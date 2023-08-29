Булгары в чужом «образе мира»: западноевропейские (латинские) источники

Фото: realnoevremya.ru/с выставки Ильдуса Муртазина «Terra Bular»

Изучение древней и средневековой истории народов Волго-Уральского региона много лет было одним из приоритетных направлений отечественной науки. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории им. Марджани Искандер Измайлов выпустил книгу «Средневековые булгары: становление этнополитической общности в VIII — первой трети XIII века», посвященную этногенезу булгар, становлению их как этнополитической общности. В своем труде он выдвигает новую теорию изучения этнополитических и этносоциальных обществ, основанную на комплексном подходе, с применением сложной процедуры синтеза археологических, этнологических и нарративных источников. Ученый попытался охватить целостным взглядом появление, развитие и трансформацию средневекового булгарского этноса.

4. Западноевропейские (латинские) источники. Письменные источники западноевропейского происхождения содержат разнообразную информацию о быте, хозяйстве, религиозной ситуации и международных отношениях Волжской Булгарии. Сведения эти немногочисленны и дисперсны. Зачастую это выборочные сведения в обширных текстах, освещающих географию ойкумены или всеобщую историю со времени «сотворения мира», а также описания путешествий на Восток.

К числу подробных и наиболее обширных сочинений, сохранивших сведения о Булгарии, особенно ее истории в первой трети XIII в. (самый драматичный период истории), следует отнести описания путешествий венгерского монаха Юлиана и дипломатических миссий от папы римского и королевских домов Европы в Каракорум к монгольскому великому хану.

На первое место следует поставить донесения о путешествии в Восточную Европу доминиканского монаха Юлиана из Венгрии. По поручению венгерского короля Белы он в 1235 г. отправился на Восток, чтобы найти прародину венгров, о которой сохранились лишь смутные предания. Ему это действительно удалось. Вблизи одного из булгарских городов он встретил людей, говоривших на венгерском языке. Вернувшись, он продиктовал отчет («Отчет монаха Рихарда»), отправленный в Рим. Он вызвал интерес, и в 1237 г. папский двор вновь отправил его в Восточную Европу, чтобы получить известие о надвигавшихся татаро-монгольских войсках. Юлиан добрался до Суздаля, где и узнал, что Булгария пала, а все окрестные народы уже покорены завоевателями. Все это он описал во втором отчете — «Письмо о жизни татар» (около 1238 г.). Эти материалы содержат уникальную информацию о городах Булгарии, окружающих ее страну народах и войнах с монгольскими войсками.



Хан Хубилай принимает дары от европейских послов (Иллюстрация к «Книге» Марко Поло. Мастер из Бусико. Около 1412 г.) использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «Средневековые булгары: становление этнополитической общности в VIII — первой трети XIII века»

Первая францисканская миссия в Монголию была отправлена папой римским Иннокентием IV в 1245 г. Целью ее было доставить письмо к монгольскому великому хану и выяснить его намерения в отношении Европы. Миссия францисканцев состояла из Иоанна де Плано Карпини, уроженца Перуджи, и Бенедикта из Польши. Брат Бенедикт Поляк свободно говорил на кыпчакском языке и вел всю канцелярскую работу, сохранив огромное количество уникальных сведений о народах Евразии, их обычаях и истории завоеваний. Миссия, имевшая дипломатические и разведывательные цели, отправилась из Лиона 16 апреля 1245 г. и возвратилась осенью 1247 г. За два года странствий по Восточной Европе она посетила многие страны и земли, но еще больше записала рассказов о недавних и прошлых событиях. По возвращении домой, уже в ноябре 1247 г., брат Иоанн составил донесение. Описание самого путешествия приближается к дневниковым записям, но содержит и обширные сведения об истории и географии различных стран Восточной Европы, в частности бывшей Булгарии.

Считается, что источник сохранился в виде донесения Джованни де Плано Карпини (Иоанн дель Пьяно-Карпини, Iohannes de Plano Carpini) (ок. 1182—1252), озаглавленное им Liber Tartarorum («Книга о Тартарах»), которое один из переписчиков XIV в. назвал «Историей Монгалов, именуемых нами Тартарами», под каким оно и вошло в последующую историографию. Текст этот неоднократно переводился на европейские языки. Наиболее полный вариант сочинения Иоанна де Плано Карпини было переведен на русский язык А.И. Малеиным.

