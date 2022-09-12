«Многие из казанских татар удалились в Башкирию и поселились в лесах»

Институт истории Марджани — о происхождении татар на северо-востоке республики и острых дискуссиях с коллегами

Поставить точку в спорах с башкирскими коллегами о национальном происхождении жителей северо-востока Татарстана постарались в своем коллективном труде сотрудники Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. В новой книге «Татарские селения Восточного Закамья» представлены неизвестные страницы истории Актанышского района, результаты исследования татарских населенных пунктов с богатым историческим наследием и сыгравших заметную роль в экономике и культуре края, давших татарскому народу ряд выдающихся личностей. Как считают авторы, издание расширит представление читателей об истории северной части Восточного Закамья и поможет разобраться с особенностями формирования местного татарского населения. «Реальное время» публикует статью о

системе землевладения и социальных группах татар Актанышского края в XVII—XVIII вв. из книги о ранней истории региона.



Система землевладения и социальные группы татар Актанышского края в XVII—XVIII вв. Р.Р.Исхаков

Актанышский край являлся регионом, где с раннего средневековья получило развитие земледелие. Особенности природно-климатических условий региона способствовавшие развитию сельского хозяйства, в тоже время препятствовали широкому распространению кочевого и отгонного скотоводства. Широкие лесные массивы, резко континентальный климат с жарким, засушливым летом и холодной зимой с большим снежным покровом не позволявший содержать скот на подножном корму, являлись естественными неблагоприятными факторами для хозяйственного освоения региона кочевниками.

В связи с тем, что эта область являлась контактной лесостепной зоной, оседлое земледельческое население в зависимости от внешней военно-политической обстановки активно осваивало ее, а при неблагоприятных условиях мигрировало в более спокойные регионы. Такую картину можно было наблюдать и в эпоху ослабления могущества Казанского ханства в первой половине XVI в. В этот период в Закамье проникают кочевники-ногайцы, в результате чего часть местного населения покидает обжитые места. В результате здесь образуются обширные массивы пустопорожних земель, т. е. заброшенных, не обрабатываемых участков пашни. После «казанского взятия» и откочевки ногайцев с берегов Волги и Яика в казахские степи вновь происходит массовое заселение региона, при этом основной поток мигрантов идет сюда из Среднего Поволжья.

«Вскоре по завоевании Казани, — отмечал историк В.Н. Витевский, ... многие из казанских татар и других инородцев, обитавших в пределах нынешней Казанской губернии, удалились в Башкирию и поселились в окрестностях нынешней Уфы, особенно в лесах и по берегам рек».

После падения Казани территория будущего Актанышского края, являвшаяся частью Ак Идель улуса Казанского ханства стала составной частью Русского государства. Местному населению были сохранены те же права в области землевладения, кои они имели при «казанских царях», за это должны были платить ясак в прежнем объеме. «А сам государь послал всем улусам черным людям ясачным жалованные грамоты…, отмечалось в Никоновской летописи, чтобы шли к государю, не боясь ничего, а кто лиха чинил, тем Бог мстил, а их государь пожалует, и они бы платили ясак, яко же и прежним казанским царям».



Первоначально ясак платился в Казань. После строительства Уфы (1574 г.) и проведения в 1634–1635 гг. переписи ясачных людей Уфимского уезда казанским дворянином С. Аристовым и подьячим Б. Юрьевым ясак начинают выплачивать «на Уфу», а сами ясачники заносятся в особые «окладные книги». С этого времени местное население в русскоязычных документах начинает именоваться «башкирцами». Первоначально данное социальное наименование имело эндонимическое содержание — Русское государство, выделяя ясачное население, обладавшее определенными правами и обязанностями, маркировало их по географическому принципу. В связи с тем, что образованный после строительства Уфы Уфимский уезд Казанского воеводства с периода раннего средневековья был известен как историческая область «Мажгария»/«Башгардия», по названию проживавших здесь угроязычных племен мадьяр (венгров), местных жителей, плативших ясак в Уфу, вне зависимости от этнокультурной идентичности начинают именовать «башкирцами».

