Метшин Ильсур Раисович
Общая информация
Родился 24 апреля 1969 года г. Нижнекамске ТАССР.
Образование:
1992 год — юридический факультет Казанского государственного университета 1999 год — аспирантурапри кафедре теории истории государства и права юридического факультета КГУ
1999 год — Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ
Трудовая деятельность:
В 1988 — 1989 гг. — служба в рядах Советской Армии.
В 1993 — 1995 гг. — заведующий агентством по приватизации жилья администрации Советского района г. Казани.
В 1995 — 1997 гг. — руководитель аппарата администрации Советского района г. Казани.
В 1997 — 1998 гг. — первый заместитель главы администрации Вахитовского района — префект территории «Казанский посад».
В 1998 — 2005 гг. — глава администрации Нижнекамского района и г. Нижнекамска.
В 2000 — 2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва.
С 2005 г. — глава администрации г. Казани.
В 2006 г. — руководитель исполнительного комитета муниципального образования г. Казани.
С 2006 г. — депутат Казанской городской Думы, глава муниципального образования г. Казани.
С 2012 г. — секретарь Политсовета Казанского местного отделения Татарстанского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».
В 2015 — 2017 гг. — президент ФК «Рубин».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, г. Казань, ул. Кремлевская, 1
- Телефон: (843) 299-18-18
- Email: kanc@kzn.ru
- Сайт: www.kzn.ru
Дата последнего обновления: 08.05.2018