полностью исчезает упоминание титула и хана, и его отца — Хаджи Герая.

В то же время на ряде монет 882 и 883 гг., выпущенных в Кырк-Йере, титул «хан» при имени отца сохраняется.

Такое изменение формы лицевой легенды можно объяснить следующим образом. Несомненно, титул «султан» несет в себе смысл верховного правителя, правителя-мусульманина. Тем самым Хаджи Герай и Нур-Девлет продолжили традицию монетного дела Джучидов.

Этот же титул, «султан», как мы видим, есть и на некоторых монетах Менгли Герая I 882—883 гг. х. Далее, в том числе и на ряде монет 882 и 883 гг. Менгли Герая, с лицевой легенды монет Крымского ханства исчезает титул «султан» при имени хана. На наш взгляд, это связано с переходом Крымского ханства под вассалитет Османской империи. При этом титул «султан» как верховного правителя для ханов Крыма утратил свою легитимность. Ибо данный титул уже принадлежал правителю Османской империи.

Титул «султан» как указатель того, что отец действующего хана сам не был ханом, вновь появляется на лицевой стороне монет Крымского ханства при Джанибеке Герае в период его первого правления (1019—1032 гг. х. = 1610—1623 гг. н.э.). Интересно и то, что первым ханом, чей отец не был правителем, в истории династии Гераев был Девлет Герай I (957—985 гг. х. = 1550—1577 гг. н.э.). Но на монетах Девлет Герая I имя его отца пишется без титула.

Титул «хан» при имени правителя появляется на монетах Крымского ханства только через 100 лет — при Мехмеде Герае II, при имени отца — с Ислама Герая II.

Стоит отметить еще одну интересную особенность лицевой легенды монет Менгли Герая — написание самого имени хана в двух формах — «Менгли» и «Бенгли»:

Что интересно, подобная вариация написания имени хана была возможна даже в рамках одного года выпуска монеты, на одном монетном дворе. Например, монеты 887 г. х., Кырк-Йер:

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Написание имени в форме «Бенглю» характерно для огузской (турецкой) ветви тюркского языка. Несомненно, в написании имени хана проявляется общая тенденция в Крымском ханстве на рубеже XV—XVI веков «османизации» деловой переписки со Стамбулом. Так, Дариуш Колоджейчик отмечает, что «уже в XV веке Менгли Герай решил подписать свое письмо Мехмеду Завоевателю Бенгли вместо Менгли, в уверенности, что такая «заогузированная» форма ханского имени будет более по душе османскому султану»