Первоначально ясак платился в Казань. Фото: wikipedia.org

В некоторых случаях, наряду с эндонимом, использовались политонимы и этнонимы, например, ногайские и татарские башкирцы. В случае, если по каким-то причинам «башкирец» выезжал на жительство за пределы Уфимского уезда, он уже переставал фиксироваться как представитель данной социальной группы. Например, башкирец Дуванейской волости Мамсяк Елкачин с сыном Кузаем, имевшие в этой волости «Елкичинскую вотчину», перейдя на территорию Кунгурского уезда и поселившись в Карьевской четверти, там уже именуются «ясачными татарами». Такую же картину можно наблюдать с «башкирцами» выезжавшими в Казанский уезд. Здесь они обозначаются как «ясашная чюваша» (до середины XVII в. в русскоязычных документах все татарское сельское население Среднего Поволжья, несшее тягло и платившее ясак, именовалось ясашной/ясачной чювашей), т. е. теми же ясачными татарами.

Во второй трети XVII в. значительная часть территории Актанышского края вошла в состав Булярской поземельной волости. Ее население — «башкирцев» — в русских документах именовали «башкирами-вотчинниками» (асаба башкорт). В отличие от восточной части Приуралья и Зауралья, где поземельные волости формировались на родоплеменной основе и состояли из этнических башкир, ногайцев и сибирских татар (табынцев), ведших кочевой и полукочевой образ жизни, поземельные волости в Восточном Закамье формировались по территориальному принципу. Местное население, преимущественно оседлое, имело разную родоплеменную и этноязыковую принадлежность, поэтому в целях облегчения контроля, фискального учета и налогообложения государство в лице уфимской администрации создавало территориальные административные образования.

Свои наименования они получали не по родоплеменной идентификации местного населения, а по названию населенного пункта, являвшегося центром волости. Так, по мнению исследователя Т. Каримова центром Булярской волости была деревня Буляр (ныне Татарское Булярово Муслюмовского района РТ). Попытки отдельных башкирских авторов доказать существование башкирского племени буляр, проживавшего на территории Булярской волости, не имеют под собой серьезной научной основы.

Стоянка башкир. Французская раскрашенная гравюра 1835 г. Фото vokrugsveta.ru

Единственный источник, на котором базируются данные теоретические построения — родословная (шеджере) рода буляр, весьма специфическое произведение устного народного творчества. Сохранившиеся образцы шеджере позднего происхождения (XIX — начало ХХ в.), их содержание не согласуется, а порой и противоречит данным архивных документов XVII–XVIII вв. Таким образом, в отношении жителей Булярской волости, входивших в сословие башкирцев, можно наблюдать процесс формирование локальной идентичности не на основе родовой, а территориально-административной принадлежности. В кантонный период (1798–1865 гг.) это наименование приобрело устойчивый эндонемический характер. Местные башкирцы были склонны идентифицировать себя как члены конкретной административно-территориальной единицы, «булярцы» или «гарейцы», что нашло отражение в народном фольклоре и шеджере.

Башкирским исследователем У.Х.Рахматуллиным на основе анализа источников XVII столетия был выявлены механизмы формирования Булярской, а также соседних (Байларской, Енейской) поземельных волостей Казанской дороги Уфимского уезда. По его мнению, данные административно-хозяйственные единицы сформировалась на основе общин владельцев оброчных угодий — ясачных татар («чюваши»), марийцев и удмуртов. Имеющаяся на сегодняшний день эмпирическая база позволяет расширить список таких волостей Казанской, а также будущей Новомосковской дороги (возникла в 1730-е гг.). Переход «оброчников» в «вотчиники» происходил путем наложения на них дополнительного ясака, выплачивавшегося в Уфу, за что им предоставлялись особые права на землю. Они вносились в ясачные книги и таким образом превращались в башкирцев.

В статье 43 главы XVI «О поместных землях» Соборного уложения 1649 г. владения башкирцев были отнесены к категории ясачных земель, наряду с владениями чувашей, черемисов и вотяков. За ними был закреплен статус собственности царя и установлен запрет «всяких чинов русским людям» отчуждать их любыми способами (покупка, мена, аренда и пр.).

Выводы У.Х.Рахматуллина подтверждаются данными архивных документов. Так, «башкирцы» Байлярской, Сарали-Минской, Иланской, Енейской, Елдятской, и ряда других поземельных волостей Казанской дороги, во второй половине XVII в. наряду с Уфой продолжали выплачивать ясак в Казань. При этом размер ясака в Уфу был значительно выше. Так «башкирцы» Минской волости Уфимского уезда в 1695–1696 гг. платили в Уфу 180 куниц и 2 бобра, а в Казань — 32 куницы. Такая же картина наблюдалась и в Булярской волости. Согласно челобитной башкирца Булярской волости Байсарки Козяшева от 5 марта 1653 г. он припустил на свои земли «гулящего» башкирца дер. Терюшевы Айтугану Сабакову за что тот должен был платить «в Казань по полутретьей батмана меду да по кунице да на Уфу по пяти куниц на год половина его ясака».

Таким образом, Булярская волость первоначально состояла из жителей деревень, получивших от государства особые (вотчинные) права на землю. В большинстве они являлись переселенцами из Предкамья и имели тюрко-татарское происхождение. Важно заметить, что для части татар, вошедших в башкирское сословие, процесс переселения в Восточное Закамье и Приуралье следует рассматривать как реэмиграцию, т. е. возвращение на исконные земли их отцов, жителей Ак Идель улуса Казанского ханства.

Отрывочные сведения об этом имеются в архивных документах. Так в спорном деле 1686—1687 г. ясачных татар («чюваш») дер. Кугарчино Ногайской дороги Казанского уезда Тлевлечко Досаева, Ишмячко Иштякова и башкирца Кыр-Иланской волости Кучючка Бекбулатова, отмечено, что «в прошлых де годех деды и отцы Тлевлековы, Кучючковы и иные их братья ... башкирцы Кыр-Иланской волости ... вотчину де по Ику и по Усеню рекам на семь жеребьев по родам разделили». Здесь же указывается, что раньше дед Тлевлейка «от голоду и за бедностью от нагайского разоренья и от войны съехал в Казанский уезд».

Встречаются случаи, когда вынужденные переселенцы оставались на новых местах жительства в Заказанье, продолжая владеть вотчинными землями в Закамье в поземельных волостях башкирцев. В челобитной 1620 г. указывается, что ясашный татарин («чувашенин») Тогай Беляков проживая в дер. Берсют Зюрейской дороги в тоже время числился башкирцем Юрминской волости Казанской дороги Уфимского уезда, владел здесь вотчиной, доставшейся ему от предков, за что кроме ясака в Казань платил еще ясак в Уфу.

Основными формами хозяйственной деятельности для местного населения было подсечно-огневое земледелие, стойловое животноводство и рыболовство. Крайне важное значение имели охота и бортничество, так как вплоть до петровских реформ начала XVIII в. основной налог (ясак) в пользу государства «на Казань» и «на Уфу» собирался куньими, лисьими и бобровыми мехами, а также медом. Землей владели на правах личной (повытье, жеребьи) и общественной (общинной) собственности. В тоже время государство, как главный собственник всей земли, вплоть до 1730-х гг. не разрешало продавать и закладывать их.

С укреплением позиций Русского государства в Западном Приуралье, строительством Мензелинской крепости (1640-е гг.) и Закамской засечной черты с семью городками (1652–1656 гг.), начинается новый этап в заселении и хозяйственном освоении Актанышского края. Сюда на богатые, плодородные земли, в относительно спокойный, «замиренный» регион устремляется новый поток переселенцев из Предкамья. Часть из них интегрировались в общины башкирцев с правами и обязанностями вотчинников, вскоре пополняя их число. Другая, более многочисленная группа переселенцев оседала на вотчинных землях, в качестве припущинников. За пользование землей, они, не входя в состав башкирцев, должны были помогать им в выплате ясака или вносили за пользование землей арендную плату (оброк). Именно эта группа в дальнейшем сформирована наиболее многочисленную социальную страту местного татарского сообщества — тептярей и бобылей. Земельные отношения между башкирцами и припущенниками строились на взаимовыгодных условиях совместного использования земельных угодий и в участии в уплате ясака.

Таким образом, к началу XVIII в. в Актанышском крае и в целом Восточном Закамье по форме землепользования у татар сформировалось две социальные группы населения: 1) вотчинники-башкирцы, 2) ясачные люди.

Отмечая разницу между представителями этих двух социальных страт, французский исследователь К. Ле Торривеллек пишет: «власти поделили мусульманское население на тех, кто поселился на территории Уфимской провинции сразу после взятия Казани, и на позднейших переселенцев. Первые — вотчинники — являлись собственниками здешних земель, платили ясак и стали считаться «башкирами». Вторые (за исключением «служилых татар», поселившихся вокруг русских крепостей) получили наименование «припущенников» и должны были платить вотчинникам натуральный или денежный оброк за аренду земли».

Соглашаясь в целом с мнением данного автора, заметим, что переселенцы обосновывались на новых землях не только путем подселения во владения башкирцев. Довольно значительной была доля ясачных татар и представителей финно-угорских народов, получивших государственные земли на основе царских указов, а также селившихся на пустопорожних или общественных землях. Например, жители деревень Аняково, Поисево, Илтимерово, Тыгермен, Шайчурино, Ятово Булярской волости поселились на основании указа 1683 г. В отличие от башкирцев, плативших за свои обширные наделы «окладной» ясак, новопоселенцы выплачивали менее обременительный «бобыльский» ясак.

Несмотря на восстания народов Приуралья первой трети XVIII в., вошедшие в историографию как «башкирские» и приведших к разорению многих деревень ясачного населения Икско-Бельского междуречья, а также гибели мирного населения, в этот период происходит взрывной рост населения Актанышского края. Основная миграция шла из Предкамья и других волостей Уфимского уезда. Если переселенцы из Среднего Поволжья бежали сюда от ужесточения фискального гнета и политики христианизации, то «уфимцы» переезжали в надежде получить богатые, плодородные земли. В этот период в регионе образовалось множество новых татарских деревень.

О реальных результатах миграционных процессов говорят материалы I—III государственных ревизий (1722—1762 гг.). Ревизские сказки зафиксировали проживание податных групп татарского населения (ясачных татар и тептярей) в селениях Адаево, Азякуль, Аишево, Аккузово, Актаныш (в источниках «Ахтаныш, на речке Ахтаныше»), Аняково, Апачево, Ахуново, Верхнее Карачево, Нижнее Карачево, Илчибаево, Калмашево («Калмаштеева»), Кулуново, Кыр–Каентюба («Крык Каинтюба», «Кыркаинтюба, что на речке Шабизе», «Кыркаин Туба»), Мрясево, Нижние Урьяды, Новое Алимово, Поисево («Поичево»), Старое Алимово, Новое Алимово, Старое Байсарово, Старое Бикчентаево («Бескентеева»), Старое Курмашево, Старое Тлякеево, Старые Бугады, Старые Урьяды (Уряды), Такталачук («Токталачюкова», «Такталочка», «Тохталачик»), Татарские Суксы («Суксе, что на речке Суксе»), Тыннымасово («Тынламас, что на речке Сюне», «Талламас, что на речке Сюне»), Уразаево, Усы («Осы»), Чиниково («Чиныково, что на речке Шабизе», «Чиникова»), Чуганак («Чуганей», «Чуганяш», «Чугани»), Шабизбаш («Шабыз Баш, на речке Шабызе», «Шабыз Баш»), Шанчурино, а также в ряде других населенных пунктов современного Актанышского района РТ.

Численность и сословная принадлежность жителей деревень Актаныш, Такталачук, Старое Байсарово, Новое Алимово и Поисево по данным I—IV государственных ревизий (1722—1782 гг.



Источник: «Татары Уфимского уезда (материалы переписей населения (1722—1782 гг.)»: справочное издание. 2 изд., испр. и доп. / отв. ред. Р.Р. Исхаков. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2021. С.32, 53, 55, 74, 75, 81, 83, 87, 119,133, 153, 154, 157.

Другое важное наблюдение, которое можно вынести из материалов государственной статистики второй трети XVIII в., связано с сословной трансформацией татарского податного населения. Если в первых двух ревизиях (1722—1747 гг.) основная часть жителей татарских деревень Актанышского края относились к категории ясачных людей (ясачные татары), то в материалах 3-й ревизии 1762—1763 гг. отмечается массовый перевод ясачных татар в тептярские команды. При этом многих жителей несмотря на это продолжали записывать как ясачных татар. Таким образом, третью ревизию можно рассматривать как переходный этап перевода ясачных татар в тептяри. Последующая 4-я ревизия 1782 г. зафиксировала завершение этого процесса — практически все ясачные татары Актанышского края были переведены в тептярское сословие.

Как особая этносословная группа в составе населения Восточного Закамья и Приуралья тептяри фиксируются в исторических источниках с первой трети XVII в. Важную роль в закреплении тептярского сословного статуса сыграл указ Сената от 18 марта 1731 г. «О распределении иноверцев, поселившихся в Уфимской провинции». В нем, в частности, отмечалось «… о которых иноверцах Уфимскаго уезда Башкирцы объявляют, что они сходцы из других уездов, а кто откуда сошел, доказательств не показывают, а те иноверцы допросами показывают, что деды и отцы их и сами они родиною Уфимскаго уезда ясачные Татары и по справке в ясачных книгах написаны и ясак платят в Уфу…».

