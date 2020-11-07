События недели: выборы в США, смерть Жванецкого и террористы в Казани

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе большинство разговоров были посвящены президентской гонке в США. Процесс подсчета голосов затянулся до выходных, кандидаты все это время шли с небольшим разрывом и гарантировать чью-то победу невозможно до сих пор. На этом фоне рубль то падал, то поднимался по отношению к доллару и евро. В Вене произошел новый теракт. В Казани задержали подозреваемых в причастности к террористической ячейке. Их сразу же отправили под арест, как и шестерых подозреваемых в причастности к нападению на полицейский участок в Кукморе на прошлой неделе. Госдума получила законопроект Клишаса о неприкосновенности экс-президента, а Татарстан отметил 28-летие Конституции. Под конец недели пришло печальное известие о смерти сатирика Михаила Жванецкого.

Трамп или Байден

Самым обсуждаемым событием недели стали выборы президента США.

Удаленное голосование длилось несколько недель, но основной день пришелся на вторник, 3 ноября. Несмотря на прогнозы, кандидат от Демократической партии Джозеф Байден не разгромил действующего президента Дональда Трампа.

Подсчет голосов не завершился на следующий день и даже через день. Причиной всему стало то самое голосование по почте. К вечеру пятницы подсчитать бюллетени не могли в шести штатах. На этот момент Байден набрал 253 голоса выборщиков, Трамп — 214, победу засчитают тому, кто получит 270 голосов.

Ключевым штатом стала Пенсильвания, она обеспечит 20 голосов выборщиков. Если Байден победит, то результаты в остальных будут уже не важны. Там лидировал Трамп, но после подсчета 95% голосов кандидат от демократов обошел его (49,4%, против 49,3%).

Также итоги должны подвести на Аляске (3 голоса выборщиков), в Аризоне (11), Джорджии (16), Неваде (6) и Северной Каролине (15).

Фото: Reuters / russian.rt.com

Госсекретарь штата Джорджия сообщил, что ожидает пересчета голосов из-за небольшого разрыва между кандидатами. Трамп же заявил, что подаст иски к властям штатов, где выиграл его конкурент.



Доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО, политолог-американист Максим Сучков в интервью «Реальному времени» объяснил, что в больших городах большинство голосует за Байдена, а голоса из пригородов идут за Трампа.

Эксперт также считает, что судебные тяжбы по результатам выборов обязательно будут, если перевес голосов будет небольшим. Они должны пройти до 20 января — дня инаугурации нового президента.



Теракт в Вене

Прошлая неделя запомнилась многим как неделя атак экстремистов во Франции.

Высказывания властей против исламистов и демонстрация карикатур Charlie Hebdo привела к серии атак вооруженных ножами террористов в различных городах страны.

Эта неделя началась со стрельбы в Вене. Сразу в шести локациях австрийской столицы нападавшие открыли огонь по людям. Погибли двое гражданских и один из террористов. Позже число погибших увеличилось до четырех человек.

Фото: dw.com

Оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина оказалась свидетелем этих страшных событий. Она рассказала, что в центре Вены собралось немало отдыхающих, поскольку все рестораны и кафе были открыты перед новым карантином.



«В какой-то момент мы услышали стрельбу, и работники ресторана начали громко кричать, чтобы все срочно зашли внутрь!!! Началась паника!!! Люди искали, где спрятаться! Всех отправили наверх и запретили подходить к окнам. Через полчаса мы с друзьями поняли, что там уже было небезопасно находиться, мы уговорили полицию выпустить нас на улицу, чтобы перебежать 200 метров до квартиры наших знакомых. Это были самые длинные 200 метров в моей жизни и самые страшные», — написала Гарифуллина.



Вскоре полиция задержала нескольких подозреваемых в организации теракта. Они оказались выходцами из разных стран, в том числе из России. Ответственность за стрельбу в центре столицы Австрии взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство».



Еще одно «террористическое» дело в Татарстане

В Татарстане за короткое время возбуждено еще одно уголовное дело по статье терроризм и экстремизм.

Задержаны пятеро подозреваемых в организации ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (суд признал организацию террористической и запретил ее деятельность на территории РФ). Все пятеро были отправлены под арест до 30 декабря.

По версии следствия один из фигурантов организовал ячейку «Хизб ут-Тахрир» еще в 2015 году, а остальные четверо были ее участниками.

Фото: Александр Артемьев

Напомним, подозреваемые задержаны спустя несколько дней после атаки подростка на полицейский участок в Кукморе. 16-летний юноша бросил бутылку с зажигательной смесью в отдел МВД, после чего ранил ножом одного из полицейских.

На этой неделе по кукморскому делу были арестованы шесть человек, которых силовики подозревают в причастности к этому нападению.



Валютная турбулентность

В понедельник рубль серьезно обвалился по отношению к доллару и евро.

Уже к 10 утра европейская валюта пробила отметку в 93,8 рубля впервые с декабря 2014 года. Доллар же в течение дня приближался к отметке в 80,8 рубля, что тоже максимум за несколько месяцев.

