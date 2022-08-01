Шейх Нургали Хасанов: паломничество, завистники и общение с Марджани

Из истории о деятельности выдающегося татарского ученого-богослова

Институт истории им. Марджани выпустил книгу кандидата исторических наук Рашида Амишова «Мусульманский богослов Нургали Хасанов», в которой представлена биография известного мусульманского ученого (1852—1919). Благодаря этому исследованию впервые раскрывается увлекательный жизненный путь религиозного деятеля на основании широкого круга исторических источников и литературы. Нургали Хасанов более 30 лет руководил медресе в Буинске, обучил и воспитал большое количество выдающихся учеников, оставил заметный след в истории татарского народа. Его заслуги признавали власти Российской и Османской империй, от которых он получил высокие правительственные награды. «Реальное время» публикует очередную главу книги о паломничестве ученого к святым местам, его благотворительной деятельности, выпавших на его долю испытаниях и его взаимоотношениях с Шигабутдином Марджани.

Паломничество

В 1906 году богослов Нургали Хасанов совершает долгожданное паломничество в Мекку и к святым местам. Эта длительная поездка была насыщена встречами и общением с видными учеными, суфийскими духовными наставниками и политиками того времени. В Стамбуле он в качестве почетного гостя был удостоен приема султаном (халифом) Османской империи Абдулхамидом II, который оказал ему наивысший почет и уважение. По приглашению султана Нургали хазрат почти весь месяц Рамадан жил во дворце. Ему показывают священные реликвии Ислама, личные вещи пророка Мухаммада, исторические места, важные государственные организации проводят встречи с учеными. Ко всему этому султан удостоил его высшей государственной награды и поездкой в хадж в составе правительственной делегации. В Медине ему, как почетному гостю султана, позволили молиться внутри усыпальницы могилы пророка Мухаммада и его сподвижников Абу Бакра и Умара, а в Мекке — внутри священной Каабы. Это путешествие оказало на Нургали хазрата неизгладимое впечатление, он приобрел много знаний и опыта. Сразу же по приезде Нургали Хасанов написал книгу, посвященную своей поездке, и опубликовал ее на арабском языке.

Мечеть пророка Мухаммада в г. Медине. Начало ХХ века

Благотворительная деятельность

Нургали Хасанов был достаточно состоятельным человеком. Свои сбережения он любил расходовать на благотворительность: помощь нуждающимся ученикам, издание книг и их распространение. При поступлении шакирдов из малообеспеченных семей не брал вступительный ежегодный взнос. В медресе он приютил многих сирот. В своих проповедях богослов часто призывал татарское население к оказанию помощи нуждающимся, организовывал благотворительные акции. Занимался привлечением средств, спонсоров на содержание Буинского медресе. С их помощью ремонтировались старые здания и строились новые, обеспечивалось их полноценное содержание. В те времена в татарском обществе довольно много было щедрых купцов, предпринимателей. После смерти в 1905 году основного содержателя Буинского медресе Шариф бая Муллина Нургали Хасанов путем выборов из числа своих прихожан организовал попечительский совет, куда входили состоятельные и социально активные люди. В их обязанности входили забота о содержании зданий мечети и медресе, правильное использование доходов вакуфа. Он также стал поддерживать тесную связь с некоторыми татарскими предпринимателями, купцами Казани и Симбирска. Так, весной 1914 года известный купец Казани Садык (Мухаммадсадык) Галикеев (1847–1919) пожертвовал 200 рублей на зарплату преподавателям Буинского медресе. В 1916–1917 гг. суконный фабрикант, меценат г. Симбирска Сиразетдин Бахтеев построил новое кирпичное здание медресе. После революции 1905 года с заметным улучшением этноконфессиональной политики Российской империи Нургали Хасанов стал обращаться и к местным властям, которые в 1906, 1912 гг. и 1914–1917 гг. оказывали заметную материальную поддержку деятельности Буинского медресе.

Титульный лист устава 1909 года

В 1910 году в Буинске Нургали Хасанов вместе с ахуном Буинского уезда Абдульсамадом Шагидуллиным организовал «Благотворительное общество мусульман Буинского уезда», которое активно занималось помощью нуждающимся мусульманам уезда на средства от членских взносов и благотворительных пожертвований татарских баев. С началом Первой мировой войны Нургали Хасанов периодически стал оказывать материальную помощь государству. Так, в 1914 году вместе с муллами Буинского уезда он передал уездному казначейству солидные пожертвования. Также для Буинской земской больницы, где лечились раненые, Нургали хазрат периодически привозил собранные с населения деньги, полотенца, подушки, одежду и т.п.. Журнал «Мәгълүмат» ОДМС в январе 1917 года упоминает о том, что Нургали Хасанов организовал благотворительный сбор и от имени своего прихода передал 22 рубля на нужды семей военнослужащих. Также сохранились сведения, что во время путешествия в Стамбул и паломничества в Мекку и Медину Нургали хазрат раздавал пожертвования местным нуждающимся.

Отчет Благотворительного общества мусульман Буинского уезда за 1911–1912 годы

Испытания судьбы

На протяжении всей своей жизни Нургали Хасанову пришлось пройти множество испытаний. Большой печалью в жизни Нургали хазрата была смерть его детей (в живых осталось 2 сына) и в 1913 году жены Бибихаджара. Достигнув высокого авторитета среди населения и славы, у него появились и завистники, недоброжелатели. К примеру, с увеличением количества жителей-татар в Буинске в 1901 году назрела необходимость открытия второго прихода и строительства еще одной мечети. Нургали хазрат поддержал эту идею и дал свое благословение, однако по просьбе Симбирской духовной консистории (РПЦ) власти каждый раз стали возвращать активистам документы отказом из-за боязни, что «появление второй мечети в городе станет соблазном для местных крещеных татар в их переходе в ислам». Пользуясь случаем, завистники Нургали хазрата начали обвинять его в том, что из-за жажды наживы он написал властям заявление против строительства новой мечети, и таким образом распространяли порочащие его авторитет слухи. Наконец в 1905 году разрешением губернатора мечеть была построена. Однако завистники на этом не успокоились. Время от времени они начали писать жалобы и доносы на имя муфтия ОМДС, в органы губернской власти, даже на имя царя Николая II, обвиняя Нургали Хасанова в политической неблагонадежности, шпионаже в пользу другой страны, в неисполнении служебных обязанностей и прочее, требуя немедленного его увольнения и привлечения к ответственности. Естественно, все многочисленные проверки и обыски показывали необоснованность обвинений и безвинность Нургали хазрата. После этих случаев с 1913 года власти очевидно уже больше не стали реагировать на доносы в его адрес, понимая их бессмысленность. Среди завистников Нургали хазрата были двое пожилых стариков, живущие по соседству. Они постоянно следили за его личной жизнью, распространяли сплетни и клевету в его адрес.

Подобное положение ученый воспринимал как испытание или милость Всевышнего, молился, и принимал меры для выхода из сложившейся ситуации. Интересно по этому поводу высказывание самого Нургали Хасанова: «Как бы они [завистники] безрассудно и бездумно не поступали, мы ровно ни одним словом не писали и не отвечали»; «Хвала Аллаху, который не сделал злобным наше сердце и не сделал громогласными наши уста. Мы не распространяем плохое ни словом, ни письмом».

Отношение к Шигабутдину Марджани

Нургали Хасанов близко общался с известным татарским ученым Шигабутдином Марджани (1818–1889). Несмотря на разницу в возрасте, между ними было много общего. Оба получили классическое религиозное образование в медресе «Мир-Араб» в Средней Азии и имели родственные связи со стороны жен — они были женаты на дочерях богослова и имама Буинска Габденнасыра Мухамматаминова.

Шигабутдин Марджани

Нургали хазрат прочитал все книги Шигабутдина Марджани, особенно высоко оценивал написанные на арабском языке, за их удивительные наставления и красивый слог. Книгу Шигабутдина Марджани «Назуратал-хакк» («Китаб назурат аль хакк фи фардият ал-аша ва ин лям ягиб аш-шафак» («Взгляд на истину о необходимости ночной молитвы, независимо от наступления сумерек»)) (1870) и книгу его оппонента «Джаруда» («Музхир ал-калимат алджаруда ал-лати хийа фи-н-назура» («Обличитель зловещих слов, которые есть в Назуре»)) (1874) он отвез ученым Бухары и выступал перед ними в защиту слов богослова. Вместе с тем имеются сведения о критике Нургали Хасановым мнения Шигабутдина Марджани, например, по поводу вечности Вселенной. Он доказывал, что Вселенная ограничена, так как создана Аллахом и только Он вечный.

Известный богослов, идеолог кадимизма Ишмухаммад Тюнтери (Динмухамметов) (1849–1919) выступил в своей книге «Тавших» с резкой критикой мнений Марджани, опубликованных в трудах «Назу-рат аль-хакк…» и «Хизамат аль-хаваши ли-идахат аль-гаваши» («Свод комментариев для снятия пелены») или по-другому «Хашият ат-Тау-дих» («Комментарий к «Таудих»»). В защиту ученого Нургали Хасанов написал книгу «Рисаляи нурия» («Произведение, излучающее свет»), где подробно доказал правоту Марджани и дополнительно привел положительные отзывы разных богословов о его трудах, в том числе и из Дагестана. В ответ Ишмухаммад хазрат начал критику и в его адрес. Но один из самых авторитетных богословов страны Зайнулла ишан Расулев дал заключение о правоте слов Нургали Хасанова. Исходя из этих полемик, которые велись на арабском языке, надо отметить, насколько высок был уровень богословской мысли и знаний ученых того времени в татарском обществе.

Сохранилось и выступление Нургали хазрата в честь 100-летия со дня рождения Марджани, где он говорил о существовавших между ними родственных, дружественных отношениях и высоко оценивал заслуги ученого. Также рассказал о снах, в которых они были вместе и общались.