С этого времени начинается формирование особого тептярского сословия. Основной отличительной особенностью тептярей от ясачных людей был их полувоенный статус. С 1730-х гг. основной административно-территориальной единицей тептярей и бобылей становятся команды, управлявшиеся старшинами. На них были возложены обязанности, которые доселе несли представители служилого сословия. Тептярские и бобыльские отряды использовались в походах Оренбургской экспедицией, в восстановлении Табынска, в закладке, а затем переносе Оренбурга на новое место, строительстве Стерлитамакской пристани.

С 1766 г. тептяри использовались для вывозки соли из Илецкой Защиты. К этой работе было специально приписано 1 200 человек. До 1747 г. тептяри платили окладные тептярский и бобыльский ясаки. Размер ясака был неодинаков и составлял от 5 алтын до 2 рублей со двора. Разница между тептярским и бобыльским ясаком заключалась как в сумме оклада, так и в том, что бобыли платили, кроме того, подымные, ямские и полоняничьи деньги, тептяри же платили только подымные. Их неофициальный служилый статус был узаконен в 1790 г., когда тептяри вошли в военно-служилое сословие.

В 1790 г. тептяри вошли в военно-служилое сословие. Фото wikipedia.org

Таким образом, в последней трети XVIII в. значительная часть татарского населения Актанышского края перешла из категории ясачных людей (крестьян) в состав служилого сословия (тептярей). К этому времени составной частью военно-служилой корпорации становятся и башкирцы. С 1744 г. на них была возложена обязанность по несению линейной службы на Оренбургской пограничной линии. Они были обязаны ежегодно направлять на линию 1500 чел. для несения службы на границе. До конца XVIII в. башкирцы не были вовлечены в четкую военную организационную систему. Данная ситуация сохранялась вплоть до выхода указа от 10 апреля 1798 г., когда было объявлено об учреждении новой военизированной системы управления в Оренбургском крае, состоящей из 11 башкирских, 5 мещерякских кантонов.

Описание социальной структуры населения Актанышского края в рассматриваемый период было бы неполным без привлечения данных о представителях другой весьма важной военнослужилой страты татар Уфимского уезда — служилых мещеряках. Хотя служилые мещеряки составляли абсолютное меньшинство в структуре местного татарского населения (наиболее крупная община проживала в дер. Адаево Актанышского района), они сыграли заметную роль в формировании поселенческой структуры татар Актанышского края. Появление первых поселений служилых мещеряков в регионе было связано со строительством Закамской засечной черты и военных крепостей. Как представителей служилого сословия их перевели туда из Симбирского, Свияжского, Алатырского и Темниковского уездов для несения военной службы. Необходимо отметить, что в Уфимском уезде мещеряки начинают фиксироваться еще в конце XVI в. Согласно грамоте 1688 г., «мещеряки должны были служить по г. Уфе вместе с Уфимскими дворянами и иноземцами, причем они были свободны от каких-либо платежей в пользу казны. Служилые мещеряки в числе 600 человек участвовали в Оренбурской экспедиции И.К. Кирилова в первой половине 1730-х гг., затем в усмирении башкирскаго бунта 17351—1740 гг. Свобода от налогов продолжалась до 1747 г., когда они были обложены ясаком в размере 25 коп. с двора. С образованием кантонной системы управления (1798 г.) на них была возложена повинность в виде несения пограничной службы на восточных окраинах Российской империи. Мещерякское население было разбито на пять кантонов.

Подводя итог ретроспективному анализу социальной стратификации населения Актанышского края в XVII—XVIII в., отметим, что на протяжении всего этого периода происходили существенные изменения в составе местных жителей. После присоединения Казанского ханства и инкорпорации территории Восточного Закамья в состав Московского государства из числа местного населения было сформировано сословие «башкирцев» имевших особые права на землю и плативших за это ясак. Оно пополнялось за счет населения мигрировавшего из Предкамья. Другой социальной стратой, сформировавшейся здесь в XVII—XVIII вв. и являвшейся наиболее многочисленной группой татар региона, были ясачные люди (ясачные татары). Формирование их селений происходило путем припуска во владения первопоселенцев башкирцев, а также заселения на государственные земли. Основная часть ясачных татар в середине XVIII в. была переведена в тептярское сословие.