Падение рубля совпало со снижением цен на нефть, также оно происходило на фоне приближающихся выборов в США и ряда других факторов.



В четверг российская валюта резко поднялась, но в пятницу опять начала снижаться. С первой минуты торгов доллар достиг отметки в 77,32 рубля, евро подорожал до 91,49 рубля.

Фото: pixabay.com

Татарстан повысит собираемость налогов

Власти Татарстана обсудили сокращение доходов бюджета.

Снижение налоговых отчислений в республиканский бюджет составило 24%, в том числе на 13% — в консолидированный бюджет. Сборы по налогу на прибыль рухнули сразу на 43%.

Налоговики намерены усилить контроль за «серыми» зарплатами, чтобы не упускать сборы по НДФЛ. По итогам 9 месяцев удалось собрать 55,4 млрд рублей, что почти на 1 миллиард меньше прошлого года.

Президент Татарстана Рустам Минниханов предупредил бизнес, что под предлогом пандемии недопустимо пытаться уйти от налогов.



В Казани не хватает лекарств

Казанцы столкнулись с нехваткой жизненно важных лекарств в аптеках.

Оказалось, что жители республики не могут найти в продаже такие препараты, как «Метипред» (метилпреднизолон) и «Таваник» (левофлоксацин), «Клексан» и ряд других.

Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич связал нехватку лекарств с «коронавирусным» ажиотажем и обязательной маркировкой препаратов. Он также обратил внимание на систему обеспечения лекарствами льготников, в которой необходимо многое поменять.

Фото: chr.aif.ru

С последним согласился и другой депутат от Татарстана Айрат Фаррахов. Именно он стал инициатором изменений в законодательной «базе» льготного обеспечения лекарствами.



Ресторан Светлакова в Казани

«Реальное время» выяснило, что в скором времени в Казани откроется ресторан Сергея Светлакова Eshak.

Он разместится в новом ТЦ KazanMall. Эту сеть Светлаков развивает вместе с ресторатором Александром Орловым.

Он и рассказал, что запуск проекта в столице Татарстана состоится либо в конце 2020 года, либо в начале следующего. Также Орлов собирается запустить в Казани свои проекты: «Тануки» и «More&More».



Здание Советского райсуда

До конца зимы Советский районный суд Казани планирует переехать из занимаемых им сейчас помещений в отдельное здание.

Оно уже построено на улице Патриса Лумумбы. Семиэтажное здание сможет разместить самый загруженный суд татарстанской столицы, который сейчас ютится на первом этаже жилого дома и в бывшем детсаду.



Фото: Екатерина Аблаева

Загородная недвижимость

Коронавирус и самоизоляция подогрели спрос на рынке загородной недвижимости в Казани.

По словам экспертов, покупать коттеджи, дома и дачи стали чаще. Некоторые оценивают рост в 60%.

Как следствие стоимость жилья под Казанью выросла приблизительно на 30%. По прогнозам специалистов, с окончанием летнего сезона интерес к «загородке» не будет исчерпан. Некоторые считают, что сделки не остановит и зима.



Застройка в Зеленодольском районе

Жители села Ильинского в Зеленодольском районе бьют тревогу из-за строительства коттеджного поселка на берегу озера.

В зоне Волжско-Камского заповедника вырубили деревья и кустарники, при строительстве дороги засыпали приток реки Сумки.

Фото: idelreal.org

Через год после обращений в инстанции различных уровней и попыток оспорить генплан в Верховном суде Татарстана ильинцам показалось, что работы поутихли. Однако они вновь стартовали. Местные жители считают, что заповеднику угрожает проект «Большой Зеленодольск», который зажмет его со всех сторон жилыми комплексами, дорогами и коттеджными поселками.



Рафаэль Хакимов о Конституции Татарстана

Историк Рафаэль Хакимов рассказал «Реальному времени» о значении принятия Конституции Татарстана почти тридцать лет назад.

Он назвал этот документ декларацией и закреплением референдума, прошедшего в республике в марте 1992 года.

Непродление договора о разграничении полномочий между РФ и РТ эксперт оценил как нарушение Конституции уже Российской Федерацией, но в то же время назвал это не страшным.

Хакимов считает, что Россия придет к настоящей федеративности, поскольку в противном случае такое большое государство с разными народами и культурами просто развалится.



Фото: realnoevremya.ru

Неприкосновенность президента, смерть Жванецкого и 7-й этап трассы М-12

В Госдуму внесли законопроект, который укрепляет неприкосновенность бывшего президента. Документ усложнит процедуру лишения бывшего главы государства этой неприкосновенности. Также экс-президента нельзя будет привлечь ни по каким обвинениям к уголовной ответственности, не только за преступления, свершенные во время правления, но и до, а также после.



Писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет. Причина смерти не уточняется. Состояние знаменитого юмориста ухудшилось этой осенью. В октябре Жванецкий объявил о завершении карьеры.



«Автодор» закажет проектирование и строительство седьмого участка трассы М-12 Москва — Казань у ООО «ДЗОК». Максимальная цена контракта составит 42,67 млрд рублей.

