Рафаэль Хакимов: «Большинство населения Карачаево-Черкесии высказалось против разделения республики»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 57-я

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов продолжает публиковать на страницах «Реального времени» отрывки из своей книги «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается очередной фрагмент из главы «Трудное возрождение».

Кабардино-Балкарская Республика (с 1921 года)

До образования современной Кабардино-Балкарской Республики на ее территории существовали две исторические области — Кабарда и Балкария. Кабарда состояла из двух княжеств: Большая Кабарда и Малая Кабарда. Кабарда занимала равнинную и предгорную части современной республики, а также горную и высокогорную зоны в верховьях реки Малки и ее притоков. Балкария, которая была разделена на пять горских обществ, занимала в основном горные и высокогорные районы современной республики.

В 1921 году Кабарда и Балкария вместе с другими историческими областями Центрального Кавказа вступили в состав Горской АССР. 1 сентября 1921 года Кабардинский округ вышел из состава Горской автономной республики, а затем, 16 января 1922 года, за ним последовала и Балкария. Кабардино-Балкарская автономная область была образована в 1922 году, в 1936 году преобразована в АССР.

Фото geo.1sept.ru

В 1942 году большая часть республики вместе с Нальчиком была оккупирована. В январе 1943 года Кабардино-Балкария полностью освобождена. В 1944 году в связи с выселением балкарцев была переименована в Кабардинскую АССР, с 1957 года в связи с реабилитацией балкарцев — снова Кабардино-Балкарская АССР. С 1992 года — Кабардино-Балкарская Республика (КБР).

Численность населения республики, по данным Росстата, составляет 865 828 человек (2018). Из них доля кабардинцев составляет 48%, русских — 32%, балкарцев — 9,4%, турок — 4 162 человек, осетин — 99 996 человек, армян — 3 512 человек, украинцев — 12 826, корейцев — 4 983, цыган — 1 442, черкесов — 614, татар — 3 005, азербайджанцев — 2 024, чеченцев — 736, грузин — 2 090, лакцев — 1 587, немцев — 8 569, ингушей — 664, карачаевцев — 1 202.

Основа экономики республики — сельское хозяйство, лесозаготовка и туризм. В республике действуют более 200 промышленных предприятий местного и российского значения.

Фото Къарт аття / wikipedia.org

Карачаево-Черкеская Республика (с 1922 года)

C первой половины XIX века (по русско-турецкому Адрианопольскому миру, 1828 год) территория современной Карачаево-Черкесии входит в состав Кубанской области России.

С 1918 года территория была частью Кубанской Советской Республики, с 28 мая 1918 года — частью Кубано-Черноморской Советской Республики, с 5 июля по декабрь 1918 года — частью Северо-Кавказской Советской Республики. С 20 января 1921 года — частью Горской Автономной Советской Социалистической Республики.

12 января 1922 года образована Карачаево-Черкеская автономная область в составе Юго-Восточной области (с 1924 года — Северо-Кавказского края) с центром в станице Баталпашинской (переименованной затем в город Сулимов, Ежово-Черкеск и, наконец, получившей современное название Черкесск).

26 апреля 1926 года постановлением ВЦИК КЧАО разделена на Карачаевскую автономную область, Черкеский национальный округ (с 30 апреля 1928 года — автономная область), Баталпашинский и Зеленчукский районы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР Карачаевская автономная область ликвидирована 12 октября 1943 года, а карачаевцы были депортированы в Среднюю Азию и Казахстан. Южная часть Карачая отошла к Грузии (как Клухорский район), а бо́льшая часть была присоединена к Ставропольскому краю.

После реабилитации карачаевцев с разрешением на их возвращение в родные края 12 января 1957 года Черкеская автономная область была преобразована в Карачаево-Черкескую АО в составе Ставропольского края.

Фото dic.academic.ru

30 ноября 1990 года Совет народных депутатов Карачаево-Черкеской автономной области принял решение о выходе из состава Ставропольского края и преобразовании в Карачаево-Черкескую Советскую Социалистическую Республику (КЧССР) в составе РСФСР, что было утверждено Верховным Советом РСФСР в законе РСФСР от 3 июля 1991 года № 1537–1. Различные национальные движения ставили вопрос о разделении республики, но 28 марта 1992 года на референдуме большинство населения Карачаево-Черкесии высказалось против разделения. 21 апреля 1992 года Съезд народных депутатов РСФСР внес поправку в Конституцию РСФСР, которая преобразовала Карачаево-Черкескую автономную область в Карачаево-Черкескую Республику.

Недра богаты природными ископаемыми: каменный уголь, гранит, мрамор, различные руды и глины. В больших запасах — лечебные минеральные воды, присутствует множество термальных источников.

Карачаево-Черкесия расположена в зоне горных степей и широколиственных лесов. Почвы, главным образом черноземы и серые лесные. В лесах и высокогорье сохранилась богатая флора и фауна. На территории республики имеется ряд особо охраняемых природных территорий, в том числе Тебердинский заповедник и часть Кавказского заповедника.

Карачаево-Черкесия — промышленная и аграрная республика. На севере развито химическое производство, машиностроение и легкая промышленность. На юге более характерны добывающая и деревообрабатывающая промышленность и животноводство. Большое значение для региона имеют туризм, альпинизм и курорты.

Продолжение следует