Рафаэль Хакимов: «Папа Римский сам хотел привезти икону в Казань»

«Мозаика воспоминаний» татарстанского историка. Часть 20-я

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Мозаика воспоминаний». Историк повествует в ней об интересных эпизодах своей жизни и делится размышлениями о современных реалиях. «Реальное время» публикует очередные отрывки из этого сочинения.

Карта

В Институте истории на стене висит карта Татарии XVIII века. Она примечательна тем, что там на территории нынешней России находится Тартария. Есть на этой же территории Московия, Пермия, Лукоморье, Крым, Калмыкия, Чагатай, Каракитаи и др. Современные взгляды на историю — очень позднее изобретение. Русские историки всячески пытаются удревнить свою историю, демонстрируя территорию современной страны как исконно русскую и никакую другую. Однако для величия народа нет в этом никакой необходимости. Более того, русский народ — великий не из-за большой территории и древней истории, а благодаря культуре, которая, кстати, впитала традиции многих народов страны.

Карта Великой Тартарии Гийома Делиля. Амстердам, изд-во Иоганна Ковенса и Корнеля Мортье, 1757 г.

Порой, проходя по коридору, я останавливаюсь у карты и пытаюсь представить всю сложность исторических перипетий. Как же Татария превратилась в Россию…

Кому нужна эта самая икона?

Однажды ко мне на работу заглянули католики из Кельна и среди прочих деловых разговоров упомянули о Казанской иконе Божией матери, якобы хранящейся в Ватикане. Оснований не доверять не было. Я все рассказал Шаймиеву, мол, реликвию Казани надо бы вернуть на место.

Э. Турнерелли. Казанский Богородицкий монастырь

Естественно, мы изучили всю предысторию и знали, что в Ватикане не подлинная икона, а список, но, как говорят верующие, намоленный. Недолго думая, я подписал у Шаймиева письмо на имя папы Римского. Ответ ждали… и не получили. Президент так, между прочим, заметил, что я, похоже, занимаюсь какой-то авантюрой.

Казанская икона Божией матери

Прошло немного времени, появился в Казани профессор Гиссенского университета Адольф Хампель. Между делом он заикнулся об иконе. Оказалось, он 7 лет работал в Ватикане и видел ее своими глазами в опочивальне папы Римского.

Тут мы создали команду во главе с мэром Казани и с новой силой взялись за сбор документов. Восстановили всю детективную историю ее пропажи, перехода из рук в руки и, наконец, причины появления в Ватикане. В Португалии ее вручили папе Римскому после покушения на его жизнь, как своего рода оберег. Написали новое письмо в Ватикан. В ответ делегацию из Татарстана пригласили посетить резиденцию папы Римского.

Адольф Хампель. Фото android-hybrid.wetterauer-zeitung.de

Удивительно, но православные иерархи не только не проявили интереса к иконе, но были против контактов «татар» с Ватиканом, подозревали какие-то политические интриги против России. Об этом писали московские газеты. Единственным человеком, с кем можно было консультироваться, был митрополит Питирим. Он принимал меня у себя на кухне и просил ни в коем случае не упоминать его имени в прессе. Синод его, похоже, не жаловал.

С пустыми руками в Ватикан не поедешь. Хотя католиков в Казани немного, но исторически у них был здесь свой костел, где в советское время построили аэродинамическую трубу. Извлечь ее без разрушения храма было невозможно, к тому же она была федеральной собственностью. Проще было построить новый храм. Мэр города быстро оформил землю. Место достойное, у берега Кабана, художники нарисовали картину будущего храма, и мы полетели. Свежая картина сохла в самолете.

Католический храм в Казани

Перед аудиенцией мы с Камилем Исхаковым проговорили вопросы для обсуждения, мол, у нас в республике толерантность. В то же время понимаем сложности с католическим храмом и предлагаем свой вариант решения проблемы. Наконец, хотели бы вернуть икону на ее законное место, т. е. туда, где она была обретена.

В Ватикане вдоль всего коридора стояли священнослужители в лиловых сутанах. Вслед за нами слышалось: Madonna de Kazan, Madonna de Kazan… После переговоров нам показали карту «Татарии», нарисованную на огромной стене здания. Великая Татария… В Золотой Орде существовала резиденция нунция. Не случайно в Ватикане сохранились документы тех времен, но добраться до них не удалось. Возможно, это удастся сделать следующему поколению историков.

Папа Римский Иоанн Павел II сам хотел привезти икону в Казань. Для него это был повод посетить Россию, но в Москве были категорически против, поэтому его представители привезли икону в Москву, а оттуда она перекочевала в Казань. Естественно, меня забыли пригласить на службу в честь возвращения иконы на родину.

Те, кто были против возвращения иконы и наврали обо мне с три короба, усердно молились. Почему естественно? Потому что мусульманские и иудейские иерархи точно такие же, будто их учили в одном духовном заведении. Пришлось приложить немало усилий для возвращения синагоги евреям. В день открытия синагоги торжественно стояли все, кто был непричастен, а про меня забыли. Впрочем, мне это и не нужно. Для меня важно было понять психологию духовных лиц. Мое разочарование не было особенно глубоким, поскольку и очарования-то не было. Они все деловые люди, чего не скажешь обо мне.

Две Камилы

Без Камилы прошла целая вечность. Вспоминая, как две Камилы (дочка и Камила Шаймиева) валялись у нас на диване, о чем-то секретничая, я теперь понимаю, какие, оказывается, были в моей жизни счастливые дни. Просто я не знал об этом.

Учите языки

В детстве я с дочерью говорил только на татарском, ее мама, будучи узбечкой, естественно, говорила на своем. Тем более я жене сказал: «Ребенка не порть, говори на родном языке». Камила никогда не путала два языка. К трем годам она уже слышала русскую речь и очень хотела говорить по-русски. Выражалась примерно так: «Очпочмаки нет ашаки». Иначе говоря, она не хотела есть треугольники, при этом думала, что говорит по-русски.

Во дворе она довольно быстро освоила русскую речь, причем с набором непотребных выражений. Порой было смешно смотреть, как при гостях она говорила со мной на татарском, поворачивала голову к маме и начинала тараторить по-узбекски, а с гостями говорила на русском. Гостей это шокировало: «Зачем мучаете ребенка?». Но Камиле было интересно, она охотно начала учить английский, а затем и французский. После поездки в Барселону думала выучить испанский, но Аллах распорядился иначе.

Когда сегодня я слышу разговоры о неоправданных нагрузках на детей с татарским языком, я не понимаю родителей. Детям учить языки интересно!!! Это их развивает. Социологические исследования в разных странах показывают, что знание дополнительного языка, кроме родного, повышает шансы на лучшую карьеру. Причем имеется в виду любого языка. Татарский не исключение.

Конечно, бывают учителя, способные даже у самого любопытного ребенка отбить охоту к учебе…

Продолжение следует

* Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов

