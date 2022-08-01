Шейх Нургали Хасанов: паломничество, завистники и общение с Марджани
Из истории о деятельности выдающегося татарского ученого-богослова
Институт истории им. Марджани выпустил книгу кандидата исторических наук Рашида Амишова «Мусульманский богослов Нургали Хасанов», в которой представлена биография известного мусульманского ученого (1852—1919). Благодаря этому исследованию впервые раскрывается увлекательный жизненный путь религиозного деятеля на основании широкого круга исторических источников и литературы. Нургали Хасанов более 30 лет руководил медресе в Буинске, обучил и воспитал большое количество выдающихся учеников, оставил заметный след в истории татарского народа. Его заслуги признавали власти Российской и Османской империй, от которых он получил высокие правительственные награды. «Реальное время» публикует очередную главу книги о паломничестве ученого к святым местам, его благотворительной деятельности, выпавших на его долю испытаниях и его взаимоотношениях с Шигабутдином Марджани.
Паломничество
В 1906 году богослов Нургали Хасанов совершает долгожданное паломничество в Мекку и к святым местам. Эта длительная поездка была насыщена встречами и общением с видными учеными, суфийскими духовными наставниками и политиками того времени. В Стамбуле он в качестве почетного гостя был удостоен приема султаном (халифом) Османской империи Абдулхамидом II, который оказал ему наивысший почет и уважение. По приглашению султана Нургали хазрат почти весь месяц Рамадан жил во дворце. Ему показывают священные реликвии Ислама, личные вещи пророка Мухаммада, исторические места, важные государственные организации проводят встречи с учеными. Ко всему этому султан удостоил его высшей государственной награды и поездкой в хадж в составе правительственной делегации. В Медине ему, как почетному гостю султана, позволили молиться внутри усыпальницы могилы пророка Мухаммада и его сподвижников Абу Бакра и Умара, а в Мекке — внутри священной Каабы. Это путешествие оказало на Нургали хазрата неизгладимое впечатление, он приобрел много знаний и опыта. Сразу же по приезде Нургали Хасанов написал книгу, посвященную своей поездке, и опубликовал ее на арабском языке.
Благотворительная деятельность
Нургали Хасанов был достаточно состоятельным человеком. Свои сбережения он любил расходовать на благотворительность: помощь нуждающимся ученикам, издание книг и их распространение. При поступлении шакирдов из малообеспеченных семей не брал вступительный ежегодный взнос. В медресе он приютил многих сирот. В своих проповедях богослов часто призывал татарское население к оказанию помощи нуждающимся, организовывал благотворительные акции. Занимался привлечением средств, спонсоров на содержание Буинского медресе. С их помощью ремонтировались старые здания и строились новые, обеспечивалось их полноценное содержание. В те времена в татарском обществе довольно много было щедрых купцов, предпринимателей. После смерти в 1905 году основного содержателя Буинского медресе Шариф бая Муллина Нургали Хасанов путем выборов из числа своих прихожан организовал попечительский совет, куда входили состоятельные и социально активные люди. В их обязанности входили забота о содержании зданий мечети и медресе, правильное использование доходов вакуфа. Он также стал поддерживать тесную связь с некоторыми татарскими предпринимателями, купцами Казани и Симбирска. Так, весной 1914 года известный купец Казани Садык (Мухаммадсадык) Галикеев (1847–1919) пожертвовал 200 рублей на зарплату преподавателям Буинского медресе. В 1916–1917 гг. суконный фабрикант, меценат г. Симбирска Сиразетдин Бахтеев построил новое кирпичное здание медресе. После революции 1905 года с заметным улучшением этноконфессиональной политики Российской империи Нургали Хасанов стал обращаться и к местным властям, которые в 1906, 1912 гг. и 1914–1917 гг. оказывали заметную материальную поддержку деятельности Буинского медресе.
В 1910 году в Буинске Нургали Хасанов вместе с ахуном Буинского уезда Абдульсамадом Шагидуллиным организовал «Благотворительное общество мусульман Буинского уезда», которое активно занималось помощью нуждающимся мусульманам уезда на средства от членских взносов и благотворительных пожертвований татарских баев. С началом Первой мировой войны Нургали Хасанов периодически стал оказывать материальную помощь государству. Так, в 1914 году вместе с муллами Буинского уезда он передал уездному казначейству солидные пожертвования. Также для Буинской земской больницы, где лечились раненые, Нургали хазрат периодически привозил собранные с населения деньги, полотенца, подушки, одежду и т.п.. Журнал «Мәгълүмат» ОДМС в январе 1917 года упоминает о том, что Нургали Хасанов организовал благотворительный сбор и от имени своего прихода передал 22 рубля на нужды семей военнослужащих. Также сохранились сведения, что во время путешествия в Стамбул и паломничества в Мекку и Медину Нургали хазрат раздавал пожертвования местным нуждающимся.
Испытания судьбы
На протяжении всей своей жизни Нургали Хасанову пришлось пройти множество испытаний. Большой печалью в жизни Нургали хазрата была смерть его детей (в живых осталось 2 сына) и в 1913 году жены Бибихаджара. Достигнув высокого авторитета среди населения и славы, у него появились и завистники, недоброжелатели. К примеру, с увеличением количества жителей-татар в Буинске в 1901 году назрела необходимость открытия второго прихода и строительства еще одной мечети. Нургали хазрат поддержал эту идею и дал свое благословение, однако по просьбе Симбирской духовной консистории (РПЦ) власти каждый раз стали возвращать активистам документы отказом из-за боязни, что «появление второй мечети в городе станет соблазном для местных крещеных татар в их переходе в ислам». Пользуясь случаем, завистники Нургали хазрата начали обвинять его в том, что из-за жажды наживы он написал властям заявление против строительства новой мечети, и таким образом распространяли порочащие его авторитет слухи. Наконец в 1905 году разрешением губернатора мечеть была построена. Однако завистники на этом не успокоились. Время от времени они начали писать жалобы и доносы на имя муфтия ОМДС, в органы губернской власти, даже на имя царя Николая II, обвиняя Нургали Хасанова в политической неблагонадежности, шпионаже в пользу другой страны, в неисполнении служебных обязанностей и прочее, требуя немедленного его увольнения и привлечения к ответственности. Естественно, все многочисленные проверки и обыски показывали необоснованность обвинений и безвинность Нургали хазрата. После этих случаев с 1913 года власти очевидно уже больше не стали реагировать на доносы в его адрес, понимая их бессмысленность. Среди завистников Нургали хазрата были двое пожилых стариков, живущие по соседству. Они постоянно следили за его личной жизнью, распространяли сплетни и клевету в его адрес.
Подобное положение ученый воспринимал как испытание или милость Всевышнего, молился, и принимал меры для выхода из сложившейся ситуации. Интересно по этому поводу высказывание самого Нургали Хасанова: «Как бы они [завистники] безрассудно и бездумно не поступали, мы ровно ни одним словом не писали и не отвечали»; «Хвала Аллаху, который не сделал злобным наше сердце и не сделал громогласными наши уста. Мы не распространяем плохое ни словом, ни письмом».
Отношение к Шигабутдину Марджани
Нургали Хасанов близко общался с известным татарским ученым Шигабутдином Марджани (1818–1889). Несмотря на разницу в возрасте, между ними было много общего. Оба получили классическое религиозное образование в медресе «Мир-Араб» в Средней Азии и имели родственные связи со стороны жен — они были женаты на дочерях богослова и имама Буинска Габденнасыра Мухамматаминова.
Нургали хазрат прочитал все книги Шигабутдина Марджани, особенно высоко оценивал написанные на арабском языке, за их удивительные наставления и красивый слог. Книгу Шигабутдина Марджани «Назуратал-хакк» («Китаб назурат аль хакк фи фардият ал-аша ва ин лям ягиб аш-шафак» («Взгляд на истину о необходимости ночной молитвы, независимо от наступления сумерек»)) (1870) и книгу его оппонента «Джаруда» («Музхир ал-калимат алджаруда ал-лати хийа фи-н-назура» («Обличитель зловещих слов, которые есть в Назуре»)) (1874) он отвез ученым Бухары и выступал перед ними в защиту слов богослова. Вместе с тем имеются сведения о критике Нургали Хасановым мнения Шигабутдина Марджани, например, по поводу вечности Вселенной. Он доказывал, что Вселенная ограничена, так как создана Аллахом и только Он вечный.
Известный богослов, идеолог кадимизма Ишмухаммад Тюнтери (Динмухамметов) (1849–1919) выступил в своей книге «Тавших» с резкой критикой мнений Марджани, опубликованных в трудах «Назу-рат аль-хакк…» и «Хизамат аль-хаваши ли-идахат аль-гаваши» («Свод комментариев для снятия пелены») или по-другому «Хашият ат-Тау-дих» («Комментарий к «Таудих»»). В защиту ученого Нургали Хасанов написал книгу «Рисаляи нурия» («Произведение, излучающее свет»), где подробно доказал правоту Марджани и дополнительно привел положительные отзывы разных богословов о его трудах, в том числе и из Дагестана. В ответ Ишмухаммад хазрат начал критику и в его адрес. Но один из самых авторитетных богословов страны Зайнулла ишан Расулев дал заключение о правоте слов Нургали Хасанова. Исходя из этих полемик, которые велись на арабском языке, надо отметить, насколько высок был уровень богословской мысли и знаний ученых того времени в татарском обществе.
Сохранилось и выступление Нургали хазрата в честь 100-летия со дня рождения Марджани, где он говорил о существовавших между ними родственных, дружественных отношениях и высоко оценивал заслуги ученого. Также рассказал о снах, в которых они были вместе и общались.
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