Через несколько лет после возвращения Дж. Де Плано Карпини ко двору великого хана в Монголию была отправлена еще одна миссия. Возглавил ее францисканец-минорит Вильгельм (Гильом, Виллем) де Рубрук (1215 или 1220 — ок. 1293), родом из Фландрии, участник шестого крестового похода. Миссия была направлена в 1253 г. французским королем Людовиком IX Святым с целью заключить союз с монголами против мусульман на Ближнем Востоке. Она началась из крымского порта Солдайя, оттуда — до ставки Сартака и Бату, откуда отправилась в Каракорум, где получила аудиенцию у великого хана Мунке, и закончилась возвращением на Кипр и Париж в 1255 г. По возвращении на родину он составил подробное описание своего путешествия — «Путешествие в Восточные страны Вильгельма де Рубрук в лето благости 1253». Будучи широко образованным и хорошо подготовленным к путешествию, брат Вильгельм, очевидно, знакомый с донесениями предшествующих посольств и дипломатической перепиской, смог дать более значительное и по объему, и по содержанию описание увиденных стран и земель. Текст «Путешествия» неоднократно издавался на различных европейских языках. Существует также перевод на русский язык, выполненный А.И. Малеиным. Другая группа сведений, содержащих данные о завоеваниях монголов, о географии и религиозной ситуации в Среднем Поволжье, сохранилась в европейских источниках, излагающих всеобщую историю. К числу наиболее авторитетных источников XIII в. относится «Великая хроника» Матфея Парижского (Mattheus Parisiensis «Chronica Majora»). Матфей был монахом бенедектинского монастыря в Сент-Олбансе (Херефордшир) и, очевидно, имел доступ к важнейшим мировым новостям и событиям, а также пользовался различными архивными материалами, в том числе королевской дипломатической перепиской и трудами предшественников. Для изучения истории монгольских завоеваний интерес представляют сведения о завоеваниях монголов в Восточной и Центральной Европе, в частности о Волжской Булгарии, и особенно сборник оригинальных документов (посланий, писем и свидетельств). Хроника неоднократно издавалась на латыни и современных европейских языках. Фрагменты ее, касающиеся истории Восточной Европы, изданы на русском языке.

realnoevremya.ru с выставки Ильдуса Муртазина «Terra Bular»

Другим важнейшим источником XIII в. является историко-географический труд «Великое сочинение» Роджера Бэкона (Roger Bacon «Opus Majus»). Ее автор — великий средневековый энциклопедист, создавший его в 60-е гг. XIII века. Основными источниками для Р. Бэкона служили труды предшественников и рукописные материалы, в частности донесения его современников, монахов францисканцев Дж. де Плано Карпини и Г. де Рубрука. Однако данный материал автор использовал не буквально, а переработал в рамках своей научной концепции. Особая заслуга Р. Бэкона состоит в том, что он использовал труды и донесения, которые стали достоянием науки только спустя столетия. Авторитет его труда был настолько велик, что оказал определяющее влияние на всю последующую средневековую европейскую историографию, частично воспринятую авторами Нового времени, а также на географические представления европейцев о Восточной Европе, о быте и нравах татар и т.д. Сведения о булгарах были получены им, очевидно, из донесений францисканских миссий к монгольскому великому хану. Труд Р. Бэкона был одним из популярных сочинений и многократно издавался на европейских языках, а на русском языке изданы фрагменты, касающиеся истории Восточной Европы.

Краткие и весьма своеобразные сведения сообщают о Булгарии скандинавские саги. Прежде всего это большой свод исландских королевских саг о древних конунгах под названием «Круг земной» («Хеймскрингла / Heimskringla») (1220—1230), созданный исландским хёвдингом, политическим деятелем и историком Снорри Стурлусоном (1179—1241). В «Саге о Олаве Святом» есть рассказ о его отъезде на Русь («в Гардарики») к князю Ярославу, где князь просил его остаться у него на службе и «стать правителем страны, которая называется Вульгария. Она составляет часть Гардарики, и народ в ней некрещеный». В комментариях к изданию саг Т.Н. Джаксон, отметив, что историография однозначно трактует вопрос об этой стране как о Булгарии, пыталась связать ее с землей буртас, которая якобы пребывала в зависимости от Руси. Однако позднее в обстоятельной статье, специально посвященной этому вопросу, совершенно справедливо указала, что сведения об этой стране носят легендарный, фантастический характер и не могут быть использованы напрямую, а являются свидетельством того, что на ментальной карте скандинавов Гардарики и Вулгария тесно связаны, а последняя страна не христианская.



Некоторые интересные сведения о движении викингов по «Восточному пути» (Austrvegr) сохранились в «Круге земном» Снорри Стурлусона, где описывается, в частности, поход в землю бьярмов («Бьярмаланд»), а также поход Ингваря Путешественника.

Другие упоминания булгар и Волжской Булгарии в источниках носят еще более отрывочный и случайный характер, а также относятся к ранней истории булгаро-огурских племен в Северном Причерноморье и уже получили системный анализ в других исследованиях.

Таким образом, прекрасно видно, что письменные источники по данной теме, включающие весьма разнообразные по форме, стилю и направленности сочинения, отражают весь спектр представлений, сложившихся у современников и ближайших потомков, о Булгарии и ее народе. При всем многообразии все они имеют довольно отрывочный и краткий характер. К сожалению, собственно булгарских историописаний до нас не дошло, за исключением некоторых фрагментов, изложенных в трудах иностранных авторов. Вместе с тем все эти сочинения неоднородны в плане полноты и достоверности, все они требуют сопоставления и сравнения. Только скрупулезный источниковедческий анализ позволяет выяснить информативные возможности каждого сообщения или его фрагмента. Тем не менее наличие этих источников позволяет составить более полную и объемную картину не только места Булгарии в системе взглядов современников, но и выяснить некоторые черты ее социально-политической, хозяйственной и религиозной жизни.